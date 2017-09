30.08.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 36

Zur Eröffnung der Kranichsaison sind Kinder und Familien am 01. September 2017 im Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen im Spreewald zu einer spannenden Rallye eingeladen. Neben Spiel und Spaß erhalten sie viele interessante Informationen über die „Vögel des Glücks“ und andere Zugvögel. Eröffnet wird auch die neue Foto-Ausstellung „Sehnsucht Natur“. Höhepunkt ist die erste Kranichbeobachtung am Schlabendorfer See.

Vielseitig und spannungsvoll präsentiert sich die 11. Kunsttour Caputh vom 02.-03.September 2017 im Havelland. In Ateliers, privaten Häusern und Gärten zeigen nationale und internationale Künstler ihre aktuellen Werke. Durch das einmalige Wechselspiel zwischen Kunst und Natur wird ein kreatives, offenes Miteinander für Jedermann erlebbar. Familiäre Gastfreundschaft und eine malerische Umgebung bieten die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Der Fahrraderlebnistag Rad-Scharmützel 2017 im Seenland Oder-Spree führt am 03. September 2017 die ganze Familie rund um den Scharmützelsee und den Storkower See mit Stempelstellen und einer Schnitzeljagd-App. Eröffnet wird die Tour in Storkow, Wendisch Rietz, Bad Saarow, Fürstenwalde und Rauen. Jeder kann seine individuelle Leistung mit einem der beliebten Rad-Scharmützel-Diplome honorieren lassen.

Anlässlich der Potsdamer Jahreskampagne 2017 "Stadt trifft Kirche" wird vom 03.-08. September 2017 bei einem Bibelmarathon in Potsdam die ganze Bibel öffentlich Tag und Nacht in der Französischen Kirche am Bassinplatz vorgelesen. Alle Interessierten sind eingeladen mitzuhören und mitzulesen, zwischen 0 und 24 Uhr, wann und so lange man möchte.

Mit der ganzen Familie und dem Familienpass Brandenburg geht es im Ruppiner Seenland kostenlos in die Storchenschmiede in Linum. Das weiträumige Gelände mit Naturerlebnisgarten, Teich und Obstbaumwiese lädt zum Verweilen und Beobachten ein. Vielfältige Veranstaltungen informieren über die Tier- und Pflanzenwelt des Linumer Rhinluchs.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Bis November, Mittwoch – Freitag 10-16 Uhr, Samstag, Sonntag 12-18 Uhr

Ruppiner Seenland | Fehrbellin OT Linum | Storchenschmiede

Besuch der Storchenschmiede

Die Ausstellung im zweitgrößten Storchendorf Deutschlands bietet viel Wissenswertes rund um den Storch. Das weiträumige Gelände mit Naturerlebnisgarten, Teich und Obstbaumwiese lädt zum Verweilen und Beobachten ein. Vielfältige Veranstaltungen informieren über die Tier- und Pflanzenwelt des Linumer Rhinluchs. Preis: 1,50 Euro, Familien 2 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Freier Eintritt für die ganze Familie. Infostelle/Buchung: Storchenschmiede, Nauener Straße 54, 16833 Fehrbellin OT Linum, Tel.: 033922-50500, www.berlin.nabu.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist in ganz Brandenburg erhältlich im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Ferien-Tipp:

02. September, 10 Uhr

Fläming | Beelitz | Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Schultüte ohne Schuhe

Bald sind die Ferien vorbei und für einige beginnt das allererste Schuljahr. Dann heißt es: konzentrieren und Rechnen, Schreiben, Lesen lernen. Umso besser, dass vorher noch mal alle Anfänger die Gelegenheit bekommen, sich auf dem Barfußpark so richtig auszutoben und alle Sinne anzusprechen. Zum Schulanfang in Berlin und Brandenburg schenkt der Barfusspark allen ABC-SChützen freien Eintritt. Preis: Eintritt für Schulanfänger frei, 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder (ab 4 Jahre) 5 Euro, Familien 15 Euro. Infostelle/Buchung: Barfußpark Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz, Tel.: 0162 2909999, www.derbarfusspark.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

