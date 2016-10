05.10.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 41

Am 6. Oktober starten die Kleist Festtage 2016 in Frankfurt (Oder), die in diesem Jahr unter dem Motto "Shakespeare, Kleist & Co." stehen. Bis zum 16. Oktober gibt es mehr als 25 Veranstaltungen, darunter Theater und Filme, Lesungen und Konzerte, eine Ausstellung, Poetry Slam und Workshops. Zu den Höhepunkten zählen die Sonderausstellung „Shakespeare und Kleist: Genie und Nachahmer?“ im Kleist-Museum und das Schauspiel „Die Familie Schroffenstein“ vom Theater Bremen im Kleist-Forum.

Mit einer Premiere geht die Tourist Information Burg (Spreewald) am 7. Oktober an den Start. Sie lädt zum ersten Spree(rad)lon ein - einer geführten Radtour, die mit Sightseeing und kleinen Abenteuern wie einem Hindernisparcour, einem Besuch im Irrgarten und einem Crashkurs im Stand-Up-Paddling verknüpft wird.

In Wittenberge in der Prignitz dreht sich am 9. Oktober kulinarisch, kreativ und informativ alles rund um das Thema Apfel. Bereits zum 6. Mal gibt es den Apfelmarkt in der Stadt an der Elbe.

Ein Theaterspaß für die ganze Familie ist das Stück "Die faulste Katze der Welt", das am 9. und 10. Oktober auf dem Spielplan des Hans Otto Theaters Potsdam steht. Das eigentlich geruhsame Leben des Katers wird durch einen Flohbiss ganz schön auf den Kopf gestellt...

Unser Tipp aus dem Familienpass Brandenburg ist diesmal eine herbstliche Wanderung mit dem Förster rund um den Ort Sommerfelde im Barnimer Land.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word). Dabei sind auch bereits reichlich Ideen für die Herbstferien. Unser Ausblick in dieser Woche reicht bis Ende Oktober.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

09. Oktober, 13.30-15.30 Uhr

Barnimer Land | Eberswalde | Dorfzentrum Sommerfelde

Mit Förster Tobias Schramm rund um Sommerfelde

Treffpunkt zu diesem kleinen, schönen Rundgang ist das Dorfzentrum Sommerfelde mit der alten Ulme. Es geht auf stillen Wegen durch die Feldmark, auf der das Getreide für unser Brot wächst, wo aber auch Platz ist für viele Pflanzen- und Tierarten am Wegesrand. Im Wald angekommen, geht es in ein idyllisches Tal hinab. Es plätschert ein kleiner Bach durch die Wiesen im Talgrund. Der Wald ist abwechslungsreich und urig. Durch ein anderes Tal geht es wieder hinauf in die Felder zurück nach Sommerfelde. Eine Anmeldung erforderlich unter 03344-3002881. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Dorfzentrum Sommerfelde, Sommerfelder Chaussee, 16225 Eberswalde Ortsteil Sommerfelde, Tel.: 0334 4425000, www.eberswalde.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

06. – 14. Oktober

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Kleist Forum / Messe und Veranstaltungs GmbH

Kleist-Festtage 2016

Mit dem Thema der diesjährigen Kleist-Festtage »Shakespeare, Kleist & Co.« nähert sich die Veranstaltung spielerisch gleich einer Vielzahl an Dichtern, Musikern und Schauspielern. Ausgangspunkt ist William Shakespeares 400. Todestag. Sein dichterisches Erbe inspiriert und beschäftigt bis heute ganze Generationen von Künstlern weltweit – so auch Heinrich von Kleist. Die Ausstellung Shakespeare und Kleist: Genie und Nachahmer? im Kleist-Museum widmet sich den Beziehungen zwischen diesen großen europäischen Dichtern. Eine offene Werkstatt unter dem Motto "Schlag nach bei Shakespeare… und lies weiter bei Kleist!" lädt in der zweiten Festivalwoche im Kleist-Museum ein, beide spielend, sehend, lesend, hörend, schreibend gegenüberzustellen und zusammenzubringen. Inspirationen, Relationen, Interpretationen und Variationen begleiten auf vielfältige Art und Weise durch das gesamte Programm, das mit verschiedensten Theater-, Film- und Veranstaltungsformaten aufwartet. Preis: Je nach Veranstaltung. Infostelle/Buchung: Kleist Forum / Messe und Veranstaltungs GmbH, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 4010120, www.muv-ffo.de, www.kleistfesttage.de.

