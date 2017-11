15.11.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 47

Zum inzwischen achten Mal findet vom 16.-18. November 2017 in der Sängerstadt Finsterwalde im Elbe-Elster-Land der Internationale und Regionale Wettbewerb im Jazz- und Popgesang statt. 20 hochkarätige Künstler aus ganz Europa stellen an drei Wettbewerbstagen ihre herausragenden Sangeskünste unter Beweis. Ein Highlight dieses Festivalwochenendes ist die Jam-Session am Freitagabend.

Es ist immer eine ganz besondere Zeit im November, wenn die Erde eine Kometenbahn durchläuft und uns viele Sternenschnuppen beschert. Das Westhavelland ist seit 2014 erster deutscher Sternenpark und bietet Sternenfans und Romantikern optimale Bedingungen. Marion Werner erklärt dort in Strodehne vom 17. – 18. November 2017 während der „Nächte der Leoniden" was es am Sternenhimmel zu sehen gibt.

Am 18. November 2017 lädt die Wildnisschule Teerofenbrücke in der Uckermark in Schwedt wieder zum Wichtelmarkt ein. Kunsthandwerker der Region bieten in behaglichen Holzhäuschen ihre Waren an. Selbstgebackene Kuchen locken ins beheizte Wald-Café und draußen gibt´s Deftiges vom Grill. Für allerlei Spaß und kleine Überraschungen sorgen der freche Teerofenwichtel, Bastelaktionen, die Märchenprinzessin und ein lauschiges Lagerfeuer mit Knüppelkuchen.

Mit dem Familienpass Brandenburg geht es vergünstigt in das fast 700 Jahre alte Wasserschloss in Gusow im Seenland Oder-Spree. Es beherbergt das Museum der Brandenburg-Preußischen Geschichte mit Zinnfiguren sowie eine historische Mode- und Spielzeugausstellung.

„Verleih uns Frieden gnädiglich" heißt es am 19. November 2017 im Ruppiner Seenland in Neuruppin in der Klosterkirche St.Trinitatis. Auf den Spuren von Luthers Liedern, gibt es gesungene und gespielte Musik der Reformationszeit.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Seenland Oder-Spree ǀ Gusow-Platkow OT Gusow ǀ Zinnfigurenmuseum im Wasserschloss

Zinnfigurenmuseum im Schloss

Das fast 700 Jahre alte Wasserschloss in Gusow beherbergt das Museum der Brandenburg-Preußischen Geschichte mit Zinnfiguren sowie eine historische Mode- und Spielzeugausstellung. Gezeigt werden dort unter anderem Zinnfigurendioramen, in denen Szenen aus der Zeit der Dinosaurier, über das Mittelalter, bis ins Jahr 1989 dargestellt werden. Preis: 4,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre 2,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Zinnfigurenmuseum, Schlossstraße 7, 15306 Gusow-Platkow OT Gusow, Tel.: 03346 8725, www.schloss-gusow.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum:

19. November, 17 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin

Verleih uns Frieden gnädiglich

Auf den Spuren von Luthers Liedern – gesungene und gespielte Musik der Reformationszeit

mit dem Ruppiner Flötkreis und dem Männerensemble unter der Leitung von Kantor Matthias Noack. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Klosterkirche St.Trinitatis Neuruppin, Niemöllerplatz 1, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 405192, www.kirche-wittstock-ruppin.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

16. November, 19 Uhr

Fläming ǀ Diedersdorf ǀ Schloss Diedersdorf

Beaujolais-Primeur-Party

Weinkenner und -freunde, Genießer und Neugierige treffen sich zum ersten Genuss des jungen Beaujolais auf Schloss Diedersdorf. Der frisch und leicht schmeckende Wein ist inzwischen ein Exportschlager Frankreichs. In Frankreich stürmen die Weinliebhaber ab Mitternacht in die Bistros, um die ersten Gläser des Beaujolais zu probieren. Auf Schloss Diedersdorf geht das in ungezwungener Runde. Zur Stärkung werden Käse- und Schinkenplatten, Suppe und frisches Baguette gereicht. Preis: 29,50 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Diedersdorf, Kirchplatz 5-6, 15831 Diedersdorf, Tel.: 03379 35350, www.schlossdiedersdorf.de.