03. – 08. September

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Französische Kirche

Potsdamer Bibelmarathon

Anlässlich der Potsdamer Jahreskampagne 2017 "Stadt trifft Kirche" wird die ganze Bibel öffentlich Tag und Nacht in der Französischen Kirche am Bassinplatz vorgelesen. Alle Interessierten sind eingeladen mitzuhören und mitzulesen, zwischen 0 und 24 Uhr, wann und so lange man möchte. Um eine Anmeldung unter: pastorin@reformiert-potsdam.de wird gebeten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Französische Kirche, Am Bassinplatz / Ecke Französische Straße, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 291219, www.reformiert-potsdam.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

31. August, 19.30 Uhr

Dahme-Seenland | Schulzendorf | Patronatskirche

Schulzendorfer Kulturreihe 2017 - Ludwig van Beethoven- Sonaten

Der englische Konzertpianist Christopher Sayles hat das Projekt in Angriff genommen, alle 32 Sonaten von Ludwig van Beethoven aufzunehmen und aufzuführen. Im Konzert erklingen Beethovens erste drei Klaviersonaten (Op.2, Nr.1-3) und die Zuhörer erfahren etwas über sein Leben in der Entstehungszeit dieser Sonaten. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Patronatskirche, Dorfstraße, 15732 Schulzendorf, Tel.: 033762 93070, www.schulzendorf.de.

01. September, 15 Uhr

Spreewald ǀ Luckau ǀ Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Kraniche im Anflug - Eröffnung der Kranichsaison

Kinder und Familien sind an diesem letzten Freitag der Sommerferien in Berlin und Brandenburg zu einer spannenden Rallye eingeladen. Neben Spiel und Spaß erhalten sie viele interessante Informationen über die „Vögel des Glücks“ und andere Zugvögel. Um 17 Uhr öffnet die neue Foto-Ausstellung „Sehnsucht Natur“ des Naturfotografen Thorsten Beuster, der in seinen Bildern Tiere, Pflanzen und Landschaften vor der Haustür kunstvoll in Szene setzt und dem Betrachter die Augen für die Schönheiten der Natur öffnet. Höhepunkt des Tages ist die erste gemeinsame Kranichbeobachtung ab 18 Uhr am Schlabendorfer See. Dazu gibt es interessante Infos rund um den herbstlichen Vogelzug und Köstliches vom Grill. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Luckau OT Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, www.wanninchen-online.de.

01. September, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Lagune Cottbus

Taschenlampenkonzert in der "Lagune Cottbus"

Das Taschenlampenkonzert gehört in Dresden, Berlin und einigen anderen Spielstätten bereits seit Jahren zum festen Bestandteil im Kalender und ist jedes Jahr bis auf den letzten Platz ausverkauft. Endlich gibt es so ein Event auch in Cottbus. Wenn der Abendhimmel von unzähligen kleinen, tanzenden Taschenlampen erleuchtet wird, ist ein wunderschöner Sommerausklang bereits vorprogrammiert. Das Konzert ist ein wahres Erlebnis für die ganze Familie irgendwo zwischen Nachtwanderung und Rockkonzert – spannend, hochmusikalisch und atmosphärisch-rührend. Alle Besucher haben ihre Taschenlampen dabei und werden zu einem Licht in einem blinkenden, funkelnden Lichtermeer. Preis: Vorverkauf: 10 Euro. Abendkasse: 12 Euro. Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres erhalten freien Eintritt. Infostelle/Buchung: Lagune Cottbus, Sielower Landstraße 19, 03044 Cottbus, Tel.: 035549498428, www.lagune-cottbus.de.

