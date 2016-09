07.09.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 37

Mit der ADAC Landpartie Classic ruft der ADAC Berlin-Brandenburg am 9. September 2016 im Ruppiner Seenland eine neue Veranstaltungsreihe für Oldtimer-Liebhaber ins Leben. Beim Concours d´Elégance im Ziegeleipark Mildenberg werden die schönsten Klassiker von einer Fachjury bewertet. Auch die Zuschauer haben die Gelegenheit, die automobilen Schmuckstücke aus der Nähe zu betrachten.

Zum Apfelfest in der russischen Kolonie Alexandrowka in Potsdam können sich die Besucher vom 10.-11. September 2016 auf eine Apfelschau, Apfelkuchen, selbstgemachte Limo, warme Speisen oder einen Spaziergang im Lennéschen Obstgarten freuen. Honig aus der Alexandrowka und seltene Obstsorten werden zum Verkauf angeboten. Ebenso gibt es pomologische Führungen, Obstbaumschnitt- oder Obstveredelungskurse.

In klaren Nächten können am Elbufer bei Rühstädt in der Prignitz tausende Sterne mit bloßem Auge beobachtet werden. Nur welcher Stern gehört zu welchem Sternbild und wie können die Sterne zur Orientierung genutzt werden? Die Exkursion „Ein Abend unter Sternen" am 14. September 2016 im Biosphärenreservat gibt Antworten.

Am 9. September 2016 geht die „Kurze Nacht der Frankfurter Museen" in die nächste Runde. Sechs kulturelle Einrichtungen der Stadt öffnen von 17 bis 23 Uhr ihre Türen für die Besucher. Dazu gibt es im Stundentakt vielfältige Veranstaltungen. Dieses Angebot findet im Rahmen des Familienpasses Brandenburg statt.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

09. September, 17-23 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt

Kurze Nacht der Frankfurter Museen

Verschiedene kulturelle Einrichtungen der Stadt öffnen ihre Türen für die Besucher. Im Stundentakt finden darüber hinaus vielfältige Veranstaltungen statt. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des aktuellen Familienpasses. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder), Bischofstraße 17, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335-549853, haus-1@srb-ff.de, www.srb-ff.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

09. September, 13.15-14.45 Uhr

Ruppiner Seenland | Mildenberg | Ziegeleipark

ADAC LANDPARTIE CLASSIC

Mit der ADAC Landpartie Classic ruft der ADAC Berlin-Brandenburg in der Region eine neue Veranstaltungsreihe für Oldtimer-Liebhaber ins Leben. Beim Concours d´Elégance im Ziegeleipark Mildenberg werden die schönsten Klassiker von einer Fachjury bewertet. Sie nimmt die schönsten Klassiker in Punkto Erscheinungsbild, Originalität, Innenraum und Technik unter die Lupe. Auch Zuschauer haben hier die Gelegenheit, die automobilen Schmuckstücke aus der Nähe zu betrachten. Infostelle/Buchung: Ziegeleipark Mildenberg, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg, Telefon: 03307 310410, info@ziegeleipark.de, www.ziegeleipark.de.

09. September, 20-22 Uhr

Barnimer Land | Groß Schönebeck | Restaurant Gut Sarnow

"Mein Herz das ist ein Grammophon". Musikalischer Ausflug mit Ute Beckert in die Schellack-Zeit

„Wenn es regnet, spielt im Pavillon ein grünes altes Grammophon..." - so erzählen zahlreiche Lieder und Geschichten vom guten alten Grammophon. Alles begann auf einem Flohmarkt mitten in Berlin, auf dem die Sängerin Ute Beckert eine alte Schelllackplatte von Rosita Serano entdeckte. Um sie im alten Klangbild hören zu können, erwarb die Künstlerin ein altes Koffergrammophon. Es sollte eines von etlichen Requisiten werden, welche sich sanft und mit Charme in ihr neues Chanson-Programm "Mein Herz, das ist ein Grammophon" einfügen sollte. Ob frech oder besinnlich – die Lieder geben einen Einblick in das Leben der Goldenen Zwanziger bis hin zu den 40er Jahren. All diese wunderbaren Schätze befinden sich in einem großen Koffer, aus dem Ute Beckert an diesem Abend so manche Überraschung hervorzaubert. Preis: Vorkasse 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. Infostelle/Buchung: Restaurant Gut Sarnow, Eichhorster Chaussee 5, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 033393 65825, gut-sarnow@gmx.de, www.gut-sarnow.com.

09. – 11. September

Uckermark | Fergitz | UM Festival

5. UM-FESTIVAL

Vom 9. bis 11. September findet das 5. UM-Festival für zeitgenössische Kunst, Musik und Literatur in den uckermärkischen Dörfern Fergitz, Pinnow und Sternhagen Gut statt. Das Angebot ist vielfältig – es bietet Künstlern die Möglichkeit in dieser einmaligen Umgebung zu arbeiten und die Uckermark selbst wird als einzigartige Kulturlandschaft für alle erlebbar. Neben der Ausstellung der künstlerischen Arbeiten werden auch MusikerInnen und AutorInnen eingeladen, ihre aktuellen Produktionen vorzutragen. Durch die Präsentation an den verschiedenen Orten im ländlichen Umfeld möchte das UM-Festival nicht nur die Künste, sondern auch die Schönheit und Diversität der Region sichtbar machen und zum Bleiben anregen. Infostelle/Buchung: UM Festival, Fergitz 1, 17268 Gerswalde, Tel.: 030 78899118, info@um-festival.de, www.um-festival.de.