07. Oktober, 14-18 Uhr

Spreewald | Burg | Treff: Touristinformation Burg

Geführte Radtour: Spree(Rad)lon

Der Spreewald erlebt in diesem Jahr eine Premiere: Mit dem Spree(rad)lon wird die erste Radtour mit Sightseeing und Abenteurer verknüpft. Sie ermöglicht ein neues Erlebnis mitten in der schönen Natur des Spreewaldes. Der Spree(rad)lon startet an der Touristinformation Burg (Spreewald), wo jeder Teilnehmer ein funktionstüchtiges, modernes Tourenrad erhält. Auf der gut 4stündigen Tour im Anschluss gibt es einige Pausen und Stationen, wie einen Hindernisparcour, einen Irrgarten und einen Crashkurs im Stand-Up-Paddling. Auch für eine Imbisspause und einige Trinkpausen ist gesorgt. Anmeldungen sind bis zum Vortag, 18 Uhr, erforderlich. Preis: 29 Euro, Kinder 19 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Touristinformation Burg (Spreewald), Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald), Tel.: 035603 750160, info@burgimspreewald.de, www.BurgimSpreewald.de.

07. Oktober, 18 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Stadtbibliothek Königs Wusterhausen

150. Jahrestag der Eisenbahn von Berlin nach Görlitz

Seit 1866 sind Berlin und Görlitz durch Schienen verbunden. Reinhard Wenzel erklärt in seinem Vortrag „1866: Zum 150. Jahrestag der Eisenbahn von Berlin nach Görlitz“ was die Bahn für die Entwicklung des Dahmelandes bedeutet. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtbibliothek Königs Wusterhausen, Scheederstraße 1c, 15711 Königs Wusterhausen, www.koenigs-wusterhausen.de.

07. Oktober, 19-22 Uhr

Ruppiner Seenland | Wensickendorf | Landhotel Classic

Literarisches Kriminal-Menü: Miss Marple von Agatha Christie

Wie fast immer bei Agatha Christie werden kunstvoll mehrere Verdächtige aufgebaut, damit am Ende Miss Jane Marple völlig überraschend den wahren Täter enttarnen kann. Der pragmatische und bodenständige Spürsinn der Hobbydetektivin und ihre schrulligen Ansichten lassen die Erzählung zu einer amüsanten wie spannenden Kriminalkomödie werden. Es liest die Schauspielerin Christine Marx. Sie hat ein besonderes Faible für das Fach der "komischen Alten" und lässt anhand von Requisiten, Kostümteilen und Geräuschen, jegliches Verbrechen vor den Augen des Zuschauers lebendig werden. Preis: 32,50 Euro pro Person inkl. 2 Gänge Kriminal-Menü. Infostelle/Buchung: Landhotel Classic, Hauptstraße 66, 16515 Wensickendorf, Tel.: 033053 680, info@landhotel-classic.de, www.landhotel-classic.de.

07. – 09. Oktober, 18-22 Uhr

Elbe-Elster-Land | Finsterwalde | Marktplatz Finsterwalde

Finsterwalder Herbstkracher

Auch die Sängerstadt lädt zum Oktoberfest. Ausgelassene Stimmung, leckeres Essen sowie gutes Bier sind bei diesem Event im geheizten Festzelt auf dem Finsterwalder Marktplatz garantiert. Für den musikalischen Rahmen sorgen hochkarätige Bands mit bayrischem Einschlag. Der Sonntagsnachmittag ist den Fans der Blasmusik vorbehalten. Infostelle/Buchung: Marktplatz Finsterwalde, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 717830, www.herbstkracher.de.

08. Oktober, 11 Uhr

Fläming | Bad Belzig | Wildnisschule Hoher Fläming

Herbstfest in der Wildnisschule

Der Herbst ist eine gute Zeit, um auf das Jahr zu blicken, zusammenzukommen, Geschichten zu teilen und zu feiern. Darüber hinaus ist die Jahreszeit ideal, um die Wildnisschule, ihre Arbeit und das Netzwerk kennenzulernen. Begonnen wird um 11 Uhr mit dem Entzünden des Feuers auf alte Art und Weise. Durch Geschichten und Kurzvorträge wird die Arbeit der Wildnispädagogen vorgestellt. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, an unterschiedlichen Workshops teilzunehmen. Preis: Eine Spende ist erwünscht. Infostelle/Buchung: Wildnisschule Hoher Fläming, Grützdorfer Weg, 14806 Bad Belzig, Tel.: 0176 60839403, info@wildnisschule-hoherflaeming.de, www.wildnisschule-hoherflaeming.de.

