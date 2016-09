28.09.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 40

Hexen, Elfen und Gespenster tanzen durch ein Meer aus Licht und Feuer während der Nacht der Kürbisgeister am 1. Oktober 2016 am Bismarckturm in Burg im Spreewald. Es gibt einen Wettbewerb um die originellsten Kürbisse und eine Unterhaltungsshow mit effektvollen Einlagen und einem faszinierenden Feuerwerk. Eine Jury prämiert die am schönsten gestalteten Kürbisse.

Die herrliche Landschaft des Fläming mit seinen ausgedehnten Wäldern und Wiesen, seinen Burgen und Schlössern können Aktive in 3 Etappen vom 1.-3. Oktober 2016 während der 4. Fläming-Burgenradtour entdecken. Gestartet wird in Jüterbog am Mönchenkloster. Ob eine oder alle Etappen – jeder kann seine Tour individuell zusammenstellen.

Zum Tag der deutschen Einheit findet am 3. Oktober 2016 im Elbe-Elster-Land in Saxdorf ein Klavier-Konzert mit Andreas Göbel aus Berlin statt. Musik, Malerei, Natur und Gartenkunst finden dabei zu perfekter Harmonie. Das Garten-Kunst-Werk Pfarrgarten, die 800-jährige Kirche aus der Zisterziensertradition und ein Musikpavillon auf dem Pfarrhof sind seit nunmehr 35 Jahren ein beliebtes Ziel von Garten- und Musikfreunden.

Ein Kinderfest mit Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen Helfern gibt es am 2. Oktober 2016 im Dahme Seenland in Gräbendorf. So soll bei den Jüngsten die Begeisterung für Berufe in diesen Bereichen geweckt werden. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Familienpass Brandenburg statt.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

02. Oktober

Dahme-Seenland | Gräbendorf | KiEZ Frauensee

Blaulicht-Tag im KiEZ Frauensee

Im Rahmen des Herbstjugendlagers des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald findet das Kinderfest mit den Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen Helfern statt. Neben vielen spielerischen, sportlichen und kreativen Aktionen gibt es hier vor allem viele Informationen. So soll die Begeisterung für Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste geweckt werden und vielleicht findet manch einer hier sein neues Hobby. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des aktuellen Familienpasses. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KiEZ Frauensee, Weg zum Frauensee 1, 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Tel.: 033768 98910, info@frauensee.de, www.frauensee.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

30. September – 02. Oktober

Prignitz | Lenzen | Burg Lenzen

9. Naturschutztage an der Elbe

Die diesjährigen Naturschutztage an der Elbe haben den Themenschwerpunkt "Lebendige Flusslandschaften". Gäste bekommen die Gelegenheit, sich mit Experten über erfolgreiche Projekte zur Flussrenaturierung auszutauschen und verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, Flussschutz vor Ort aktiv mitzugestalten. Es werden Visionen für die Zukunft der Flüsse entwickelt und mit Politikern sowie Naturschützern aus ganz Deutschland diskutiert, ob und wie konkurrierende Nutzungsansprüche am Fluss mit Gewinn für die Ökologie in Einklang gebracht werden können. Über die Grenzen hinaus blicken Interessierte auf die internationale Initiative „Working the Tweed“ – ein Kooperationsprojekt zwischen Künstlern und Umweltorganisationen in Schottland. Darüber hinaus bleibt genügend Zeit, um das Rambower Moor mit seinen Kranichen und die Auenlandschaft der Elbe zu erkunden. Preis: Tagungsgebühr: 30 Euro, ermäßigt 15 Euro. Infostelle/Buchung: Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792 1221, info@burg-lenzen.de, www.burg-lenzen.de.

30. September – 04. Oktober

Potsdam | Potsdam | Neuer Lustgarten Potsdam

Potsdamer Oktoberfest 2016

Beim größten Oktoberfest im Lustgarten Potsdam erwartet die Gäste eine große Kirmes mit vielen Schaustellern, Fahrgeschäften und großem Festzelt. Im Biergarten vor dem Zelt gibt es bayrische Musik und frisch gezapftes Bier sowie Spezialitäten vom Grill. Im Oktoberfestzelt treten Freitag und Sonnabend die Band Alpenschmarrn, DJ Torsten und das Männerballett vom LKC Babelsberg auf. Sonntag und Dienstag übernehmen Axel Szigat und die Maßkrugbande die Bühne und der Montag wird von der Gruppe Die Lederhosen musikalisch begleitet. Infostelle/Buchung: Neuer Lustgarten Potsdam, Breit Straße, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2805153, www.potsdamer.oktoberfest.de.

