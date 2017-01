18.01.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 4

„Unterwegs im Licht" heißt es am 21. Januar 2017 in Potsdam. Die kulturellen Einrichtungen der historischen Mitte laden ein, durch die illuminierte Stadt zu flanieren und Ausstellungen, Lesungen, Führungen, Musik und Tanz zu erleben. Ebenso gibt es wieder den beliebten Laternenumzug am späten Nachmittag mit einem stimmungsvollen Abschluss im Kutschstallhof.

Zur „Green-Donkey-Tour: Eselwanderung von Bahnhof zu Bahnhof" geht es ebenso am 21. Januar 2017 im Fläming in Baitz. Besonders Großstädter sind eingeladen, Fläminger Landluft zu schnuppern. Das Wandergepäck wird vertrauensvoll am Bahnhof Baitz den Eseln übergeben. Die langohrigen Begleiter sorgen so dafür, dass Kopf und Körper frei bleiben.

Der Naturfotograf Erhard Laube präsentiert am 22. Januar 2017 in der Dankeskirche Halbe im Dahme-Seenland in seinem Lichtbildervortrag „Gefiederte Jäger -Vögel die Fische fangen" Fischadler, Eisvögel, Haubentaucher und eine ganze Reihe weiterer gefiederter Jäger in den Landschaften des Naturparks Dahme-Heideseen. Neben Schmetterlingen, Amphibien und Reptilien interessieren ihn besonders die heimischen Vögel.

Geschichten aus alten Zeiten, von echten Abenteuern, voller Wunder und Weisheit, Liebe und Glück erzählt die Geschichten- und Märchenerzählerin Tina SonnenHerz. Auf Wunsch umrahmt sie ihren Auftritt mit den Klängen einer Harfe. Mit dem Familienpass Brandenburg kann man sie zum Vorteilspreis buchen, beispielsweise für einen fröhlichen Kindergeburtstag oder ein schönes Familienfest.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, 10-20 Uhr

Havelland | Friesack OT Wutzetz

Märchen- und Geschichtenerzählerin

Tina SonnenHerz webt einen wundersamen Erzählteppich. Schillernd sind die Farben, gewebt aus uralten Stoffen. Geschichten aus alten Zeiten, von echten Abenteuern, voller Wunder und Weisheit, Liebe und Glück. Vergnüglich, verschmitzt, spannend, geheimnisvoll, magisch, tierisch-menschlich, besinnlich oder auch gruselig - je nach Ort und Anlass erzählt Tina SonnenHerz die richtige Geschichte auf Wunsch auch umrahmt mit den Klängen einer Harfe. Preis: 120 Euro für eine Reise ins Märchenland (ca. eine Stunde) zzgl. Anfahrtspauschale von 0,30 Euro/km. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 90 Euro für eine Reise ins Märchenland (ca. eine Stunde) zzgl. Anfahrtspauschale von 0,30 Euro/km. Infostelle/Buchung: Lindenstraße 9a, 14662 Friesack OT Wutzetz, Tel.: 033235 22217 oder 0172 3233809, tinasonnenherz@email.de, www.maerchenerzaehlerin.net.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

20. und 21. Januar, 19 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Schloss Lübbenau, Saal

Krimi & Menü auf Schloss Lübbenau

Krimi, Dinner, Theater und Gesang an Bord der Augusta Victoria gibt es bei der ersten Kreuzfahrt ihrer Geschichte. Heute Abend gehören alle Gäste zum illustren Kreis unserer Reisenden – ob als Butler oder Baronesse, eifriger Detektiv oder stiller Augenzeuge. Nur sollte sich niemand durch das bisschen Mord den Appetit verderben lassen. Denn nur gut gestärkt gelingt es vielleicht, das perfekte Verbrechen zu verhindern... Preis: 78 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Lübbenau, Saal, Schlossbezirk 6, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 8730, info@schloss-luebbenau.de, www.schloss-luebbenau.de.

