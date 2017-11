08.11.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 46

Kinder kommen mit dem Familienpass Brandenburg kostenfrei mit zur 12. Sagenhaften Wanderung in die Martinsnacht mit weißem Wassernix, Riesenlebensbaum, Kesselmoor und wilden Würsten. Diese ganz besondere Tour startet im Seenland Oder-Spree in Bad Freienwalde (Oder).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

12. November, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Freienwalde (Oder) ǀ Fachklinik Moorbad

Es geschah an Sankt Martin… Weisser Wassernix, Riesenlebensbäume, Kesselmoor

12. Sagenhafte Wanderung in die Martinsnacht mit weißem Wassernix, Riesenlebensbaum, Kesselmoor und wilden Würsten. Es geht bereits zum 12. Mal in Folge auf eine sagenhafte Wanderung der besonderen Art. Denn in dieser Nacht soll der weiße Wassernix auf dem Baasee erscheinen. Durch das verwunschene Brunnental führt die Wanderung zum Teller. Weiter geht es durch den Wald der 1000 Augen in die dunkle Schlucht am Kesselmoor, wo die Wilde Jagd die Nacht erwartet. Werden die Riesenlebensbäume erreicht, wird es wieder etwas heller. Dann liegt der Baasee direkt vor den Wanderern. Am Ilsetempel wird gemeinsam der Sage vom Köhlermädchen Ilse gelauscht. Etwas weiter, an Brandenburgs höchstem Baum, befindet sich die Waldschänke, wo der Wirt mit wilden Würsten, Kuchen und anderen Leckereien wartet. Nach einer ausgiebigen Rast geht es auf den Siebenhügelweg vorbei am Wurstbaum zur Köhlerei, wo Kaffee und Kuchen angeboten werden. Preis: 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Fachklinik Moorbad, Gesundbrunnenstrasse 33, 16259 Bad Freienwalde (Oder), Tel.: 03344 333200, www.berg-frei.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

11. November, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda ǀ Ev. St. Nikolai-Kirche

"Paulus" - Oratorium in der Ev. St. Nikolai Kirche Bad Liebenwerda

Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium "Paulus" wird aufgeführt mit den Kantoreien Bad Liebenwerda, Elsterwerda, Lübbecke und Espelkamp, der Elblandphilharmonie Sachsen, dem Vocalensemble des Elbe-Elster-Kreises sowie Solisten. Die Botschaft von Gottes Gnade, die Paulus in seinen Briefen an die ersten christlichen Gemeinden im Mittelmeerraum formulierte, bildete für Luther die entscheidende Erkenntnis während seines Bibelstudiums. Diese Erkenntnis war für ihn nicht nur eine große Befreiung, sondern wurde zum Auslöser für die Reformation. Daher wird das Oratorium „Paulus“ anlässlich des 500-jährigen Reformationsgedenkens in der Kirche aufgeführt, in der auch schon Martin Luther selbst zu Gast war. Preis: 7-13 Euro, Kinder freier Eintritt. Infostelle/Buchung: Ev. St. Nikolai-Kirche, Markt 24, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 2776, www.bad-liebenwerda.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

09. November, 19.30 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Schulzendorf ǀ Patronatskirche

Schulzendorfer Kulturreihe 2017 - Beethoven meets Beatles

„Beethoven meets Beatles“ mit dem Violoncellisten Daniel Sorour und dem Pianisten Clemens Kröger. Der Kontrast aus Modernem und Traditionellem macht den Reiz und den Erfolg von „The Modern Cello-Ioano-Duo“ aus. Die monumentale Architektur und die edle Melodie der Wiener Klassik treffen auf Jazz und zeitgenössische Komponisten. Pop-Klassiker werden im neuen Gewand gespielt. Preis: 10 Euro. Infostelle/Buchung: Patronatskirche, Dorfstraße, 15732 Schulzendorf, Tel.: 03762 93070, www.schulzendorf.de.

10. November, 19.30 Uhr

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal

Uckermärkische Bühnen - Ole Lehmann "Homofröhlich!"

Ole Lehmann fühlt sich oft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen und sucht Antworten: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte DANKE und BITTE verschwunden? Und warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck für MENSCH ist? Preis: 22 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Kleiner Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, www.theater-schwedt.de.