10. September

Niederlausitz | Guben

22. Gubener Appelfest

An die Obstanbau- und Winzertradition der Neißeregion knüpft das Appelfest im September an. Ein umfangreiches Programm rund um das Thema Apfel und eine große Ernteausstellung erwarten die Besucher an jenem Wochenende. Das Fest findet in jedem Jahr mit der Wahl und Krönung der neuen Apfelkönigin seinen Höhepunkt. Jeweils für ein Jahr „regiert“ die Majestät dann in der Neißestadt und wirbt auf Messen, Festen und anderen Großveranstaltungen für die Stadt Guben und die Gemeinde Schenkendöbern. Infostelle/Buchung: Guben, 03172 Guben, www.guben.de.

10. September, 10 Uhr

Ruppiner Seenland | Neustadt | Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt / Paradeplatz des Landgestütes

Traditionelle Neustädter Hengstparade 2016

Edle Hengste, rassige Stuten und quirlige Fohlen – seit fast 100 Jahren sind die Neustädter Hengstparaden lebendige Tradition. Auch 2016 wird auf dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt (Dosse) wieder zu den drei Hengstparaden eingeladen, um sich von den Neustädter Vierbeinern für einige Stunden in die Pferdewelt entführen zu lassen. Mit zahlreichen rasanten Schaubildern beweisen Pferde und Reiter den Besuchern und Fachleuten ihr beeindruckendes Leistungsvermögen. Ein mehrstündiges Schauprogramm zeigt edle Pferde, große Mehrspänner, Spring- und Dressurquadrillen (in historischen Uniformen geritten), akrobatische Darbietungen und mehr. Preis: Ab 20 Euro. Infostelle/Buchung: Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt / Paradeplatz des Landgestütes, Hauptgestüt 10, 16845 Neustadt (Dosse), Tel.: 033970 5029533, info@neustaedter-gestuete.brandenburg.de, www.neustaedter-gestuete.de.

10. September, 13-16 Uhr

Havelland | Havelberg | Anlegestelle Reederei Kaiser

NABU Schiffstour auf der Havel

Die 3-stündigen exklusiven Schiffstouren führen ins NABU-Projektgebiet und sind ein ganz besonderes Erlebnis. Die Besucher können vom Wasser aus die Havelidylle genießen und sich vom NABUExperten Rocco Buchta über die voranschreitenden Renaturierungsarbeiten des NABU informieren lassen. Auf 90 Flusskilometern werden an der Unteren Havel in den kommenden Jahren Sandufer von ihrer steinernen Last befreit, Altarme und Flutrinnen wieder mit dem Fluss verbunden, Auenwald initialisiert sowie Deiche zurückgebaut, um Überflutungsflächen für den Hochwasserschutz zu gewinnen. Es ist das größte Fluss-Renaturierungsprojekt in Europa. Preis: 20 Euro, Kinder bis 12 Jahre 15 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Anlegestelle Reederei Kaiser, Uferstraße, 39539 Havelberg, Tel.: 030 2849841951.

10. September, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Märkisches Haus des Waldes

Herbstwerk mit regionalen Kunst- und Handwerkern

Das Haus des Waldes ist in diesem Jahr wieder der Gastgeber des Gräbendorfer „Herbstwerkes“. Verschiedene Gewerke präsentieren ihre Kunst. Besonderes Interesse gilt den Kindern. Sie sollen die Handwerksberufe kennenlernen und selbst mit Hand anlegen können. Am Grill gibt es Wildbratwürste und Fleisch sowie Suppe, Kuchen, Stockbrot, Getränke und andere kulinarische Köstlichkeiten. Infostelle/Buchung: Märkisches Haus des Waldes, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, www.haus-des-waldes.info.

10. September, 19 Uhr

Lausitzer Seenland | Brieske | Kaiserkrone Brieske

Tanz-Gala mit Peter Apelt & Live-Orchester

Ein stilvoller Abend voller Tanz und Musik: Die Tanzgala der Kaiserkrone Brieske ist für Tanzwillige und Tanzfreudige konzipiert, die zu Live-Musik von Peter Apelt und dem Black Cadillac Tanzorchester ihren Tanz auf das blanke Parket im Saal der Kaiserkrone bringen möchten. Ein beschwingter Abend zwischen Walzer, Rock 'n' Roll und Salsa erwartet die Gäste. Ein leckeres Buffet erfreut zusätzlich alle Sinne. Eine Reservierung ist notwendig. Preis: 49 Euro inkl. Begrüßungsgetränk, kulturelles Programm und Buffet. Infostelle/Buchung: Kaiserkrone Brieske, Platz des Friedens 4, 01968 Senftenberg OT Brieske, Tel.: 03573 36759956, kontakt@kaiserkrone-brieske.de, www.kaiserkrone-brieske.de.

