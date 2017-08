23.08.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 35

Am 26. August 2017 öffnet der Barfußpark Beelitz im Fläming seine Tore für einen schaurig-schönen Gruselspaß. Der Naturerlebnispark veranstaltet eine stimmungsvolle Nacht der Waldgeister. Mit Taschenlampen ausgerüstet geht es den roten Pfad entlang durch den Park. Nebelschwaden und geisterhafte Akzente auf dem Weg bereiten großen und kleinen Besuchern eine Nachtwanderung der besonderen Art.

Zum Bebersee Festival treffen sich ebenfalls am 26. August 2017 hochkarätige, international renommierte Solisten in der Schorfheide, um im Konzerthangar auf dem ehemaligen Militärflughafen Groß Dölln klassischen Musikgenuss auf höchstem Niveau zu bieten. Das diesjährige Festival steht unter dem Thema „Veränderung“. Es erklingen große Variationswerke - wie beispielsweise die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach - sowie neue Transkriptionen bereits bekannter Werke.

Beim 27. Brandenburgischen Sommerkonzert gibt die vielseitige Violinistin und Bratschistin Isabelle van Keulen am 27. August 2017 in der Wunderblutkirche St. Nikolai Beethovens einziges Violinkonzert op. 61 zum Besten. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt präsentiert anschließend Beethovens Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60, die ein Jahr vor dem Violinkonzert erschien und heute zu einer der eher selten gespielten Sinfonien Beethovens gehört.

Die Kirchengemeinde Gräfendorf lädt am 26. August 2017 im Elbe-Elster-Land in der Kirche St. Jakob zum Orgelkonzert ein. Dort wird dann die Herzberger Kantorin Solveig Lichtenstein an der historischen Flemming-Orgel zu hören sein. Das um 1803 errichtete Instrument ist eine der ältesten Orgeln im Landkreis Elbe-Elster. Thema des Konzerts ist der bekannte Lutherchoral „Ein’ feste Burg ist unser Gott“.

Freien Eintritt für ein Kind gibt es beim Sommerkino in der Parkbühne in Fürstenwalde im Seenland Oder-Spree mit dem Familienpass Brandenburg. Die Kinder dürfen sich dabei dann über den mitreißenden Disney-Film "Die Eiskönigin" freuen.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

24. August, ab 16.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Parkbühne

Sommerkino

Mit Bild und Ton auf einer großen Leinwand wird die Parkbühne wieder zum beliebten Freiluftkino. Kinder dürfen sich über den mitreißenden Disney-Film "Die Eiskönigin" freuen.

Ab 19.30 Uhr wird der Film "Das Leben des Brian" gezeigt. Preis: 8 Euro, Kinder 5 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Freier Eintritt für ein Kind. Infostelle/Buchung: Parkbühne, Dr.-Wilhelm.-Külz-Str. 10, 15517 Fürstenwalde, Tel.: 0176 41171996, www.parkbuehne.jimdo.com.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist in ganz Brandenburg erhältlich im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Ferien-Tipp:

30. August, 15 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Museum Schloss und Festung Senftenberg

Festungsspiele - Sommerferien in der Festung

Die Festungsspiele führen die Kinder in diesem Jahr weit zurück in die Geschichte der Senftenberger Festung, fast 400 Jahre, mitten in den 30-jährigen Krieg. Die Aufgabe für die kleinen Musketiere in Uniform und mit (Holz)Degen ist es, die Senftenberger Festung gegen die Eroberer aus Schweden zu verteidigen. Und dann machen sich die Kinder noch auf die Suche nach dem Goldschatz des rätselhaften Hauptmanns Klettenberg, der irgendwo in der Festung versteckt sein muss. Dabei werden Pulverfässer um die Wette gerollt, große Festungstore und kleine Geheimgänge erkundet und die Armbrust gezückt. Und natürlich darf auch der Kanonenschuss nicht fehlen. Anmeldung empfohlen unter Tel: 03573-2628 oder -798190. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, www.museums-entdecker.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

