17.11.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 47

Kenner verorten Rachael Sage zwischen Kate Bush und Elton John. Am 18. November 2016 tritt sie in Potsdam im Nikolaisaal auf. Ihr jüngstes Album hat sie dem Tanz gewidmet. In ihren gefühlvollen Songs lässt sie Elemente von Folk, Pop und Rock einfließen, kammermusikalisch sparsam und zuweilen skurril arrangiert.

Bei einer Wanderung geht es am 19. November 2016 begleitet von drei Packeseln, die die Verpflegung und die Sitzunterlagen tragen, durch die Grüne Rummel im Fläming. Zusammen überqueren die Ausflügler die Plane und wandern gemütlich durch das Planetal. Ein Besuch des Naturparkzentrums in Raben rundet den Ausflug ab.

Auf einem rund 6 Kilometer langen Trail durch die Ratsheide im Lausitzer Seenland kämpfen am 19.-20. November 2016 reinrassige Siberian Huskies, Alaskian Malamuten und Samojeden um Meter und Sekunden beim 22. Internationalen Schlittenhunderennen. Über 100 Musher und Musherinnen, wie die Schlittenhundeführer genannt werden, nehmen zusammen mit ihren Hunden daran teil.

Schokoladenfans können bei einer Führung bei Edelmond die verschiedenen Stationen der handwerklichen Schokoladenherstellung sehen und erleben. Bei Vollzahlung eines Erwachsenen kann ein Kind mit dem Familienpass Brandenburg kostenfrei teilnehmen.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig nach Vereinbarung

Spreewald | Luckau | Edelmond

Edelmond Kakaobohnen-Schokoladen

Als einziger handwerklicher Hersteller walzt Edelmond aus der ganzen, rohen Bio-Kakaobohne seine Schokolade selbst. In einem langen mechanischen Walzvorgang über 50 Stunden entsteht eine Schokolade „wie vor 100 Jahren. Aus der ganzen rohen Kakaobohne wird nach den Regeln und Bräuchen des traditionellen Handwerks eine reine Schokolade ohne jegliche Zusatzstoffe hergestellt. Dabei kommen teilweise auch historische Schokoladenmaschinen oder deren Nachbauten zum Einsatz. Das alles können Schokoholiker bei einer Führung durch die verschiedenen Stationen der handwerklichen Schokoladenherstellung sehen und erleben. Bei der anschließenden Verkostung können die Besucher den Geschmackstest machen. Preis: 7 Euro, Kinder bis 13 Jahre 4,50 Euro für die Führung: „Wie wird Schokolade klassisch hergestellt?" mit Verkostung. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Edelmond, Zöllmersdorfer Dorfstraße 4, 15926 Luckau OT Zöllmersdorf, Tel.: 03544 5589104, info@edelmond.de, www.edelmond.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

17. November, 10 Uhr

Niederlausitz | Guben | Plastinarium

10 Jahre Gubener Plastinate

Im November 2006 gründete der Arzt und Wissenschaftler Dr. Gunther von Hagens in Guben sein PLASTINARIUM. In den aufwendig renovierten, historischen Gebäuden einer ehemaligen Tuchmacherei erhalten die Besucher seitdem auf 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche umfassende Einblicke in das von Dr. Gunter von Hagens entwickelte Verfahren der Plastination und in die Anatomie von Mensch und Tier. Zudem können die Besucher in Guben auch direkt die Herstellung der Plastinate verfolgen. Zum 10. Jubiläum laden Dr. Gunther von Hagens, Dr. Angelina Whalley und Rurik von Hagens herzlich ins PLASTINARIUM nach Guben ein. Um 10 Uhr findet das Pressegespräch zum Jubiläum statt. Ab 11 Uhr ist der Festakt mit Musik und Reden geplant. Ab 12 Uhr haben die Besucher bei individuellen Touren über das Gelände die Möglichkeit, auch bisher unbekannte Plastinate zu entdecken und beispielsweise die riesige Großtiersäge zu betrachten. Infostelle/Buchung: Plastinarium, Alte Poststraße 26, 03172 Guben, Tel.: 03561 5474382.

17. November, 15 Uhr

Havelland | Falkensee | Stadthalle Falkensee

Peter Pan - Das Nimmerlandmusical

Peter Pan ist DIE Geschichte über das Erwachsenwerden. Kinder wie Erwachsene fiebern seit Generationen mit, wenn Peter Pan und Wendy mithilfe der verlorenen Jungen und der Fee Tinkerbell gegen Capt’n Hook antreten. Das Theater Lichtermeer nimmt sein Publikum mit auf die fantastische Reise nach Nimmerland. In einer abenteuerlichen, detailverliebten Bearbeitung entfaltet das Bühnenstück seinen ganz eigenen Zauber. Vor stetig wandelbarem Bühnenbild spielt, tanzt und singt das sechsköpfige Ensemble und lässt alle Helden und Schurken dieses Abenteuers mit Schattenspielen, Handpuppen, Bühnenzauber, Tanz und Gesang lebendig werden. Ein Musical für alle, die sich ihren Glauben an die Fantasie und an Feen bewahrt haben. Preis: 15-31 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Falkensee, Scharenbergstr. 15, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 239906, www.stadthalle-falkensee.de.