08. Oktober, 16.30-19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Schacksdorf | Treff: Gasthaus Zierenberg

Herbstliche Abendwanderung ins Naturparadies Grünhaus

Biologin Sandra Stahmann unternimmt mit Interessierten im Naturparadies Grünhaus eine stimmungsvolle Wanderung in die Abenddämmerung. Um diese Jahres- und Tageszeit bietet das Gebiet die Atmosphäre einer menschenleeren Naturlandschaft, deren wohltuende Stille nur durch das gelegentliche Trompeten überfliegender Kraniche oder das Schnattern ziehender Gänse unterbrochen wird. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Gasthaus Zierenberg, Chausseestr. 6, 03238 Schacksdorf, Tel.: 03531 609611, www.naturerbe.nabu.de.

08. Oktober, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Forced to Mode

Mit ihren energiegeladenen Liveshows haben sich FORCED TO MODE längst den Ruf als Deutschlands beste DEPECHE MODE-Tribute-Band erspielt. Vor allem die "ganz-nah-am- Original“-Stimme und die perfektionistische Liebe zum Sound-Detail machen die Show so einzigartig. Preis: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 18 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

08. – 09. Oktober

Uckermark | Welsow | Obstweinschenke Welsow

Wie kommt der Apfel in die Flasche?

An diesem Erlebniswochenende können die Teilnehmer den Weg des Apfels vom Baum bis zum fertigen Saft verfolgen. Die Äpfel werden gesammelt, gewaschen, sortiert, zerkleinert, gepresst und abgefüllt. Für Kinder ab 5 Jahren gibt es ein Quiz rund um den Apfel. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 20 Euro inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen und 2 Liter frischen Saft. Infostelle/Buchung: Obstweinschenke Welsow, Am Töpferberg 21, 16278 Welsow, Tel.: 0172 3058889, www.obstweinschenke.com.

09. Oktober, 13-18 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus

6. Apfelmarkt in Wittenberge

Kulinarisch, kreativ und informativ dreht sich alles rund um das Thema Apfel. Ab 13 Uhr können sich die Besucher über einen Apfelkuchenbackwettbewerb, eine große Sortenausstellung und eine Obstbestimmung freuen. Die Apfelpresse ist sogar schon ab 9 Uhr im Einsatz. Dieses Jahr findet der Apfelmarkt zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag statt. Infostelle/Buchung: Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus, 19322 Wittenberge, Tel.: 038791 98023, www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de.

09. Oktober, 15 Uhr

Havelland | Pritzerbe | Rohrweberei Pritzerbe

Drachenfest an und um der Rohrweberei Pritzerbe

Viele kreativ gestaltete Höhenflieger sorgen für kunterbuntes Treiben am Himmel – so soll es auch in diesem Jahr wieder beim Drachenfest sein. Gekaufte oder selbst gebaute Drachen gehen ab 15 Uhr an den Start. Auf die besten Drachensteiger warten tolle Preise. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Rohrweberei Pritzerbe, An der Marzahner Chaussee 6, 14798 Havelsee OT Pritzerbe, Tel.: 033834 50236, w.wagner@pritzerbe.de, www.rohrweberei.de.

09. Oktober, 15 Uhr und 10. Oktober, 09 und 11 Uhr

Potsdam | Potsdam | Hans Otto Theater / Reithalle

Die faulste Katze der Welt

Der Kater verbringt sein geruhsames Leben auf der Couch und die Gemächlichkeit bestimmt seinen Tagesablauf: Aufwachen, Gymnastik, Frühstück und Verdauungsschläfchen. Gewöhnlich folgt dann eine Störung durch Hund Rudi, der sein tägliches Fußballtraining absolviert. Wenn das vorbei ist, kommt Bildungsprogramm im Fernsehen, anschließend Erholungsschlaf. Aber heute wird der Kater vom Floh gebissen. Es juckt und kratzt, und er hat keine Ruhe mehr. Wie wird man diesen Quälgeist wieder los? Preis: 6,60-13,20 Euro. Infostelle/Buchung: Hans Otto Theater / Reithalle, Schiffbauergasse 11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 9811180, www.hansottotheater.de.

