18.10.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 43

Die Herbstlandschaft am Finowkanal wird am 22. Oktober 2017 im Barnimer Land erkundet. Die geführte Tour mit der Naturwacht geht vorbei an bunten Linden, stattlichen Buchen und einem geheimnisvollen Erlenbruchwald. Von Marienwerder geht es zur 1878 neu errichteten, noch heute funktionstüchtigen Leesenbrücker Schleuse, dann am Finowkanal entlang zur Schleuse Grafenbrück. Dabei gibt es auch ein wiedervernässtes Moor und eine Fischtreppe zu entdecken.

Bei einem Klavierabend ebenfalls am 22. Oktober 2017 entführt Pianist Martin Baldenius im Museum Schloss und Festung Senftenberg im Lausitzer Seenland seine Zuhörer in die Welt von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Klavierstücke zeigen die stilistische Vielseitigkeit Mozarts: einerseits düster und mystisch, andererseits ausgesprochen heiter und auch schalkhaft.

Wie verbrachten König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise ihren Urlaub auf dem Land? Hatte man als König überhaupt Urlaub? Was hat es mit Siegel, Feder und Streusand auf sich? All diese Fragen werden bei einem Rundgang am 24. Oktober 2017 durch Schloss Paretz im Havelland informativ und altersgerecht beantwortet. Wer im Anschluss mit der ganzen Familie auch den Ort Paretz erkunden möchte, erhält vom Schlossführer einige Hinweise.

Zum Reformationsjahr 2017 hat die Frankfurter Ökumenische Kantorei zusammen mit der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei und dem Brandenburgischen Staatsorchester unter der Leitung von Kantor Stephan Hardt die Sinfoniekantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy einstudiert. Als Auftragswerk des Rates der Stadt Leipzig schuf Mendelssohn eine Sinfoniekantate in mehreren Sätzen, die im Jahr 1840 bei der Leipziger Vierhundertjahrfeier zur Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg uraufgeführt wurde.

Bei einer Tour durch die Potsdamer rbb-Studios erfahren Familien mit Kindern ab 6 Jahren den Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Dabei wird beispielsweise erklärt, was die RadiomoderatorInnen für ihre Arbeit brauchen und was es mit der grünen Wand im Fernsehstudio auf sich hat. Die Führung ist eine exklusive und kostenlose Veranstaltung für Nutzer des Familienpasses Brandenburg.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

25. Oktober, 11 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Entdeckungstour für Familien

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

21. Oktober, 17 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach"

Festkonzert "500 Jahre Reformation"

Veranstaltungstipps für die Herbstferien

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

19. Oktober, 18 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Kavalierhaus Königs Wusterhausen

Musikalisch-literarische Hommage an Friedrich II.

Das Schloss Königs Wusterhausen wurde auf besondere Art und Weise durch Friedrich Wilhelm I., den „Soldatenkönig“, geprägt. Bereits 1698 erhielt der damals zehnjährige Kurprinz das Anwesen von seinen Eltern. Als König nutzte er das Schloss als Regierungssitz, Ausgangspunkt für königliche Jagdvergnügen und als Treffpunkt des legendären Tabakskollegiums. In einer Hommage an seinen Sohn Friedrich den Großen wird ein Abend literarisch und musikalisch gestaltet. Sechs Autoren aus dem Landesverband Brandenburg des Freien Deutschen Autorenverbandes (FDA) lesen neue Texte über das Leben und Wirken Friedrich des II., musikalisch umrahmt mit Kompositionen der Zeit auf historischen Instrumenten – Barockvioline und Traversflöte, die der König so liebte. Preis: Vorverkauf: 16,50 Euro zzgl. VVK-Gebühren, Abendkasse: 20 Euro. Infostelle/Buchung: Kavalierhaus Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 950838, www.kulturfestspiele.com.

19. Oktober, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Orangerie im Schlosspark

»Uwe Wallisch - Der Frauenversteher« – Kabarett mit Erik Lehmann

In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat – in einer Welt, in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren – braucht es einen kühlen Kopf: Uwe Wallisch – Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch! Dieser kühle Kopf kämpft für uns mit Frau Kleefeld vom Jobcenter, mit Anja von ebay-Kleinanzeigen und mit seiner Tochter Bettina, die Mastschweine mehr liebt, als ihren Vater. »Da fehlt dir der zweite Kopf zum Schütteln!« meint Uwe – und Recht hat er. Doch Uwe ist nicht allein. Da ist auch noch Schorsch, der fassungslose Förster mit dem EU-geförderten Waldspielplatz, Herr von Klatsche, der philosophierende Milliardär und Sonnenanbeter, und Marko, der sich nur noch bewaffnet ins Pflegebett legt. Gemeinsam mit seinem Autor Philipp Schaller gibt der Kabarettist Erik Lehmann (bekannt aus der Herkuleskeule Dresden) mit seinen Figuren Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen. Preis: Ab 20 Euro. Infostelle/Buchung: Orangerie im Schlosspark, Kanalstraße 26 a, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

20. Oktober, 20 Uhr

Niederlausitz ǀ Guben ǀ Fabrik e.V.

