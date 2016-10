19.10.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 43

Inmitten der Farbenpracht des Herbstlaubs genießen Literaturfans vom 21.-23. Oktober 2016 im Seenland Oder-Spree während der „Storkower Herbstpoesie" Lesungen und Theatervorstellungen mit teilweise musikalischer Begleitung. Charmante, historische Domizile in Storkow mit liebenswürdigen Gastgebern bilden den Rahmen. Das Programm ist heiter-besinnlich, verspielt, spannend und emotional - mit bewegenden Geschichten und Klassikern der Weltliteratur.

Japanische Laternen, Lampions, Feuerschalen, Fackeln und Steinlaternen verwandeln beim „Toro Matsuri - Laternenfest" die herbstlichen Gärten des Japanischen Bonsaigarten und Teehauses in Ferch im Havelland am 22. und 23. Oktober 2016 in ein Märchenland. Die japanische Garten-, Bonsai-, Chrysanthemen- und Teekunst kann hier in einem zauberhaften Licht genossen werden. Am 22.10. findet auch eine Teeverkostung statt.

Tolle Spiele, Fährtenlesen und viele spannende Geschichten über die Tiere des Waldes gibt es am 23. Oktober 2016 beim Familien-Abenteuer in den Herbstferien in Wandlitz im Barnimer Land. Die Kinder wandeln dabei mit ihren Eltern auf den Spuren der Tiere und schlüpfen in deren Rolle. Im BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum warten jede Menge weitere Abenteuer. Zum Schluß können alle noch der Märchenstunde im Baumhaus lauschen.

Mit dem Familienpass Brandenburg können Kinder am 23. Oktober 2016 kostenlos an einer Führung durch den Buchenwald und die Eiszeitlandschaft des Grumsiner Forsts im Barnimer Land teilnehmen, der als Unesco-Weltnaturerbe anerkannt ist. Neben einer Pause mit Kaffee und Kuchen ist dabei auch der Besuch des Ateliers Louisenhof geplant.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

23. Oktober, 13.30-16 Uhr

Barnimer Land | Altkünkendorf | Kirche Informationszentrum

Unesco Weltnaturerbe Grumsiner Buchenwald

Dr. Michael Luthardt führt durch den wunderbaren Buchenwald und die Eiszeitlandschaft des Grumsiner Forsts, welcher als Unesco-Weltnaturerbe anerkannt wurde. Die Wanderung mit umfangreichen Erläuterungen dauert etwa 3 Stunden. Es ist eine Pause mit Kaffee und Kuchen und auch der Besuch des Ateliers Louisenhof geplant. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Eine Anmeldung unter 03344-3002881 ist unbedingt erforderlich, da dir Tour auf 30 Teilnehmer begrenzt ist. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Kirche Informationszentrum, Altkünkendorfer Straße 19, 16278 Angermünde Ortsteil Altkünkendorf, Tel.: 0160 7500540, wandermueller@aol.com, www.weltnaturerbe-grumsin.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

20. Oktober, 14.30 Uhr

Spreewald | Luckau | Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Sielmanns Ferienzeit – Den Kranichen auf der Spur

Spielerisch erforschen die Kinder das Leben der Kraniche. Was fressen sie am liebsten? Wie kann man junge Kraniche von alten unterscheiden und wo haben sie ihre Kinderstube? An verschiedenen Stationen sind so manche Aufträge zu erfüllen. Wer möchte, kann im Anschluss zur gemeinsamen Kranichbeobachtung bleiben. Preis: 2 Euro, Kinder 3 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, wanninchen@sielmann-stiftung.de, www.wanninchen-online.de.

21. Oktober, 19.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Metropolis Halle / Filmpark Babelsberg

Goldenes Herbstfest: Kastelruther Spatzen

Die Vollblutmusiker tragen die Musik in ihren Herzen, lieben die Bühne und sind ganz nah an ihren Fans. Die Kastelruther Spatzen sind immer am Planen, sei es für neue Titel oder auch die nächsten Bühnenauftritte – alles, um den zahlreichen Fans wieder eine Überraschung zu bereiten. Infostelle/Buchung: Metropolis Halle / Filmpark Babelsberg, Großbeerenstr. 200, 14482 Potsdam, Tel.: 036336 512500.

21. – 23. Oktober

Seenland Oder-Spree | Storkow | diverse Veranstaltungsorte

"Storkower Herbstpoesie" - Festtage für Literatur & Theater

Inmitten der wunderschönen Farbenpracht des Herbstlaubs genießen Literaturfans an drei Tagen und Abenden Lesungen und Theatervorstellungen teilweise mit musikalischer Begleitung. Charmante, historische Domizile in Storkow mit liebenswürdigen Gastgebern bilden den Rahmen. Das Programm kann vielfältiger kaum sein: heiter-besinnlich, verspielt, spannend und emotional mit bewegenden Geschichten und Klassiker der Weltliteratur.