20. Januar, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater)

A TRIBUTE TO ABBA - THE MUSIC SHOW

Die legendäre Show kehrt zurück nach Deutschland. Mit den größten Hits der schwedischen Superband gilt sie als eine der besten ABBA-Shows der Welt. Mit dabei ist unter anderem das ABBA -Bandmitglied Mike Watson, bekannt als „Napoleon“. Der Bassist des schwedischen Erfolgs-Quartetts sorgt für echtes ABBA-Feeling. Preis: 29-59 Euro. Infostelle/Buchung: Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater), Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931-72133, presse@musikakademie-rheinsberg.de, www.musikakademie-rheinsberg.de.

20. Januar, 19.30 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Die Meister des Shaolin Kung Fu

Die Mönche und Kämpfer aus Dengfeng kommen nach Europa. Die bekannteste Shaolin-Kung-Fu-Produktion tourt seit 1995 weltweit und feiert ihr inzwischen 20. Jubiläum mit der „Gala-Show der Meister“ auch in Schwedt. Preis: 27-37 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

21. Januar, 10-23 Uhr

Potsdam | Potsdam | Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Fest in Potsdams Mitte "Unterwegs im Licht"

Die kulturellen Einrichtungen der historischen Mitte laden ein, durch die illuminierte Stadt zu flanieren und ein Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Führungen, Musik und Tanz zu erleben.

Programm im Kutschstall:

15 Uhr - Familienführung zur Finissage: Sonderausstellung "Karl IV. – Ein Kaiser in Brandenburg"

15 Uhr - Konferenzraum (Obergeschoss): Im Licht der Reformation. Luther und die deutsche Sprache

15 Uhr - Studio (Obergeschoss): Malwerkstatt für Kinder

15 Uhr - Konferenzraum (Obergeschoss): Foto-Impressionen: "handwerk zwischen gestern & übermorgen"

16-17.30 Uhr - historische Gewölbehalle: Konzert

18.15 Uhr – Kutschstallhof: Finale des Laternenumzugs mit Abschlussperformance Pina Polar mit Feuershow & Akrobatik

ab 21 Uhr - historische Gewölbehalle: Tanz und Live-Musik mit der Salsaband Mi Solar. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, info@hbpg.de, www.hbpg.de.

21. Januar, 10.30 Uhr

Fläming | Baitz | Haus des Gastes

Green-Donkey-Tour: Eselwanderung von Bahnhof zu Bahnhof

Diese Eselwanderung lädt besonders Großstädter ein, Fläminger Landluft zu schnuppern. Das Wandergepäck wird vertrauensvoll am Bahnhof Baitz den Eseln übergeben. Die langohrigen Begleiter sorgen so dafür, dass bei dieser besonderen Wanderung Kopf und Körper frei bleiben. Die Gruppe streift das Naturschutzgebiet der Belziger Landschaftswiesen und genießt die Weite, die dieser Landschaftsraum bereithält. In Trebitz queren die Wanderer den größten Fluss des Flämings, die Plane. Die Abschlussetappe führt entlang eines kleinen lehr -und waldreichen Pfades direkt zum Bahnhof der Stadt Brück. Hier gibt es die Möglichkeit, einzukehren. Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: 19 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Bahnhof Baitz, 14822 Baitz, Tel.: 01573 0308560, info@eselnomaden.de, www.eselnomaden.de.

21. Januar, 15.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Falkenberg | Haus des Gastes

Die große Johann Strauß Gala

Kein anderer Dirigent der Unterhaltungsmusik verstand es mit seinem kompositorischen Können und seinem unerschöpflichen melodischen Einfallsreichtum derart viele weltbekannte Walzer, Märsche, Mazurken und Polkas zu komponieren. Die große Johann Strauß Gala mit den Mitgliedern des Gala Sinfonie-Orchester Prag, internationalen bekannten Solisten, dem Johann Strauß Ballett und Moderator Rolf Hartge, lässt diese Musikepoche wieder lebendig werden. Preis: Ab 19 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Gastes, Lindenstraße 6, 04895 Falkenberg/Elster, Tel.: 03536 538036, www.haus-des-gastes@t-online.de, www.falkenberg-elster.de.

