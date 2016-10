26.10.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 44

Am Abend des 28. Oktober 2016 laden die Pollo-Eisenbahner zu einer Fahrt durch die Dämmerung in der Prignitz ein. Der beleuchtete Dampfzug wird gezogen von der Dampflok 99 4511 der IG Preßnitztalbahn aus dem sächsischen Jöhstadt und fährt vom Bahnhof Mesendorf ins 4 Kilometer entfernte Brünkendorf. Dort entzünden die Gäste ihre Fackeln und begeben sich auf eine geführte Wanderung. In Lindenberg wartet auf sie ein Lagerfeuer und eine Gulaschkanone.

Auf den Spuren von Rotkäppchen, Wolf & Co. geht es bei einer Märchenwanderung in Wandlitz im Barnimer Land am 29. Oktober 2016 in den herbstlichen Liepnitzwald. Der Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. bietet zusammen mit der Gemeinde Wandlitz und der Naturführerin und Kinderbuchautorin Antje Neumann eine spannende Tour für Familien in die Natur an.

Das Kinderkonzert: Peterchens Mondfahrt wird am 31. Oktober 2016 in Brandenburg an der Havel aufgeführt. Es ist die nostalgische und liebenswerte Geschichte über Peter, der durch den ganzen Himmel zum Mond fährt, angeführt von Herrn Sumsemann, dem Maikäfer, und begleitet von seiner Schwester Anneliese. Dabei erklingen Melodien von Nikolai Rimsky-Korsakow, Antonio Vivaldi, John Williams, Maurice Ravel, Aaron Copland und anderen Komponisten.

Anna Liebenwaldt und die Brandfichte ist der Name einer Halloweenwanderung am 31. Oktober 2016 in Bad Freienwalde im Seenland Oder-Spree. Ein kleiner Nacht-Spaziergang mit Lichtern und Geschichten über „Samhein" oder, wie es heute heißt, „Halloween". Mit dem Familienpass Brandenburg können Kinder kostenlos teilnehmen.

31. Oktober, 16-18 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Bushaltestelle Waldstadt

Anna Liebenwaldt und die Brandfichte (Halloweenwanderung)

Ein kleiner Nacht-Spaziergang mit Lichtern und Geschichten über Samhein oder, wie es heute heißt, Halloween. Besonders eingegangen wird auf die Geschichte der letzten Hexenverbrennung bei Freienwalde an der Brandfichte. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Bushaltestelle Waldstadt, Am Sparrenbusch, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 425000, www.bad-freienwalde.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

27. Oktober, 10-17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Extavium

Experimentierkurs: Halloween-Spezial

Schleim und leuchtende Ohren: Halloween-Experimente im Extavium. Die dunkle Jahreszeit beginnt und mit ihr naht der Halloween-Grusel. Um diesen Abend einzigartig schaurig zu gestalten, gibt es in dem 30-minütigen Experimentierkurs die Möglichkeit, sich optimal auf das Grusel-Ereignis des Jahres vorzubereiten. Unter wissenschaftlicher Anleitung zeigen die Experten, welche Effekte beim Tür-zu-Tür-Wandern besonders Eindruck machen – und natürlich dürfen die Resultate dann mit nach Hause genommen werden. Preis: 5 Euro zzgl. zum Eintritt. Infostelle/Buchung: Extavium, Am Kanal 57, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 60127959, kontakt@extavium.de, www.extavium.de.

28. Oktober, 18 Uhr

Prignitz | Mesendorf | Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V.

Abendfahrt mit Fackelwanderung bei der Pollo-Museumseisenbahn in der Prignitz

Am Abend des 28. Oktober laden die Pollo-Eisenbahner herzlich zu einer Fahrt durch die Dämmerung ein. Der beleuchtete Dampfzug wird gezogen von der Dampflok 99 4511 der IG Preßnitztalbahn aus dem sächsischen Jöhstadt. Der Zug verlässt den Bahnhof Mesendorf an der B 107 um 18 Uhr und fährt ins 4 Kilometer entfernte Brünkendorf. Dort entzünden dann alle Gäste ihre Fackeln und machen sich auf eine gut 4 Kilometer lange geführte Wanderung in Richtung Lindenberg (wer nicht so gut zu Fuß ist, darf mit dem Zug nach Lindenberg fahren). In Lindenberg warten eine Lagerfeuer und eine Gulaschkanone mit einem deftigen Imbiss. Um 22 Uhr bringt der Zug die Gäste zurück nach Mesendorf. Preis: 16 Euro, Kinder 9 Euro, Familien 42 Euro. Infostelle/Buchung: Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V., Lindenberg 7, 16928 Groß Pankow OT Lindenberg, Tel.: 033982 60128, info@pollo.de, www.pollo.de.