26. August, 16 Uhr

Elbe-Elster-Land | Gräfendorf | Kirche St. Jakob

Ein' feste Burg ist unser Gott"

Die Kirchengemeinde Gräfendorf lädt zum Orgelkonzert ein. Ab 16 Uhr wird die Herzberger Kantorin Solveig Lichtenstein an der historischen Flemming-Orgel zu hören sein. Das um 1803 errichtete Instrument ist eine der ältesten Orgeln im Landkreis Elbe-Elster. Thema des Konzerts ist der bekannte Lutherchoral „Ein’ feste Burg ist unser Gott“. Dadurch ist zum einen eine Verbindung zum diesjährigen Reformationsjubiläum hergestellt, zum anderen prangt diese Textzeile auch gut lesbar über dem Altarraum der Kirche. Somit ist die Lokalität auch nicht ohne Grund für dieses Konzert ausgewählt bzw. nicht ohne Grund das Programm speziell für die Gräfendorfer Kirche zusammengestellt worden. Erklingen werden nahezu alle überlieferten Choralbearbeitungen des Lutherliedes, angefangen bei Michael Praetorius, über Heinrich Scheidemann und Johann Pachelbel, bis hin zu Dieterich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Preis: Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirche St. Jakob Gräfendorf, 04916 Gräfendorf, Tel.: 03536 58291, www.kirche-uebigau.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

19. – 27. August

Fläming | Bad Belzig | Innenstadt

54. Burgfestwoche

Die Burgfestwoche ist von jeher ein Spiegelbild des Kultur- und Vereinslebens in der Stadt und den umliegenden Gemeinden. Vor der Wende war die Festwoche Anlass für Konzerte auf der Burg Eisenhardt, open-air Kino oder gesellige Sportveranstaltungen. Auch nach 1990 wurde diese Tradition aufrechterhalten und verschiedenste Veranstaltungen der Vereine gesellten sich unter das Dach der Burgfestwoche. Neben offenen Stadtmeisterschaften im Tischtennis und Eisstockschießen zählt auch ein Seifenkistenrennen zu den festen Größen der Woche. Mit der 1000-Jahr Feier in 1997 wurde der Altstadtsommer zum Abschluss und Höhepunkt der Burgfestwoche. Der Bad Belziger Festverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Burgfestwoche in ihrer jahrzehntelangen Tradition zu wahren und mit vielfältigen Veranstaltungen unter Einbindung der Bürger, der örtlichen Gewerbetreibenden, Vereine, Gesellschaften und Förderer aktiv zu gestalten. Infostelle/Buchung: Innenstadt, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 3879910, www.bad.belzig.com.

25. – 26. August, 16 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Altstadt

Jazzfest

Unter dem Motto „swingin' brandenburg“ laden die Brandenburger Jazzfreunde in die Havelstadt ein. Gejazzt wird unter anderem vor der historischen Kulisse des Altstädtischen Rathauses. Jazzbands aus nah und fern geben sich ein Stelldichein und lauschige Plätze und Biergärten werden zu Bühnen. Infostelle/Buchung: Altstadt, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 796360, www.jazzfreunde-brandenburg.de.

25. – 27. August

Spreewald | Burg | Festplatz

25. Heimat- und Trachtenfest

Ein Wochenende mit vielen kulturellen Höhepunkten, einer bunten Trachtenvielfalt und einem Handwerker- und Schaustellermarkt. Das Programm ist abwechslungsreich. So läuft auf der Festbühne eine bunte Show aus Folklore, Blas-, Rock- und Popmusik, Tanz und Artistik. Die Burger Jugend führt den Erntebrauch des Hahnrupfens vor und das neue Wendenkönigspaar wirdmit einer farben- und facettenreichen Zeremonie gekrönt. Höhepunkt ist der große traditionelle Festumzug am Sonntag um 14 Uhr. Selbstverständlich bietet sich den Besuchern ausreichend Gelegenheit, die kulinarischen Spezialitäten des Spreewaldes auszuprobieren, die regionale Handwerkskunst kennenzulernen und die vielfältigen Trachten zu bewundern. So ist das Heimat- und Trachtenfest Ausdruck der Lebensfreude der Spreewälder, welche sich auf ihre kulturellen Wurzeln besinnen und sich gleichzeitig für Neues öffnen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Festplatz, Am Hafen, 03096 Burg, Tel.: 035603 7501612, www.burgimspreewald.de.

