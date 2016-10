12.10.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 42

Herbstzeit ist Kranichzeit. Zu einer kurzen Wanderung mit anschließender Kranichbeobachtung am Aussichtsturm laden die Rangerinnen Ricarda Rath und Kathrin Heinke am 14. und 15. Oktober 2016 in Rambow in der Prignitz ein. Auf ihrem Zug in die französischen und spanischen Winterquartiere machen tausende der imposanten Großvögel dort Rast, um sich für den Weiterflug zu stärken.

Die Junge Kammerphilharmonie Berlin gastiert am 15. Oktober 2016 auf dem Landgut Stober im Havelland. Unter der Leitung von Aurélien Bello gibt es ein spannendes Programm zu erleben, das von den jungen Musikern selbst zusammengestellt wurde. Es erklingen unter anderem Mendelssohn Bartholdys 2. Streichersinfonie sowie Wagners "Siegfried Idyll".

Die Märchenfee Christine Wolff wandert ebenfalls am 15. Oktober 2016 im Dahme-Seenland mit ihren Gästen durch die Dubrower Berge. An geeigneten Rastplätzen erzählt sie ausgewählte Geschichten. Anschließend gibt es Bratwürste, Glühwein und Tee sowie Stockbrot am Lagerfeuer.

Ein Tipp für die Herbstferien: Das Archäologische Landesmuseum bietet spannende Führungen für Kinder an, bei denen sie in die Geschichte von Steinzeit, Bronze- und Eisenzeit, die Zeit der Slawen und das Mittelalter eintauchen können. Noch mehr Ideen gibt es auch unter: www.familienpass-brandenburg.de.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Ausgewählte Tipps für die Herbstferien

15. Oktober, 18 Uhr

Uckermark | Angermünde | Café Seeblick

Schaurige Nachtwanderung

Wer mit Hirsch Hannibal das Gruseln erlernen will, der ist bei der Nachtwanderung am 15. Oktober an der richtigen Adresse. Geheimnisvolle Rätsel, mysteriöse Aufgaben und Gänsehaut pur erwarten die kleinen Gäste. Infostelle/Buchung: Café Seeblick, Am Krötenberg, 16278 Angermünde, Tel.: 0152 05689680, www.hirschschwimmen.de.

18. Oktober, 15 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Museum Schloss und Festung Senftenberg

Kohle-Kumpels-Keilhauen - Ferienerlebnisprogramm für Familien

Die Kinder erfahren bei diesem Programm, wie man im Senftenberger Umland vor und nach der Entdeckung der Kohle gelebt und gearbeitet hat. Dabei geht es nach einem Blick in eine Bauernstube in das Bergwerk. Ausgerüstet mit Blaumann, Helm und Lampe wird die Dunkelheit erkundet. Dort begegnen den Kindern nicht nur Hunte, Haspeln und Keilhauen, sondern sie dürfen auch anpacken: Sie füllen einen kleinen Wagen mit Kohle und befördern diesen gemeinsam nach oben. »Über Tage« zeigt eine Miniaturpresse, wie aus Kohlenstaub Briketts entstehen und diese sind in dem Fall sogar aus Schokolade. Das interaktive Programm ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Anmeldung empfohlen. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 798190, museum-senftenberg@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

18. Oktober, 11.00-14.00 Uhr

Fläming | Rabenstein | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ferienprogramm „Apfeltag“ - Audienz bei Kaiser und Prinz

Einst an jedem Hof im Dorf zu finden, sind die Streuobstwiesen heute ein selten gewordener Lebensraum. Bei einem Streuobstwiesenquiz können die Gäste das Biotop Streuobstwiese erkunden, die Bewohner erforschen und herausfinden, welche „Hohen Herrschaften“ hier leben.

