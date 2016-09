15.09.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 38

Am Freitag, den 16. September 2016 findet im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam der 1. Brandenburgische Manufakturentag statt. Mit der Veranstaltung im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2016 „handwerk – zwischen gestern & übermorgen“ wird zugleich die Deutsche Manufakturenstraße offiziell eröffnet. In einer Ausstellung in der historischen Gewölbehalle des Kutschstalls und auf dem Kutschstallhof präsentieren sich über 20 beliebte Brandenburger Manufakturen.

Mit der Theater-Collage „Loving Paul, John, George and Ringo“ wird ebenfalls am Freitag, den 16. September 2016 das 18. Internationale Puppentheaterfestival in Doberlug-Kirchhain im Elbe-Elster-Land eröffnet. Es läuft dann bis zum 25. September 2016. Beatles-Songs markieren die Lebensstationen der Band in den bewegten 60er Jahren bis zu ihrem Auseinanderbrechen.

Das Historische Apfelfest am 17.-18. September 2016 mit dem Wandertheater „Cocolorus Budenzauber" im Schlosspark Oranienburg im Ruppiner Seenland ist ein Erlebnis für die ganze Familie und ein mittelalterliches Spektakel gemischt mit allerlei Angeboten rund um die paradiesische Frucht. An beiden Tagen herrscht reges Treiben auf dem historischen Markt am Schlossteich. Es stehen unter anderem auch Apfelsortenbestimmung und eine Obstsortenausstellung auf dem Programm.

Während des 800 Meter langen Rundganges auf dem Barfuß-Erlebnispark in Gerswalde in der Uckermark haben Experimentierfreudige die Möglichkeit, 45 spannende Stationen zu erkunden. Ohne Strümpfe und ohne Schuhe geht es unter anderem durch Schlammbecken, über Kieselsteinpfade und Balancierbalken. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – September, täglich 10-18 Uhr

Uckermark | Gerswalde GT Berkenlatten | Barfuß-Erlebnispark

Urlaub für die Füße

Während des 800 Meter langen Rundganges haben Experimentierfreudige die Möglichkeit, 45 spannende Stationen barfuß zu erkunden. Ohne Strümpfe und ohne Schuhe geht es unter anderem durch Schlammbecken, über Kieselsteinpfade und Balancierbalken. Zudem freuen sich Vögel, Kaninchen und Kängurus über einen Besuch. Auf dem angrenzenden Straußenhof weht ein Hauch von Afrika. Preis: 3 Euro, Kinder 2 Euro, Kinder bis 3 Jahre kostenfrei. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei zwei vollzahlenden Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Barfuß-Erlebnispark, Berkenlatten 6, 17268 Gerswalde GT Berkenlatten, Tel.: 039887 5087, info@Barfuss-Erlebnispark.de, www.Barfuss-Erlebnispark.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

15. September, 10 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Puppentheater Zauberton

Das Puppentheater Zauberton präsentiert das beliebte Grimm’sche Märchen „Rumpelstilzchen“ in Form eines Märchen-Musicals für Kinder ab vier Jahren. Gut bekannt ist die Geschichte um das kleine Männchen, das der Müllerstochter dabei hilft, aus Stroh Gold zu spinnen. An dieser Stelle hätte das Märchen bereits enden können und alle wären glücklich und zufrieden gewesen – wäre da nicht des Königs unersättlicher Finanzminister gewesen… Wie immer, wenn das Puppentheater Zauberton auftritt, wird die Geschichte von Bücherwurm Brilli präsentiert. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

12. – 18. September

Seenland Oder-Spree | Wendisch Rietz | SATAMA GmbH

AUFGUSS-WM

Vom 13. bis zum 18. September findet im brandenburgischen SATAMA Sauna Resort & SPA am Scharmützelsee zum zweiten Mal die AUFGUSS-WM statt. Die weltweit 77 besten Show-Aufgießer aus 20 Nationen zeigen im SATAMA Theater vor jeweils 200 Teilnehmer ihr Können. Eine Fach-Jury prämiert den schönsten Aufguss. Freie Tickets sind noch am 12., 13., 14. und 15. September verfügbar. Preis: 49,90-69,90 Euro. Infostelle/Buchung: SATAMA GmbH, 15864 Wendisch Rietz, Tel.: 033679 7589900, info@satama-saunapark.de, www.satama-saunapark.de, www.aufguss-wm.de.

