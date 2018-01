19.01.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 4

Blumenkörbe für die ersten Frühjahrsblüher, Halterungen für Gartenfackeln und dekorative Körbchen für drinnen und draußen selber zu flechten, das kann man im Museum Schloss und Festung Senftenberg am 20. Januar 2018 im Lausitzer Seenland erlernen. Korbflechter Peter Lehmann aus Lübbenau bietet den beliebten Workshop an. Dabei lernen die Teilnehmer grundlegende Handwerkstechniken kennen.

Woher stammt das Sprichwort „durch die Lappen gegangen“? Das klärt sich ebenfalls am 20. Januar 2018 in Schloss Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland. Soviel sei schon mal verraten: Es hat mit Friedrich Wilhelm I. zu tun, der ein passionierter Jäger war und jedes Jahr mit seiner Gemahlin, Königin Sophie Dorothea, den zahlreichen Kindern sowie vertrauten Offizieren von Mitte August bis Anfang November nach Wusterhausen kam.

Zu Gast am Deich, am Winterwald, in den Rhinower oder Kamernschen Bergen und nur umgeben von der Winterstille, dem eigenen Atem und dem Rhythmus im weißen Urelement. Bei der Schneeschuhwanderung am 21. Januar 2018 im Havelland versuchen die Wanderer störungsfrei die Wintertiere wahrzunehmen: beerensuchende Seidenschwänze und überwinternde Singschwäne liefern Obertöne, auf denen es sich glücklich dahinstapfen lässt.

Mit dem Familienpass Brandenburg geht es vergünstigt in die Krokodilstation Golzow im Fläming. Hier erleben die Besucher Dschungelatmosphäre in der Mark. Elf Krokodile und 20 Wasserschildkröten sind in naturnahen Becken zu sehen. Im kleinen botanischen Garten gibt es tropische Nutzpflanzen.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

18. Januar, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Rheinsberg ǀ Kurt Tucholsky Literaturmuseum

Manja Präkels - Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß

Manja Präkels erzählt in ihrem beeindruckenden Debüt vom Verschwinden der DDR in einer brandenburgischen Kleinstadt, dem Auftauchen tot geglaubter Gespenster, von Freundschaft, Angst und Wut – der krasse Bildungsroman eines ostdeutschen Mädchens. Preis: 3-5 Euro. Infostelle/Buchung: Kurt Tucholsky Literaturmuseum, Schloss Rheinsberg 1 / Marstall, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 39007, www.verwaltung.rheinsberg.de.

19. Januar, 19.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Kleist Forum

Sunset Boulevard

Im Swimmingpool einer Villa am berühmten Sunset Boulevard treibt die Leiche eines jungen Mannes. Es ist der Hollywood-Autor Joe Gillis, der für die frühere Stummfilmdiva Norma Desmond gearbeitet hatte. Rückblickend berichtet Joe, wie es zu seinem tragischen Tod kam. Und damit beginnt vor dem Hintergrund der glitzernden Traumfabriken Hollywoods ein spannender Thriller. Auf Billy Wilders Film »Boulevard der Dämmerung« (1950) basierend, rechnet das Musical mit dem gnadenlosen Starsystem der Filmindustrie ab, das diejenigen fallen lässt, deren Glamour-Faktor im Sinken begriffen ist. Preis: 10-25 Euro. Infostelle/Buchung: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 033540 10120.

19. Januar, 19.30 Uhr

Spreewald ǀ Cottbus ǀ Kammerbühne

Staatstheater Cottbus: Abendvogelhochzeit 2018: Zwischen Himmel und Erde

Wie jedes Jahr präsentiert das Sorbische National-Ensemble im Januar sein neues Programm zur Vogelhochzeit. Diesmal begibt sich das Ensemble, allen voran der Protagonist Tomaś, auf Spurensuche seiner sorbischen Vorfahren, die aus den verschiedensten Gründen die Welt bereist haben. Tomaś will auf seiner weiten Reise jedoch nicht nur Kontakte zu den Lausitzer Nachfahren auf allen Kontinenten knüpfen, sondern auch erfahren, welche Traditionen und Bräuche der sorbischen Kultur in jenen fernen Ländern bis heute weiterleben. Dabei lernt er natürlich auch das eine oder andere Mädchen mit sorbisch-wendischen Wurzeln kennen. Ob er unter ihnen auch eine Braut für sich findet, wird der Zuschauer erst am Ende dieser ungewöhnlichen schwungvollen musikalischen Weltreise erfahren. Preis: 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Infostelle/Buchung: Kammerbühne, Wernerstraße 60, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 78242424, www.staatstheater-cottbus.de.