01. September, 20.30 Uhr

Spreewald | Peitz | Am Hüttenwerk an den Peitzer Teichen

Filmmusiknacht "Sounds of Hollywood"

Ob Komödie, Liebesfilm, Abenteuer, Krimi, Horror, Sciencefiction, Tanz- oder Kinderfilm – ein jeder kennt sie, die großen und berühmten Kinofilme der letzten Jahre und der heutigen Zeit. Doch was wäre so ein Filmerlebnis ohne die eindrucksvolle und spannungsgeladene Filmmusik, die den Film noch anschaulicher und fühlbarer in seiner Wirkung macht? Mit „Sounds of Hollywood“ greift die Vogtland Philharmonie diese Faszination berühmter Filmmelodien auf und verbindet in einem multimedialen Schauspiel fantastische und unsterbliche Soundtracks erfolgreicher Kino- und Hollywoodfilme mit Hollywood-Kinoflair. Denn durch eine Großbildleinwand, auf der ausgewählte Filmausschnitte zu sehen sind, werden die Zuschauer noch mehr in den Bann gezogen. Aber nicht nur große Filmliebhaber kommen auf ihre Kosten. Auch für kleine Kinofans hält das ausgewählte Programm einige Highlights bereit. Preis: Vorverkauf: 23 Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre 10 Euro. Abendkasse: 27 Euro, Kinder bis einschließlich 15 Jahre 12 Euro. Infostelle/Buchung: Am Hüttenwerk an den Peitzer Teichen, Hüttenwerk 1, 03185 Peitz, Tel.: 035601 8150, www.sounds-of-hollywood.de.

02. September, 14 Uhr

Barnimer Land | Ziethen | Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus

Klein Ziethener Kartoffelfest

An diesem Tag dreht sich alles um die tolle Knolle. Freunde des erdigen Gemüses erwartet ein vielseitiges Programm auf dem Kirchplatz. Um 15 Uhr wird Loblied auf die Kartoffel gesungen, in Form von Texten ausgewählt und gelesen von Antje und Marin Schneider. Am Klavier begleitet Angela Stoll die Lesung. Für alle Tanzwilligen und Nachtschwärmer heißt es ab 19 Uhr: Disco. Preis: Teilnahme frei, Aufkleber 0,50 Euro, Diplom 1 Euro. Infostelle/Buchung: Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 6, 16247 Ziethen OT Klein Ziethen, Tel.: 0172 9131884, www.amt-joachimsthal.de.

02. September, 20 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal

Nikolaisaal Potsdam: Straßenfest zur Saisoneröffnung

Die neue Nikolaisaal-Saison ist eröffnet. Das muss gefeiert werden – mit einem Straßenfest mit Kulinarischem und Kreativem. Um 20 Uhr tritt das junge Potsdamer "Brass'n'Beats Oktett" mit seinem unverwechselbaren Mosaik-Sound aus Jazz, House, Breakbeats und Ska auf. Um 21.30 Uhr übernimmt die Band „dunkelbunt“. Sie spielt eine wilde Tanzmischung aus Balkan Beat, Electro Swing, HipHop, Reggae, Bluegrass und Bollywood. Im Anschluss sorgt die Mama George Band das Mikro für einen beschwingten Ausklang. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, www.nikolaisaal.de.

02. – 03. September, 11 Uhr

Havelland | Caputh | Verschiedene Veranstaltungsorte

11. Kunsttour Caputh

Vielseitig und spannungsvoll präsentiert sich die Kunsttour Caputh am ersten Septemberwochenende. In Ateliers, privaten Häusern und Gärten zeigen nationale und internationale Künstler ihre aktuellen Werke. Durch das einmalige Wechselspiel zwischen Kunst und Natur wird ein kreatives, offenes Miteinander für Jedermann erlebbar. Familiäre Gastfreundschaft und eine malerische Umgebung bieten die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, 14548 Caputh, Tel.: 033209 80743, www.kulturforum-schwielowsee.de.

