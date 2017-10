25.10.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 44

Ein Familienwochenende – Herbst „Schaurig ist’s am Moor" findet vom 27. bis 29. Oktober 2017 im Seenland Oder-Spree statt. Die Teilnehmer entdecken zusammen mit Vera Oostinga das herbstliche Schlaubetal rund um die Schlaubemühle. Mit Geschichten von Lilly im Land der Moore, verheißungsvollen Exkursionen bei Tag und Nacht, Lagerfeuern, Moor-Experimenten, Spielen sowie Tipps und Tricks für den Alltag verbringen die Ausflügler ein paar gemeinsame Stunden rund um den Alleskönner Moor.

Wenn am Abend des 28. Oktober 2017 im Barnimer Land die letzten Strahlen der Herbstsonne auf den Wandlitzer See fallen und die Farbenpracht der Wälder im Dunkel der Dämmerung versinkt, dann ist die Zeit gekommen für ein traumhaftes Fest an einem einzigartigen Ort: Rund um das BARNIM PANORAMA und die Dorfkirche erwarten Lichtkünstler, Musikanten, Geschichtenerzähler und wunderliche Wasserwesen beim Wandlitzer Herbstleuchten 2017 ihre Gäste zu einer romantischen, flirrenden Nacht.

Es spukt im Elbe-Elster-Land. Am 31. Oktober 2017 fährt der Grusel- und Gespensterzug bei einer Halloweenfahrt von Finsterwalde nach Kleinbahren. Dort können Hexen, Vampire und Minimonster Leckeres vom Grill und schaurige Gruselgetränke genießen sowie Marshmallows am Spieß über dem Lagerfeuer rösten. Bei schönem Wetter gibt es auch einen Lampionumzug.

Am 31. Oktober 2017 gibt es im Fläming auf der Burg Rabenstein das Lutherfest 2017. Es wartet ein buntes Programm mit Gauklern, Marktständen, Karussell, Speisen und Reformationsbrötchen auf die Gäste. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk in malerischer Kulisse.

Wer das idyllische Dahme-Seengebiet aus einer besonderen Perspektive kennenlernen möchte, kommt an der Draisinenbahn Mittenwalde nicht vorbei. Mit Fahrrad- und Handhebeldraisinen kann das Streckennetz in drei Richtungen auf bis zu 25 Kilometern befahren werden. Mit dem Familienpass Brandenburg ist man hier günstiger unterwegs.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Dahme Seenland ǀ Mittenwalde ǀ Draisinenbahn

Draisine fahren

Wer das idyllische Dahme-Seengebiet aus einer besonderen Perspektive kennenlernen möchte, kommt an der Draisinenbahn Mittenwalde nicht vorbei. Mit Fahrrad- und Handhebeldraisinen kann das Streckennetz in drei Richtungen auf bis zu 25 Kilometern befahren werden. Es geht durch Wälder, vorbei an Seen und alten Bahnhöfen. Ein sehr beliebtes Ziel ist der Motzener See mit der Gaststätte Seeperle. Preis: Ab 12,80 Euro, Kinder bis 14 Jahre 6,40 Euro pro für 3 Stunden Draisinenfahrt. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Draisinenbahn, Am Ostbahnhof 1, 15749 Mittenwalde, Tel.: 033633 69080, www.draisinenbahn.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

31. Oktober, 14 Uhr

Fläming ǀ Rabenstein OT Raben ǀ Burg Rabenstein

Lutherfest 2017 auf Burg Rabenstein

Seit 1212 gibt es die Burg Rabenstein. Rund 300 Jahre später kam die Reformation mit dem Thesenanschlag in Wittenberg. 2010 wurde das 1. Lutherfest im Hohen Fläming gefeiert. Da ist die Burg Rabenstein als Brücke zwischen Sachsen und Brandenburg ein wahrlich guter Ort für die Festlichkeiten des 500. Reformationsjubiläums. Es wartet ein buntes Programm mit Gauklern, Marktständen, Karussell, Speisen und Reformationsbrötchen auf die Gäste. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk in malerischer Kulisse der Burg Rabenstein.