26. August, 10 Uhr

Dahme-Seenland | Schulzendorf | Sport- und Mehrzweckhalle

Landpartie mit dem Fahrrad

Die 14. Landpartie führt mit dem Fahrrad zu den umliegenden Kirchen und anderen Sehenswürdigkeiten. Anschließend trinken die Ausflügler gemeinsam Kaffee und bekommen die Gelegenheit für nette Gespräche in der Patronatskirche. Preis: Es wird um eine Spende für die Patronatskirche gebeten. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Sport- und Mehrzweckhalle Schulzendorf, Walther-Rathenau-Straße 74, 15732 Schulzendorf, Tel.: 033762 40160, www.patronatskirche.de.

26. August, 10 Uhr

Niederlausitz | Guben | Touristinformation Guben

Radwanderung in die blühende Lieberoser Heide

Von Guben fahren die Radler über Reichenbach und Schenkendöbern an den neuen Windrädern vorbei nach Pinnow. Von dort geht es in die blühende Heide zum Aussichtspunkt. Nach einem Fotostopp wir gibt es einen kleinen Abstecher nach Reicherskreuz, um die für diese Gegend typischen Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude aus behauenen Feldsteinen anzuschauen. Am Findlingspark in Henzendorf haben die Radler die Möglichkeit, die bei einem Künstlerpleinar gestalteten großen Feldsteine zu bewundern. Der Henzendorfer „Gasthof Köhler“ bietet uns Erfrischungen und Speisen zur Stärkung an. Zurück geht es dann mit einem Abstecher zum Henzendorfer See am Göhlensee vorbei Richtung Guben. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: Touristinformation Guben, Frankfurter Str. 21, 03172 Guben, Tel.: 03561 3867, www.touristinformation-guben.de.

26. August, 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Rund um den Hennigsdorfer Hafen

Hennigsdorfer Havelspektakel

Die Veranstaltung dreht sich alles um das Thema Wasser. Großartige Künstler, Musiker und Bands präsentieren sich. Außerdem werden zahlreiche Straßenshows und Mitmachaktionen sowie ein buntes Kinder- und Familienprogramm geboten. Die umliegenden Vereine des Wassersports sowie Hennigsdorfer Kitas, Schulen, Vereine & Firmen stellen sich auf einer der Bühnen oder an den Ständen vor und neben den verschiedensten Fahrgeschäften erwarten die Besucher auch diesmal vielfältige kulinarische Spezialitäten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Rund um den Hennigsdorfer Hafen, Hafenstraße, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 03302-877320, www.hennigsdorf.de.

26. August, 19 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Fischerstube

Stolzenhagener Lichterfest

Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Besucher verzaubert von der Symbiose aus Wasser und Licht. Boote laden zu einer romantischen Mondscheinfahrt auf dem See ein. Auf dem Gelände der Fischerstube werden die Gäste kulinarisch und musikalisch unterhalten. Infostelle/Buchung: Fischerstube (Badewiese), Basdorfer Str. 1a, 16348 Wandlitz OT Stolzenhagen, Tel.: 033397 67467, www.fischerstube.info.

