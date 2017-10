04.10.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 41

Wie fühlt sich eine Stabschrecke auf der Hand an? Ist es einfach, eine Kokosnuss zu knacken? Diese Fragen werden auf der Geburtstagsfeier der Biosphäre Potsdam am 8. Oktober beantwortet. Beim großen Dschungelfest gibt es viele tolle Mitmach-Stationen für die ganze Familie.

Das Wildgehege Glauer Tal ist noch immer ein Geheimtipp! Jetzt im Herbst ist Brunftzeit. In den Morgen- und Abendstunden kann man dem lautstarken Röhren der Hirsche lauschen und die Tiere bei ihren Revierkämpfen beobachten. Bei einer geführten Brunftwanderung am 8. Oktober erfahren die Besucher Wissenswertes über das Brunftverhalten und sind hautnah dabei, wie die Hirsche um die Gunst der "Damen" buhlen.

Am Bismarckturm in Burg (Spreewald) sind am Wochenende die Kürbisgeister los. Hexen, Elfen und Gespenster tanzen durch ein Meer aus Licht und Feuer, immer auf der Suche nach dem kunstvollsten Kürbis. Und zum Abschluss werden die Kürbisgeister mit einem großen Feuerwerk verabschiedet. Schlauer werden kann nie schaden. Bei der Nacht der kreativen Köpfe in Cottbus gibt spannende Experimente, Mitmach-Aktionen, Ausstellungen, Workshops und Vorträge. Während andere schlafen, können so kreative Köpfe eine Nacht lang entdecken, zuhören, staunen, mitmachen, ausprobieren und klüger werden.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch im Kletterwald Schorfheide. Über 100 Kletterelemente wollen auf acht verschieden schweren Parcours bezwungen werden. Los gehts für Kids ab fünf Jahre und einer Mindestgriffhöhe von 1,25 m. Ab acht Jahre können die Parcours bis in sieben Meter Höhe und ab 12 Jahre bis in 12 Meter Höhe geklettert werden. Mit einem anschließenden Besuch im direkt angrenzenden Wildpark ist der Tagesausflug komplett.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Bis November

Barnimer Land ǀ Schorfheide OT Groß Schönebeck ǀ Kletterwald Schorfheide

Klettern bei den Wölfen

Über 100 Kletterelemente wollen auf acht verschieden schweren Parcours bezwungen werden. Los gehts für Kids ab fünf Jahre und einer Mindestgriffhöhe von 1,25 m. Ab acht Jahre können die Parcours bis in sieben Meter Höhe und ab 12 Jahre bis in 12 m Höhe geklettert werden. Mit einem anschließenden Besuch im direkt angrenzenden Wildpark ist der Tagesausflug komplett. Preis: 17 Euro, Kinder bis 12 Jahre 11 Euro. Infostelle/Buchung: Kletterwald Schorfheide, Prenzlauer Straße 16, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 03338-330841, www.kletterwald-schorfheide.de.

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

08. Oktober, 15 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Orangerie im Schlosspark

»Fanny Hensel – Geniale Komponistin und glühende Verteidigerin der Reformation«

In diesem Lesekonzert liest Christoph Soldan aus Peter Härtlings großem Roman, in dem sich der Autor einer Frau im Schatten ihres berühmten Bruders widmet: Fanny Hensel-Mendelssohn, Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, geniale Komponistin und glühende Verteidigerin der Reformation. Fannys Großvater Moses Mendelssohn war einer der Vordenker der Aufklärung, ihr Vater Abraham Mendelssohn Stadtrat in Berlin, beteiligt am Aufstieg der Stadt zur deutschen Metropole und sehr auf die Förderung der musikalischen Anlagen seiner vier Kinder bedacht. Zum Gesellschaftsporträt wird der Roman durch die Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, mit denen die Familie verkehrte, von Heine, Kleist und den Varnhagens bis zu Geheimrat Goethe. Preis: 19 Euro. Infostelle/Buchung: Orangerie im Schlosspark, Kanalstraße 26 a, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

06. Oktober, 19 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ Marienkirche

Konzert Maxim Kowalews „Don Kosaken“

Der Chor bringt russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen. Chorgesang und Soli in stetem Wechsel - Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre. Preis: Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 20 Euro. Infostelle/Buchung: Marienkirche, Kirchplatz 2, 16278 Angermünde, Tel.: 0221 4714169, www.kosaken.de.

06. Oktober, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Kleist Forum

Best of Poetry Slam - Was glaubst du?