Außerdem wird die Apfelpresse angeschmissen und frisch gepresster Apfelsaft hergestellt. Jede/r Teilnehmer/in kann eine Flasche mitnehmen und das Etikett ganz nach eigenen Wünschen gestalten – ein lecker Unikat-Streuobstwiesen-Saft! Teilnahmegebühr 5,00 Euro, bitte vorher anmelden.

Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, 14823 Rabenstein, Tel. 033848/60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net

18./19./20./21. Oktober 2016, jeweils 14:30 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Archäologisches Landesmuseum im Paulikloster

Wie lebten unsere Vorfahren? Spannenden Kinderführungen zur Geschichte

Das Archäologische Landesmuseum bietet in den Herbstferien spannende Führungen für Kinder an, bei denen sie in die Geschichte von Steinzeit, Bronze- und Eisenzeit, die Zeit der Slawen und das Mittelalter eintauchen können. Wie groß war ein Mammut? Wie lebten die Jäger und Sammler oder wie fühlt sich ein Feuerstein an? Warum war Eisen so wertvoll und wie fühlt es sich an? Wie sah das Leben im Mittelalter aus? All diese Fragen werden kindge-recht beantwortet. Nachgebaute Fundstücke und Naturmaterialien vermitteln anschaulich die älteste Periode der Menschheitsgeschichte (18.10. Thema Steinzeit, 19.10. Themen Bronzezeit und Eisen, 20.10. Völkerwanderung und Slawenzeit, 21.10. Themen Mittelalter und Münzschätze, Erfindungen und Gebrauchsgegenstände).Teilnahmegebühr 2 Euro für Kinder, 3 Euro für Erwachsene. Infostelle/Buchung: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestr. 28 (Paulikloster, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel. 03381-4104112, info@landesmuseum-brandenburg.de, www.landesmuseum-brandenburg.de

25. Oktober 2016, 11.00-14.00 Uhr

Fläming | Rabenstein | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ferienprogramm „Mühlentag“ - Lasst und durchdrehen!

Bereits weit vor unserer Zeitrechnung existierten die ersten Mahlsteine als Handmühlen. Dabei wird das Mahlgut zwischen zwei Mahlsteinen zerbrochen und zerrieben. An einer römischen Handmühle können die kleinen Teilnehmer Getreide zerkleinern und anschließend sieben. Mit einer Müllerin wird Mehl gemahlen, und so das Müllerhandwerk kennengelernt. Die Kinder lernen die Stellung der Mühle im Produktionsprozess und die Verarbeitungsschritte vom Korn zum Gebäck kennen. Außerdem erhalten sie einen Überblick über die verschiedenen Getreidearten am Halm und nach der Ernte. Aus dem Mehl, wird ein Quark/Öl-Teil hergestellt und anschließend im Ofen gebacken. Teilnahmegebühr 5,00 Euro, bitte vorher anmelden.

Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, 14823 Rabenstein, Tel. 033848/60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net

Viele weitere Ideen für die Herbstferien gibt es im Familienpass Brandenburg, z.B. unter www.familienpass-brandenburg.de

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

13. Oktober, 19.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Hans Otto Theater / Neues Theater

Ein Sommernachtstraum

In Shakespeares Lustspiel zur Unterhaltung einer Hochzeitsgesellschaft erfahren Geisterwesen und Menschenpaare, Herrscher und einfaches Volk die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Der nächtliche Wald wird zum Spielort der Träume. Einmal dem Liebeswahn verfallen, verlieren die Figuren Verstand und Vernunft und erleiden ein Wechselbad der Gefühle, in dem Glück und Leid dicht nebeneinander stehen. Preis: 9,90-36,30 Euro. Infostelle/Buchung: Hans Otto Theater / Neues Theater, Schiffbauergasse 11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 9811180, www.hansottotheater.de.