15. – 18. September

Barnimer Land | Bernau bei Berlin | St. Marien Bernau bei Berlin

XXIII. Festival Alter Musik Bernau

Zum 23. Mal veranstaltet der Förderverein St. Marien Bernau e.V. das Festival Alter Musik. Großartige Werke des Barock und der Klassik bespielen einen der fantastischsten Kirchenräume der Region. Georg Philipp Telemann, Johannes Brahms, Antonio Rosetti und die Sammlung von John Playford stehen auf dem Programm. Aber auch Miguel de Cervantes "Don Quichote" wird als Lesung, gerahmt durch spanische Musik, zu erleben sein. Professionelle Musiker der lautten compagney bestreiten das Eröffnungskonzert. Das Wochenende im September mit grandioser Musik und großartigen Ensembles in der unvergleichlichen Atmosphäre der Bernauer St. Marienkirche wird zu einem kulturellen Höhepunkt und wohl unvergessliche Stunden bescheren. Preis: 13-30 Euro. Infostelle/Buchung: St. Marien Bernau bei Berlin, Kirchgasse 8, 16321 Bernau bei Berlin, www.bernaustmarien.de.

16. September, 14-22 Uhr

Potsdam | Potsdam | Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

1. Brandenburgischer Manufakturentag

Am Freitag findet im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam der 1. Brandenburgische Manufakturentag statt. Mit der Veranstaltung im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2016 „handwerk – zwischen gestern & übermorgen“ wird zugleich die Deutsche Manufakturenstraße offiziell eröffnet und Brandenburg als Pilotregion vorgestellt. Die Deutsche Manufakturenstraße ist eine annähernd 2.500 km lange Erlebnisstraße und führt durch alle 16 Bundesländer. Sie ist eine touristische Route und ein lebendiges Netzwerk der führenden Manufakturen Deutschlands. Die Manufakturen befinden sich auf Schlössern, in Gutshöfen oder in ausgedienten Fabrikhallen, denen so eine neue Bestimmung zukommt. Der 1. Brandenburgische Manufakturentag präsentiert in einer Ausstellung in der historischen Gewölbehalle des Kutschstalls und auf dem Kutschstallhof über 20 beliebte Brandenburger Manufakturen und lädt ab 20 Uhr zu öffentlichen Vorträgen im Konferenzraum ein. Ergänzt wird die Schau durch eine Präsentation der FH Potsdam mit Projekten von Design-Absolventen, die in Zusammenarbeit mit Brandenburger Kooperationspartnern und Handwerksfirmen sowie international renommierten Herstellern entstanden sind. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Telefon: 0331 6208550, info@hbpg.de, www.hbpg.de.

16. – 18. September

Spreewald | Lübben | Stadtgebiet

39. Spreewaldfest

Gemeinsam mit ihren Gästen feiern die Lübbener wieder ihr Fest. Die Mischung aus Tradition, Partystimmung, Musik und Unterhaltung aller Genres, Sport, Spiel und Spezialitäten machen den besonderen Reiz dieses Festwochenendes in der Spreewaldstadt aus. Bunt wie die Festtrachten sind die zahlreichen Bühnenprogramme. Lokale Handwerker, Produzenten sowie Künstler zeigen den Spreewald in all seinen Facetten. Weitere traditionelle Höhepunkte sind unter anderem das Chorkonzert am Freitag, das Feuerwerk am Samstag und der Kahnkorso "Lübbener Meister" am Sonntag. Infostelle/Buchung: Stadtgebiet Lübben,15907 Lübben (Spreewald), Tel.: 03546 3090, Spreewaldinfo@tks-luebben.de, www.luebben.de.

16. – 25. September

Elbe-Elster-Land | Landkreis

18. Internationales Puppentheaterfestival

Das Festival wird volljährig. Was liegt da näher, als zusätzlich zu dem traditionellen Kinderprogramm auch ein fantastisches Erwachsenenprogramm auf die Beine zu stellen? Das Festival wird am Freitag mit der Theater-Collage „Loving Paul, John, George and Ringo“ eröffnet – eine Hommage an die Beatles. Die Inszenierung umfasst die Geschichte der Band aus der Sicht der Fans von den Anfängen der Gruppe in den Clubs der Reeperbahn, über ihren Welterfolg bis zum Auseinanderbrechen. Beatles-Songs markieren dabei die Lebensstationen der Band in den bewegten 60er Jahren... Infostelle/Buchung: Landkreis Elbe-Elster, Tel.: 03535 465100, info@puppentheaterfestival-ee.de, www.puppentheaterfestival-ee.de.