In Kooperation mit den Kleist-Festtagen präsentiert Kampf der Künste wieder einmal eine grandiose Poetry Slam Show im Kleist Forum! Getreu dem Motto des diesjährigen Festivals »Hier war Luther nie« haben wir unsere Poetinnen und Poeten gefragt: »Was glaubt ihr? Glaubt ihr an Gott? Glaubt ihr, dass mir dieses Jackett steht?« Glaube kann so vieles sein. Und darauf suchen unsere Slammerinnen und Slammer eine Antwort. Ist Glaube mehr als Sinnkrise und Kirchengang? Kann Glaube nicht auch schon ein hoffnungsvoller Blick auf den Kontostand sein? Im Rahmen eines Best of Poetry Slams treten vier der erfolgreichsten Slam Poetinnen und Poeten Deutschlands gegeneinander an um diese Fragen zu klären. Mal ernst, mal lustig, mal nachdenklich, mal flüsternd und kritisch, mal pro und laut! Moderiert wird der Abend vom Star-Slammer und Conférencier David Friedrich. Preis: 10-34 Euro. Infostelle/Buchung: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 4010120, www.kleistfesttage.de.

06. – 08. Oktober

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Marktplatz

Finsterwalder Herbstkracher

Auch die Sängerstadt lädt zum Oktoberfest. Gute Stimmung, leckeres Essen sowie gutes Bier sind bei diesem Event im beheiztem Festzelt auf dem Finsterwalder Marktplatz garantiert. Für den musikalischen Rahmen sorgen wie immer hochkarätige Bands mit bayrischem Einschlag. Der Sonntagnachmittag ist den Rentnern bei Blasmusik vorbehalten. Infostelle/Buchung: Marktplatz, Markt 1, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 601115, www.finsterwalde-touristinfo.de.

07. Oktober, 15 Uhr

Barnimer Land ǀ Schorfheide OT Groß Schönebeck ǀ Jagdschloss

Altberliner Evergreens

Der Berliner liebt Musik und das Groß Schönebecker Publikum steht dem in Nichts nach. Deshalb bittet das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde seine Konzertbesucher zu einem Stelldichein mit "Altberliner Evergreens" in das Jagdschloss Groß Schönebeck. Bei einer frisch gezapften Molle oder einem gekühlten Glas Berliner Weiße mit Schuss lassen sich schwungvolle Melodien wie "Folies bergére", "Untern Linden" oder "In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine" Berlin-typisch genießen. Dazu erklingen bekannte und beliebte Gassenhauer rund um die vielbesungene Hauptstadt von Paul Lincke, Walter und Willi Kollo, Will Meisel und vielen anderen mehr. Die Berliner Sopranistin Christina Fronista lässt in Liedern wie "Ach Jott, wat sind die Männer dumm", "Lasst den Kopf nicht hängen" und "Die Männer sind alle Verbrecher" ihrem frechen Mundwerk freien Lauf. Preis: Vorverkauf 12 Euro, Tageskasse: 14 Euro. Infostelle/Buchung: Jagdschloss Groß Schönebeck, Schloßstr. 6, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 03334 25650, www.klassikauseberswalde.de.

07. Oktober, 15 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus Stadtgarten

Bibi Blocksberg „Hexen Hexen Überall!“

Pünktlich zu ihrem 35-jährigen Jubiläum kommt Bibi Blocksberg mit dem neuen Musicalspaß „Hexen Hexen Überall!“ am Samstag, dem 07. Oktober in das Kulturhaus Neuruppin.

Was für eine Aufregung! Der internationale Welthexentag steht an und das ausgerechnet in Neustadt! Doch wie das festliche Programm umsetzen? Das will doch nicht etwa den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen bleiben. So sehen es jedenfalls Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia, die gerne etwas mehr Schwung in diese Traditions-Veranstaltung bringen wollen. Doch ein Problem: Junghexen ist die Anwesenheit an diesem Tag verboten. Und auch Bibis Mutter Barbara scheint da keine rechte Hilfe zu sein. Alles jedoch kein Grund für Bibi und Schubia klein beizugeben. Preis: ab 17,10 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Stadtgarten, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 35553 00, www.kulturhaus-neuruppin.de.

07. Oktober, 16.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Schacksdorf ǀ Naturparadies Grünhaus / Gasthaus Zierenberg

Herbstliche Abendwanderung durch das Naturparadies Grünhaus

Mit Biologin Sandra Stahmann geht es im Naturparadies Grünhaus auf eine stimmungsvolle Wanderung in die Abenddämmerung. Um diese Jahres- und Tageszeit bietet das Gebiet die Atmosphäre einer menschenleeren Naturlandschaft, deren wohltuende Stille nur durch das gelegentliche Trompeten überfliegender Kraniche oder das Schnattern ziehender Gänse unterbrochen wird. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparadies Grünhaus / Gasthaus Zierenberg, Chausseestr. 6, 03238 Schacksdorf, Tel.: 03531 609611, www.naturerbe.nabu.de.