Programm:

14.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Raben

15.00 Uhr Prozession zur Burg Rabenstein

16.00 Uhr Theater mit den Rabenbrüdern

16.30 Uhr Mittelaltertänze

17.00 Uhr mittelalterliches Flötenkonzert

17.30 Uhr Musik mit den Rabenbrüdern

18.00 Uhr Musical "Das Geheimnis der Kathedrale" - musikalischer Krimi aus dem Mittelalter

19.00 Uhr Feuerwerk. Infostelle/Buchung: Burg Rabenstein, 14823 Rabenstein OT Raben, Tel.: 033848 90954, www.ekmb.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

26. Oktober, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Orangerie im Schlosspark

Rabbi Rothschild erzählt aus seinem Leben und singt leider – pardon, Lieder

Der Berliner Rabbiner Walter Rothschild – Weltbürger, Autor, Eisenbahn-Spezialist und Kabarettist – erzählt aus seinem Leben und singt Lieder. Er ist nicht nur ein außerordentlicher jüdischer Gelehrter, sondern ebenso begnadeter Geschichtenerzähler mit britisch-jüdischem Witz, Charme und Biss. Begleitet wird er vom Komponisten und Pianisten Max Doehlemann am (und unter dem) Klavier. Zusammen bringen sie ein witziges, nachdenkliches und in jedem Fall kurzweiliges Programm auf die Bühne. Preis: 16 Euro. Infostelle/Buchung: Orangerie im Schlosspark, Kanalstraße 26 a, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

27. Oktober, 10 Uhr

Fläming ǀ Trebbin OT Blankensee ǀ NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Ferienworkshop - Mit Nunie durch den Naturpark

"Nunie" ist ein Kranich und das Maskottchen des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Ferienkinder begeben mit ihm auf eine besondere Reise und verfolgen spielerisch die Wege des Kranichs durch Europa - vom Sammelplatz, über die Schlafplätze, bis hin zu den Winterquartieren. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 033731 700460, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

27. Oktober, 10 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Hans Otto Theater / Reithalle

Wenn Pinguine fliegen (9+) von Sarah Trilsch

Antonia ist nicht interessiert an den Versuchen ihrer älteren Schwester, erwachsen zu werden. Schminken, Haaremachen, Über-Jungs-Schwatzen – das alles findet sie nur mittelmäßig aufregend. Bis gegenüber ein Junge einzieht. Karl hält Antonia wegen ihrer kurzen Haare und der unverblümten Art für einen Jungen und sie unterstützt dessen Illusion. Allerdings fehlen ihr wichtige Jungenseiten: Sie kann kaum Fußball spielen und nicht im Stehen p…n. Aber selbst, wenn sie das Jungesein forciert, ist ihr Erfolg oft mau, denn Schwertkämpfen und Brutalsein findet Karl, obwohl ein Junge, gar nicht so toll. Schnell wird »Tonis« Lügengebäude immer wackliger. Als Karl sie von Freund zu Freund zuhause besuchen will, wird Toni hektisch: Rasch räumt sie ihr Kinderzimmer um – alle Puppen zur Schwester und die Mädchenbettwäsche runter. Und doch passiert es: Weil Karl ihren Kleiderschrank nicht öffnen darf, lässt er eine Eiszeit heraufziehen... Infostelle/Buchung: Hans Otto Theater / Reithalle, Schiffbauergasse 11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 98118, www.hansottotheater.de.

27. Oktober, 18 Uhr

Spreewald ǀ Lübbenau ǀ Bibliothek Lübbenau

„Die Zunge des Zorro“ – Der Rächer mit dem Sprecher

Diese Legende hat uns allen ihr Zeichen eingeritzt: Zorro. Er ist der direkte Vorläufer des Fledermausmannes Batman. Als maskierter Rächer verbreitet er Angst und Schrecken bei Verbrechern und Unterdrückern. Ohne Maske verbreitet er Ödnis als vermeintlich verweichlichter Edelmann. Wer dieses Meisterwerk gesehen hat, versteht plötzlich den Kult um den maskierten Rächer im Speziellen und alle ihm nacheifernden Superhelden im Allgemeinen. Die schönste Blüte dieser Saat geht aber erst heute auf, wenn ein mysteriöser, maskierter Stummfilm-Sprecher dieses Original genial und live synchronisiert. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Bibliothek Lübbenau, Otto-Grotewohl-Str. 4b, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 8721450.