Rockparty Live: Burning Beats

BURNING BEATS präsentieren eine Show für die Fans der älteren Hits. Denn wer kennt sie nicht: die Songs, die Erinnerungen wecken. Burning Beats performen genau diese Songs aus der Ära der 60er, 70er und der 80er Jahre. Also der Zeit, das die Songs geschrieben wurden, die noch heute gefragt sind. Das ist aber noch nicht alles. Als besonderes Highlight interpretieren Burning Beats zwei bekannte Bands mit ihren größten Hits. Los geht es mit Status Quo, gefolgt von CCR. Preis: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

21. Oktober, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Seelow ǀ Gedenkstätte Seelower Höhen

Schlachtfeldtour Seelower Höhen 1945

Die Tagestour entlang der Spuren der größten Schlacht auf deutschem Boden am Ende des Zweiten Weltkrieges führt vom Ufer der Oder bis auf den Höhenkamm bei Seelow. E. Holland und T. Voigt vom Zeitreise Seelower Höhen e.V. erzählen detailreich von den schweren Kämpfen im Oderbruch 1945 und vom dramatischen Geschehen auf beiden. Der Zeitzeuge Heinz Mutschinski begleitet die Tour und erzählt von seinem Einsatz in Klessin, wo er als junger Mann kämpfte. Preis: 50 Euro inklusive Mittagessen. Infostelle/Buchung: Gedenkstätte Seelower Höhen, 15306 Seelow, Tel.: 0173 6085472, www.histograf.de.

21. Oktober, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee OT Prieros ǀ Biogarten Prieros

Herbstfest im Biogarten

Der Biogarten feiert das Ende der Saison mit einem kleinen Fest und ermöglicht es den Besuchern, bei einer Führung durch den herbstlichen Garten zu schlendern und die späte Blütenpracht zu bestaunen. Bei Kaffee und Kuchen klingt die Gartensaison aus. Eine fachsimpelnde Vorausschau auf die nächste Saison ist natürlich nicht ausgeschlossen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Biogarten Prieros, Mühlendamm 14, 15754 Heidesee OT Prieros, Tel.: 03546 201060, www.vhs-dahme-spreewald.de.

21. Oktober, 18 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Wahrenbrück ǀ Heimatmuseum

(Kinder)Museumsnacht

Es spukt im Museum in Wahrenbrück. Kein Wunder: Es ist dunkel wie vor über 100 Jahren, als es in Wahrenbrück noch kein elektrisches Licht gab. In den Räumen gibt es zwar Kerzenlicht, aber in einigen Ecken sitzen trotzdem „Gespenster und Fledermäuse“. In einem Kostüm oder mit einer selbst mitgebrachten Taschenlampe in der Hand können die Besucher auf gespenstische Entdeckungstour im Museum, auf dem Museumshof und dem Kirchturm gehen und sich danach am Lagerfeuer stärken. Im geschmückten Tordurchgang wird gemalt und gebastelt. Junge Laienkünstler führen ein Puppentheater auf. Preis: 2 Euro, Kinder 1 Euro. Infostelle/Buchung: Heimatmuseum, Graunplatz 6, 04924 Wahrenbrück, Tel.: 035341 94656, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

22. Oktober, 09.30 Uhr

Barnimer Land ǀ Marienwerder ǀ Kirche

Herbstlandschaft am Finowkanal

Die Tour führt durch eine herbstlich bunt gefärbte Landschaft mit alten Linden, stattlichen Buchen und einem geheimnisvollen Erlenbruchwald. Von Marienwerder geht es zur 1878 neu errichteten, noch heute funktionstüchtigen Leesenbrücker Schleuse, dann am Finowkanal entlang zur Schleuse Grafenbrück. Dabei gibt es ein wiedervernässtes Moor und eine Fischtreppe zu entdecken. Mit ein wenig Glück kann der Eisvogel beobachtet, und das Rufen vom „Vogel des Glückes“, dem Kranich, gehört werden. Über historischem Kopfsteinpflaster fahren die Ausflügler dann zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirche, Zerpenschleuser Straße, 16348 Marienwerder, Tel.: 0170 5738068, www.naturschutzfonds.de.