17. September, 14-17 Uhr

Havelland | Milow | Treff: Streuobstwiese in Milow

8. Milower Apfeltag

Rund um den Apfel dreht es sich am 8. Milower Apfeltag auf der Streuobstwiese des NABU. Der von den Äpfeln der Streuobstwiese gewonnene Saft kann verkostet und gekauft werden. Regionale Produkte werden angeboten und ein Pomologe stellt verschiedene Apfelsorten vor. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Treff: Streuobstwiese in Milow, Bergstraße, 14715 Milower Land, Tel.: 03386 211227, npz@nabu-westhavelland.de, www.nabu-westhavelland.de.

17. September, 17 Uhr

Dahme-Seenland | Großziethen | Mehrzweckhalle Großziethen

Der blaue Hund will tanzen - Familienkonzert mit Volker Rosin

Volker Rosin lädt zu Brandenburgs größter Kinderdisco ein. Mit dabei hat er sein neues Programm „Volle Kraft voraus“ und Kinderdisco-Kracher wie „Party auf dem Mond“ „Schleich wie’n Tiger“, „Kika-Tanzalarm (Komm, lass uns tanzen)“, „Siggi Säge“ sowie den neuen Ohrwurm vom „Grashüpfer und der Ente“. Seine Songs kennen die meisten seiner Zuschauer schon, denn Volker Rosin der meistgespielte Kinderliedermacher in Europas Ferienregionen. Auch nach über 30 Jahren sind seine Live-Auftritt spontan und immer auf Augenhöhe mit den kleinen Konzertgästen. Dass er nach seinem Konzert noch ausgiebig für Autogrammwünsche und Fotos inmitten seiner kleinen Fans zu finden ist, ist für ihn selbstverständlich. Für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung eines oder zweier Erziehungsberechtigter. Preis: 12,50 Euro. Infostelle/Buchung: Mehrzweckhalle Großziethen, Friedhofsweg 2, 12529 Schönefeld OT Großziethen, Tel.: 03379 447548, www.wuthessportshop.de.

17. September, 17-20 Uhr

Lausitzer Seenland | Schacksdorf | Treff: Gasthaus Zierenberg

"Neue Wildnis nach der Kohle"

Mit Biologin Dr. Gabriele Künkel-Hoffmann unternehmen Neugierige im Naturparadies Grünhaus eine stimmungsvolle Wanderung in die Abenddämmerung. Um diese Jahres- und Tageszeit bietet das Gebiet die Atmosphäre einer menschenleeren Naturlandschaft, deren wohltuende Stille nur durch das gelegentliche Trompeten überfliegender Kraniche oder das Röhren eines Hirsches unterbrochen wird. (Streckenlänge ca. 5 km). Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Gasthaus Zierenberg, Chausseestr. 6, 03238 Schacksdorf, Tel.: 03531 609611, Stefan.Roehrscheid@NABU.de, www.naturerbe.nabu.de.

17. – 18. September, 10-18 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlosspark Oranienburg

Historisches Apfelfest im Schlosspark Oranienburg

Wenn furchteinflößende Ritter mit ihren feuerspeienden Drachen aufeinander losgehen, Wikinger-Boote im Schlossteich ankern, Katapulte in Stellung gebracht werden und direkt nebenan ein sogenannter Pomologe in aller Seelenruhe Apfelsorten bestimmt, dann ist Apfelfest im Schlosspark Oranienburg. Das Historische Apfelfest mit dem Wandertheater „Cocolorus Budenzauber" ist ein Erlebnis für die ganze Familie – mittelalterliches Spektakel gemischt mit allerlei Angeboten rund um die paradiesische Frucht. An beiden Tagen herrscht reges Treiben auf dem historischen Markt rund um den Schlossteich. Es stehen Apfelsortenbestimmung und eine Obstsortenausstellung auf dem Programm. Beim Wilhelm-Tell-Turnier trifft der Ritter wieder auf den Obstbauern: Es wird der beste Schütze zu Pferde beim Bogenschießen auf Äpfel gesucht. Infostelle/Buchung: Schlosspark Oranienburg, Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, schlosspark@oranienburg.de, www.oranienburg-erleben.de.

