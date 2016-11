09.11.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 46

Auf einen entschleunigten Spaziergang im Barnimer Land können sich die Besucher am 13. November 2016 mit fünf Eseln ab dem Bahnhof Wandlitz in Richtung Liepnitzsee bei der Eselwanderung für Familien begeben. Pausen werden dabei genügend eingelegt und die Strecke ist auch für kurze Kinderbeine gut zu schaffen.

CARMINA BURANA steht ebenfalls am 13. November 2016 im Stadttheater Luckenwalde im Fläming auf dem Programm. Ein großes 50-köpfiges Orchester, bereichert durch 5 Percussionisten, unterstreicht die mitreißende rhythmische Präsenz des populären Chorwerks von Carl Orff.

Das BerlinGuitarTrio präsentiert am 19. November 2016 auf dem Kunsthof Galm im Havelland spanische Gitarrenkunst, umgeben von einzigartigen Werken des Künstlers Gerhard Göschel. Unter anderem stehen die „Suite española“ von Isaac Albéniz sowie „Estilo Flamenco“, die spanische Flamenco-Suite für 3 Gitarren von Hansjoachim Kaps, auf dem Programm.

Zum 12. Mal findet am 13. November 2016 die sagenhafte Wanderung in Bad Freienwalde im Seenland Oder-Spree in die Martinsnacht mit weißem Wassernix, Riesenlebensbaum, Kesselmoor und wilden Würsten statt. Für Kinder ist die Teilnahme mit dem Familienpass Brandenburg kostenfrei.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

13. November, 10.30-16.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Fachklinik Moorbad

Es geschah an Sankt Martin… Weißer Wassernix, Riesenlebensbäume, Kesselmoor

Zum 12. Mal findet die sagenhafte Wanderung in die Martinsnacht mit weißem Wassernix, Riesenlebensbaum, Kesselmoor und wilden Würsten statt. Durch das verwunschene Brunnental führt die Wanderung zum Teller und weiter durch den Wald der 1000 Augen in die dunkle Schlucht am Kesselmoor. Werden die Riesenlebensbäume erreicht, wird es wieder etwas heller und der Baasee erscheint. Am Ilsetempel wird gemeinsam der Sage vom Köhlermädchen Ilse gelauscht. Um den See geht es danach vorbei an Brandenburgs höchstem Baum zur Waldschänke, wo der Wirt mit wilden Würsten, Kuchen und anderen Leckereien wartet. Nach einer ausgiebigen Rast wandern die Ausflügler auf dem Siebenhügelweg vorbei am Wurstbaum zur Köhlerei, wo Kaffee und Kuchen angeboten werden. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Fachklinik Moorbad, Gesundbrunnenstrasse 33, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 425000, kurmittelhaus-freienwalde@freenet.de, www.reha-freienwalde.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

08. – 13. November

Niederlausitz | Cottbus | verschiedene Spielstätten

26. FilmFestival Cottbus - Festival des osteuropäischen Films

Cottbus präsentiert das Filmschaffen Osteuropas in seiner ganzen Breite. Das Festival ist gleichermaßen ein Schaufenster und Netzwerkzentrum, um Brücken zu schlagen. In vier Wettbewerben und weiteren acht Programmsektionen präsentiert das Festival vom Blockbuster bis zum Arthousefilm knapp 200 Produktionen aus rund 35 Ländern. Preis: Je nach Veranstaltung. Infostelle/Buchung: Verschiedene Spielstätten, 03046 Cottbus, info@filmfestivalcottbus.de, www.filmfestivalcottbus.de.

10. November, 17 Uhr

Spreewald | Langengrassau | STIHL

Martinsfest

Mit Lampions ziehen Kinder und ihre Familien, begleitet von Martinsreitern, durch das Dorf bis zur Kirche. Nach der Andacht lodert das wärmende Martinsfeuer und es gibt Grillwurst, Glühwein und Tee zur Stärkung. Infostelle/Buchung: STIHL, Alte Straße, 15926 Langengrassau, Tel.: 035454 393, info@kirchen-luckauer-niederlausitz.de, www.kirchen-luckauer-niederlausitz.de

10. November, 17-19 Uhr

Uckermark | Lychen | St. Johanneskirche Lychen

Martinsfest

Das Martinsfest wird mit einer Andacht in der Kirche begonnen. Anschließend geht es mit einem Laternenumzug und dem Martinspferd zum Friedrich-Ebert-Park. Am Martinsfeuer findet das Fest mit Liedersingen, Martinshörnchen Tee und Punsch seinen Ausklang. Infostelle/Buchung: St. Johanneskirche Lychen, Kirchplatz, 17279 Lychen, Tel.: 039888 479646.

11. November, 16 Uhr

Prignitz | Lenzen | Burg Lenzen

Zum Martinstag – Gans wild und Gans lecker

Eine Exkursion führt zum Schlafgewässer der Gänse. Am Nachmittag fliegen hier die Schlafgäste allmählich ein und bieten ein tolles Naturschauspiel. Im Anschluss geht es zum Burgrestaurant. Dort werden leckere Bio-Gänsebraten aufgetafelt. Preis: 30 Euro inkl. Exkursion und Gänseessen. Infostelle/Buchung: Besucherzentrum Burg Lenzen, Burgstr. 3, 19309 Lenzen, Tel.: 038792 1221, info@‎burg-lenzen.de, www.burg-lenzen.de.