22. Oktober, 14 Uhr

Prignitz ǀ Perleberg ǀ Treffpunkt: Hotel Kleine Residenz am Tierpark Perleberg

Historische Waldwanderung in Perleberg

Viele Früchte wie Bucheckern, Eicheln, Traubenkirschen, Holunder, Hagebutten und Esskastanien sind jetzt reif und können nach der richtigen Rezeptur schmackhaft verarbeitet werden. Unter der Leitung von Kräuterexpertin Brigitte Hemmerling führt der Weg von der Kleinen Residenz (Tierpark) durch den Perleberger Stadtforst zu historischen Erlebnispunkten. Entlang des Totenfeldes, der Ulanenreitbahn, des Kanonenberges, des Rosebachtals, des Förstersteins, des Märchenwaldes und des Herrensteigs geht es wieder zurück zur Kleien Residenz. Frau Hemmerling vermittelt dabei das Wissen um die Heilkraft der Waldbäume und Wildfrüchte. Die Besucher besuchen die letzten Heilpflanzen und erfahren Spannendes zur Mythologie der Bäume sowie Historisches über Perleberg und Umgebung. Preis: 5 Euro, Kinder bis 10 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Hotel Kleine Residenz am Tierpark, Wilsnacker Chaussee, 19348 Perleberg, Tel.: 03876 306698, www.elbe-brandenburg-biosphaerenreservat.de.

22. Oktober, 16 Uhr

Fläming ǀ Zossen ǀ E-Werk Zossen

Pittiplatsch wird 55

Ein Jubiläumsprogramm mit den Original Fernsehfiguren. So ein Tag im Märchenland kann wirklich aufregend sein - das weiß Pittiplatsch der Liebe ganz genau. Platsch quatsch. In seiner neuen Show hat er zwar versprochen, ganz besonders brav zu sein. Doch mit einem Mal steckt er in einer Zwickmühle. Infostelle/Buchung: E-Werk Zossen, Am Nottehafen 4, 15806 Zossen, Tel.: 03377 330803, www.e-werk-zossen.de.

22. Oktober, 17 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Senftenberg ǀ Museum Schloss und Festung Senftenberg

Klavierabend mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart

Pianist Martin Baldenius entführt seine Zuhörer in die Welt von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Klavierstücke zeigen die stilistische Vielseitigkeit Mozarts: einerseits düster und mystisch, andererseits ausgesprochen heiter und auch schalkhaft. Mozart war eine Persönlichkeit voller Widersprüche. Darauf, wie sich dies in seinem Werk widerspiegelt, wird Pianist Martin Baldenius in seiner Einführung zum Programm eingehen. Preis: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Schloßstraße, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 798190, www.museums-entdecker.de.

23. Oktober, 10 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ NABU - Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle

Herbstferienprogramm für Kinder

In der Herbst-Werkstatt lernen Ferienkinder Naturmaterialien wie Holz und Papier mit ihren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten näher kennen. Zum Sammeln von Schätzen geht es raus in die Naturerlebnislandschaft - dort gibt es zu dieser Jahreszeit einiges zu entdecken... Eine Anmeldung ist notwendig. Preis: kostenfrei. Infostelle/Buchung: NABU - Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 26040, www.blumberger-muehle.de.

23. Oktober, 20 Uhr

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Stadthalle

SCHILLER - Klangwelten Live 2017

Deutschlands Elektronik–Künstler Nummer eins spielt seine traumhaften Instrumentalklänge in einigen der schönsten Hallen des Landes, so auch in der Stadthalle Cottbus. Berauschende Sounds, spektakuläre Sequenzen und magische Melodien vermischen sich in preisgekröntem Surround–Sound. Preis: 49,65 Euro – 66,90 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

24. Oktober, 15 Uhr

Havelland ǀ Paretz ǀ Schloss Paretz

Raus aufs Land

Wie verbrachten König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise ihren Urlaub auf dem Land? Hatte man als König überhaupt Urlaub? Was hat es mit Siegel, Feder und Streusand auf sich? All diese Fragen werden bei einem Rundgang durch das Schloss informativ und altersgerecht beantwortet. Wer im Anschluss mit der ganzen Familie auch den Ort Paretz erkunden möchte, erhält vom Schlossführer am Ende des Rundganges einige Hinweise. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien15 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Paretz, Parkring 1, 14669 Paretz, Tel.: 033233 73611, www.spsg.de.