14. Oktober, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Komiker-Duo

Mindestens perfekt. In alter Manier besticht das Komiker-Duo durch rasante Wortgefechte, komische Gedichte und mehr oder weniger klangvolle, musikalische Einlagen. Bei ihnen ist der Titel Programm, denn „mindestens perfekt“ sollte die neue Show doch werden. So haben die beiden seltsamen Zeitgenossen René Lenz und Tobias Grunemann nichts dem Zufall überlassen und bieten eine von Anfang bis Ende mindestens perfekt durchdachte Bühnendarbietung: ausgefeilte Texte, präzise gesetzte Pointen und jedes Wort, jedes Gedicht, jedes Lied verschmelzen zu einem vollkommenen Meisterwerk der Unterhaltung. Preis: Vorverkauf: 13 Euro, Abendkasse: 16 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

14. und 15. Oktober, 17-19.30 Uhr

Prignitz | Rambow | Kirche Rambow am See

Kraniche im Abendlicht

Herbstzeit ist Kranichzeit. Auf ihrem Zug in die französischen und spanischen Winterquartiere machen tausende dieser imposanten Großvögel in der Prignitz Rast, um sich für den Weiterflug zu stärken. Am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, ziehen die Kraniche in langen Ketten laut trompetend an die Schlafgewässer. Im Rambower Moor fliegen die Glücksvögel mit weiten Schwingen über die Köpfe der Beobachter hinweg, um schließlich mit großem Spektakel in den Wiesen zu landen. Zu der kurzen Wanderung mit anschließender Kranichbeobachtung am Aussichtsturm laden die Rangerinnen Ricarda Rath und Kathrin Heinke ein. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirche Rambow am See, 19309 Rambow, Tel.: 038792 1701.

15. Oktober, 16 Uhr

Havelland | Groß Behnitz | Landgut Stober

Konzert mit der Jungen Kammerphilharmonie

Die Junge Kammerphilharmonie Berlin gastiert auf dem Landgut Stober. Unter der Leitung von Aurélien Bello gibt es ein spannendes Programm zu erleben, das von den jungen Musikern selbst zusammengestellt wurde. Es erklingen unter anderem Mendelssohn Bartholdys 2. Streichersinfonie sowie Wagners "Siegfried Idyll". Ein besonderes Highlight ist die Uraufführung von Bearbeitungen dreier Liszt-Lieder. Solistin ist die brillante junge Sängerin Sarah van der Kemp. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: Vorverkauf: 22 Euro, Schüler von 13 bis 18 Jahre 11 Euro. Abendkasse: 25 Euro, Schüler von 13 bis 18 Jahre 12,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Landgut Stober, Behnitzer Dorfstr. 29-31, 14641 Groß Behnitz, Tel.: 033239 208060, www.landgut-stober.de, www.havellaendische-musikfestspiele.de.

15. Oktober, 14 und 16 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Treffpunkt: Märkisches Haus des Waldes Gräbendorf

Herbstliche Märchenwaldwanderung

Herbstliche Märchenwaldwanderung durch die Dubrow. Märchenfee Christine Wolff wandert mit allen Gästen durch den märchenhaften Wald. An geeigneten Rastplätzen erzählt sie ausgewählte Märchen. Anschließend gibt es Bratwürste, Glühwein und Tee sowie Stockbrot am Lagerfeuer. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Märkisches Haus des Waldes Gräbendorf, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Tel.: 033763 64444, www.haus-des-waldes.info.

15. Oktober, 14-17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Maasdorf | Parkschlößchen Maasdorf

RangerTour: FARB-Tupfer

Mit einem herrlichen Farbenspiel im Blätterwald kündigt sich alljährlich der Herbst an. Die Blätter der Laubbäume verfärben sich in den schönsten Grün-, Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntönen. An der Seite des Rangers erleben die Wanderer, mit welcher beeindruckenden Schönheit sich die Natur in den Winterschlaf verabschiedet. Preis: Spenden sind erwünscht. Infostelle/Buchung: Parkschlößchen Maasdorf, Dorfstraße 7, 04924 Bad Liebenwerda OT Maasdorf, Tel.: 035341 10193, heidelandschaft@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