11. November, 19 Uhr

Barnimer Land | Groß Schönebeck | Kirche Groß Schönebeck

Schorfheide Klänge: Robbie Doyle Band

The Robbie Doyle Band hat sich der in Irland so genannten klassischen Variante der traditionellen irischen Musik verschrieben. Die Zuschauer können sich auf einen herrlichen Konzertabend mit traditionellem irischen Liedgut und gälischem Gesang freuen. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Kirche Groß Schönebeck, Schloßstraße 9, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 0177 2241050.

11. November, 20 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Alexej Gerassimez & Percussion Group

Alexej Gerassimez beherrscht gleich mehrere Instrumente. Doch seine größte Liebe gilt der Welt des Schlagzeugs, die er als gefeierter Solist und Komponist so weit wie nur möglich auslotet. Er schreibt selbst Schlagzeugkonzerte und arrangiert klassische Werke um. In seinem spektakulären Konzert gewährt Gerassimez mit drei weiteren Schlagzeug-Besessenen (Julius Heise, Richard Putz, Sergey Mikhaylenko) - vom furiosen Playbacksolo mit Einspielung vom Band bis zum Bodypercussion-Quartett - ganz erstaunliche Einblicke in sein vielschichtiges Universum. Preis: 10-26 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, service‎@nikolaisaal.de, www.nikolaisaal.de.

12. November, 10 Uhr

Havelland | Falkensee | Bürgerhaus Finkenkrug

Workshop: Stollen, Kräuterkekse & Rauhnächte

Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Damit beginnt die Zeit der Ruhe und Besinnung. Es werden die ersten Kekse und Stollen gebacken. Da das Werkeln in der Küche in einer Gruppe aber viel mehr Spaß als alleine, bietet die Kräuterfee Tina einen außergewöhnlichen Weihnachts-Back-Kurs an. Gemeinsam entstehen Rosenzuckerstollen und Kräuter-Kekse. Zwischendurch stellen die Hobbybäcker verschiedene Kräutermischungen her und erfahren mehr über die bevorstehenden Rauhnächte. Der Kurs hat eine Mindestteilnehmeranzahl von 5 Personen. Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Preis: 36 Euro inkl. Materialkosten, Rezepte und einem kleinen Imbiss. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus Finkenkrug, Feuerbachstr. 23, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 426639, www.KraeuterFeeTina.de.

12. November, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | Märkisches Haus des Waldes

Futterhäuschenbau

Unsere gefiederten Freunde brauchen Futterhäuschen für den Winter. Interessierte dürfen selbst Hand anlegen und ihrer Kreativität beim Futterhäuschenbau freien Lauf lassen. Sie werden dabei von den Mitarbeitern des Hauses des Waldes in Gräbendorf unterstützt. Am Lagerfeuer gibt es für die fleißigen Bastler Tee, Glühwein und Würstchen. Infostelle/Buchung: Märkisches Haus des Waldes, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 64444, www.haus-des-waldes.info.

12. November, 19-21.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Stadtklubhaus Hennigsdorf

Kabarett Leipziger Pfeffermühle: "Drei Engel für Deutschland - Teil 2 Schröpfungsgeschichte"

Die drei Engel Paschke, Pollmann und Peters kommen auch in ihrem zweiten Programm nicht zur Ruhe. Den Chef hat es schwer erwischt: Gott hat einfach die Nase gestrichen voll vom Treiben auf der Erde. Keiner hört mehr auf ihn, die Menschen machen was sie wollen. Er lässt sich für die nächsten 1000 Jahre krankschreiben und verschwindet ins Sabbatical, um in der REHA zwischen Klangschalentherapie und Tantra Yoga seine eigene Mitte wiederzufinden. Als Depressionsvertretung müssen die drei Engel die Probleme von Deutschland in den Griff bekommen: Warum kann ein Straßenschild religiöse Gefühle verletzen und zu unkontrolliertem Hyperventilieren im Straßenverkehr führen? Könnte Jesus heute noch das Wunder der Speisung der 5.000 mit nur einem Fisch vollbringen oder würde er an der Fangquote der EU-Bürokratie scheitern? Eine kabarettistische Achterbahnfahrt durch das hysterische Deutschland mit seinen Bekloppten, Krisengewinnlern und tiefenentspannten Politikern. Preis: Vorverkauf: ab 16,50 Euro, ermäßigt ab 13,20 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtklubhaus Hennigsdorf, Edisonstr. 1, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 03302 810637.