21. Januar, 19-21 Uhr

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Kulturfabrik Fürstenwalde

Katja Ebstein - singt ihre schönsten Lieder

Das Programm verbindet Poesie, starke Melodien, anspruchsvolle Balladen und musikalische Ohrwürmer zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis. Es sind die Stimme der Sänderin, ihre Glaubwürdigkeit, ihre musikalische Intensität und ihre Bühnenpräsenz, die sich zu vielen anrührenden und mitreisenden Konzertmomenten verdichten. Katja Ebstein, das Energiebündel mit der rauchig weichen Stimme und der unglaublichen Bandbreite, singt unter anderem Kritisches wie "Inchalah" und Jazziges wie "My funny Valentine". Begleitet wird sie dabei von dem herausragenden und vielseitigen Pianisten Stefan Kling. Preis: 24,10 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturfabrik Fürstenwalde, Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde, Tel.: 03361 2288, www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de.

21. Januar, 20-22 Uhr

Barnimer Land | Biesenthal | Kulturbahnhof Biesenthal

Konzert Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter

Das Ehepaar Anja Sonntag und Stefan Gocht lädt mit amüsanten Neuinterpretationen bekannter Schlager und Chansons zur Paartherapie auf der Bühne ein. Preis: 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturbahnhof Biesenthal, Bahnhofsplatz 1, 16359 Biesenthal, www.bahnhof-biesenthal.de.

22. Januar, 15 Uhr

Dahme-Seenland | Halbe | Dankeskirche Halbe, Gemeindesaal

Lichtbildervortrag "Gefiederte Jäger -Vögel die Fische fangen"

Der Naturfotograf Erhard Laube präsentiert in seinem Lichtbildervortrag Fischadler, Eisvögel, Haubentaucher und eine ganze Reihe weiterer gefiederter Jäger. Erhard Laube fotografiert in den Landschaften des Naturparks Dahme-Heideseen. Neben Schmetterlingen, Amphibien und Reptilien interessieren ihn besonders die heimischen Vögel. Zum Vortrag gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Preis: Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Restaurierung der Dankeskirche gebeten. Infostelle/Buchung: Dankeskirche Halbe, Gemeindesaal, Kirchstraße 7, 15757 Halbe, Tel.: 033765 84962, eckart.koethe@freizeitheim-halbe.de, www.dankeskirche-halbe.de.

22. Januar, 17 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Mondän-romantisches Sonntags-Konzert mit Songs of Lemuria

Mit ihren zeitlosen neo-klassischen Interpretationen hat sich die Chamber-Pop-Formation Songs Of Lemuria längst einen Namen gemacht. Songs zahlreicher Kultbands werden mit viel Liebe zum Detail in ein mal romantisch-verträumtes und dann wieder kraftvoll-leidenschaftliches Gewand aus Piano, Cello und Gesang gehüllt. Auf diese Weise bauen Songs Of Lemuria Brücken zwischen Klassik und Moderne, Musik und Theater, zwischen Kammermusik und den Kompositionen unvergessener. Zum Repertoire der diesjährigen Tournee gehören neo-klassische Interpretationen von David Bowie, Die Ärzte, The Police, Herbert Grönemeyer, Depeche Mode, Metallica, Aerosmith, Rammstein, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, den Toten Hosen, den Doors, Duran Duran, a-ha und vielen anderen. Preis: 13,50-17 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

24. Januar, 19 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Schwarz. Weiß. Ich. - Musicalensemble der NEUEN BÜHNE und der Musikschule OSL

Sophie kämpft tagtäglich mit den Problemen einer Jugendlichen: Leistungsdruck und Stress in der Schule, nervige Lehrer, schwierige Eltern, Zukunftsängste und das verhasste Singledasein. Das innere Chaos ihres jugendlichen Kopfes macht das Leben nicht gerade leichter. Hoffnung, Vernunft, Egozentrik, Neugier, Schweinehund, inneres Kind und innere Frau sind ständig präsent und kommentieren jede Handlung. Als plötzlich die außergewöhnliche Miriam in Sophies Leben auftaucht, gerät ihre Gefühlswelt vollkommen durcheinander. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