26. August, 21 Uhr

Fläming | Beelitz | Der Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Waldgeisternacht

Am Samstag öffnet der Barfußpark Beelitz seine Tore für einen schaurig-schönen Gruselspaß. Der Naturerlebnispark veranstaltet eine stimmungsvolle Nacht der Waldgeister. Barfußfreunde und Entdeckungswillige haben dann die Gelegenheit, den roten Rundweg des Barfußparks Beelitz einmal ganz anders zu erleben. Mit Taschenlampen ausgerüstet geht es den roten Pfad entlang durch den Park. Nebelschwaden und geisterhafte Akzente auf dem Weg bereiten großen und kleinen Besuchern eine Nachtwanderung der besonderen Art. Zur Einstimmung auf die Waldgeisternacht gibt es eine leckere Stärkung mit Köstlichkeiten vom Potsdamer Sauenhain und Stockbrot. Bitte Taschenlampen mitbringen. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Infostelle/Buchung: Der Barfußpark Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz, Tel.: 0162 290 9999, www.derbarfusspark.de.

26. – 27. August

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Marktplatz

Biermarkt in Finsterwalde

Am letzten Augustwochenende verwandelt sich der Marktplatz der Sängerstadt in einen kunterbunten Biergarten. Beim 4. Brandenburger Brauereitreffen präsentieren sich die Brandenburgischen Kleinbrauereien mit ihren Spezialitäten. Auch der ehemalige deutsche Profiboxer Axel Schulz lässt es sich nicht nehmen, das Fest zu besuchen. Er ist Brandenburgs erster Bierbotschafter. Infostelle/Buchung: Marktplatz, Markt 1, 03238 Finsterwalde, Tel.: 033209 217979, www.brandenburger-kleinbrauereien.de.

26. August – 03. September

Uckermark | Templin | Konzerthangar

Bebersee Festival

Zum Bebersee Festival treffen sich hochkarätige, international renommierte Solisten in der Schorfheide, um im Konzerthangar auf dem ehemaligen Militärflughafen Groß Dölln klassischen Musikgenuss auf höchstem Niveau zu bieten. Das diesjährige Festival steht unter dem Thema „Veränderung“. Es erklingen große Variationswerke - wie beispielsweise die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach - sowie neue Transkriptionen bereits bekannter Werke. Ein Konzert im Dunkeln wird zeigen, wie sich das Hören verändert, wenn das Sehen ausgeschlossen wird. Werke, die den Hörer durch ihre Prozesshaftigkeit verwandeln, wie z.B. das Quartett auf das Ende der Zeit von Messiaen, werden genauso erklingen wie der Karneval der Tiere von Saint-Saens mit Texten von Roger Willemsen im Familienkonzert. Preis: Ein Konzert 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Alle Konzerte 85 Euro, ermäßigt 70 Euro, Familienkonzert 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Infostelle/Buchung: Konzerthangar, Zum Flugplatz 8, 17268 Templin OT Groß Dölln, Tel.: 03984 833974, www.bebersee.de.

27. August, 09 Uhr

Potsdam | Potsdam | Waldbad Templin

Neptunfest

Neptun - Herrscher der Meere - steigt aus den Tiefen der Havel, um mit seinen Häschern das Waldbad zu besuchen. Ab 9 Uhr öffnet das Bad die Tore und begleitet seine Gäste mit Musik und kleinen Spielen bis zu Neptuns großer Stunde. Gegen 14 Uhr wird er sich neue Untertanen für sein Königreich suchen - natürlich per Taufe mit Tiefseebräu und Urkunde. Preis: 4 Euro, Kinder (2-16 Jahre) 2 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 8 Euro. Infostelle/Buchung: Waldbad Templin, Templiner Straße 110, 14473 Potsdam, Tel.: 0331 6619801, www.swp-potsdam.de.

27. August, 11 Uhr

Fläming | Baruth | Museumsdorf Baruther Glashütte

Glashütter Kinder- und Familienfest

Glashütte feiert mit seinen Gästen das traditionelle Kinder- und Familienfest. Im ganzen Museumsdorf gibt es spaßige Spielangebote, die von einem tollen Bühnenprogramm ergänzt werden. Dessen Höhepunkt ist der Auftritt der Fläming-Fahnenschwinger, die extra aus Belgien anreisen. Auch der flämische Bär, das Markenzeichen der Reiseregion Fläming, tanzt in Glashütte. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Museumsdorf Baruther Glashütte, Hüttenweg 2-4, 15837 Baruth/Mark OT Glashütte, Tel.: 033704 980912, www.museumsdorf-glashuette.de.