12. November, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Bürgerhaus

Mumpitz

Mumpitz – das ist A-Cappella-Comedy vom Feinsten. Interessante Sounds, ausgefallene Rhythmen, witzige Texte und eine abwechslungsreiche, originelle Bühnenshow rund um die wichtigen und weniger wichtigen Themen des täglichen Lebens, präsentiert von vier jungen Künstlern mit einer großen Leidenschaft für Musik und Gesang. Nach ihrem ersten Bühnenprogramm „Frau tut was Mann kann!“ sind Vivien Schwedler, Marina Tinz, Lars Hempel und Hannes Klein jetzt mit ihrem zweiten abendfüllenden Bühnenprogramm „Mumpitz... noch Fragen!?“ auf den deutschen Bühnen unterwegs und erkunden damit neue musikalische sowie thematische Gefilde. Sie begeistern ihr Publikum mit einer gelungenen Mischung aus Humor, Musikalität, Originalität und vor allem: Spaß am Singen. Preis: 25 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus, Burgplatz, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, info@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

12. November, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland | Spremberg | Hotel Stadt Spremberg

Krimi & Dinner "Zum Sterben verpflichtet"

Seit nunmehr 40 Jahren ist Agatha Christie verstorben und noch immer ist kein würdiger Nachfolger für die "Duchess of Death" gefunden. Doch statt weiterhin auf eine würdige Thronfolge zu warten, beschließt der launische Butler und Gärtner die skurrilen Fälle von der Detektivin Inga Hellström zu verfilmen. Alle sind begeistert. Nur Inga weiß davon nichts. Als es am Drehort auch noch zu einem Mord kommt, übernimmt Inga das Ruder der Ermittlungen in der Film- und Modewelt. Preis: 59 Euro inkl. Menü. Infostelle/Buchung: Hotel Stadt Spremberg, Am Markt 5, 03130 Spremberg, Tel.: 03563 39630, info@hotel-stadt-spremberg.de, www.hotel-stadt-spremberg.de.

13. November, 11 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Bahnhof

Eselwanderung für Familien

Die Blätter sind schon fast alle von den Bäumen gefallen und wir Menschen ziehen uns langsam in unsere warmen Behausungen zurück. Draußen ist es nicht mehr ganz so schön wie im goldenen Oktober und dennoch lebt und pulsiert die Natur. Es sind die Tiere, die jetzt emsig auf Futtersuche sind und sich für den Winter bereit machen. Was liegt da näher, als mit der ganzen Familie in tierischer Begleitung einen entschleunigenden Spaziergang durch den wunderschönen, herbstlichen Naturpark Barnim zu machen? Fünf Esel und deren menschliche Begleiter begleiten die Gruppe auf einer Entdeckungstour durch den bunten Herbstwald Richtung Liepnitzsee. Pausen wird es genügend geben und die Strecke ist auch für kurze Kinderbeine gut zu schaffen. In der Pause wird am See eine leckere Brotzeit für alle Teilnehmer serviert. Die Dauer der Esel-Tour ist ein wenig flexibel, denn weil Esel schon einmal stur sein können, bestimmen sie das Tempo. Preis: 24,95 Euro, Kinder 9,95 Euro. Infostelle/Buchung: Bahnhof, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 67277, info@barnim-tourismus.de, www.barnim-tourismus.de.

13. November, 17-18.30 Uhr

Fläming | Luckenwalde | Stadttheater Luckenwalde

CARMINA BURANA

Die Carmina Burana von Carl Orff gehört zu den populärsten klassischen Chorwerken. Alles, was die mittelalterlichen Gedichte an naturhafter Derbheit und Holdheit enthalten, hat Orff in Liedern, Chören und Tänzen zum Leben erweckt. Es ist ein Stück bunt gewürfelten Daseins voll Saft und Kraft - ein Sinnbild für das Auf und Ab des Lebens. Das große Rad der Schicksalsgöttin gibt dem Werk mit dem fulminanten Chor "O Fortuna" einen beeindruckenden, stimmgewaltigen Rahmen. Das große 50-köpfige Orchester, bereichert durch 5 Percussionisten, unterstreicht die mitreißende rhythmische Präsenz der Carmina Burana. Preis: 24,20 Euro, ermäßigt 12,10 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, touristinfo@luckenwalde.de, www.luckenwalde.de.

19. November, 16.00 Uhr

Havelland | Galm | Kunsthof Galm

Spanische Gitarrenkunst auf dem Kunsthof Galm

Das BerlinGuitarTrio präsentiert spanische Gitarrenkunst, umgeben von einzigartigen Werken des Künstlers Gerhard Göschel. Unter anderem stehen die „Suite española“ von Isaac Albéniz sowie „Estilo Flamenco“, die spanische Flamenco-Suite für 3 Gitarren von Hansjoachim Kaps, auf dem Programm. Speziell zu diesem Konzert wird es eine exklusive Ausstellung mit teilweise ganz neuen Arbeiten geben. Unter anderem ist das Werk „Makrokosmos, Remake“ von 2015 zu bewundern. Preis: VVK 24,- / AK 27,-. Infostelle/Buchung: Eintrittskarten für die Havelländischen Musikfestspiele sowie der Shuttle Service zum Kunsthof Galm sind über die Internetseite www.havellaendische-musikfestspiele.de sowie unter der Telefonnummer 033237/85963 buchbar.