16. November, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturkirche Neuruppin

The Musical Box performs Genesis: The Black Show

The Musical Box ist eine kanadische Tribute-Band, die detailgetreu die Konzerte der Band Genesis zwischen 1972 und 1976 rekonstruiert und live aufführt. Sie ist die weltweit einzige Band, die dazu jemals eine offizielle Lizenz von Genesis und Peter Gabriel erhalten hat. Am 16. November widmen sich The Musical Box der Black Show von 1974. Genesis selbst haben diese „schwarze Show“ niemals in Europa gespielt, The Musical Box nur wenige Male. Erstmals treten sie mit dieser Show in Deutschland auf. Preis: 45 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

16. – 17. November, 09, 11 und 14 Uhr

Spreewald ǀ Lübbenau ǀ Spreewald-Museum

Hexe Henriette geht shoppen

Hexe Henriette und ihre beste Freundin Köchin Suppengrün aus dem Schloss in Senftenberg haben kurzerhand die Koffer gepackt, ein Billet gekauft und sind mit der Spreewaldbahn nach Cottbus gefahren. Eingeschlafen im Zug stehen sie aber nun überraschenderweise in Lübbenau und nutzen ihre Zeit bis zur Weiterfahrt für eine ausgiebige Shoppingtour. Die beiden erobern im Museumskaufhaus die Geschäfte, Läden und Handwerkerstuben wie in einer Stadt vor 100 Jahren. Die Gäste kneten mit der Hexe Brotteig, lernen wie Würste gemacht werden, schlüpfen in die Rolle eines Verkäufers und erfahren, was des „Schusters Leisten“ sind. Wer die Hexe Henriette kennt, weiß, dass da einiges schiefgehen wird. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Preis: 5 Euro, Kinder 4 Euro, bei 10 Kindern eine Begleitung frei. Infostelle/Buchung: Spreewald-Museum, Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 2472, www.museum-osl.de.

16. – 18. November

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Marktpassage

Finsterwalder Sänger 2017

Zum inzwischen achten Mal findet in der Sängerstadt Finsterwalde der Internationale und Regionale Wettbewerb im Jazz- und Popgesang statt. 20 hochkarätige Künstler aus ganz Europa stellen an drei Wettbewerbstagen ihre herausragenden Sangeskünste unter Beweis. Wohin wird es die Trophäe des „Finsterwalder Sängers“ in diesem Jahr wohl verschlagen? Geht der Preis nach Korea, Burundi, die Niederlande, Österreich, Polen oder bleibt er gar in Deutschland? Ein Highlight dieses Festivalwochenendes ist die Jam-Session am Freitagabend, zu der alle Musiker und Musikinteressierte mit Jazz und Blues im Blut herzlich eingeladen sind. Das Abschlusskonzert am Samstagabend bildet schließlich den krönenden Ausklang dieser spannenden Wettbewerbstage.

Internationaler und regionaler Wettbewerb im Jazz- und Popgesang um den „Finsterwalder Sänger“:

Donnerstag, 16. November 2017

16-20 Uhr Regionaler Wettbewerb

Freitag, 17. November 2017

14-21 Uhr Internationaler Wettbewerb

ab 12.30 Uhr Jam-Session

Samstag, 18. November 2017

13-17 Uhr Internationaler Wettbewerb

19.30 Uhr Preisträgerkonzert & Konzert der Band Beat`n Blow mit der Sängerin Katie la Voix. Preis: Der Eintritt zu den Wettbewerbsphasen und der Jam-Session am Freitagabend ist frei. Abschlusskonzert am Samstagabend: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Marktpassage Finsterwalde, Markt 6/7, 03238 Finsterwalde, Telefon: 03535 465104, www.finsterwaldersaenger.de.

