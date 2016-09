21.09.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 39

Wundervolle Figuren, ein himmlisches Farbenmeer und waghalsige Flugmanöver - am 24.-25. September 2016 treffen sich die Vertreter verschiedenster Länder zum fröhlichen Drachensteigen beim Internationalen Drachenfest im Volkspark Potsdam. Geboten wird auch ein tolles Familienprogramm.

Beim BARNIM PANORAMA Erntefest am 25. September 2016 in Wandlitz im Barnimer Land trifft Landleben auf regionale Vielfalt. Rund um das Ausstellungsensemble im alten Dorfkern gibt es zahlreiche Aktions- und Erlebnisbereiche. Von traditionellem Handwerk über Nutzpflanzenraritäten bis hin zu Produkten aus der Region gibt es Allerlei zu erleben und zu probieren.

Der „Rosengartensonntag" am 25. September 2016 im Ostdeutschen Rosengarten Forst (Lausitz) widmet sich zum Saisonausklang dem Thema "Herbstliche Farbenpracht" und zeigt neben den noch blühenden Rosen die Dahlienpracht im Rosengarten. Der Nachmittag in der Niederlausitz steht unter dem Motto „Vom Weinzelt zum Wolfshügel“ - mit Verkostung.

Einen abenteuerlichen Tag, auf den Spuren des Weihnachtsmannes und der Indianer vom Großen Lychensee, gibt es bei der Kanutour nach Himmelpfort im Ruppiner Seenland zu erleben. Gemeinsam mit der ganzen Familie können die Gäste die Region zu Wasser erkunden. Der Familienpass Brandenburg ermöglicht die Teilnahme zum Vorteilspreis.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Bis September, täglich 9-19 Uhr sowie nach Vereinbarung

Ruppiner Seenland | Fürstenberg | Nordlicht-Kanu

Spurensuche: Kanutour nach Himmelpfort

Ein abenteuerlicher Tourentag zwischen Fürstenberg und Himmelpfort auf den Spuren des Weihnachtsmannes und der Indianer vom Großen Lychensee. Gemeinsam mit der ganzen Familie können Abenteurer die Region zu Wasser erkunden. Die abwechslungsreiche Strecke führt dabei über einen Fluss, den Fisch-Kanu-Pass und einen See. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 39 Euro für Tagesmiete Kanu für 4 Personen inkl. Paddel und Schwimmwesten. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 29,25 Euro für Tagesmiete Kanu für 4 Personen inkl. Paddel und Schwimmwesten. Infostelle/Buchung: Nordlicht-Kanu, Brandenburger Straße 33, 16798 Fürstenberg/Havel, Tel.: 030 69401306, info@nordlicht-kanu.de, www.nordlicht-kanu.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

23. September, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Doberlug-Kirchhain | Refektorium - Schlossareal Doberlug

Mozart & Casanova - Komödie von Kerstin Tomiak mit Musik aus ‚Don Giovanni’

Prag im Jahr 1787. Mozart befindet sich in der Endphase seiner Arbeit an ‚Don Giovanni’. Er ringt jedoch mit seinen Figuren, vor allem dem Don Giovanni selbst. Catarina, ein hübsches, temperamentvolles Chormädchen, lernt in einem Café einen eleganten Unbekannten kennen. Sie erzählt ihm von ihrer Bekanntschaft mit Mozart. Der Unbekannte, kein anderer als Casanova, unterbricht seine Reise nach Schloss Dux, um Mozart zu treffen. Mozart erhofft sich Inspiration und bittet Casanova, seine Gespielin Catarina zu verführen und ihm dabei alle Nuancen dieses Vorgangs zu berichten... Ein tragikomisches Theaterstück entspinnt sich über die Kunst und den Zweck der Verführung. Preis: 18-20 Euro. Infostelle/Buchung: Refektorium - Schlossareal Doberlug, Schlossplatz 1, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322 39130, www.doberlug-kirchhain.de.

23. – 25. September

Uckermark | Schwedt | Innenstadt

Schwedter Oktoberfest 2016

Das Schwedter Oktoberfest ist das größte Volksfest in der Region. Auf mehreren Bühnen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten und in der Fußgängerzone findet ein offener Markt statt. Außerdem gehört ein Kunstmarkt zur Tradition. Ein großer Schaustellerpark mit einem Festzelt für ca. 600 Personen ist ein Magnet für die Jugend und Besucher in Feierlaune. Das Feuerwerk am Samstag krönt das Festwochenende. Infostelle/Buchung: Innenstadt, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 517970, ag_city@swschwedt.de, www.agcityschwedt.de.

24. September, 14-17.30 Uhr

Dahme-Seenland | Groß Köris | Treffpunkt: Oberförsterei Hammer

Waldwispern - Wenn Bäume sprechen ...