03. September, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | Rund um den Scharmützelsee und Storkower See

Rad-Scharmützel 2017

Der Fahrraderlebnistag führt die ganze Familie rund um den Scharmützelsee und den Storkower See mit Stempelstellen und einer Schnitzeljagd-App. Eröffnet wird die Tour um 10 Uhr in Storkow, Wendisch Rietz, Bad Saarow, Fürstenwalde (Marktplatz) und Rauen (Markgrafenhof). Jeder kann seine individuelle Leistung mit einem der beliebten Rad-Scharmützel-Diplome honorieren lassen. Stempelstellen befinden sich in Storkow (Marktplatz), Reichenwalde (Dorfplatz), Bad Saarow (Seestraße), Diensdorf-Radlow ("Alte Schulscheune"), Bad Saarow (Bahnhof), Wendisch Rietz (Festwiese an der Hauptstraße), Dahmsdorf (Dorfstraße), Storkow (Schloss Hubertushöhe), Fürstenwalde (Marktplatz, Rathaus), Bad Saarow (A-ROSA Forum), Lindenberg (Wettermuseum) und Rauen (Markgrafenhof). Preis: Teilnahme frei, Aufkleber 0,50 Euro, Diplom 1 Euro. Infostelle/Buchung: Rund um den Scharmützelsee und Storkower See, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033679 64840, www.scharmuetzelsee.de.

03. September, 13 Uhr

Elbe-Elster-Land | Elsterwerda | Bahnhof

Niederlausitzer Heideblüte

Von Elsterwerda geht es in kleiner Gruppe direkt ins Waldgebiet des Naturschutzgebietes „Forsthaus Prösa“. Dort, wo einst Panzer rollten, kann man heute eine violette Pracht genießen. Auf einer fein gedeckten Kaffeetafel inmitten der blühenden Heide genießen Radler bei frischem Obstkuchen und Kaffee den Ausblick ins lila Wunder. Preis: 21 Euro. Infostelle/Buchung: Bahnhof Elsterwerda, Am Bahnhof, 04910 Elsterwerda, Tel.: 03571 408030.

03. September, 15 Uhr

Uckermark | Grünow | Dorfkirche

Karneval der Tiere

Aufgrund der Verbundenheit mit der Region fühlt sich die Uckermärkische Kulturagentur dafür verantwortlich, das kulturelle Leben in der Uckermark durch außergewöhnliche Veranstaltungen zu bereichern. So spielt das Preußische Kammerorchester nicht nur in Konzertsälen, sondern haucht durch die zur Tradition gewordenen Konzerte der Reihe „Klassik in Dorfkirchen“ den historischen Kirchen neues Leben ein. Die Konzertmeisterin Aiko Ogata entschied sich für das Thema „Karneval der Tiere“, um zu zeigen, wie die Instrumente verschiedene Tiere darstellen können, von Insekten bis hin zu Elefanten. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Dorfkirche, 17291 Grünow, Tel.: 03984 833974, www.umkulturagenturpreussen.de.

03. September, 18 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Elblandbühne "Alte Ölmühle" Wittenberge

Open Air: The Lords & The Rattles & CCR – Creedence Clearwater Revived

Sie feiern in diesem Jahr ihr 54. Bühnenjubiläum und sind als dienstälteste Rockband immer noch auf Tour: THE LORDS. Die Woodstock-Legende CCR galt in den späten 60ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands weltweit. Mit Hits wie Suzie Q., Proud Mary oder Bad Moon Rising tourt Creedence Clearwater Revived in den letzten Jahren wieder verstärkt durch ganz Europa. 1960 wurden die Rattles in Hamburg gegründet. Drei Jahre später gewann die Band um Herbert Hildebrandt und Dicky Tarrach einen Wettbewerb im Hamburger Star-Club und wurde vom selbigen daraufhin als erste deutsche Band engagiert. 2010 feierten die The Rattles ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Sie alle kommen nun zu einem Open Air zusammen und rocken gemeinsam die Elblandbühne. Preis: 39,50 Euro. Infostelle/Buchung: Elblandbühne "Alte Ölmühle" Wittenberge, Bad Wilsnacker Str. 52, 19322 Wittenberge, Tel.: 06336 512500, www.hohenstein-konzerte.de.