15. Oktober, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Kulturkirche Neuruppin

RENFT - akustisch

Die DDR-Kultband RENFT startet ihre Jubiläumstour zum 50 Jährigen Bestehen am Samstag, dem 15. Oktober, in der Kulturkirche Neuruppin. Die Fans können sich auf legendäre Songs wie „Wer die Rose ehrt“, „Zwischen Liebe und Zorn“, „Gänselieschen“ oder „Apfeltraum“ freuen. Die aus Leipzig stammende Klaus-Renft-Combo, die sich ab 1974 kurz RENFT nannte, war die erste „Beat-Band“, deren Sänger auf Deutsch sangen. Dadurch entwickelten sie sich zu einer der bekanntesten und beliebtesten Rockgruppen der DDR. Immer wild und unberechenbar, wurde RENFT durch das Verbot 1975 zur Legende. Preis: 25,90-32,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 2687, www.kulturkirche-neuruppin.de.

15. Oktober, 21 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Kulturhof Lübbenau

Welicoruss - russische Metalband im Kulturhof am GLEIS 3

"Welicoruss" mischen klassischen Blackmetal mit folkloristischen Melodien und symphonischen Elementen. Die Texte, das Konzept und die Ideologie sind durch die altrussische und skandinavische Kultur, orientalische Philosophie und das heidnischem Erbe inspiriert. Infostelle/Buchung: Kulturhof Lübbenau, Güterbahnhofstraße 60, 03222 Lübbenau/Spreewald, Tel.: 03542 3441, info@kulturhof-luebbenau.de, www.kulturhof-luebbenau.de.

15. – 16. Oktober

Fläming | Jüterbog | Kulturquartier Mönchenkloster

"WildeWorte" Workshop und Poetry Slam

Lars Ruppel präsentiert gemeinsam mit Newcomern aus der Region einen Poetry Slam rund um das Thema Wildnis und Natur. Der Auftritt ist Teil des Workshops wildeWORTE. Die Workshopteilnehmer entdecken dabei das Jüterboger Wildnisgebiet, erkunden mit Lars Ruppel die Kunstform Poetry Slam und arbeiten an eigenen Texten für die gemeinsame Aufführung. Preis: Der Eintritt für den Poetry Slam ist frei. Infostelle/Buchung: Kulturquartier Mönchenkloster, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 46313, www.stiftung-nlb.de.

16. Oktober, 13-16 Uhr

Barnimer Land | Joachimsthal | Reederei Wiedenhöft

Dampferfahrt und Wanderung Werbellinsee

Mit dem Dampfer geht es zunächst nach Wildau. Dort angekommen, beginnt eine gemütliche Wanderung durch die herrliche Natur am Südostufer des Werbellinsees, vorbei am Askanierturm und zurück nach Altenhof. Auf der Badewiese können sich die Ausflügler über Kaffee und Kuchen freuen. Eine Anmeldung unter 03344-3002881 ist erforderlich. Preis: 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Reederei Wiedenhöft, Am See, 16244 Schorfheide / OT Altenhof, Tel.: 0333 61 474, Reederei@Werbellinsee-Schorfheide.de, www.werbellinsee-schorfheide.de.

16. Oktober, 17-18 Uhr

Seenland Oder-Spree | Fürstenwalde | Festsaal Altes Rathaus Fürstenwalde

48. Musikzyklus Fürstenwalde

Kammervirtuose und Solo-Cellist der Komischen Oper Berlin, Hans-Joachim Scheitzbach, lässt gemeinsam mit verschiedenen Kollegen heitere, düster-dramatische sowie auch stimmungsvolle Töne erklingen und bringt dem Publikum so die klassische Musik näher. Bei dem Klavierkonzert werden Werke von Schubert, Liszt, Scharwenka und anderen gespielt. Infostelle/Buchung: Festsaal Altes Rathaus Fürstenwalde, Am Markt 1, 15517 Fürstenwalde/ Spree, Tel.: 03361 368649.

