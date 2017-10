27.09.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 40

300 Jahre Schulpflicht in Preußen – dazu gibt es am 30. September 2017 eine Sonderführung in Schloss Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland. Friedrich Wilhelm I. wollte gute Untertanen in Preußen durch die Schulpflicht heranziehen lassen. In der Unwissenheit der Landbevölkerung sah er eine Gefahr für die Entwicklung seines Staates. Während seiner Regentschaft stieg das allgemeine Bildungsniveau.

Die Lausitz ist ein altes Weinanbaugebiet, dessen Tradition im 19. Jahrhundert nahezu vollständig niederging. Mit dem Weinhang Wolkenberg lebt die Tradition auch am Tagebau Welzow-Süd wieder auf. Wo einst Abraumbagger standen, wachsen heute 26.000 Rebstöcke auf sechs Hektar Fläche. Weinliebhaber erhalten nun die Gelegenheit, die fünf Weißwein- und zwei Rotweinsorten der Wolkenberg GmbH zu genießen.

Jetzt ist die „Hoch-Zeit" der Bucheckern, Eicheln, Weißdornbeeren und Wurzeln, die gerade im Herbst voller Mineralstoffe, Vitamine und vor allem vor Heilkraft strotzen. Beim Kräuter-Spaziergang am 30. September – 01. Oktober 2017 rund um das Kloster Chorin im Barnimer Land entdecken die Wanderer Kostbarkeiten der Natur und erfahren Wissenswertes rund um die heilsame und entspannende Wirkung der Pflanzen.

Frauen soll man loben... Tischgespräche im Hause Luther/ Luthertexte, Lieder & Musik der Reformationszeit gibt es am 30. September im Fläming in Jüterbog im Kulturquartier Mönchenkloster. In dem einstündigen Programm entspinnt sich während der Suppenzubereitung und der Theologischen Vorlesung für Studenten im Hause Luther ein eheliches Zwiegespräch zu Ehe und Kindererziehung im Kontext der Zeit.

Nostalgiker, Hobby-Historiker und DDR-Interessierte können im DDR-Geschichtsmuseum im DOKU-Zentrum in Perleberg in der Prignitz den ehemals „real existierenden Sozialismus" hautnah erleben. Neben Konsumgütern des DDR-Alltags werden auch Gegenstände der Staatssicherheit, der Volkspolizei, des Militärs, der Volksbildung und vieles mehr ausgestellt. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

April – November, Donnerstag und Freitag 10-13 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 13-16 Uhr

Prignitz ǀ Perleberg ǀ Doku-Zentrum

DDR - Geschichte - Aufarbeitung

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

30. September, 17 Uhr

Fläming | Jüterbog | Kulturquartier Mönchenkloster

Frauen soll man loben... Tischgespräche im Hause Luther/ Luthertexte, Lieder & Musik der Reformationszeit

In dem einstündigen Programm entspinnt sich während der Suppenzubereitung und der Theologischen Vorlesung für Studenten im Hause Luther ein eheliches Zwiegespräch zu Ehe und Kindererziehung im Kontext der Zeit. Musikalisch werden die Originaltexte Luthers mit Musik aus der Deutschen Reformationszeit von Luther, Krieger, Rathgeber, Hammerschmidt und Volksliedern umrahmt. Es singen und spielen Anne Schierack und Frank Fröhlich an der Konzertgitarre. Preis: Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 463113, www.jueterbog.eu.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

28. September, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Rüdersdorf ǀ Kulturhaus "Martin Andersen Nexö"

Jürgen von der Lippe – "Der König der Tiere"

Das Live-Hörbuch „Beim Dehnen singe ich Balladen“ war eines der erfolgreichsten Hörbücher 2015 - das Buch wochenlang auf der Spiegelbestsellerliste. Mit dem neuen Werk „Der König der Tiere“ im Köcher schickt sich der Großmeister der Pointen an, das Zwerchfell seines Publikums endgültig zu perforieren - Comedy vom Feinsten und höchstmögliche Gagdichte sind garantiert. Infostelle/Buchung: Kulturhaus "Martin Andersen Nexö", 15562 Rüdersdorf, Tel.: 033638 799797.

29. September, 20 Uhr

Uckermark ǀ Brüssow ǀ Altes Kino

2. Festival für Musik und Lebensfreude - The Real Latinos

Beim 2. Festival für Musik und Lebensfreude geht es unter dem Motto „Gemeinschaften“ um das Entstehen der Musik. Alle auftretenden Gruppen werden eine Einführung geben, wie sie ihre Musik entwickelt haben. Bei den Workshops kann jeder eintauchen in die individuelle Klangwelt der Gruppen und ein Teil ihrer Musik werden. Infostelle/Buchung: Altes Kino, Prenzlauer Straße 35, 17326 Brüssow, Tel.: 0177 2758672, www.uckermark-jazzfest.de.