03. September, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Großkoschen | Amphitheater

Machos auf Eis - COMÖDIE Dresden

In einer Sommernacht sitzen vier Männer im Kühllager eines Restaurants fest. Die gute Nachricht: Die Kühlung funktioniert schon seit Monaten nicht. Die schlechte Nachricht: Die Klinke ist von innen abgebrochen, null Handyempfang und das Restaurant ab morgen geschlossen. So hatte sich Adrian seine Hochzeitsnacht sicher nicht vorgestellt. Und nun muss er auch noch feststellen, dass er von der noch vor kurzem im Restaurant feiernden Hochzeitsgesellschaft einfach vergessen wurde. Mit ihm im Lager sitzen der ab morgen arbeitslose Restaurantkoch Sven, Alleinunterhalter DJ Sandro und Immobilienmakler Oliver. Sie alle kennen sich nicht und sie mögen sich nicht. Und während die Männer noch meinen, die Nacht hat ihren Tiefpunkt erreicht, als DJ Sandro seine Karaoke Maschine aktiviert, springt plötzlich die Kühlung an und es wird kalt. In der Regie von Dominik Paetzholdt spielen Bürger Lars Dietrich, Tim Sander, Mathias Schlung, Christian Kühn und Berit Möller. Preis: Vorverkauf 24 Euro, Abendkasse 28 Euro. Infostelle/Buchung: Amphitheater Senftenberg, 01968 Großkoschen, Tel.: 03573 8010, www.theater-senftenberg.de.

500 Jahre Reformation:

02. September, 19 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Bassinplatz

Nacht der Freiheit. Ein Fest der Religionen.

Potsdamer Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden stellen sich mit Informationsständen und einem Bühnenprogramm auf dem Bassinplatz vor. Gemeinsam gestalten sie einen Abend mit Musik, Lesungen, Kurzfilmen und einem Begegnungscafé mit Speisen aus aller Welt.

19 Uhr: Eröffnung

19.15 Uhr: Jazz-Gottesdienst mit Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst

19.50 Uhr: Musik - Sound of Cultures

20.15 Uhr: Muslimische Gemeinde - Lesung, Gebet zum Opferfest

20.35 Uhr: Musik - Sound of Cultures

21 Uhr: Jüdische Gemeinde - Schabbat ausläuten / Hawdala

21.15 Uhr: Chor der Jüdischen Gemeinde Potsdam

22 Uhr: Tanzgruppe Mosaikstein

23 Uhr: Friedenvotum und Abschluss

Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Nacht der Freiheit, Bassinplatz, 14467 Potsdam, Tel.: 0331-2891944, www.potsdam.de.

Ab 02. September

Uckermark ǀ Angermündeǀ Franziskanerklosterkirche

02.09.2017 – 03.10.2017

Spiritualität im 21. Jahrhundert - ‘G. zum Gruß. Dein L.‘

Gemeinsame Projektausstellung der Künstlergruppe umKunst zum Lutherjahr. Die Vernissage findet am 2. September, 15 Uhr, in der Franziskaner-Klosterkirche in Angermünde statt. Johannes Kersthold sorgt an diesem Nachmittag für die musikalische Umrahmung. Infostelle/Buchung: Franziskanerklosterkirche, Klosterstraße 44, 16278 Angermünde, Tel.: 039859-35508, www.umkunst-uckermark.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 12. November

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Museum Fürstenwalde

11.04.2017 - 12.11.2017

Sonderausstellung "Reformation in Fürstenwalde"

Das größte Exponat zur Reformationsgeschichte ist natürlich der Dom St. Marien selbst. Aber da er nicht ins Museum passt und im Domarchiv und auch im Museumsarchiv noch andere, kleinere Exponate zum Thema schlummern, präsentiert das Museum eine Sonderausstellung zur Fürstenwalder Reformationsgeschichte. Gezeigt werden Schätze, Bilder und Geschichten aus dem Leben der Fürstenwalder und ihrer Nachbarn im Umfeld der Ära der Reformation. Preis: Eintritt Museum: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Besuch Sonderausstellung: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr. Infostelle/Buchung: Museum Fürstenwalde, Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde/Spree, Tel.: 03361 2130, www.museum-fuerstenwalde.de.