07. Oktober, 18 Uhr

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Verschiedene Veranstaltungsorte

Nacht der kreativen Köpfe 2017

Klüger über Nacht – 20 Cottbuser Veranstaltungsorte öffnen ihre Türen für spannende Experimente, Mitmach-Aktionen, Ausstellungen, Workshops und Vorträge. Ausgesuchte Unternehmen und Institutionen entführen in ihre Wissenswelt und gestatten einen Blick hinter die Kulissen. Während andere schlafen, können kreative Köpfe eine Nacht lang entdecken, zuhören, staunen, mitmachen, ausprobieren und sich bilden. Alle Veranstaltungsorte, an denen jeweils im Stundentakt die Programme starten, sind bequem und zeitlich passend mit einem NdkK-Shuttle erreichbar. Preis: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 75420, www.cottbus-tourismus.de.

07. Oktober, 18 Uhr

Spreewald ǀ Burg ǀ Am Bismarckturm

Nacht der Kürbisgeister am Bismarckturm

Begeisterung und ein Gänsehautgefühl gibt es bei der Nacht der Kürbisgeister. Hexen, Elfen und Gespenster tanzen durch ein Meer aus Licht und Feuer, immer auf der Suche nach dem kunstvollsten Kürbis. Die Besucher können sich überraschen lassen von einem Wettbewerb um die originellsten Kürbisse, einer Unterhaltungsshow mit effektvollen Einlagen und einem faszinierenden Feuerwerk. Eine Jury prämiert die am schönsten gestalteten Kürbisse. Es warten tolle Gewinne auf die Künstler. Jeder kann selbst kreativ werden und einen Kürbis zur Bewertung einreichen. Preis: 5 Euro, Kinder bis 17 Jahre freier Eintritt. Infostelle/Buchung: Am Bismarckturm, Schmogrower Straße, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, www.burgimspreewald.de.

07. Oktober, 19 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen, OT Senzig ǀ Kirche Senzig

10. Senziger Kulturherbst – „Barock trifft Folk“

Die Gruppe „I Zefirelli“ entführt mit barocken Instrumenten in die Klangwelten des deutschen und italienischen Barocks sowie in die volkstümliche Musik eines Irish Pub. Ein Hochgenuss der Musik mit viel Spaß dabei. Preis: Eintritt frei. Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirche Senzig, Chausseestraße 59, 15712 Königs Wusterhausen, OT Senzig, Tel.: 03375 901754, www.lukaskirchengemeinde.de.

08. Oktober, 10 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Biosphäre

15 Jahre Biosphäre Potsdam

Wie fühlt sich eine Stabschrecke auf der Hand an? Ist es einfach, eine Kokosnuss zu knacken? Wie schmeckt eigentlich eine Papaya und wie wird aus Schmetterlingskokons ein Seidenschal? All diese Fragen werden auf der Geburtstagsfeier der Biosphäre beantwortet. Denn beim großen Dschungelfest gibt es viele tollen Mitmach-Stationen für die ganze Familie. Die Kleinen können sich als Schmetterling oder Tiger schminken lassen und die Geheimnisse des Regenwaldes erkunden. Die großen Besucher genießen hingegen entspannt einen Kaffee und einen Flammkuchen am Urwaldsee und schauen zu, wie das Tropengewitter über die Baumkronen zieht. Preis: 11,50 Euro, ermäßigt 9,80 Euro, Kinder 4,50 – 7,80 Euro, Kinder unter 3 Jahren kostenfrei. Infostelle/Buchung: Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 550740, www.biosphaere-potsdam.de.