27. August, 17 Uhr

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

27. Brandenburgische Sommerkonzerte: Op. 60+61 am Wunderort

Santiago de Compostela ist als Wallfahrtsort wohlbekannt und beliebt. Im Mittelalter folgte gleich darauf an zweiter Stelle das beschauliche Bad Wilsnack in der Prignitz. Das jährliche Pilgerfest erinnert heute noch an die Zeit, als Heerscharen von Pilgern von Ungarn bis Schweden das Wunder der blutenden Hostien bestaunten und die Vergebung ihrer Sünden suchten. Die Wunderblutkirche St. Nikolai ist heute der Ort eines ganz besonderen Orchesterkonzertes. Die vielseitige Violinistin und Bratschistin Isabelle van Keulen gibt Beethovens einziges Violinkonzert op. 61 zum Besten. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt präsentiert anschließend Beethovens Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60, die ein Jahr vor dem Violinkonzert erschien und heute zu einer der eher selten gespielten Sinfonien Beethovens gehört. Preis: 20-59 Euro. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 030 8904340, www.brandenburgische-sommerkonzerte.org.

500 Jahre Reformation:

25. August, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde Aula | Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde

Festliche Klänge zum Reformationsjubiläum

Gemeinsam mit dem Märkischen Jugendsinfonieorchester musizieren die besten Bläser und Perkussionisten der Kreismusikschule "Gebrüder Graun" in einem Orchesterprojekt zur Reformation. Es erklingen u.a. Werke von Mendelssohn Bartholdy. Infostelle/Buchung: Aula Sängerstadt-Gymnasium Finsterwalde, Straße der Jugend 3, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03535 465101, www.lkee.de.

27. August, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Marienkirche

"Wenn der Luther mit dem Tetzel..."- Eine szenische Zeitreise

Die Schauspieler und Musiker des Modernen Theater Oderland führen ihr Publikum auf spielerische und unterhaltsame Weise durch die Geschichte der Reformation in Frankfurt (Oder). Interessierte erleben die Zeit der Kirchenspalter und Ablasshändler auf Wegen in und um die St. Marienkirche. Infostelle/Buchung: Marienkirche, Oberkirchpl. 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 033561 00800.

27. August, 13 Uhr

Elbe-Elster-Land | Wahrenbrück | Treffpunkt: Stadtpfarrkirche Wahrenbrück

Radtour "Unterwegs auf der Kirchenstraße Elbe-Elster"

Die geführte Radtour zum Thema Reformation entlang der Kirchenstraße Elbe-Elster zeigt, wie der Glaube Menschen zueinander führt. Das Kirchengebäude wird seit dem Mittelalter als Abbild des Weges zum Himmel gelesen, der durch Jesus Christus offen steht. In Wahrenbrück, Bönitz und Saxdorf setzen sich die Teilnehmer auf unterschiedliche Weise mit den Wegen zum christlichen Glauben auseinander. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Stadtpfarrkirche Wahrenbrück, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94431, www.kirchenstrasse-elbe-elster.de.

27. August, 15 Uhr

Barnimer Land Chorin Kloster Chorin

Choriner Musiksommer 2017: Monumentaler Ausklang

Zum Abschluss wartet der Musiksommer mit einem monumentalen musikalischen Beitrag zum Reformationsjahr auf. Die "Reformationssinfonie" ist das klingende Glaubensbekenntnis Mendelssohns, das in seinem gewaltigen Finale Luthers Choralmelodie "Ein feste Burg" eindrucksvoll aufnimmt. So regt das Werk zum Nachdenken über die Choriner Klostergeschichte an, auf die die Reformation direkte Auswirkungen hatte. Mahlers Orchesterlieder bilden den verträumt-romantischen Kontrapunkt. Es spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung des Bayreuther und Salzburger Festspiel-erfahrenen Dirigenten Alain Altinoglu. Preis: 8-33 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 03334 818472, www.choriner-musiksommer.de.