16. – 18. November

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Verschiedene Veranstaltungsorte

transVOCALE - 14. EUROPÄISCHES FESTIVAL FÜR LIED UND WELTMUSIK

Bis ans Ende der Welt – so weit spannt die transVOCALE diesmal den Bogen. Das internationale Festival beginnt am Donnerstag in Frankfurt (Oder) mit einer deutsch-polnischen Hommage an Udo Lindenberg. Denn der ist bekanntlich 70 und immer noch gut drauf! Erstmals wurden dafür Lindenbergs Liedtexte ins Polnische übertragen. Erstklassige polnische und deutsche Musiker gefunden präsentieren das Ergebnis. Nach einem Intermezzo – Hinterm Horizont … oder besser jenseits der Oder in Słubice am Freitag, geht’s dann am Samstag im Kleist Forum auf deutscher Seite weiter. Da machen internationale Musiker ihr Ding, darunter Matador Sänger Garland Geffreys sowie The Dead South aus den USA, das Duo Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola aus Schottland & Finnland sowie die wunderbare Dresdener Banda Internationale mit Musikern aus vielen Ländern. Preis: 10-23 Euro, Festivalpass 40-45 Euro. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 4010120, www.transvocale.eu.

17. November, 19.30 Uhr

Barnimer Land ǀ Bernau ǀ Klub am Steintor

Rumpelstolz lädt ein

Das 30-jährige Bühnenjubiläum der "Folkloregruppe Rumpelstolz" war die Geburtsstunde der Reihe „Rumpelstolz lädt ein“. Rumpelstolz begrüßen dieses Mal die Gruppe „Das Folklorekollektiv“ aus Schwerin, um mit ihnen zu musizieren. Die schon fast familiäre Atmosphäre im Klub am Steintor lädt zum Genießen, Nachdenken und Mitmachen ein. In den 1980er Jahren spielten Raimund Petzoldt, Peter Kingerske und Ralf Gehler in verschiedenen Folkbands – oder „Folkloregruppen“, wie sie damals hießen. Die Szene in der DDR hatte bestimmte „Hits“, welche immer wieder auf Sessions, in Konzerten oder zum Folktanz erklangen. Heute sind diese Musiken weitestgehend in Vergessenheit geraten – ein Grund für die drei, sie wieder ins Leben zu rufen und an eine vergangene Zeit zu erinnern. Er erklingen Auswandererlieder, Gesellenlieder, Trinklieder, Tanzlieder und Dudelsackmelodien. Infostelle/Buchung: Klub am Steintor, Berliner Straße 1, 16321 Bernau, Tel.: 0179 2073831.

17. November, 20 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus

Jazz im Keller - Ein Trio der Extraklasse in Wittenberge

Zum traditionellen Jazzabend lädt das Wittenberger Kultur- und Festspielhaus ein. Ab 20 Uhr bringen Georg Schroeter, Marc Breitfelder und Torsten Zwingenberger erstklassige Bluesmelodien im Foyer des Hauses zu Gehör. Mit ihrem virtuosem Piano- und perfektem Harp-Spiel sowie einer einzigartigen Blues-Stimme zählen Georg Schroeter und Marc Breitfelder zu den besten Blues-Duos der Welt. Basis ihrer größtenteils improvisierten Musik ist natürlich der Blues, ergänzt um artverwandte Stile wie Rock’n’Roll, Rhythm 'n' Blues, Boogie-Woogie oder Country. Mit Schlagzeuger Torsten Zwingenberger trifft auf die beiden Weltreisenden ein musikalischer Seelenverwandter, der bei aller stilistischer Vielseitigkeit seine Blues-Wurzeln nie aufgab. Preis: 16 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

17. – 18. November, 19 Uhr

Havelland ǀ Havelaue OT Strodehne ǀ Marion Werner

Nächte der Leoniden

Es ist immer eine ganz besondere Zeit im November, wenn die Erde eine Kometenbahn durchläuft und dieses Ereignis uns viele Sternenschnuppen beschert. Das Westhavelland ist seit 2014 erster deutscher Sternenpark und bietet optimale Bedingungen und einen sehr eindrucksvollen Sternenhimmel. Sogar die Milchstraße ist zu sehen. Der Abend beginnt mit einem kleinen Vortrag. Gemeinsam wird anschließend der Sternenhimmel betrachtet. Eventuell ist es möglich, das eigene Tierkreiszeichen oben am Himmel zu sichten. Zu einigen Sternenbildern gibt es kleine Geschichten und Wissenswertes zu manchen Sternen. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: Marion Werner, Kleindorf 3, 14715 Havelaue OT Strodehne, Tel.: 033875 90192, www.marion-werner.de.