29. – 30. September, 17 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Lustgarten

Potsdamer Oktoberfest

Das größte Oktoberfest der Region auf den historischen Lustgartenwies´n in Potsdam geht in diesem Jahr gleich an 2 Wochenenden an den Start. Die Besucher können einmal so richtig zünftig im klassischen Festzelt mit Bühne, Tanzfläche, Live Bands und Live Programm sowie traditioneller bayrischer Küche und natürlich reichlich Maß Bier feiern. Erstmalig gibt es auf dem Potsdamer Oktoberfest einen gesonderten VIP Bereich - die Craft Beer Area. Neben dem All-Inklusive-Angebot, persönlichem Service und der exklusiven Lage im Zelt bietet die Craft Beer Area ein eigens gebrautes Oktoberfestbier. Infostelle/Buchung: Lustgarten, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 2805153.

29. und 30. Oktober, 19.30 Uhr

Spreewald ǀ Burg ǀ MediClin Reha-Zentrum Spreewald

Schlager, Evergreens und Seemannslieder

Isolde Natusch ist eine Sängerin mit vielseitigem Repertoire. Es reicht von Evergreens und Seemannsliedern, über Schlager und Chansons bis hin zum Volkslied. Viele Jahre war sie mit bekannten Liedern unterwegs. Nun gestaltet sie auch eigene Programme und verzückt damit ihre Zuhörer. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: MediClin Reha-Zentrum Spreewald, Zur Spreewaldklinik 1, 03096 Burg, Tel.: 035603 630, www.BurgimSpreewald.de.

29. September – 01. Oktober

Elbe-Elster-Land ǀ München ǀ Wies'n bei München

Oktoberfest in München an der Elster

Wo feiern die Brandenburger das Oktoberfest? In München natürlich. Nur, dass man bis ins Bierzelt nicht 500 Kilometer zurücklegen muss. Im Gegenteil: Man kann gleich in Hausschlappen hinüberlaufen. Denn München liegt im südlichen Zipfel Brandenburgs. Statt der stolzen Isar durchplätschert die schwarze Elster den Ort. Es ist zwar die kleinste Oktoberfestmetropole Brandenburgs, aber gefeiert wird wie in der großen. Aus den Zapfhähnen fließt original bayrisches Bier in schweren Maßkrügen, es wird ein Weißwurstwettessen veranstaltet und natürlich gibt an allen Veranstaltungstagen jede Menge Live-Musik. Wer hat, der trägt Dirndl und Lederhosen. Infostelle/Buchung: Wies'n bei München, Dorfstraße, 04938 München, Tel.: 035365 8220, www.muenchner-oktoberfest.info.

30. September

Havelland ǀ Paaren im Glien ǀ MAFZ - Erlebnispark Paaren

Indian Summer - Das große Herbstfest der Countrymusik

Der Erlebnispark bietet Country-und Linedance für alle, die ihre Füße nicht stillhalten können und wollen. Bands, Workshops und dazu die passende Atmosphäre sind an den drei Veranstaltungstagen garantiert. Ob seit Jahren auf den Tanzflächen unterwegs oder absolutes Greenhorn – beim Indian Summer kommt jeder auf seine Kosten und hat Spaß am gemeinsamen Tanz unter dem Dach der Brandenburghalle. Infostelle/Buchung: MAFZ - Erlebnispark Paaren, Gartenstr. 1-3, 14621 Paaren im Glien, Tel.: 0173 7805363, www.country-summer-weekend.blogspot.de.

30. September, 10 Uhr

Niederlausitz ǀ Guben ǀ Treffpunkt: Touristinformation

Kleine Radwanderung um das südwestliche Guben

Wie gut kennen wir unsere nähere Heimat? Vorbei am westlichen Neißeufer am neuen Einlaufbauwerk der Egelneiße geht es auf der Tour südwärts. Anschließend unterqueren die Radler die Eisenbahnbrücke der ehemaligen Bahnstrecke Berlin-Breslau und fahren am ehemaligen CFG vorbei, welches wohl jeder Gubener kennt. Vor Schlagsdorf schauen sich die Ausflügler die Reste der Neißebrücke nach Schenkendorf an und passieren in Schlagsdorf die alte und neue Kiesgrube. Zwischen Feldern und durch den Wald geht es zur Kuckucksaue. Vielleicht kann man ihren Namensgeber auch hören. Danach erkundet die Gruppe den Ortsteil Kaltenborn und fährt weiter an der alten Mühle und an der Solaranlage vorbei nach Reichenbach. Neben dem alten Dorfkern schauen sich die Radler den jüdischen Friedhof am ehemals sogenannten Judenberg an. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Touristinformation Guben, Frankfurter Str. 21, 03172 Guben, Tel.: 03561 3867.