28. Oktober, 19 Uhr

Fläming | Bad Belzig | Innenstadt

8. Bad Belziger Kürbisnacht

Alles dreht sich um den Kürbis. Auch nach Einbruch der Dunkelheit sind Fans des orangenen Allerkönners zum Shopping in der Innenstadt eingeladen. Die Händler haben extra lange geöffnet. Außerdem findet ein Kürbisschnitzwettbewerb statt. Mit geschickten Händen können die Teilnehmer zeigen, welche Meisterwerke sich aus einem Kürbis zaubern lassen. Infostelle/Buchung: Innenstadt, 14806 Bad Belzig, Tel.: 033841 42589, www.gewerbeverein-bad-belzig.de.

28. Oktober, 19 Uhr

Lausitzer Seenland | Schwarzheide | Kulturhaus der BASF Schwarzheide GmbH

Das Landesjugendjazzorchester live in Schwarzheide

Unter dem Motto "Big Band Swing" bringen die jungen Nachwuchsmusiker Hits aus über 80 Jahren Musikgeschichte auf die Bühne. Durch den Abend führt ihr künstlerischer Leiter und Star-Posaunist Jiggs Whigham. Unterstützung erhält das Big-Band-Ensemble von herausragenden Gesangssolisten des Pop- und Jazzchores "Young Voices Brandenburg". Preis: Vorverkauf: 11,50 Euro, ermäßigt 6 Euro. Abendkasse: 13 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus der BASF Schwarzheide GmbH, Schipkauer Straße 1, 01987 Schwarzheide, Tel.: 035752 62295.

29. Oktober, 10 Uhr

Uckermark | Criewen | Nationalparkhaus Criewen

Radwanderung "Akrobaten der Lüfte" mit der Naturwacht

Die Naturwacht führt durch den Nationalpark Unteres Odertal. Während der Wanderung erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund um Greifvögel in der Oderaue. Eine Anmeldung zur Wanderung ist nicht nötig. Treffpunkt ist in Criewen das Nationalparkhaus. Infostelle/Buchung: Nationalparkhaus Criewen, Park 2, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 516406, unteresodertal@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

29. Oktober, 15 Uhr

Dahme-Seenland | Senzig | Kirchgemeindehaus

Clown Pipo im Tal des Regenbogens

Ein Stück für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene von mit Volkmar Leif Gilbert. Der aufgeweckte Clown möchte seinen Sommerurlaub im beliebtesten Urlaubsort unter den Clowns verbringen: Peppalot am Rotenasen-Meer. Alles ist bereit, doch dann landet er im unerforschten Tal des Regenbogens... Nur mithilfe des Publikums kann er doch noch den Weg zu seinem Urlaubsziel finden. Ab 15 Uhr werden alle kleinen und großen Gäste zu heißem Kakao, Kaffee und Tee sowie selbstgebackenem Kuchen erwartet. Um 16 Uhr beginnt die Reise ins Tal des Regenbogens. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Kirchgemeindehaus, Chausseestraße 59, 15712 Königs Wusterhausen, OT Senzig, www.koenigs-wusterhausen.de.

29. Oktober, 15.15-18 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Bahnhof Wandlitzsee

Märchenwanderung für Familien

Der Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. bietet zusammen mit der Gemeinde Wandlitz und Naturführerin und Kinderbuchautorin Antje Neumann eine spannende Tour für Familien in die Natur an: Es geht auf den Spuren von Rotkäppchen, Wolf & Co. in den herbstlichen Liepnitzwald. Es werden Märchen und spannende Geschichten erzählt, Spiele gespielt und die mystische Abenddämmerung im Wald gemeinsam erlebt. Denn wenn es dunkel wird, ist der Wald am geheimnisvollsten... Eine Sitzunterlage sowie Getränke sind mitzubringen. Preis: 10 Euro, Kinder 5 Euro. Infostelle/Buchung: Bahnhof Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 2, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 67277, info@barnim-tourismus.de, www.barnim-tourismus.de.