17. – 18. September, 11-17 Uhr

Fläming | Ziesar | Burg Ziesar

10. Mittelalterfest mit den Askaniern und befreundeten Rittern auf der Burg Ziesar

Am dritten Septemberwochenende hält auf der Burg Ziesar wieder das Mittelalter Einzug. Zu sehen sind Waffenschauen, Schaukämpfe, ein Bogenschießturnier, die Schlacht um die Burg, eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung, ein Mittelaltermarkt und noch viel mehr. Im Park ist ein mittelalterliches Lager aufgebaut, in dem das Lagerleben und mittelalterliches Handwerk erlebbar sind. Die Besucher können Bogenschießen, Schilde und Steine bemalen und Blumenkränze basteln. Gaukler treiben ihre Späße und Musikanten spielen auf. Samstagabend wird ein Theaterstück um den Markrafen "Otto mit dem Pfeil" aufgeführt und am Sonntag können die Gäste vor den Toren der Burg eine Feldschlacht erleben. Preis: 4 Euro, Kinder 1 Euro, Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Infostelle/Buchung: Burg Ziesar, Mühlentor 15A, 14793 Ziesar, Tel.: 033830 12735, info@burg-ziesar.de, www.burg-ziesar.de.

18. September, 11 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg Storkow

7. Hoffest auf der Burg Storkow

Die Besucher erwartet den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm für Ohren, Augen und Gaumen. Regionale Landwirte, Händler und Gastronomen präsentieren ihre Spezialitäten an unterschiedlichsten Verkaufs- und Schauständen. Erfrischende Kostproben, herzhafte Leckerbissen und süßes Backwerk sorgen für das leibliche Wohl. Beschwingte Unterhaltung, traditionelles Schauhandwerk und spielerische Aktionen laden zum geselligen Beisammensein ein. Als Ergänzung und Bereicherung findet zeitgleich der Herbstmarkt der Gärtnereien auf dem Marktplatz statt. Trecker- und Kremserfahrten verbinden den Weg zwischen Burg, Marktplatz und Altstadt. So können die Besucher des Hoffestes auch in die kleine Storkower Altstadt schlendern und auf dem Marktplatz Blumen, Pflanzen, Stauden sowie saisonales Obst und Gemüse einkaufen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Burg Storkow, Schloßstraße 6, 15859 Storkow (Mark) (15859), Tel.: 033678 73108, tourismus@storkow.de, www.storkow.de.

18. September, 11-17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Volkspark Potsdam

Potsdamer Umweltfest

Das Potsdamer Umweltfest präsentiert schon zum siebten Mal das ‚Who is who‘ der grünen Szene in der Region. Staubtrocken? Von wegen! Beim Umweltfest verwandelt sich der Volkspark in eine ökologische Erlebnismeile rund um die Themen Klimaschutz, Umwelt, Nachhaltigkeit, Mobilität, Wohnen und Gesundheit. Über 60 Akteure laden mit vielfältigen Informationen, Workshops und Aktionen zum Mitmachen, Ausprobieren und Informieren in entspannter und fröhlicher Atmosphäre ein. Auf der Bühne zeigen die verrückten Professoren des Potsdamer Extaviums eine spektakuläre Wissenschaftsshow. Preis: Parkeintritt. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, www.volkspark-potsdam.de.

18. September, 14-17 Uhr

Niederlausitz | Welzow | excursio Besucherzentrum

Kohle, Wein und neues Land inkl. Weinverkostung

Bei einer Tour mit dem Mannschaftstransportwagen in den aktiven Tagebau sind atemberaubende Eindrücke garantiert. Erfahrene Gästeführer bringen die Ausflügler in Tuchfühlung mit Großgeräten wie der Förderbrücke F60. Anschließend geht es in die Rekultivierung des Tagebaus bis hin zum neuen Weinberg. Hier erhalten Genießer von einem fachkundigen Weinexperten Erläuterungen zum Weinberg und zu den angebauten Weinen und natürlich darf auch probiert werden. Preis: 49 Euro. Infostelle/Buchung: excursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Straße 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