18. November, 20 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Jazz im Keller

Am 18. November verwandelt sich das Foyer der Kultur- und Festspielhauses in eine gemütliche Jazzkneipe. Zur letzten Ausgabe von „Jazz im Keller“ in diesem Jahr gibt es Swingstandards und Klassiker zu hören. Vier Jazz- und Swingfanatiker der Berliner Szene widmen sich einem der ganz Großen der Jazzgeschichte: Duke Ellington hat als Pianist, Komponist und Bigband-Leader wie kaum ein anderer den Jazz geprägt. Grundehrlicher Swing, geradezu sinfonische Arrangements und zugleich eingängig schöne Melodien – Ellingtons Kompositionen faszinieren damals wie heute. Preis: 14 Euro. Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

18. November, 20.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal Potsdam (Foyer)

Rachael Sage

Über Port Chester müssen bei ihrer Geburt gleich mehrere glückliche Sterne gefunkelt haben. Denn diese ungemein produktive Künstlerin, hierzulande bislang noch ein echter Geheimtipp, ist mit Talenten reich gesegnet. Bevor sich die Multi-Instrumentalistin und SingerSongwriterin Rachael Sage endgültig für die Musikerlaufbahn entschied, absolvierte sie eine klassische Ausbildung zur Ballett-Tänzerin. Auch mit Malerei und Poesie hat sie sich ernsthaft beschäftigt. Das jüngste Album Rachael Sages ist ihrer ersten großen Liebe, dem Tanz, gewidmet. Sie lässt in ihre gefühlvollen Songs Elemente von Folk, Pop und Rock einfließen, kammermusikalisch sparsam und zuweilen skurril arrangiert. Kenner verorten Rachael Sage zwischen Kate Bush und Elton John. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Foyer), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, service@nikolaisaal.de, www.nikolaisaal.de.

19. November, 11-14 Uhr

Fläming | Raben | Treffpunkt: Parkplatz im Ort

Mit den Eselnomaden durch die Grüne Rummel

Die Wanderung wird begleitet von drei Packeseln, die die Verpflegung und die Sitzunterlagen tragen. Zusammen überqueren die Ausflügler die Plane und wandern gemütlich durch das Planetal. Weiter geht es durch Kiefern- und Buchenwald und offene Landschaft. Bei einem kleinen gemeinsamen Picknick tanken Mensch und Esel neue Kraft. Im weiteren Verlauf der Wanderung werden Hänge steiler und die Gruppe erreicht die Grüne Rummel. Ein Besuch des Naturparkzentrums unten in Raben rundet den Ausflug ab. Preis: 19 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Parkplatz im Ort, Brennereiweg, 14823 Raben, Tel.: 01573 0308560, info@eselnomaden.de, www.eselnomaden.de.

19. November, 14-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Naturparkhaus

RangerTour: Mistel-ZWEIG

Kleinbus-Exkursion zu Mistel-Entdeckungen. Ob als Heilpflanze der gallischen Druiden, als heilige Pflanze der Kelten oder als Fruchtbarkeitssymbol der Germanen- schon immer umgab die Mistel ein geheimnisvoller Schleier. Dieser wird an der Seite des Rangers nun gelüftet. Er erklärt auch, warum unter Mistelzweigen geküsst werden sollte. Eine Anmeldung bis zum 17. November ist erforderlich. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: Naturparkhaus, Markt 20, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 471594, heidelandschaft@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

19. November, 16 Uhr

Uckermark | Schwedt | Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM

CineSwimming "Kung Fu Panda 3" – Das Kino im AquariUM

Baden und Kino – jedes für sich ist schon ein Erlebnis. Im AquariUM erleben Kinder und Erwachsene beides miteinander. Denn während man auf großen Schwimmreifen auf dem Wasser sitzt, flimmert der der Film „Kung Fu Panda 3“ auf der Riesenleinwand und sorgt für außergewöhnlichen Bade- und Kinospaß. Preis: 6 Euro. Infostelle/Buchung: Freizeit- und Erlebnisbad AquariUM, Am Aquarium 6, 16303 Schwedt/Oder, Tel.: 03332 449363, www.aquarium-schwedt.de.