27. – 29. Oktober

Seenland Oder-Spree ǀ Neuzelle ǀ Naturschutzzentrum Schlaubemühle

Familienwochenende – Herbst "Schaurig ist’s am Moor"

Die Zeichen des Herbstes sind unverkennbar – überall fallen bunte Blätter von den Bäumen, geheimnisvoller Nebel und viele Spinnennetze überziehen das Land. Und wie ist es am Moor?

Das erfahren die Teilnehmer bei einem Ausflug für die ganze Familie. Sie entdecken zusammen mit Vera Oostinga das herbstliche Schlaubetal rund um die Schlaubemühle. Mit Geschichten von Lilly im Land der Moore, verheißungsvollen Exkursionen bei Tag und Nacht, Lagerfeuern, Moor-Experimenten, Spielen sowie Tipps und Tricks für den Alltag verbringen die Ausflügler ein paar gemeinsame Stunden rund um den Alleskönner Moor. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 46 Euro, ermäßigt 36 Euro. Infostelle/Buchung: Naturschutzzentrum Schlaubemühle, 15898 Neuzelle, Tel.: 0331-23700142, www.bund-brandenburg.de.

28. Oktober, 18 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum - Agrarmuseum Wandlitz

Wandlitzer Herbstleuchten 2017

Wenn am Abend des 28. Oktober die letzten Strahlen der Herbstsonne auf den Wandlitzer See fallen und die Farbenpracht der Wälder im Dunkel der Dämmerung versinkt, dann ist die Zeit gekommen für ein traumhaftes Fest an einem einzigartigen Ort: Rund um das BARNIM PANORAMA und die Dorfkirche erwarten Lichtkünstler, Musikanten, Geschichtenerzähler und wunderliche Wasserwesen ihre Gäste zu einer romantischen, flirrenden Nacht. Zu den spektakulärsten Glanzpunkten gehören die 3D-Video-Mapping-Show am BARNIM PANORAMA oder auch der verwunschene Unterwasserwald mit seinen tanzenden Laserwellen. Es gibt stimmungsvolle Lichtinstallationen auf dem gesamten Festareal, Schattenkünstler auf der Kulturbühne „Goldener Löwe“, Live-Acts auf der Festbühne, Konzerte in der Dorfkirche sowie eine abwechslungsreiche gastronomische Meile. Preis: Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum - Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 66113, www.wandlitz.de.

28. Oktober, 20 Uhr

Havelland ǀ Brandenburg an der Havel ǀ Fontane-Klub / Gelber Salon

Maria Vollmer: Push-up, Pillen & Prosecco

Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Selbst im fünften Lebensjahrzehnt hat sie atemberaubend auszusehen – Barbie schafft’s ja auch! – während der Mann an ihrer Seite runzlig wird wie ein chinesischer Faltenhund und nachts schon mal von Pflegekräften aus Thailand träumt. Gleichzeitig pubertieren die eigenen Söhne und schleppen Eroberungen nach Hause, die sehr an die kleine Schwester von Daniela Katzenberger erinnern… Um im Strudel der Hormone nicht unterzugehen, absolviert Maria Vollmer in ihrem neuen Programm einen Marathon an Selbstfindungskursen. Sie lässt sich entschlacken und wiedergebären. Sie atmet sich ins Nirvana und kommt mit einer ausgesprochen beruhigenden Erkenntnis von dort zurück: Hinter’m Eisprung geht‘s weiter. Eine rasante Comedy-Show einer umwerfenden Komödiantin. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Fontane-Klub / Gelber Salon, Ritterstraße 69, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 793277, www.event-theater.de.