21.10.2016: Heiter-besinnliche Lesung mit Musik: Ursula Karusseit "Und immer sind die Weiber weg"

22.10.2016: Fesselnder Theaterabend mit Spielwitz: Markus Kiefer "Bericht für eine Akademie"

22.10.2016: Dichtung und Wahres um Schloss Selchow: Susanne Groß & Winnie "Schlossgäste"

23.10.2016: Lesung für die Kleinen: Barbara Kehl "Lupo - ein Wolfssommer"

23.10.2016: Kurzweiliges Theatervergnügen für die Kleinen: Markus Kiefer "Rapatite, oder, danke, Rüdiger!"

23.10.2016: Turbulente Biografie voller Weisheit, Toleranz und Zigaretten: Jürgen Schwandt "Sturmwarnung". Infostelle/Buchung: Diverse Veranstaltungsorte, 15859 Storkow, www.storkower-herbstpoesie.de.

22. Oktober, 14-17 Uhr

Dahme-Seenland | Prieros | Biogarten Prieros

Herbstfest im Biogarten Prieros

Das Ende der Saison wird mit einem kleinen Fest begangen. Die Besucher können gemütlich durch den herbstlichen Garten schlendern, an Führungen teilnehmen und die späte Blütenpracht bestaunen. Bei Kaffee und Kuchen klingt die erfolgreiche Gartensaison aus. Preis: 1 Euro. Infostelle/Buchung: Biogarten Prieros, Mühlendamm 14, 15754 Heidesee, OT Prieros, Tel.: 033768 50130, www.biogartenprieros.de.

22. Oktober, 18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Wahrenbrück | Wahrenbrück Heimatmuseum

(Kinder)Museumsnacht

In den Herbstferien spukt es im Museum in Wahrenbrück. Es gibt zunächst einen 30minütigen Rundgang, wo die Kinder und ihre Begleiter sehen können, wie früher gelebt wurde. Wie damals auch, ist es dunkel. Nur Kerzenschein erleuchtet die Räume. Perfekte Bedingungen für Gespenster und Fledermäuse, die in einigen Ecken sitzen und auf die Besucher warten. Die Kinder können mit ihren selbst mitgebrachten Taschenlampen auf gespenstische Entdeckungstour im Museum und auf dem Museumshof gehen, sich am Lagerfeuer stärken und im geschmückten Tordurchgang basteln und malen. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Infostelle/Buchung: Wahrenbrück Heimatmuseum, Graunplatz 6, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94656, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

22. Oktober, 19 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Wellnesshotel Seeschlößchen

Dinnertheater "Olsenbande mächtig gewaltig!"

Wie immer hat Egon Olsen einen genialen Plan, der so todsicher ist, wie der Tod... Diesmal geht es um ein geheimes Geheimdokument, das so geheim ist, dass niemand weiß, ob man überhaupt wissen darf, dass es geheim ist. Die Gäste erleben den Perfektionisten Egon, den dicken, ängstlichen Kjeld, den sprunghaften Benny und die Quasselstrippe Yvonne in einem amüsanten Gauner-Komödien-Dinner. Preis: 75 Euro inkl. Theaterdinner und Menü. Infostelle/Buchung: Wellnesshotel Seeschlößchen, Buchwalder Straße 77, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 37890, info@ayurveda-seeschloesschen.de, www.ayurveda-seeschloesschen.de.

22. Oktober, 20 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Stadthalle Cottbus

A Tribute to the Magic of Falco & Queen

Die spektakuläre Konzertshow „FALCO & QUEEN – A Concert - Made in Heaven” vereint zwei der eindrucksvollsten und bedeutendsten Musik-Phänomene der 80er Jahre auf einer Bühne. In einer aufwendigen Produktion werden die größten Hits des österreichischen Superstars und der britischen Rockgiganten wieder erlebbar. Sowohl Falco als auch Queen-Frontmann Freddie Mercury standen für ein ruhmreiches, exzessives Leben, das für beide viel zu früh und tragisch endete. Doch ihre Musik lebt in unvergleichlicher Intensität bis heute weiter. Preis: 37,50-77,50 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

22. und 23. Oktober, 11 Uhr

Havelland | Ferch | Japanischer Bonsaigarten und Teehaus

Toro Matsuri - Laternenfest

Eine Vielzahl von japanischen Laternen, Lampions, Feuerschalen, Fackeln und Steinlaternen verwandelt die prächtig herbstlichen Gärten in ein Märchenland. Die japanische Garten-, Bonsai-, Chrysanthemen- und Teekunst kann hier in einem ganz anderen Licht genossen werden. Am 22.10. findet um 13 Uhr eine Teeverkostung im Teehaus statt. Für die Teeverkostung ist eine Anmeldung erforderlich. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Infostelle/Buchung: Japanischer Bonsaigarten und Teehaus, Fercher Str. 61, 14548 Schwielowsee, Tel.: 033209 72161, mail@bonsai-haus.de, www.bonsai-haus.de.