30. September – 09. Oktober

Uckermark | Gartz | Nationalpark Unteres Odertal

11. Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal

Ab Ende September werden im nördlichen Teil des Unteren Odertals mehrere tausend Kraniche erwartet. Auf ihrem Weg in den Süden suchen die Vögel ihre Nahrung auf abgeernteten Feldern auf der deutschen Seite und verbringen die Nacht geschützt in flach überfluteten Bereichen des polnischen Landschaftsschutzparks. Die 11. Kranichwoche bietet den Besuchern auf Exkursionen, Schiffsfahrten und Vorträgen einen eindrucksvolles Einblick in das Naturschauspiel in und um Gartz (Oder). Preis: Je nach Veranstaltung. Infostelle/Buchung: Nationalpark Unteres Odertal, 16307 Gartz (Oder), www.unteres-odertal.de.

01. Oktober, 18-21 Uhr

Spreewald | Burg | Am Bismarckturm

Nacht der Kürbisgeister am Bismarckturm

Begeisterung und ein Gänsehautgefühl gibt es bei der Nacht der Kürbisgeister. Hexen, Elfen und Gespenster tanzen durch ein Meer aus Licht und Feuer, immer auf der Suche nach dem kunstvollsten Kürbis. Es gibt einen Wettbewerb um die originellsten Kürbisse und eine Unterhaltungsshow mit effektvollen Einlagen und einem faszinierenden Feuerwerk. Eine Jury prämiert die am schönsten gestalteten Kürbisse. Es warten tolle Gewinne auf die Künstler. Jeder kann selbst kreativ werden und einen Kürbis zur Bewertung einreichen. Dafür einfach die Kürbis-Kunstwerke in der Zeit von 17-18 Uhr abgeben und die Daumen drücken. Preis: 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre freier Eintritt. Infostelle/Buchung: Am Bismarckturm, Schmogrower Straße, 03096 Burg (Spreewald), Tel.: 035603 750160, info@burg-spreewald-tourismus.de, www.BurgimSpreewald.de.

01. Oktober, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Buckow | "Seeperle" - Anlegesteg am Schermützelsee

Krimi Nacht auf der "Seeperle"

Präsentiert wird ein Klassiker englischer Krminalliteratur. Der Krimi-Leserin Creimhild B. gelingt es, ihre Zuhörer in eine Welt der menschlichen Abgründe zu entführen. Wenn mitten auf dem See die Motoren des Schiffes ausgestellt werden, lernen auch die hartgesottensten Zuhörer im bleichen Mondlicht das Gruseln... Eine Anmeldung ist erwünscht. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: "Seeperle" - Anlegesteg am Schermützelsee, Wriezenerstraße, 15377 Buckow (Märk. Schweiz), Tel.: 033433 232, www.buckow.org.

01. - 02. Oktober

Lausitzer Seenland | Schwarzkollm | Krabatmühle

Ernte-Dank-Fest

Die KRABAT-Mühle Schwarzkollm präsentiert sich als Zentrum der Sorben um Hoyerswerda mit verschiedenen kulturellen Höhepunkten unter Mitwirkung vielfältigster Laiengruppen. Neben Vereins- und Handwerkerständen werden viele regionale Produkte aus der Lausitz angeboten. Der Erntedank-Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Marienkirche zu Schwarzkollm. Infostelle/Buchung: KRABAT-Mühle, Koselbruch 22, 02977 Hoyerswerda OT Schwarzkollm, Tel.: 035722 951133, info@krabatmuehle.de, www.krabatmuehle.de.

01. – 03. Oktober, 09-18 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Kloster Chorin

Kräuter- und Keramiktage im Kloster Chorin

Die Kräuter- und Keramiktage im Baudenkmal rücken das Material Ton in den Fokus, aus dem das Kloster ab 1258 erbaut wurde, sowie die Heilkunst der Mönche mit Vorträgen, Konzerten, Führungen, einem Kinderprogramm, einem Markt und einer Installation im Kirchenschiff mit Keramikkunst. Preis: Eintritt Klosteranlage: 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kapellenkonzert: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro inkl. Eintritt zur Klosteranlage, Workshop: 45 Euro inkl. Imbiss und Material. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, info@kloster-chorin.org, www.kloster-chorin.org.