28. – 30. Oktober, 18 Uhr

Potsdam | Potsdam | Filmpark Babelsberg

Horrornächte 2017 im Filmpark Babelsberg

In ausweglosen Labyrinthen, finsteren Straßen, modrigen Horror-Häusern und nebligen Gängen verbreiten Monster, Zombies und Mutanten Angst und Schrecken. Zittern, wimmern und rennen helfen nicht. Die Besucher müssen sich ihrer Angst stellen. In den Horror-Studios im Filmpark Babelsberg heißt es "mittendrin, statt nur dabei". Denn jeder erlebt hier live seinen begehbaren Horrorfilm. Ein einzigartiges Erlebnis, in dem die Psyche die Regie führen wird. Das Grauen ist überall und niemand kann dem Horror "made in Filmpark" entrinnen. Preis: 23 Euro zzgl. Vorverkaufs- und Ticketgebühr, Sonderpreis 19 Euro. Infostelle/Buchung: Filmpark Babelsberg, Großbeerenstraße 200, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 7212750, www.filmpark-babelsberg.de.

28. – 31. Oktober

Prignitz ǀ Groß Pankow OT Lindenberg ǀ Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V.

Herbstdampffahrtage bei der Pollo-Museumseisenbahn in der Prignitz

Sie dampft und schnaubt auf der 9 Kilometer langen Strecke von Lindenberg nach Mesendorf: „Pollo“, die einzige Schmalspurbahn Brandenburgs. Von 1897 bis 1971 beförderte sie vor allem Güter quer durch die Prignitz. Bahnknotenpunkt war Lindenberg, das heute ein Kleinbahnmuseum beherbergt. Vom 28. bis zum 31. Oktober kann die urtümliche Natur in der Prignitz wieder im gemütlichen Tempo von der Museumsbahn aus bewundert werden. Denn dann ist wieder Zeit für die Herbstdampffahrttage. Mystisch und romantisch geht es am 28. Oktober zu, wenn die Dampflok in der Abenddämmerung Fahrt aufnimmt, um die Fahrgäste zu einer Fackelwanderung durch die Prignitzer Landschaft zu entführen. Infostelle/Buchung: Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V., Lindenberg 7, 16928 Groß Pankow OT Lindenberg, Tel.: 033982 60128, www.pollo.de.

29. Oktober, 11 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle

Exkursionen in das Naturschutzgebiet Blumberger Fischteiche

Schon vor Jahrhunderten legten Mönche Fischteiche an. Heute gelten sie als Kulturgut. Auf einer Wanderung erkunden die Ausflügler das Naturschutzgebiet Blumberger Fischteiche. Hier leben faszinierend viele Tiere und Pflanzen und die angesiedelte Fischereiwirtschaft ist Teil eines Modells zur nachhaltigen Bewirtschaftung. Infostelle/Buchung: NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Tel.: 03331 26040, www.blumberger-muehle.de.

29. Oktober, 19 Uhr

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Staatstheater

The World Famous Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden

"It‘s Glenn Miller Time" – das steht für eine grandiose Show im Sweet- und Swing-Sound der 30er und 40er Jahre. In der großen Big Band Besetzung (4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophone, 1 Klarinette, Bass, Schlagzeug und Piano) präsentiert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden eine beeindruckende Performance, die die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus begeistert. Alle Musiker vom Glenn Miller Orchestra sind hervorragende Solisten und das beweisen sie immer wieder. Besondere Highlights sind die Auftritte der Moonlight Serenaders und der Close Harmony Group. Infostelle/Buchung: Staatstheater Cottbus, Schillerplatz 1, 03046 Cottbus, www.glenn-miller.de.

31. Oktober, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Niederlausitzer Museumseisenbahn

Halloweenfahrt

Es spukt im Elbe-Elster-Land. Am 31. Oktober fährt der Grusel- und Gespensterzug von Finsterwalde nach Kleinbahren. Dort können Hexen, Vampire und Minimonster Leckeres vom Grill und schaurige Gruselgetränke genießen sowie Marshmallows am Spieß über dem Lagerfeuer rösten. Bei schönem Wetter gibt es auch einen Lampionumzug. Darum: Laternen nicht vergessen! Preis: 13,50 Euro. Infostelle/Buchung: Niederlausitzer Museumseisenbahn e.V., Holsteiner Str. 55, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 5075566, www.finsterwalde-touristinfo.de.