11. November, 13 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Spremberg OT Hornow ǀ Confiserie Felicitas GmbH

Pralinenseminar

Wodka-Wedel, Ouvertüre oder Romana, mit Alkohol oder ohne, mit Marzipan oder Nougat, Nüssen oder Kokos: In der Confiserie Felicitas werden 60 verschiedene Pralinensorten in aufwändiger Handarbeit hergestellt. Wer selbst einmal Chocolatier sein möchte, kann sein Geschick bei diesem Seminar ausprobieren und der Schokoladenlust frönen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 90 Euro. Infostelle/Buchung: Confiserie Felicitas GmbH, Schokoladenweg 1 (ehemals Dorfstraße 15), 03130 Spremberg OT Hornow, Tel.: 035698-8055549, www.confiserie-felicitas.de.

11. November, 14 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Rheinsberg ǀ Musikakademie Rheinsberg, Kavalierhaus der Schlossanlage

HÖFISCHE MASKEN BASTELN FÜR KINDER

Gekleidet in einem historischem Kostüm nimmt Gerd Hölzner von der Geschichtswerkstatt Barockoko die Kinder mit auf eine Reise ins 18. Jahrhundert und erzählt von der höfischen Kultur und den damaligen Karnevalsfeiern mit venezianischen Masken. Jedes Kind kann eine eigene Maske mit Perlen und anderen Materialien verzieren. Im Anschluss wird eine Polonaise eingeübt und aufgeführt. Preis: 5 Euro für Kinder inkl. Material, 3 Euro ohne Material. Infostelle/Buchung: Musikakademie Rheinsberg, Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 03393 172110, www.musikakademie-rheinsberg.de.

11. November, 15 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Gartenkurs - Heilsame und essbare Wildpflanzen

Oft liegt das Glück direkt vor unserer Nase, wir müssen es nur (er)kennenlernen. Die Natur vor der Haustür birgt zu jeder Jahreszeit einen großen Schatz an schmackhaften und heilkräftigen Wildpflanzen. Bei einem Spaziergang in den nahen Wiesen und im Garten des BARNIM PANORAMA begeben sich die Teilnehmer mit allen Sinnen auf die Spuren der Wildpflanzen und Bäume. Sie entdecken, schmecken und sammeln, erfahren von ihren kulinarischen und heilkräftigen Fähigkeiten. Anschließend stellen sie eine grüne Kleinigkeit her. Preis: 5-8 Euro zuzüglich 3 Euro Materialkosten. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 03338 398931127, www.barnim-panorama.de.

11. November, 15 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater Luckenwalde

Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon

Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traumblatt wachsen lassen, eins mit einem blauen Ypsilon darauf. Die beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, aber ein Ypsilon? Gibt es überhaupt Wörter mit einem Ypsilon? Keine wichtigen, oder? Anstimmen kann man das Traumblatt ja mal. Da springt das Ypsi heraus, singt und tanzt, denn heute ist es endlich einmal wichtig. Die uralte Buchstabenhexe Alrune ist darum donnergewaltig wütend. Das Ypsilon soll sofort zurück ins Lexikon. Auf einmal ist das Ypsi verschwunden. Wo ist es hin? Der Traumzauberbaum schickt seine Waldgeister und die Kinder auf eine abenteuerliche Reise, um es zurückzuholen. Denn was soll sonst werden aus den Geschichtenliedern und den Märchen, wenn da einfach ein Buchstabe fehlt? Ob es gelingt, das Ypsi zurückzuholen? Preis: 19,80 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, www.luckenwalde.de.

11. November, 15.30 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark

St. Martinsfest

Zum St. Martinsfest im Volkspark können sich Familien eine Laterne basteln, der Geschichte des St. Martins lauschen und am Feuer ein Stockbrot braten. Und natürlich gibt es einen Umzug, der von St. Martin auf seinem Pferd angeführt wird. Das große Martinsfeuer wird nach dem Umzug entfacht und sorgt für einen leuchtenden Abschluss dieses Festes. An diesem Tag wird des heiligen St. Martins gedacht, eines Offiziers der römischen Armee des 4. Jahrhunderts, der mitten im Winter durch die Stadt ritt, seinen Mantel mit einem Schwert in zwei Teile schnitt und eine Hälfte einem frierenden Bettler schenkte und ihm somit das Leben rettete. Preis: 1,50 Euro, ermäßigt 50 Cent zzgl. Parkeintritt. Infostelle/Buchung: Volkspark Potsdam - Großer Wiesenpark, Georg-Hermann-Allee 101, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 6206777, www.volkspark-potsdam.de.