23. Oktober, 09.45 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Bahnhof Wandlitz

Familien-Abenteuer in den Herbstferien

Das Abenteuer beginnt am Bahnhof Wandlitz, wo Wildnis-Expertin Tamina die Teilnehmer auf eine Tour in den Liepnitzwald einlädt, gespickt mit tollen Spielen, Fährtenlesen und vielen spannenden Geschichten über die Tiere des Waldes. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wo das Eichhörnchen seine Nüsse vergräbt und dass es dabei sogar Bäume pflanzt. Die Kinder wandeln mit ihren Eltern auf den Spuren der Tiere und schlüpfen dabei selber in die Rolle unserer Waldbewohner. Nach einer individuellen Mittagspause werden die Teilnehmer ins BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum gebracht, wo sie den "Wilden Barnim" der Eiszeit erleben, durch eine "Herde" riesiger Traktoren wandern und Spannendes aus vergangenen Zeiten entdecken können. Zum Ausruhen und Träumen erwartet die Familien danach eine Märchenstunde im großen, verwunschenen Baumhaus im Entdeckerpfad. Eine Anmeldung für das Familien-Abenteuer ist bei der Tourist-Information Wandlitz oder in der Tourist- Information im BARNIM PANORAMA erforderlich. Preis: 9,80 Euro für Erwachsene, 4,90 Euro für Kinder und Jugendliche (Mindestalter 6 Jahre). Infostelle/Buchung: Bahnhof Wandlitz, Bahnhofsplatz, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 67277, info@barnim-tourismus.de, www.barnim-tourismus.de.

23. Oktober, 19 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Klassik bei Kerzenschein

Klassische Klänge in romantischer Atmosphäre bei Kerzenschein können die Gäste des Wittenberger Kultur- und Festspielhauses am 23. Oktober genießen. Das Preußische Kammerorchester unter der Leitung von Aiko Ogata hat ein zauberhaftes Programm zusammengestellt. Moderatorin Angela Steer führt charmant durch den Abend. Die Musiker intonieren im ersten Teil das Divertimento D-Dur von Joseph Haydn und das Klavierkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Nach der Pause können sich die Besucher auf die Capriol Suite von Peter Warlock, Max Regers Lyrisches Andante „Liebestraum“ und die Serenade Nr. 2 in C-Dur von Robert Fuchs freuen. Als Solistin konnte die virtuose Pianistin Marie-Luise Bodendorff gewonnen werden. Preis: 20 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

23. – 28. Oktober

Ruppiner Seenland | Frankendorf | Freizeit mit Huskies

Ferien auf der Huskyfarm

Auf einer Huskyfarm gibt es immer viel zu tun: Jetzt beginnt die Trainingssaison, damit die Huskies für die Touren im Winter gut vorbereitet sind. Außerdem benötigen die jungen Hunde Ausbildung, die Senioren im Rudel wollen bewegt werden, alle erwarten Futter, einen sauberen Platz zum Liegen und jede Menge Zuwendung in Form von Streicheleinheiten und Fellpflege. Wie auf jedem anderen Hof auch, fallen nebenbei noch viele andere interessante Aufgaben an. Preis: 496 Euro. Infostelle/Buchung: Freizeit mit Huskies, Neudorf 34, 16818 Storbeck-Frankendorf OT Frankendorf, Tel.: 033924 79946, www.freizeit-mit-huskies.de.

23. – 28. Oktober

Uckermark | Schwedt | Wildnisschule Teerofenbrücke

Herbstferienlager in der Wildnisschule Teerofenbrücke

Kinder im Alter von 7–12 Jahren lernen die Geheimnisse der Natur inmitten des herbstlichen Nationalparks Unteres Odertal kennen. Die Erkundungen führen in die Polder, die Wiesen und den Wald. Neben dem Naturerlebnis kommen Spaß, Spiel und Kreativität nicht zu kurz. Das erfahrene Team der Wildnisschule sorgt für eine Rundum-Betreuung. Preis: 189 Euro. Infostelle/Buchung: Wildnisschule Teerofenbrücke, Teerofenbrücke 2, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 517166, info@wildnisschule-teerofenbruecke.de, www.wildnisschule-teerofenbruecke.de.

25. Oktober, 11-14 Uhr

Fläming | Raben | Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ferienprogramm "Mühlentag" - Lasst uns durchdrehen!

Bereits weit vor unserer Zeitrechnung existierten die ersten Mahlsteine als Handmühlen. Dabei wird das Mahlgut zwischen zwei Mahlsteinen zerbrochen und zerrieben. An einer römischen Handmühle zerkleinern die Ferienkinder Getreide und sieben es anschließend. Mit einer Müllerin mahlen sie Mehl, lernen das Müllerhandwerk kennen erfahren die Verarbeitungsschritte vom Korn zum Gebäck. Die Schüler erhalten einen Überblick über die verschiedenen Getreidearten am Halm und nach der Ernte. Aus dem Mehl stellen sie einen Quark/Öl-Teig her und backen ihn anschließend im Ofen. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Rabenstein OT Raben, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net.