Die Lesefährte Waldweise ist ein mit literarischen Texten begleiteter Wanderweg, der die typischen Merkmale der Landschaft in Brandenburg aufweist. Er wurde von dem Künstler Wolfgang Georgsdorf konzipiert. An kleinen Mooren entlang, führt der für die Mark bestimmende Kiefern- und Birkenwald zur Dahme hin. Inspiriert von Geschichten über ehemalige Waldberufe, durch die Texte am Wegesrand, Fauna und Flora und können die Wanderer die Schönheit der Natur auf sich wirken lassen. Bei dieser 3,5 stündigen Führung gibt es die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Oberförsterei Hammer (an der B 179, zwischen Neubrück und Märkisch Buchholz), 15746 Groß Köris, OT Hammer, www.amt-schenkenlaendchen.de.

24. September, 17-22.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Rüdersdorf | Museumspark Rüdersdorf

Pyro Games 2016 - Duell der Feuerwerker

Atemberaubende Pyro-Musicals erleuchten den nächtlichen Himmel. Passend zur Musik kreieren Feuerwerksprofis Pyro-Musicals, zünden tausende Effekte punktgenau und malen mit funkelnden Sternen die schönsten Bilder ans Firmament. Ein feuriger Wettkampf um die schönste Himmelsperformance und die Begeisterung des Publikums entbrennt. Im Rahmenprogramm sorgen eine multimediale Licht- und Lasershow, Livebands und Akrobatik für beste Unterhaltung. Preis: 14-79 Euro. Infostelle/Buchung: Museumspark Rüdersdorf, Heinitzstraße, 15562 Rüdersdorf bei Berlin, Tel.: 033638 799797, www.museumspark.de, www.pyrogames.de.

24. – 25. September

Spreewald | Lehde

25. Lehde-Fest

Das bekannteste Dorf des Spreewaldes lädt Sie zu seinem traditionellen Fest ein. Schauschobern, Schaudreschen und das Einbaumwettfahren sind neben dem Kahnkorso, der unter dem Motto "Unser Leben mit dem Kahn" steht, nur einige Höhepunkte an diesem Wochenende. Infostelle/Buchung: Spreewalddorf Lehde, 03222 Lübbenau/Spreewald, info@spreewald-lehde.de, www.spreewald-lehde.de.

24. – 25. September

Lausitzer Seenland | Spremberg | Innenstadt

12. Historischer Töpfermarkt in Spremberg

In der historischen Innenstadt in der Langen Straße findet anlässlich des Herbstfestes der Töpfermarkt statt. Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker präsentieren ihre liebevoll und individuell gefertigten Erzeugnisse. In ausgefallenen Techniken, Formenvielfalt und Farben werden Gebrauchskeramik wie Krüge, Kannen, Geschirr, Schalen und Figuren auf einfachen Kisten, Stroh, alten Wagen und Regalen dargeboten. Töpfer in historischen Gewändern zeigen ihre Kunst in Ton. Interessierte Besucher sollten sich die Schauvorführungen von Hans Holland an der Töpferscheibe nicht entgehen lassen. Livemusik von den Bänkelsängern Steffen, Peter und Inge und dem Drehorgelspieler Helmut Hagen sorgen für den musikalischen Rahmen. Für die „Kleinen“ Töpfermarktbesucher gibt es Kinderschminken, Schafwolle zum Anfassen und einen kleinen Rummel. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: Innenstadt Spremberg, Lange Straße, 03130 Spremberg, Tel.: 03563 39550, ti@spremberg.de, www.spremberg.de.

24. – 25. September

Potsdam | Potsdam | Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark

Internationales Drachenfest

An diesem Wochenende wird es wieder bunt am Himmel des Volksparks. Denn viele internationale Drachenteams präsentieren ihre himmlischen Interpretationen und lassen die schönsten, buntesten und erstaunlichsten Drachen der Welt im Wind fliegen. Wundervolle Figuren, ein himmlisches Farbenmeer und waghalsige Flugmanöver - an diesem Wochenende treffen sich die Vertreter verschiedenster Länder zum fröhlichen Drachensteigen. Spektakuläre Tricks und faszinierende Kampfdrachenduelle inklusive. Außerdem gibt es wieder ein tolles Familienprogramm mit Theater und Clowns, Trampolinspringen, einer großen Drachenwiese für eigene Drachen und tolle Mitmachaktionen an der langen Werkbank. Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Familien 12 Euro. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, www.volkspark-potsdam.de.

24. – 25. September, 11-18 Uhr

Fläming | Raben | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Rabener Apfeltage

Wer weiß noch, wie frisch gepresster Apfelsaft schmeckt? Wer baut den höchsten Apfelturm? Während der Rabener Apfeltage finden verschiedene Aktionen zum Apfel rund um das Naturparkzentrum statt. Äpfel aus der Region werden vor Ort frisch verarbeitet und mit einer Hydropresse schonend gepresst. Kinder können mit einer kleinen Handpresse sich selbst als Keltermeister probieren. Für Erwachsene gibt es wenige Tage alten „Apfel-Federweißer“. Neben einer Schmeckbar, welche die Geschacksknospen kitzelt, und dem Traditionswettbewerb der längsten Apfelschale gibt es weitere Spiele und Aktionen. Eine Anreise ist bequem mit der Burgenlinie möglich. Bereits seit Ostern ist der Burgenbus im Hohen Fläming unterwegs und verbindet das Flämingstädtchen Niemegk, Raben mit der Burg Rabenstein, das Schloss Wiesenburg und die Burg Eisenhardt miteinander. Fünf Mal am Tag, passend zu den Zügen aus Richtung Berlin und Potsdam, fährt der Bus vom Bahnhof Bad Belzig durch den Naturpark Hoher Fläming und wieder zurück zum Bahnhof. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net.