08. Oktober, 17 Uhr

Fläming ǀ Trebbin OT Blankensee ǀ NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Brunftwanderung im Wildgehege Glauer Tal

Zurzeit lohnt sich ein Besuch des Wildgeheges Glauer Tal besonders, denn Herbstzeit ist Brunftzeit. In den Morgen- und Abendstunden kann man dem lautstarken Röhren der Hirsche lauschen und die Tiere bei ihren Revierkämpfen beobachten. Bei den geführten Brunftwanderungen erfahren die Besucher Wissenswertes über das Brunftverhalten und sind hautnah dabei, wie die Hirsche um die Gunst der "Damen" buhlen. Eine Anmeldung ist bis zum 06. Oktober notwendig. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: +49 (0)033731 700460, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

08. Oktober, 17 Uhr

Havelland ǀ Rathenow ǀ Kulturzentrum Rathenow - Blauer Saal

Die schon wieder! (Hildegard von Bingen)

Heike Feist und Michael Ihnow spielen einen aufmüpfigen Lebenslauf fernab von Heilkräutern und Dinkelbrot. Ein Nachmittag so rasant, humorvoll und intelligent wie die Hildegard selbst! Was nützt das schönste Ziel, wenn man nicht weiß, wie man es erreichen kann, oder ob das Ziel auch „richtig“ ist. Wenn ängstliche Stimmen, engstirnige Bürokraten oder gar eigene Gedanken-karusselle sich einem in den Weg stellen? Wenn Bauch und Verstand miteinander streiten. Das Leben der Hildegard von Bingen war voll von Situationen, in denen nichts mehr ging und es am logischsten gewesen wäre, klein beizugeben. Doch ging es um ihre Selbstbestimmung, um Gerechtigkeit und Überwindung lebensfeindlicher Traditionen, war die berühmteste Frau des Mittelalters nicht zu (s)toppen. Preis: 17 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturzentrum Rathenow, Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 519042, www.kulturzentrum-rathenow.de.

11. Oktober, 20 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus

Elie Levy - Geheimnisse der Körpersprache

Die Körpersprache des Gesprächspartners richtig einschätzen und die eigene gezielt einsetzen zu können, sind Fähigkeiten, die im Geschäftsleben eine wichtigere Rolle spielen, als den meisten Menschen bewusst ist. Wer erfolgreich agieren will, sollte die nonverbale Kommunikation genauso souverän beherrschen wie seine jeweilige Fachsprache. Die gute Nachricht: All das ist erlernbar! Pantomime und Körpersprache-Experte Elie Levy gibt eine breite Einführung in die Geheimnisse der Körpersprache. Elie Levy, geboren in Israel, trat als Pantomime mehr als dreißig Jahre lang auf deutschen und anderen europäischen Bühnen auf. Er wurde zu einem der bekanntesten Vertreter dieser Kunst und zog die Zuschauer allein durch den Ausdruck seines Körpers, den er virtuos beherrscht, in seinen Bann. Dass er jetzt zu einem Vortragenden wird und nicht mit Worten spart, verspricht einen interessanten und abwechslungsreichen Abend. Preis: 18 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

500 Jahre Reformation:

08. Oktober, 13.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Freienwalde ǀ Die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland

Familie von Sparr am Sparrenbusch

Das alte Plateau am Sparrenbusch begeisterte bereits die Adlesfamilie von Sparr. Ein Grund, um mal wieder einen Blick darauf zu werfen. Bernd Müller führt alle Interessenten über das Plateau mit Stopp am Traumzauberbaum, Gedenkstein, der russischen Sauna, Karpfenteich, Bunker, Brandfichte, Schwimmbad und Dornröschenschloss. Ein Spaziergang mit Sagen, Geschichten und natürlich der Geschichte des Plateaus am Sparrenbusch. Am Ende der Führung sind Kaffee und Kuchen geplant. Eine Anmeldung unter 03344-3002881 wird erbeten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Infostelle/Buchung: Die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland, Danckelmannstrasse 20, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 3002881, www.berg-frei.de.

08. Oktober, 17 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin

Kantaten zum Reformationsjahr

Sopranistin Katharina Richter, Altistin Kerstin Gottwald und Bas-Sänger Gavin Taylor singen Bachs „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“ und Mendelssohn Bartholdys „Wie der Hirsch schreit“. Preis: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin, Niemöllerplatz 1, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 405192, www.kirche-wittstock-ruppin.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 28. Januar

Uckermark | Schwedt | Stadtmuseum

03.09.2017 - 28.01.2018

Reformation mit Herz

Die Sonderausstellung "Reformation mit Herz" spannt einen Bogen zwischen dem Leben Luthers, seinen reformatorischen Forderungen an das katholische Europa, der Einführung des neuen Glaubens in Schwedt durch die Grafen von Hohenstein und den Schwierigkeiten in der religiösen Auseinandersetzung bis zu den Auswirkungen 100 Jahre später. Den ersten Ausstellungsschwerpunkt bildet die Reformation in Schwedt, ein Ort am Schnittpunkt von Uckermark, Neumark und Pommern. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag 10-17 Uhr, Sonntag 14-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Schwedt/Oder, Jüdenstraße 17, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 23460, www.schwedt.eu.