11. November, 16 Uhr

Havelland ǀ Butzow ǀ Alte Schule

Butzower Martinsfest mit Laternenumzug

Wenn ein Zosse mit weißen "Strümpfen" durch Butzow schreitet, ist St. Martinsfest. Kinder aus Butzow und Umgebung tragen die Martinsgeschichte vor. Danach erhalten alle Kinder den berühmten Weckmann. Nach dem Laternenumzug haben sich die Kinder und ihre Familien das Abendbrot redlich verdient. Infostelle/Buchung: Alte Schule, Butzower Dorfstr. 9, 14778 Butzow, Tel.: 0176 41946563, www.beetzseeheide.org.

11. November, 16 Uhr

Havelland ǀ Groß Ziethen ǀ Schloss Ziethen

Die Kunst des Klavierspielens III – Das Wohltemperierte Klavier

Die Havelländischen Musikfestspiele sind erneut auf Schloss Ziethen zu Gast. Im Rahmen der „Kunst des Klavierspielens 2017“ präsentiert Frank Wasser im Konzertsaal des historischen Schlosses den zweiten Teil des Wohltemperierten Klaviers, ein Werk, das über alles hinausragt, was auf dem Gebiet der Präludien und Fugen existiert. Der aus Trier stammende Pianist studierte Klavier an der Hochschule der Künste in Berlin (heute UdK). Als Solist und Kammermusiker führten ihn seine Konzerte bisher in über 25 Länder. Dabei umfasst sein Repertoire weite Teile der Solowerke von Barock bis zur Moderne. Preis: Vorverkauf 24 Euro, Abendkasse 28 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Ziethen, Alte Dorfstr. 33, 16766 Groß Ziethen, Tel.: 033237 85963, www.havellaendische-musikfestspiele.de.

11. November, 16.30 Uhr

Spreewald ǀ Burg ǀ Treffpunkt: Schule Burg

Martinsfest mit Martinsumzug

Der Martinsumzug beginnt an der Schule Burg und führt über den Festplatz zur evangelischen Kirche. Auf der Kirchenbühne werden die Martinsgeschichte gespielt und Martinshörnchen verteilt. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Schule Burg, Bahnhofstraße 10, 03096 Burg, Tel.: 035603 455, www.BurgimSpreewald.de.

12. November, 16 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Tucholsky-Programm - „Mit goldenem Herzen und eiserner Schnauze“

Zu einer außergewöhnlichen Lesung lädt das Wittenberger Kultur- und Festspielhaus ein. Unter dem Titel „Mit goldenem Herzen und eiserner Schnauze“ lesen die Prignitzer Jürgen Schmidt und Hardy Schomaker Kurzgeschichten und Gedichte von Kurt Tucholsky vor, die die Zeit von 1912 bis 1933 persiflieren, aber auch überraschende Wendungen zur Gegenwart offenbaren. Die szenische Lesung erweckt an diesem Nachmittag die Schriftstücke eines großartigen Satirikers zum Leben und lässt die Besucher in die gesellschaftlichen Verhältnisse Anfang des 20. Jahrhunderts eintauchen. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

12. November, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Röderland OT Saathain ǀ Gut Saathain

"DAS BESTESTE" - Musikkabarett SCHWARZE GRÜTZE auf Gut Saathain

Auch nach Jahren strotzen die Lieder der "Schwarze Grütze" vor Aktualität. Schon immer war es ihr Markenzeichen, fein geschliffenen Wortwitz mit musikalischem Können zu verbinden und ihre bitterbösen gesellschaftlichen Seitenhiebe virtuos mit dem reinen Spaß an der Sprache zu würzen. Nach 20 Jahren gemeinsamer Bühnenpräsenz gibt es nun ein Wiederhören mit einigen der besten deutschsprachigen Kabarettsongs, die die Kleinkunst derzeit zu bieten hat. Die Nummern des Duos haben über die Jahre nichts an Frische verloren – ganz im Gegenteil. Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum lässt es die "Schwarze Grütze" so richtig krachen. Es braucht schon eine gute Ausrede, sich das entgehen zu lassen. Preis: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Infostelle/Buchung: Gut Saathain, Am Park 5, 04932 Röderland OT Saathain, Tel.: 03533 819245, www.gut-saathain.de.