500 Jahre Reformation:

28. Oktober, 18 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt (Oder) ǀ Museum Viadrina

Michael Praetorius (1571–1621) – Genie zwischen Kirche und Fürstenhof und die Musik seiner Zeit

Am 31. Oktober 2017 wird der 500. Jahrestag des Thesenanschlages durch Martin Luther zelebriert, der symbolisch für den Beginn weitreichender kirchlicher, gesellschaftlicher, politischer und kultureller Veränderungen in ganz Europa steht. Zugleich endet am 31. Oktober die große Ausstellung „Bürger, Pfarrer, Professoren – St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg“. Zum Jubiläum und zum Abschluss der Ausstellung wird an allen drei Standorten noch einmal ein vielfältiges Programm angeboten. Schon drei Tage zuvor spielen das Quartett „Con Mot(to)“ und der Percussionist Matthias Buchheim des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder) Praetorius‘ Tänze aus Terpsichore und Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Henriette Brendler erzählt dabei aus seinem Leben. Preis: 7 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Viadrina, C.-Ph.-E.-Bach-Straße 11, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 55378310, www.museum-viadrina.de.

28. Oktober, 19 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ Marienkirche

Reformationsabschlusskonzert „Nacht der Lieder“

Abschluss mit Chören und Instrumentalgruppen der Region. Der evangelische Choral gehört zum Weltkulturerbe und ist bis heute lebendig. Die schönsten alten und neuen christlichen Lieder in modernen und alten Kompositionen sind an diesem Abend zu hören und können auch mitgesungen werden. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Marienkirche, Kirchplatz 2, 16278 Angermünde, Tel.: 0157 78266467, www.sankt-marien-ang.de.

29. Oktober, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt (Oder) ǀ Marienkirche

"Wenn der Luther mit dem Tetzel..."- Eine szenische Zeitreise

Die Schauspieler und Musiker des Modernen Theaters Oderland führen auf spielerische und unterhaltsame Weise durch die Geschichte der Reformation in Frankfurt (Oder). Die Zuschauer erleben die Zeit der Kirchenspalter und Ablasshändler auf Wegen in und um die St. Marienkirche. Infostelle/Buchung: Marienkirche, Oberkirchplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 6100800.

29. Oktober, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Freienwalde ǀ Konzerthalle in St. Georg

Zum Reformationsjubiläum - Lieder Martin Luthers

Das Lutherjahr 2017 nahm Christian Schmiedt zum Anlass, um sich mit den Liedern Martin Luthers zu beschäftigen und ein Programm zusammenzustellen. Luther hat 40 Lieder geschaffen, 11 davon wurden ausgewählt und Bearbeitungen in folkig-rockiger Art verfasst. Dazu bringt er eine historische Einordnung der Lieder, Anekdoten und Luthers Sprüche. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Konzerthalle in St. Georg, Georgenkirchstraße, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 332370, www.konzerthalle-bad-freienwalde.de.

30. Oktober, 18 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt (Oder) ǀ St.-Gertraud-Kirche

Wetterleuchten der Reformation

"Wetterleuchten der Reformation" wird präsentiert von Adolf Wendt, Pfarrer und Dichter aus Frankfurt (Oder). Tetzel, ein Abgesandter Roms kommt nach Frankfurt (Oder), um Ablassbriefe zu verkaufen. Gut dem, der Geld hat, um sich von seinen vergangenen, heutigen und zukünftigen Sünden freizukaufen. Der Ablasshandel blüht und so kommt der Bau des Doms in Rom gut voran... Das Theater Frankfurt setzt unter Leitung von Frank Radüg das Stück von Adolf Wendt mit Schauspielern aus Polen, Deutschland und Italien sowie Frankfurter Bürgern und Musikern in Szene. Preis: 10 Euro, Schüler 5 Euro. Infostelle/Buchung: St.-Gertraud-Kirche Frankfurt, Gertraudenplatz 6, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 64957, www.theater-ff.de.