19. November, 19 Uhr

Dahme-Seenland | Schulzendorf | Patronatskirche

Klaus Sedl "Das Midlife Konzert"

Anlässlich seines runden Geburtstages und seines 40. Bühnenjubiläums gibt der Schulzendorfer Musiker und Komponist Klaus Sedl ein Benefizkonzert für die Patronatskirche. Mit dabei sind alte und neue Wegbegleiter, Sänger, Instrumentalisten, Formationen und vor allem viele „seiner“ Lieder aus fremder und eigener Feder. Infostelle/Buchung: Patronatskirche, Dorfstraße, 15732 Schulzendorf, www.schulzendorf.de.

19. November, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Kulturkirche Neuruppin

Pink Floyd performed by ECHOES

Pink Floyd sind die Giganten des Progressive- und Art-Rock, die Architekten gewaltiger magischer Klanggebäude mit einzigartiger musikalischer Ästhetik, die Zeremonienmeister bombastischer Live-Shows. Pink Floyd sind eine der größten Bands aller Zeiten und haben längst ihren Platz im Rock-Olymp. Seit dem viel zu frühen Tod des Pink Floyd-Keyboarders Richard Wright im Jahr 2008 steht endgültig fest, dass Pink Floyd nie mehr in der Originalbesetzung zu sehen sein werden. Mit der Band ECHOES wird das Erbe dieser legendären Band jedoch weitergetragen. Am 19. November nehmen sie das Publikum in der Kulturkirche Neuruppin mit auf eine höchst emotionale Reise zur "dunklen Seite des Mondes". Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ kommen dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit geratene Werke wieder zu Gehör. Preis: 34,70-44,60 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 2687, www.kulturkirche-neuruppin.de.

19. – 20. November, 15 Uhr

Lausitzer Seenland | Spremberg | verlängerte Bergstraße

22. Internationales Schlittenhunderennen

An der verlängerten Bergstraße in Spremberg wird es wieder zu hören sein - das laute Heulen aus über 500 Hundekehlen. Dort nämlich treffen sich über 100 Musher und Musherinnen, wie die Schlittenhundeführer genannt werden, zusammen mit ihren reinrassigen nordischen Hunden, um am 22. Internationalen Schlittenhunderennen teilzunehmen. Auf dem rund 6 Kilometer langen Trail durch die kurvenreiche und hügelige Ratsheide kämpfen dann reinrassige Siberian Huskies, Alaskian Malamuten und Samojeden um Meter und Sekunden. Preis: 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Verlängerte Bergstraße, 03130 Spremberg, www.spremberg.de, www.alaskafeeling.de.

20. November

Barnimer Land | Oderberg | Fahrgastschifffahrt Oderberg

Winterliche Erlebnisfahrt

Mit Beginn der kalten Jahreszeit laden die Mitarbeiter der Fahrgastschifffahrt Oderberg auf das beheizte Schiff zur kulinarischen Schlemmerfahrt ein. Der schiffseigene Koch richtet ein Brunch-Buffet aus. Während die Gäste die großen und kleinen Köstlichkeiten genießen, steuert der Kapitän auf den winterlichen Wasserstraßen zum Schiffshebewerk Niederfinow. Preis: 38 Euro. Infostelle/Buchung: Fahrgastschifffahrt Oderberg, Einfahrt Hermann-Seidel-Straße, 16248 Oderberg, Tel.: 0172 5742426, post@oder-schiff.de, www.oder-schiff.de.

20. November, 18.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Strausberg | The Lakeside Burghotel

Komödien-Dinner: Eine Nacht mit Nofretete

Nofretete, die schweigsame Schöne, ist keineswegs auf den Mund gefallen. Tagsüber lässt Nofretete die Museumsbesucher zwar an sich vorbeiziehen, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben. Aber nach Dienstschluss taut sie auf und ist dann eine ebenso amüsante wie temperamentvolle Erzählerin, die Unglaubliches zu berichten weiß: von Ägypten und den alten Pharaonen, von dem Mann, der sie nach Berlin lockte, und von den Marotten der Touristen. Heute aber geht Nofretete einmal selbst auf die Expedition in die Stadt, in der sie schon 100 Jahre wohnt. Von dort bringt sie so Witziges wie Erstaunliches mit über die urkomische Kultur der Berliner. Zum komödiantischen Theaterstück mit der berühmtesten Berlinerin wird ein 3-Gänge-Menü serviert. Preis: 44 Euro. Infostelle/Buchung: The Lakeside Burghotel, Gielsdorfer Chaussee 6, 15344 Strausberg, Tel.: 03341 34690, reception@burghotel-strausberg.de, www.burghotel-strausberg.de.