30. September, 11 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Schloss Königs Wusterhausen, Treffpunkt: Schlosskasse

Die Schule macht gute Christen, daraus werden gute Untertanen

Gute Untertanen wollte Friedrich Wilhelm I. in Preußen durch die Schulpflicht heranziehen lassen. Er sah in der Unwissenheit der Landbevölkerung eine Gefahr für die Entwicklung seines Staates. Im Edikt vom 28. September 1717 legte er daher fest, dass alle 5- bis 12jährigen Kinder die Schule besuchen sollten. Alle Eltern mussten ihre Kinder also in die Schule schicken und es war ein wöchentliches Schulgeld zu zahlen. Wer das nicht konnte, für den zahlte die örtliche Almosenkasse. Die Schüler erhielten Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion. Bildung war für die einfachen Leute bis dahin oft kein Thema. Denn die ganze Familie musste für den Unterhalt aufkommen und auch die Kinder mussten auf dem Feld arbeiten. Während der Regentschaft Friedrich Wilhelms I. stieg das allgemeine Bildungsniveau in Preußen durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht deutlich. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Schlosskasse, Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

30. September, 13.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Neupetershain ǀ Gut Geisendorf

30. September – 01. Oktober, 14 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

30. September – 03. Oktober

Fläming ǀ Niemegk ǀ Marktplatz

5. Fläming-Burgenradtour

Die 5. Fläming-Burgenradtour führt die Teilnehmer in diesem Jahr auf den Spuren der Reformation durch den schönen Hohen Fläming. Auf 4 Etappen mit Start- und Zielort in Niemegk erfahren die Radler viel Wissenswertes über die Region und ihre Geschichte. Ob eine oder alle vier Etappen - jeder kann sein individuelles Maß finden. Gaukler Olivarius von der Taube und Geronimus verstehen es vortrefflich, die Teilnehmer auf der Radtour zu unterhalten. Preis: 5 Euro pro Etappe. Infostelle/Buchung: Start und Zielort: Marktplatz, 14823 Niemegk, Tel.: 0176 70219854, www.flaeming-burgenradtour.de.

500 Jahre Reformation:

30. September, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Beeskow | Alte Schule

Fastnachtsspiele von Hans Sachs - Puppentheater für Erwachsene

Hans Sachs verbreitete wie kaum ein anderer Dichter die Lehre Luthers. In seinen Fastnachtsspielen lässt Sachs die Gedanken der Reformation diskutieren. Als Puppenspiel arrangiert sind „Die alte verschlagene Kupplerin mit dem Domherrn“ und „Der Ketzermeister mit den vielen Kesseln Suppe“ zu sehen. Infostelle/Buchung: Alte Schule Beeskow, Kirchplatz 4, 15848 Beeskow, Tel.: 03366-26450.

03. Oktober, 17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Siegfried Matthus - Luthers Träume

Seine erfolgreiche Uraufführung im Luther-Gedenkjahr erlebte die Komposition von Siegfried Matthus, einem der bedeutendsten deutschen Komponisten der Gegenwart, zu den Musikfesttagen an der Oder im Frühjahr 2017: Seine musikalische Vision "Luthers Träume", in dem er Luther, dessen Frau Katharina von Bora und dessen Freund Melanchthon zu Wort kommen lässt. Preis: 10-26 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331-2888828, www.nikolaisaal.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 28. Januar

Uckermark | Schwedt | Stadtmuseum

03.09.2017 - 28.01.2018

Reformation mit Herz

Die Sonderausstellung "Reformation mit Herz" spannt einen Bogen zwischen dem Leben Luthers, seinen reformatorischen Forderungen an das katholische Europa, der Einführung des neuen Glaubens in Schwedt durch die Grafen von Hohenstein und den Schwierigkeiten in der religiösen Auseinandersetzung bis zu den Auswirkungen 100 Jahre später. Den ersten Ausstellungsschwerpunkt bildet die Reformation in Schwedt, ein Ort am Schnittpunkt von Uckermark, Neumark und Pommern. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag 10-17 Uhr, Sonntag 14-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Schwedt/Oder, Jüdenstraße 17, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 23460, www.schwedt.eu.