30. und 31. Oktober, 18 Uhr

Fläming ǀ Jüterbog ǀ Altstadt

Open-Air Theater-Spektakel "Kohlhaas"

Großes Theater-Spektakel in der Altstadt von Jüterbog. Das Publikum erlebt den Bühnenklassiker von Kleist vor historischer Kulisse an den originalen Schauplätzen des Stückes. Die erfolgreiche Inszenierung von theater 89 aus den Jahren 1999/2000 wird im Auftrag der Stadt Jüterbog zum Luther-Jubiläum neu erarbeitet. Musiker, Sänger, Artisten sowie Bürger aus Jüterbog und Umgebung – Profis und Laien – werden Heinrich von Kleists (1777-1811) Geschichte über einen Pferdehändler aufführen, der sich auf eigene Faust Recht zu verschaffen versucht. Einer der Hauptschauplätze ist der Jahrmarkt zu Jüterbog. Hier macht eine Wahrsagerin den Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen folgenschwere Prophezeiungen. Des Weiteren wendet sich Kohlhaas in Wittenberg in seiner Angelegenheit an Martin Luther als moralische Instanz. Am Ende verhilft der Kurfürst von Brandenburg Kohlhaas zum Recht und auf den Richtblock. Infostelle/Buchung: Altstadt, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 463108, www.jueterbog.eu.

31. Oktober, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Buschdorf ǀ Backofenscheune

Backtradition zur Reformation

Korbmachermeisterin Thea Müller führt durch Brandenburgs einziges Korbmachermuseum, das mehr als 1.600 Exponate aus aller Welt beherbergt. Die Backscheune hält dazu süße Leckereien zum Osterfest bereit. Infostelle/Buchung: Backofenscheune, 15328 Buschdorf, Tel.: 03346 849808, www.oderbruch-tourismus.de.

31. Oktober, 14.30 Uhr

Prignitz ǀ Perleberg ǀ Evangelische Kirchengemeinde St. Jacobi

Martin Luther - Das Musical

Mitreißende Melodien und Episoden aus dem Alltag des Reformators versetzen die Zuhörenden in die Zeit vor 500 Jahren. Noch einmal werden die Auseinandersetzungen und das Ringen des Reformators spürbar. Die Kinder der Christenlehrgruppe aus dem gesamten evangelischen Kirchenkreis Prignitz werden mit schauspielerischem Talent Szenen aus dem Leben Martin Luthers erzählt. Die Kinder werden begleitet von einem Projektchor und einer Band. Die Leitung haben die Gemeindepädagogin Isabella Scholz-Glomke und Kantorin Dorothea Uibel. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirchengemeinde St. Jacobi, Kirchplatz 5, 19348 Perleberg, Tel.: 03876 612632, www.kirchenkreis-prignitz.de.

31. Oktober, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Neuhardenberg ǀ Schloss Neuhardenberg, Schinkel-Kirche

200 Jahre Schinkel-Kirche – 500 Jahre Reformation

Am 31. Oktober 1817, dem 300. Jahrestag von Martin Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg, wurde die bei einem Brand Anfang des 19. Jahrhunderts schwer beschädigte und nach Entwürfen von Karl-Friedrich Schinkel neu gestaltete Kirche wieder eingeweiht. Und so gilt es am 500. Jubiläumstag der Reformation auch das 200. Jubiläum der Neuhardenberger Schinkel-Kirche zu feiern. Die evangelische Kirchengemeinde Neuhardenberg lädt zu einem musikalischen Festgottesdienst unter Leitung des Neuhardenberger Pfarrers Thomas Krüger und des Kantors Christian Knopf-Albrecht ein. Es erklingt mit Christoph Graupners Kantate „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ ein Schatz der Kantaten-Geschichte. Der lange in Vergessenheit geratene Komponist war Hofkapellmeister in Darmstadt und schuf mehr als 2.000 Kompositionen. Seine Berufung als Thomas-Kantor nach Leipzig musste er auf Geheiß seines Landesherrn ablehnen. Diese Stelle erhielt dann ein gewisser J.S. Bach. Infostelle/Buchung: Schloss Neuhardenberg, Schinkel-Kirche, Schinkelplatz, 15320 Neuhardenberg, Tel.: 033476 600750, www.schlossneuhardenberg.de.