27. August, 15 Uhr

Uckermark | Templin | Kirchlein im Grünen Alt Placht

Konzert Uckermärkischer Musiksommer "Luthers Braut"

Im Rahmen des Uckermärkischen Musiksommers präsentiert das Ensemble Continuum mit „Luthers Braut“ ein vokales und instrumentales Programm über die lutherische Brautmystik in der Musik von J. S. Bach und seinen Zeitgenossen. Infostelle/Buchung: Kirchlein im Grünen Alt Placht, 17268 Templin / OT Alt Placht, Tel.: 039888 52063, www.kirchlein-im-gruenen.de.

27. August, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Müncheberg | Stadtpfarrkirche

Capella de la Torre - Luthers Hochzeitsmusiken

Es ist davon auszugehen, dass aus Anlass der Vermählung von Martin Luther und Katharina von Bora die von Stadtpfeifern aufgeführte Musik einen wichtigen Teil des Festes bildete, von der Begleitung beim Kirchgang am Morgen bis zu zeremoniellen Tänzen am Abend. Das Ensemble „Capella de la Torre“, das in seiner Besetzung mit den historischen Blasinstrumenten Schalmei, Pommer, Posaune und Dulcian genau den Stadtpfeifereien des 16. Jahrhunderts entspricht, rekonstruiert durch die Aufführung zeitgenössischer geistlicher und weltlicher Musik die Atmosphäre und das Umfeld von Luthers Hochzeitsfeier. Preis: 13 Euro, ermäßigt 11 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtpfarrkirche Müncheberg, Ernst-Thälmann-Str. 52, 15374 Müncheberg, Tel.: 033432 72806, www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de.

Bis 12. November

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Museum Fürstenwalde

11.04.2017 - 12.11.2017

Sonderausstellung "Reformation in Fürstenwalde"

Das größte Exponat zur Reformationsgeschichte ist natürlich der Dom St. Marien selbst. Aber da er nicht ins Museum passt und im Domarchiv und auch im Museumsarchiv noch andere, kleinere Exponate zum Thema schlummern, präsentiert das Museum eine Sonderausstellung zur Fürstenwalder Reformationsgeschichte. Gezeigt werden Schätze, Bilder und Geschichten aus dem Leben der Fürstenwalder und ihrer Nachbarn im Umfeld der Ära der Reformation. Preis: Eintritt Museum: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Besuch Sonderausstellung: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Fürstenwalde, Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde/Spree, Tel.: 03361 2130, www.museum-fuerstenwalde.de.

Bis 10. September

Uckermark | Prenzlau | Dominikanerkloster

20.05.2017 - 10.09.2017

Leben und Sterben im wahren christlichen Glauben. Bürger und Adlige in der brandenburgischen Reformation

Das Ringen Martin Luthers um die Erneuerung der Kirche führte dazu, dass der Lebensalltag der Menschen mit neuer Kraft und vermehrtem Nachdruck nach der christlichen Lehre eingerichtet und ihre Lebensordnung von ihr durchdrungen werden sollte. Die Ausstellung verdeutlicht, wie Geistlichkeit, Adel und Bürgertum der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert ihr gesamtes Dasein nach evangelischen Grundsätzen gestalteten. Sie zeigt, wie man sich, etwa durch Predigt des göttlichen Wortes, Ausbildung in Schulen und Universitäten sowie Armen- und Krankenfürsorge darum bemühte, ein evangelisches Gemeinwesen zu verwirklichen, in dem die geistliche Seligkeit ebenso wie die weltliche Wohlfahrt des einzelnen Gläubigen erstrebt wurde. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10-18 Uhr. Infostelle/Buchung: Dominikanerkloster Prenzlau, Uckerwiek 813, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752241, www.prenzlau.eu.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