500 Jahre Reformation:

20. Oktober, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Krangen ǀ Schinkelkirche

Bending Times

Das Trio „Bending Times“ spielt Choräle und Kirchenlieder im Jazz-Gewand. Eine Veranstaltung von „himmelston & erdenklang“. Preis: Eintritt frei. Spenden sind willkommen. Infostelle/Buchung: Schinkelkirche Krangen, 16827 Krangen, Tel.: 03391 405192, www.kirche-wittstock-ruppin.de.

21. Oktober, 17 Uhr

Spreewald ǀ Lübben (Spreewald) / Lubin (Blota)ǀ Museum Schloss Lübben

Museumsnacht im Museum Schloss Lübben

Um 17 Uhr tritt das Bläserduo Thomas Fischer und Jens Kurrar auf. Den Musikern folgt das Schattentheater „Aus dem Leben Luthers“ mit Bettina Beyer sowie der Vortrag von Ralf Gebuhr. Er trägt den Titel „Reformation auf Ofenkacheln“. Den Abschluss bilden Böhms Hot Four. Sie bieten feinsten Jazz aus Cottbus. Zusätzlich werden die Besucher mit Luther-Keksen begrüßt. Gemeinsam werden die größte Ofenkachel Lübbens gefertigt und Schattentheaterfiguren gebastelt. Das Museum ist bis 22 Uhr geöffnet. Preis: Vorverkauf 4 Euro, Abendkasse 5 Euro, Kinder frei. Infostelle/Buchung: Museum Schloss Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 15907 Lübben (Spreewald) / Lubin (Blota), Tel.: 03546 187478, www.museum-luebben.de.

21. Oktober, 17 Uhr

Spreewald ǀ Vetschau ǀ Wendisch-Deutsche Doppelkirche

Klänge der Reformation - Orgelkonzert

Die Kantorin Sung-Rim Park spielt in dem Orgelkonzert Werke wie "Ein feste Burg ist unser Gott" sowie Werke von Bach, Reger und anderen. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Wendisch-Deutsche Doppelkirche, 03226 Vetschau, Tel.: 035433 77755, www.vetschau.de.

Bis 01. November

Prignitz | Bad Wilsnack | Wunderblutkirche St. Nikolai

14.07.2017 - 01.11.2017

Ausstellung "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation"

Die Kirchengemeinde Bad Wilsnack, der Förderverein Wunderblutkirche Bad Wilsnack e.V., die Kirchengemeinde Werben und das Kloster Stift zum Heiligengrabe führen das gemeinsame Ausstellungsprojekt "Sünde, Tod und Fegefeuer - Bildmedien vor und nach der Reformation" an den drei Orten zeitgleich durch. Zwölf hölzerne Legendentafeln, die als verschollen galten und die seit ca. 1460 im Chor der Wunderblutkirche an der sogenannten Porlaube angebracht waren und so den Gläubigen die Legende des Wunderblutes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hielten, wurden kürzlich auf einer Empore der Kirche wiederentdeckt. Sie werden für den Zweck der Ausstellung restauriert und gesichert. Außerdem wird mithilfe von Planen die Porlaube visualisiert und so dem Besucher ein spektakulärer Eindruck des früheren Innenraumes der Kirche vermittelt. Die Wunderblutkirche hat den Status eines Denkmals nationaler Bedeutung. Infostelle/Buchung: Wunderblutkirche St. Nikolai, An der Nikolaikirche 1, 19336 Bad Wilsnack, Tel.: 038791 2721, www.wunderblutkirche.de.

Bis 28. Januar

Uckermark | Schwedt | Stadtmuseum

03.09.2017 - 28.01.2018

Reformation mit Herz

Die Sonderausstellung "Reformation mit Herz" spannt einen Bogen zwischen dem Leben Luthers, seinen reformatorischen Forderungen an das katholische Europa, der Einführung des neuen Glaubens in Schwedt durch die Grafen von Hohenstein und den Schwierigkeiten in der religiösen Auseinandersetzung bis zu den Auswirkungen 100 Jahre später. Den ersten Ausstellungsschwerpunkt bildet die Reformation in Schwedt, ein Ort am Schnittpunkt von Uckermark, Neumark und Pommern. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag 10-17 Uhr, Sonntag 14-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Schwedt/Oder, Jüdenstraße 17, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 23460, www.schwedt.eu.