10. September, 22-23.30 Uhr

Spreewald | Burg | Zur grünen Ecke

Kultourkahnfahrt: Der Teufelshund von Borkowy

Friedrich von Callenbach wollte auf dem Weg zu seinem Schloss Muskau im Spreewald zur Kur gehen. In Amerika aufgewachsen, war er so modern, dass er weder an Engel noch an Teufel glaubte, aber er sollte das Fürchten noch gründlich lernen. Wenn die Fabelwesen im Spreewald etwas nicht erlaubten, dann war es Hohn und Spott. Zunächst wunderte sich der frisch gebackene Graf, warum ihm im Hotel erst ein nagelneuer teurer Stiefel und dann ein abgelatschter alter Schuh gestohlen wurden, aber das Knurren des Teufelshundes von Borkowy zerstreute bald alle Zweifel. Preis: 24,50 Euro. Infostelle/Buchung: Zur grünen Ecke, Waldschlößchenstraße 17a, 03096 Burg (Spreewald), Tel.: 0150 4896383 bzw. 0163 3933269, www.kultourkahnfahrt.jimdo.com.

10. – 11. September, 10-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Elster-Natoureum Maasdorf

21. Gartenbahntreffen im Elster Natoureum Maasdorf

Zum 21. Gartenbahntreffen im Elster-Natoureum sind alle Gartenbahnfreunde herzlich eingeladen. Die Gartenbahnanlage im Elster-Natoureum stellt auf einer Fläche von etwa 1700 qm den Naturpark „Niederlausitzer Heidelandschaft“ mit seinen Orten und Bahnlinien dar. An beiden Tagen kann man eine bunte Vielfalt an Gartenbahnmodellen bewundern. Preis: 3,50 Euro, Kinder 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Elster-Natoureum Maasdorf, Liebenwerdaer Str. 2, 04924 Maasdorf, Tel.: 035341 49736, elsternatoureum@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

10. – 11. September, 10-19 Uhr

Potsdam | Potsdam | Russische Kolonie - Museum Alexandrowka

Apfelfest Alexandrowka

Zum Apfelfest können sich Besucher auf eine Apfelschau, Apfelkuchen, selbstgemachte Limo, warme Speisen oder einen Spaziergang im Lennéschen Obstgarten freuen. Honig aus der Alexandrowka und seltene Obstsorten werden zum Verkauf angeboten. Für pomologische Führungen, Obstbaumschnitt- oder Obstveredelungskurse ist eine Anmeldung notwendig. Preis: Eintritt frei. Workshops und Führungen sind anmelde- und kostenpflichtig. Infostelle/Buchung: Russische Kolonie - Museum Alexandrowka, Russische Kolonie 2, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 8070203, www.alexandrowka.de.

11. September, 14 - 17.30 Uhr

Fläming | Glashütte | Treffpunkt: Museumsdorf Glashütte

Erlebniswanderung durch das Baruther Urstromtal

Ausgehend vom idyllischen Museumsdorf Glashütte startet die Wanderung (ca. 8 km) in die vielfältige Jungmoränenlandschaft des Baruther Urstromtals. In ca. 3,5 Stunden durchqueren die Wanderer verschiedene Landschaftsformen und Vegetationszonen. Durch diese beeindruckende Biodiversität - vom Eichenwald, über Erlenbruchwälder, zu weiten Feldern, Dünenlandschaften, Kiefernwäldern und auch von Menschen geprägten Landschaftsbildern - erfahren Körper und Geist eine wohltuende Erholung. Gespickt mit Geschichten und Haikus wird diese Wanderung auch literarisch zu einem besonderen Erlebnis. Bitte mitbringen: Rucksack, wetterfeste Kleidung und Sitzunterlage, evtl. Schreibzeug, Getränke und einen kleinen Imbiss. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Museumsdorf Glashütte, Hüttenweg 20, 15837 Baruth-Glashütte, Tel.: 030 2162732, heidler@studio58-berlin.de, www.wandern-und-schreiben.de.

14. September, 19-20.30 Uhr

Prignitz | Rühstädt | Elbufer bei Rühstädt

Ein Abend unter Sternen

An vielen Orten in Deutschland überdecken die hellen Lichter der Zivilisation den Sternenhimmel, sodass nur wenige Sterne zu sehen sind. Ein anderes Himmelsbild zeigt sich dagegen in der Prignitz. An klaren Tagen können tausende Sterne mit bloßem Auge beobachtet werden. Nur welcher Stern gehört zu welchem Sternbild und wie kann ich die Sterne zur Orientierung im Dunkeln nutzen? Eine Exkursion in den nächtlichen Sternenhimmel über dem Biosphärenreservat mit dem Astrolandschaftsfotograf Helmut Schnieder gibt Antworten. Anmeldung bis Dienstag, den 13. September. Preis: 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei. Infostelle/Buchung: Elbufer bei Rühstädt, 19322 Rühstädt, Tel.: 038791 98023, oliver.krause@lugv.brandenburg.de, www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de.