31. Oktober, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Neuzelle ǀ Evangelische Kirche zum Hl. Kreuz

Kloster Neuzelle und die Reformation - Singen Gott zum Lobe und Luther zum Gedächtnis

Die evangelische Kirchengemeinde möchte mit einem Singgottesdienst an die besondere Bedeutung Martin Luthers für die evangelische Kirche erinnern. Luther war ein Singmann. Er liebte die Musik und schuf dem Christenmenschen nicht nur einen neuen Zugang zur Bibel, sondern auch zum Gesang im Gottesdienst. Ungefähr 45 Kirchenlieder hat Luther geschrieben. Oft benutzte er bekannte Melodien oder übersetze Lieder ins Deutsche und machte sie so für den Gemeindegesang singbar. Lied und Gesang wurden ein wichtiger Bestandteil des evangelisch-lutherischen Gottesdienstes, so war es auf seine Weise eine auch dem einfachen Mann zugängige Form der Verkündigung des Evangeliums. Luther begründete eine Musikkultur in Deutschland, die ihre Vollendung in der Kunst Bachs und Schützes fand. Gemeinsam mit dem Fahrradkantor Martin Schulz an der Orgel, wird das Reformationsjubiläum singend gefeiert. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirche zum Hl. Kreuz, Stiftsplatz, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 319, www.ev-kirchengemeinde-neuzelle.de.

31. Oktober, 15.17 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Trinitatiskirche

Lutherfest in Finsterwalde

Am 500. Jahrestag der Reformation lädt die evangelische Kirchengemeinde zum großen Lutherfest in die Sängerstadt ein. Beginn ist um 15.17 Uhr auf den Rathausstufen am Markt. Dort präsentieren Schüler des Sängerstadt-Gymnasiums ein Lutherspiel. Musikalisch umrahmt wird das Stück von einem Projektchor aus der Region. Weiter geht es 16.17 Uhr mit der Eröffnung des Stelenweges, mit dem künftig an markanten Orten der Innenstadt an die Wirkungsgeschichte der Reformation erinnert werden soll. Um 17.17 Uhr führt Olaf Weber, Leiter des Sänger- und Kaufmannsmuseums, letztmalig durch die Ausstellung zur Geschichte der evangelischen Kantorei „Musikam habe allzeit lieb gehabt“. Ein musikalischer Auftakt mit dem Musizierkreis „Laudate“ erwartet die Gäste um 18.17 Uhr im Gemeindehaus, bevor die Trinity-Gospels eine Stunde später in der Trinitatiskirche unter Leitung von Claudia und Andreas Jaeger Auszüge aus dem deutschlandweit gespielten Pop-Oratorium „Luther“ aufführen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Trinitatiskirche Finsterwalde, Kirchplatz 22, 03238 Finsterwalde, Tel.: 0170 73101554, www.kirche-finsterwalde.de.

31. Oktober, 16 Uhr

Fläming ǀ Ziesar ǀ Bischofresidenz Burg Ziesar, Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters

Auf den musikalischen Spuren der Reformation

Das Vokalensemble Vox Nostra präsentiert unter dem Titel „Ein neues Lied heben wir an – Die musikalische Welt von Martin Luther“ ein Konzert zum 500jährigen Reformationsjubiläum. Vox Nostra ist ein internationales und solistisch besetztes Ensemble aus Berlin, das sich unter der Leitung von Burkard Wehner auf die Vokalmusik des Mittelalters spezialisiert hat. Aus Kompositionen der frühen europäischen Kulturzentren wie Klöstern, Kathedralen und Höfen gestaltet Vox Nostra Konzertprogramme, die den Zuhörer in die archaischen Klangwelten des Mittelalters entführen. Preis: Vorverkauf 24 Euro, Abendkasse 28 Euro. Infostelle/Buchung: Bischofresidenz Burg Ziesar, Museum für brandenburgische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittelalters, Mühlentor 15a, 14793 Ziesar, Tel.: 033237 85961, www.havellaendische-musikfestspiele.de.