25. September, 11-17 Uhr

Fläming | Blankensee | NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

NaturParkFest

Bereits im Vorfeld der offiziellen Eröffnung lädt die Naturwacht Nuthe-Nieplitz zu einer morgendlichen Wanderung an den Blankensee ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am NaturParkZentrum. Herzstück des NaturParkFestes ist der Regional- und Handwerkermarkt. Mit seinem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot und den handgemachten Produkten lädt er zum Schlendern, Stöbern und Entdecken der Naturparkregion ein. An der Apfelpresse werden frisch gepflückte Äpfel von der Streuobstwiese am Blankensee zu leckerem Apfelsaft gepresst, der direkt gekostet werden kann. Untermalt wird das Fest durch Musik und Gaukelei von Pan Panazeh. Die kleinen Besucher erwartet wieder ein spannendes Mitmachangebot zum Beispiel mit einer Safari zu Wasserfloh und Wasserskorpion oder dem Basteln von Nisthilfen. Ein Erlebnis für die ganze Familie sind die stündlich stattfindenden Kremserfahrten ins Wildgehege Glauer Tal. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 0033731 700460, mail@besucherzentrum-glau.de, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

25. September, 11-17 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

BARNIM PANORAMA Erntefest

Beim alljährlichen Erntefest zum Tag der Regionen in Wandlitz trifft Landleben auf regionale Vielfalt. Rund um das Ausstellungsensemble im alten Dorfkern gibt es zahlreiche Aktions- und Erlebnisbereiche. Von traditionellem Handwerk über Nutzpflanzenraritäten bis hin zu Produkten aus der Region gibt es Allerlei zu erleben und zu probieren. Spezialisten fachsimpeln über alte Sorten, bestimmen Pilze und Äpfel. Im Schaugarten kann man Kartoffeln selber ernten und gleich mitnehmen. Ein Regionalmarkt lädt zum Stöbern und Schlemmen ein. Die Kleinen lockt ein Baumhaus im Entdeckerpfad zur Kletterpartie. Zahlreiche Stände laden zum Experimentieren, Basteln und Spielen ein. Sonderführungen in die Dauerausstellung „Geformte und Genutzte Landschaft“ bieten spannende Einblicke in die Naturparkregion. Eine Radtour führt um 10 Uhr vom S-Bahnhof Berlin-Buch über die Hobrechtsfelder Rieselfelder zum Fest. Preis: 4 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, info@barnim-panorama.de, www.barnim-panorama.de.

25. September, 11-17 Uhr

Niederlausitz | Forst | Ostdeutscher Rosengarten

Der "Rosengartensonntag" – Herbstliche Farbenpracht & Weinkultur

Die thematische Führung "Herbstliche Farbenpracht" zum Saisonausklang beginnt um 11 Uhr und zeigt neben den noch blühenden Rosen vor allem um die Dahlienpracht im Rosengarten. Der Nachmittag steht unter dem Motto „Vom Weinzelt zum Wolfshügel“. Dabei gibt es Wissenswertes rund um den vergorenen Traubensaft und eine Weinprobe mit Zwiebelkuchen. Es unterhält der Winzer Hubert Marbach. Der Forster Männerchor umrahmt diesen Weinnachmittag mit musikalisch. Preis: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr frei, Familien 7-12 Euro. Infostelle/Buchung: Ostdeutscher Rosengarten Forst (Lausitz), Wehrinselstraße 42, 03149 Forst (Lausitz), www.rosengarten-forst.de.

25. September, 17-19.30 Uhr

Havelland | Rathenow | Kulturzentrum

The world famous GLENN MILLER ORCHESTRA directed by Wil Salden

"It’s Glenn Miller Time" steht für eine grandiose Show im Sweet und Swing Sound der 30er und 40er Jahre. In der großen Big Band Besetzung präsentiert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden eine beeindruckende Performance, die die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus begeistert. Alle Musiker sind hervorragende Solisten und das beweisen sie immer wieder bei ihren Solis. Die Bandsängerin beschert dem Publikum mit wunderschönen Melodien eine Gänsehaut-Garantie. Besondere Highlights sind Auftritte der Moonlight Serenaders und der Close Harmony Group. Preis: 33-37 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturzentrum, Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow, www.kulturzentrum-rathenow.de.

28. September, 20 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Kabarett Leipziger Pfeffermühle

Am 28. September nimmt die Leipziger Pfeffermühle die Besucher des Kultur- und Festspielhauses mit auf eine kabarettistische Achterbahnfahrt durch ein verrücktes Deutschland. Hysteriker, Krisengewinnler und tiefenentspannte Politiker – sie alle bekommen ihr Fett weg im aktuellen Programm „Drei Engel für Deutschland Teil 2: Schröpfungsgeschichte“. Preis: 20 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

zurück