19. Januar, 19.30 Uhr

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal

Inka Meyer "Der Teufel trägt Parka"

Witzig, relevant und brillant recherchiert: Ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit. Frei nach dem Motto: „Schlägt der A… auch Falten, wir bleiben stets die Alten.“ Dieses satirische Schmuckstück betrifft und erheitert auch Männer. Denn Inka Meyer klärt endlich Adams uralte Frage: „Was treibt diese Frau (die Alte) eigentlich so lange im Bad?“ Preis: 19 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, www.theater-schwedt.de.

20. Januar, 10 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Senftenberg ǀ Museum Schloss und Festung Senftenberg

Aus Weide geflochten - Workshop Korbflechten

Blumenkörbe für die ersten Frühjahrsblüher, Halterungen für Gartenfackeln und dekorative Körbchen für drinnen und draußen selber zu flechten, das kann man auch im Museum Schloss und Festung Senftenberg erlernen. Korbflechter Peter Lehmann aus Lübbenau bietet den beliebten Workshop an. Dabei lernen die Teilnehmer grundlegende Handwerkstechniken des Korbflechtens kennen. Auch Anfänger ohne Vorkenntnisse sind herzlich willkommen, sich an den Weidenruten auszuprobieren. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte im Museum unter Telefon 03542/871508 bzw. 03542/2472 oder direkt bei dirk-ehrhardt@museum-osl.de an. Preis: 25 Euro zzgl. Materialkosten je nach Werkstück ca. 8 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, www.museums-entdecker.de.

20. Januar, 10 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Innenstadt

Unterwegs im Licht - 1025 Jahre

Bereits zum 5. Mal laden die Kultur- und Kreativakteure sowie die Nikolaikirche zu einem leuchtenden und bunten Familienfest ein. Die Besucher flanieren durch die illuminierte Potsdamer Mitte und besuchen die vielfältigen – fast ausschließlich kostenfreien – Angebote der teilnehmenden Einrichtungen. „Unterwegs im Licht“ ist zugleich der Auftakt für Potsdams Jahreskampagne. Unter dem Titel „1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert – 1025 Jahre Potsdam“ wird ein Blick auf die Geschichte und Geschichten der letzten 25 Jahre geworfen – nachdenklich, augenzwinkernd, spannend und erhellend. Und genauso startet die Landeshauptstadt Potsdam in ihren Stadtgeburtstag. Infostelle/Buchung: Innenstadt Potsdam (Alter Markt, Neuer Markt, Breite Straße), 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2890.

20. Januar, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Schlosskasse, Schloss Königs Wusterhausen

Durch die Lappen gegangen

Friedrich Wilhelm I. war ein passionierter Jäger. Jedes Jahr kam er mit seiner Gemahlin, Königin Sophie Dorothea, den zahlreichen Kindern sowie vertrauten Offizieren von Mitte August bis Anfang November nach Wusterhausen. In der Umgebung konnte er ausgiebig seiner Jagdleidenschaft nachgehen. Im angrenzenden Tiergarten hielt man kapitale Hirsche und Sauen und in der Fasanerie wurde für die beliebte Vogeljagd Flugwild herangezogen. Mit Jagdlappen aus Stoff grenzte man ein bestimmtes Jagdgebiet ein. Dennoch flüchtete manches Tier und durchbrach die Abgrenzung. Es war „durch die Lappen gegangen“. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien 15 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Schlosskasse, Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

20. Januar, 15.30 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Heilpflanzenworkshop

Zur dunklen Jahreszeit tauchen Neugierige ein in die faszinierende Welt der Pflanzenheilkunde. Bei einem kleinen Spaziergang beschaut die Gruppe Winterpflanzen und Bäume rund um das BARNIM PANORAMA. Anschließend wird bei einer Tasse Tee das Wissen um deren Wirkung, Anwendungsmöglichkeiten und Geschichten vertieft. Der Heilpflanzenworkshop wird in drei Teilen angeboten und behandelt jeweils unterschiedliche Themen. Er kann einzeln oder als fortführender Kurs besucht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@kvhs-barnim.de oder 03338 398931127. Preis: 5-8 Euro, zzgl. 3 Euro Material. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstraße 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 6819221, www.barnim-panorama.de.