01. – 03. Oktober, 10 Uhr

Fläming | Jüterbog | Mönchenkloster

4. Fläming-Burgenradtour

Die herrliche Landschaft des Flämings mit seinen ausgedehnten Wäldern und Wiesen, seinen Burgen und Schlössern können Aktive in 3 Etappen per Rad entdecken. Gestartet wird jeweils um 10 Uhr am Mönchenkloster. Ob eine oder alle Etappen – jeder kann seine Tour individuell zusammenstellen. Zu den Mittagspausen an historischen Orten erwarten die Teilnehmer wieder kulturelle und kulinarische Überraschungen. Auch die Gaukler "Olivarius von der Taube" und "Geronimus" werden mit von der Partie sein und die Radler gut unterhalten. Preis: 5 Euro je Etappe inklusive Versicherung und Kulturprogramm. Infostelle/Buchung: Mönchenkloster, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, www.fläming-burgenradtour.de.

02. Oktober, 11-17 Uhr

Havelland | Ribbeck | Ribbecker Birnengarten

3. Ribbecker Birnenfest im Deutschen Birnengarten

Der erlebnisreiche, unterhaltsame und inspirierende Tag für die ganze Familie hält Musikalisches, Unterhaltsames, Kulinarisches, Spaßiges, Historisches und Wissenswertes bereit. Für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist ebenfalls gesorgt. Infostelle/Buchung: Ribbecker Birnengarten, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Ribbeck (14641), Tel.: 03385 519042, info@kulturzentrum-rathenow.de, www.kulturzentrum-rathenow.de.

02. Oktober, 13.30-15 Uhr

Ruppiner Seenland | Sieversdorf-Hohenofen | Filmtierschule Harsch

Vorführung tierischer Filmstars - Filmtierschule Harsch in Sieversdorf

Die Vorführungen in Sieversdorf sind ein einmaliges Erlebnis für jeden Tierfreund. Neben den Live-Demonstrationen erfahren die Besucher Interessantes und Wissenswertes über einheimische und exotische Tiere. Natürlich erzählen die Experten auch vom Training und von der Arbeit mit Tieren vor der Filmkamera. Preis: 6 Euro, Kinder 4 Euro. Infostelle/Buchung: Filmtierschule Harsch, 16845 Sieversdorf-Hohenofen, Tel.: 033970 50828, info@filmtierschule-harsch.de, www.filmtierschule-harsch.de.

03. Oktober, 15 Uhr

Spreewald | Cottbus | Stadthalle Cottbus

WICKIE - Das Musical

Als Halvar und die starken Männer eine geheime Schatzkarte entdecken, segeln sie sofort los, um nach dem geheimen Schatz zu suchen. Wickie möchte natürlich auch mit, doch sein Vater Halvar glaubt, dass er noch zu jung dafür sei. Wickie lässt sich aber nicht aufhalten und heckt einen brillanten Plan aus. Werden Wickie und die starken Männer den Schatz finden und den Schrecklichen Sven besiegen? Kinder, Eltern und Großeltern können sich auf ein spannendes Abenteuer freuen und eine Geschichte über Freundschaft, Mut und den Glauben an sich selbst erleben. Preis: 19,55 - 47,90 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

03. Oktober, 16 Uhr

Elbe-Elster-Land | Saxdorf | Galerie Saxdorf

Tag der Einheit im Pfarrgarten Saxdorf

Zum Tag der deutschen Einheit findet ein Klavier-Konzert mit Andreas Göbel aus Berlin statt. Musik, Malerei, Natur und Gartenkunst finden in Saxdorf zu perfekter Harmonie. Das Garten-Kunst-Werk Pfarrgarten, die 800-jährige Kirche aus der Zisterziensertradition und ein Musikpavillon auf dem Pfarrhof sind seit 35 Jahren Ziel von Garten- und Musikfreunden. Dem Zusammenspiel einer Fülle von Pflanzen – besonders den Historischen Duftrosen, dem Rauschen des Bambus und den verschiedenen Klangwelten kann sich niemand entziehen. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Galerie Saxdorf, Hauptstraße 5, 04924 Saxdorf, Tel.: 035341 2152, www.saxdorf.de.

zurück