15. November, 19 Uhr

Niederlausitz ǀ Guben ǀ WerkEins

Kabarett: Die Oderhähne

Geht es abwärts nach oben oder aufwärts nach unten? Werden wir scheitern oder gescheitert? Sind wir zuständig oder ständig zu? Ist im Namen des Volkes auch im Sinne des Volkes? Haben wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen oder haben wir sie nur aufgegabelt? Fragen über Fragen! Aber wer gibt Antworten? Das Kabarett „Die Oderhähne“ aus und in Frankfurt (Oder) hat in seinem neuen Programm „ABWÄRTS NACH OBEN“ Antworten, auf die es noch keine Fragen gibt. Die Kabarettisten nehmen ihr Publikum mit auf die Fahrt im Aufzug durch die politischen Etagen dieses Landes. Preis: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

500 Jahre Reformation:

11. November, 17 Uhr

Havelland ǀ Lietzow ǀ Kirche

Martinsfest in der Kirche Lietzow

Zum Tauftag Martin Luthers öffnet sich die Kirche Lietzow vor allem den Kindern ihre Türen und lädt zum Martinsfest ein. Alle Besucher erleben ein interessantes und informatives Tischgespräch. Infostelle/Buchung: Kirche Lietzow, 14641 Lietzow, Tel.: 03321 452989, www.kk-nauen-rathenow.de.

13. November, 14 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Pflanzaktion "Martin-Luther-Apfelbaum" im BARNIM PANORAMA

Die Gemeinde Wandlitz mit dem BARNIM PANORAMA ist einer der 95 Subskribenten des Martin-Luther-Apfelbaumes, der anlässlich des 500. Reformationsjubiläums in den Barnimer Baumschulen gezüchtet wurde und nun am BARNIM PANORAMA seinen neuen Platz findet. Das Bäumchen wird für jedermann sichtbar auf eine Wildblumenwiese vor dem Verwaltungsgebäude gepflanzt und damit zur Visitenkarte des Hauses. Es ergänzt eine Gruppe von zwei vorhandenen Apfelbäumen und wird künftig auch in Gartenangebote einbezogen. Im Anschluss an die Pflanzung findet die Eröffnung der neuen Sonderausstellung "Im Stall und auf der Weide. Wie gut geht's unseren Tieren?" statt. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, www.barnim-panorama.de.

Bis 27. November, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

04. – 27.11.2017

Hier stehe ich und kann nicht anders

Über Martin Luthers spannendes Leben, seine wichtigsten Thesen, seinen Machtkampf mit der katholischen Kirche und die Geburtsstunde der evangelischen Kirche erzählt die Religionspädagogin und Autorin Meike Roth-Beck in ihrem Kinderbuch. Der mehrfach ausgezeichnete Buchkünstler Klaus Ensikat lässt die Zeit des ausklingenden Mittelalters mit seinen künstlerisch hochwertigen Illustrationen lebendig werden. Am 26. November, um 16 Uhr, liest die Autorin aus ihrem Buch. Preis: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.org.

Bis 28. Februar

Elbe-Elster-Land | Mühlberg / OT Altenau | Galerie Altenau

10.09.2017 - 28.02.2018

„Meine Reformation" im Atelier Altenau

Am 10. September öffnete die Ausstellung "Meine Reformation II" mit den Künstlern und Autoren Heinz Weißflog, Lieselotte Rojas Sanoja, Tina Flau, feramansa und Miriam Neudecker, Dr. Roland Strauß, Steffen Fischer, Juan Miguel Restrepo Valdes, Andreas Hanisch, E.R.N.A. und Paul Böckelmann, die sich mit „Dem Wandel-Den Brüchen-Dem Revoltieren-Dem Reformieren-Der Reformation“ auf sehr unterschiedliche Weise auseinandersetzen. Diesen Themen nähern sie sich mit ihren Werken in Anbetracht ihrer jeweiligen politischen und religiösen Standpunkte an. Infostelle/Buchung: Galerie Altenau, Dorfstraße 4, 04931 Mühlberg / OT Altenau, Tel.: 035342 588, www.paul-boeckelmann-erna.de.