29. Oktober, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Mentalisten

Witziges und charmantes Gedankenlesen. Wenn Mentalismus und Entertainment aufeinander treffen, dann sind es Thomas Majka und Vincent Frommer, die beste Unterhaltung garantieren. Sie verblüffen und begeistern mit unglaublicher Mentalmagie. Ohne Einschränkungen, live und ungeschnitten und immer mit einem Augenzwinkern. Preis: Vorverkauf: 12 Euro. Abendkasse: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

29. Oktober, 21 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Altstadtviertel

16. Lübbenauer Musiknacht

Das Kultfest im Herbst. Verschiedene Gasthäuser der Lübbenauer Altstadt laden zu Livemusik und guter Unterhaltung ein. Infostelle/Buchung: Altstadtviertel, 03222 Lübbenau/Spreewald, Tel.: 03542 887040, info@luebbenau-sprewald.com, www.luebbenau-spreewald.com.

30. Oktober, 10-13 Uhr

Barnimer Land | Spechthausen | Parkplatz am Restaurant Waldhof

Wie im Mittelgebirge: Wanderung am Nonnenfließ

Tief in die Barnimplatte eingeschnitten, fließt das Nonnenfließ von Tuchen bis Spechthausen durch alten Buchenwald. Wegen der landschaftlichen Schönheit und einer für das norddeutsche Tiefland ungewöhnlichen Tier- und Pflanzenwelt gehört die Nonnenfließtour zu den Wander-Klassikern im Naturpark. Infostelle/Buchung: Parkplatz am Restaurant Waldhof, Spechthausener Dorfstraße, 16225 Eberswalde, Tel.: 0175 7213078.

30. Oktober, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossmuseum Oranienburg

Heinrich von Schwan, Freund und Vertrauter des Königs

Eine Handpuppe erzählt aus der Zeit Friedrichs I. – Familienführung für Kinder ab 6 Jahren. Der Schwan Heinrich war der beste Freund des preußischen Königs Friedrich I. und kann viel über ihre gemeinsamen Erlebnisse erzählen. Das Schloss Oranienburg kennt er wie seine Westentasche und zeigt Kindern sowie Eltern seine Lieblingsplätze. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien 15 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossmuseum Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, www.schlossmuseum-oranienburg.de.

31. Oktober, 15 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | CulturCongressCentrum

Kinderkonzert: Peterchens Mondfahrt

Dies ist die nostalgische, liebenswerte Geschichte über Peter, der durch den ganzen Himmel zum Mond fährt, angeführt von Herrn Sumsemann, dem Maikäfer, und begleitet von seiner Schwester Anneliese. Maria Sander und Stefan Holzapfel erzählen diese Geschichte vom Maikäfer und den beiden Kindern, die zur Sternenwiese fliegen, auf der Milchstraße Schlitten fahren, das Schloss der Nachtfee besuchen und noch viele andere Abenteuer erleben. Begleitet werden sie von Melodien von Nikolai Rimsky-Korsakow, Antonio Vivaldi, John Williams, Maurice Ravel, Aaron Copland und anderen Komponisten. Einfach märchenhaft. Preis: ab 4 Euro. Infostelle/Buchung: CulturCongressCentrum, Grabenstraße 14, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 511111, besucherservice@brandenburgertheater.de, www.brandenburgertheater.de.

01. November

Elbe-Elster-Land | Hohenleipisch | "Die Lobenburger" e.V.

Winterlicher Märchenwald

Mit den "Lobenburgern" geht es durch einen märchenhaften Wald. Neben zahlreichen Geschichten können die Wanderer sich beim Glühwein aufwärmen, ein deftiges Picknick genießen und regionale Spezialitäten aus der Niederlausitzer Heidemanufaktur verkosten. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: "Die Lobenburger" e.V., Am "Goldenen Löwen", 04934 Hohenleipisch, Tel.: 03533 7823.