20. Januar, 20 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater Luckenwalde

Rockoper 2.0 - Die letzte Scholle

Anlässlich des Festivals der Musik- und Kunstschulen „Soundcity“ wurde die Rockoper 2.0 - „Die letzte Scholle“ auf dem Luckenwalder Marktplatz mit großem Erfolg uraufgeführt. Nun ist die 60-köpfige Musicalcrew, bestehend aus derzeitigen und ehemaligen Schülern der Kreismusikschule TF, des Oberstufenzentrums TF sowie der Frankenfelder Showgarde, noch einmal im Luckenwalder Stadttheater zu Gast. Auch dieses Mal wird die Produktion wieder vom Förderverein „Freunde & Förderer der Musikschule Luckenwalde e.V.“ unterstützt. Der Inhalt widmet sich dem großen Thema Nachhaltigkeit, dem Umwelt- und Klimaschutz. Teilnehmer einer Klimaschutzkonferenz diskutieren dabei über das Schicksal des Planeten Erde auf einer immer kleiner werdenden treibenden Eisscholle. In vier großen Szenen erlebt man Situationen, die unser Leben auf der Erde maßgeblich beeinflussen und bedrohen. Preis: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, www.luckenwalde.de.

21. Januar, 11 Uhr

Havelland ǀ Havelaue ǀ Bekanntgabe bei Anmeldung

Schneeschuhwanderung

Zu Gast am Deich, am Winterwald, in den Rhinower oder Kamernschen Bergen und nur umgeben von der Winterstille, dem eigenen Atem und dem Rhythmus im weißen Urelement. Bei dem Entschleunigungserlebnis in besinnlicher Stille versuchen die Wanderer störungsfrei die Wintertiere wahrzunehmen: beerensuchende Seidenschwänze und überwinternde Singschwäne liefern Obertöne, auf denen es sich glücklich dahinstapfen lässt. Eine Teilnahme setzt Sportlichkeit und Trittsicherheit im Gelände voraus. Für die Mittagspause bitte Proviant mitbringen. Preis: 15 Euro mit Ausleihe 12 Euro mit eigenen Schneeschuhen. Infostelle/Buchung: 14715 Havelaue, Tel.: 033875 90987, www.havel-natur-erleben.de.

21. Januar, 18 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus

Baumann & Clausen

Baumann und Clausen werden 25. Dieses unglaubliche Käffchen-Jubiläum wird gefeiert mit der bisher größten Schoff von Baumann & Clausen. Deutschlands beliebteste Bürokraten zeigen an diesem Abend, dass sie “echte Ententrainer” sind. Eine neue Live-Show also, die nur ein Motto kennt: Lachen bis zum Schluss. Preis: Vorverkauf 32,10-33,10 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

21. Januar, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Elsterwerda ǀ Mehrzweckhalle

The World of Musicals

„Alle Hits in einer Show“ – das ist das Motto dieser zweieinhalbstündigen Gala voller Glanzpunkte. Sie entführt das Publikum für einen Abend auf eine abwechslungsreiche Reise durch die erfolgreichsten Shows der Musicalwelt. International erfolgreiche Starsolisten vereinen Temperament und Spielfreude zu einer hochkarätigen Live-Darbietung. Sie rocken bei „Queen – We will Rock You“, verzaubern beim „Phantom der Oper“ und sorgen für ganz große Emotionen bei „Evita“. Außerdem genießen die Zuschauer die großen Hits aus „Mamma Mia“, „Les Miserables“, „Hinterm Horizont“, „Der König der Löwen“, „Cats“ und vielen weiteren Musical-Höhepunkten. Preis: ab 42,90 Euro. Infostelle/Buchung: Mehrzweckhalle Elsterwerda, Schloßplatz 1a, 04910 Elsterwerda, Tel.: 0365 54818314, www.resetproduction.de.