31. Oktober, 16.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Beeskow ǀ St. Marienkirche Beeskow

Reformatorische Metamorphosen

Wichtige Lebensstationen Luthers werden in Erinnerung gebracht und durch Obertonmusik kommentiert. Mit Obertongesang, Didgeridoo, Shruti-Box, Gong, Klangschalen, Obertonflöte, Blockflöten, Gesang und Tasteninstrumenten soll der Geist der Reformation in einen Weltzusammenhang gestellt werden. Die Reformation nahm vor 500 Jahren ihren Anfang, hat aber ihre Bedeutung im Fortwirken durch die Jahrhunderte. Infostelle/Buchung: St. Marienkirche Beeskow, 15848 Beeskow, Tel.: 03366 26450.

31. Oktober, 18.15 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG)

„Was der Seele Freiheit bringt und gibt“. Luthers Freiheitsschrift

Am Reformationstag 2017 soll Luther selbst zu Wort kommen. Marcel Kohler, Schauspieler und Mitglied des Ensembles des Deutschen Theaters liest zentrale Passagen aus Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ – dem meistgedruckten Buch des 16. Jahrhunderts. Dabei wird die fesselnde und ganz eigene Sprache Luthers erlebbar. Der Text der Freiheitsschrift mag heute fremd klingen, doch elektrisierte er Luthers Zeitgenossen. Der junge Luther, klug und rebellisch, gab Denkanstöße, die noch heute aktuell sind: Was bedeutet Freiheit? Sind wir frei – und wenn ja, was folgt daraus eigentlich? Mit Lautenmusik aus der Renaissancezeit begleitet Eugène Rodger die Lesung. Preis: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG), Kutschstall, Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, www.hbpg.de.

Bis 28. Februar

Elbe-Elster-Land | Mühlberg / OT Altenau | Galerie Altenau

10.09.2017 - 28.02.2018

„Meine Reformation" im Atelier Altenau

Am 10. September öffnete die Ausstellung "Meine Reformation II" mit den Künstlern und Autoren Heinz Weißflog, Lieselotte Rojas Sanoja, Tina Flau, feramansa undMiriam Neudecker, Dr. Roland Strauß, Steffen Fischer, Juan Miguel Restrepo Valdes, Andreas Hanisch, E.R.N.A. und Paul Böckelmann, die sich mit „Dem Wandel-Den Brüchen-Dem Revoltieren-Dem Reformieren-Der Reformation“ auf sehr unterschiedliche Weise auseinandersetzen. Diesen Themen nähern sie sich mit ihren Werken in Anbetracht ihrer jeweiligen politischen und religiösen Standpunkte an. Infostelle/Buchung: Galerie Altenau, Dorfstraße 4, 04931 Mühlberg / OT Altenau, Tel.: 035342 588, www.paul-boeckelmann-erna.de.

Bis 28. Januar

Uckermark | Schwedt | Stadtmuseum

03.09.2017 - 28.01.2018

Reformation mit Herz

Die Sonderausstellung "Reformation mit Herz" spannt einen Bogen zwischen dem Leben Luthers, seinen reformatorischen Forderungen an das katholische Europa, der Einführung des neuen Glaubens in Schwedt durch die Grafen von Hohenstein und den Schwierigkeiten in der religiösen Auseinandersetzung bis zu den Auswirkungen 100 Jahre später. Den ersten Ausstellungsschwerpunkt bildet die Reformation in Schwedt, ein Ort am Schnittpunkt von Uckermark, Neumark und Pommern. Preis: 2 Euro, ermäßigt 1 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag 10-17 Uhr, Sonntag 14-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Schwedt/Oder, Jüdenstraße 17, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 23460, www.schwedt.eu.