18. November, 11 Uhr

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Wildnisschule Teerofenbrücke

Wichtelmarkt in der Wildnisschule Teerofenbrücke

Auch in diesem Jahr lädt die Wildnisschule in der Vorweihnachtszeit wieder zum wunderschönen Wichtelmarkt in den Teerofenwald ein. Ab 11 Uhr bieten Kunsthandwerker der Region in den behaglichen Holzhäuschen ihre Waren an. Selbstgebackene Kuchen locken ins beheizte Wald-Café und draußen gibt´s Deftiges vom Grill. Für allerlei Spaß und kleine Überraschungen sorgen der freche Teerofenwichtel, Bastelaktionen, die Märchenprinzessin und ein lauschiges Lagerfeuer mit Knüppelkuchen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Wildnisschule Teerofenbrücke, Teerofenbrücke 2, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 838842, www.wildnisschule-teerofenbruecke.de.

18. November, 14 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Bad Liebenwerda OT Prieschka ǀ Gänsewinkel bei Prieschka

Rangertour: Spuren-SUCHE

Wenn der Schnee frisch gefallen ist, lassen sich die Spuren scheuer Waldbewohner am besten finden. Aber was, wenn es nicht schneit? Tiere hinterlassen vielfältige Spuren, die nicht immer von ihren Fußabdrücken stammen. Naturfreunde gehen mit dem Ranger auf Spurensuche und lernen, in der Natur zu lesen. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Gänsewinkel bei Prieschka, 04924 Bad Liebenwerda OT Prieschka, Tel.: 035341 10192.

18. November, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Spremberg ǀ Hotel Stadt Spremberg

KRIMI&DINNER „Zwei Frauen sehen rot“

Eine Geschichte von Thomas Wiesenberg, bei der sich zwei Frauen zufällig in einem Restaurant begegnen. Bauunternehmerin Martina Lautenbach und Anwältin Simone Stahl sind mit Problemen bezüglich ihrer ehemaligen Partner konfrontiert. Während der eine bereits mit einer “blöden Kuh” zusammen ist, stellt der andere nach zwei Jahren Trennung immer noch Ansprüche gegenüber seiner früheren Flamme und verfolgt sie. Als die beiden Frauen aufeinandertreffen, beginnen sie, sich zu verbünden und miteinander zu beraten, wie diesen Männern zu begegnen sei. Während draußen Simones Stalker wartet, erhält Martina einen Anruf: Ihr Mann wurde entführt… Eine spannende Krimikomödie um zwei Frauen, ein aberwitziges Erbe, eiskalte Rache und bitterböse Intrigen. Preis: Theaterstück inkl. Menü 59 Euro. Infostelle/Buchung: Hotel Stadt Spremberg, Am Markt 5, 03130 Spremberg, Tel.: 03563 39630, www.hotel-stadt-spremberg.de.

18. November, 20 Uhr

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ CottbusService/Stadthalle Cottbus

Paul Panzer "Glücksritter vom Pech verfolgt"

Paul Panzer präsentiert sein brandneues Live-Programm „GLÜCKSRITTER...vom Pech verfolgt“. Darin sucht er das Glück an seltsamen Orten, in merkwürdigen Begebenheiten und nicht zuletzt bei sich selbst. Doch was ist Glück überhaupt und wo kann man es finden? Von all seinen philosophischen, skurrilen und aberwitzigen Abenteuern tritt der Ausnahmekomiker nun seine fantastischste Reise an. Eine geniale Live-Show vom Sinn und Zweck des Seins, von innerer Mitte und der Frage, ob die Abwesenheit von Pech schon Glück ist. Paul Panzer ist in Höchstform. Preis: 34,20 Euro. Infostelle/Buchung: CottbusService/Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

18. – 19. November, 16.30 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Biosphäre Potsdam

Operette "Die schöne Galathée" in der Biosphäre Potsdam

Der Dschungel wird zur Bühne und die Besucher genießen eine musikalische Aufführung unter Palmen. Das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam präsentiert unter der Leitung von Knut Andreas die Operette "Die schöne Galathée" von Franz von Suppé in der wunderschönen Kulisse der Orangerie der Biosphäre Potsdam. Der Operettenbesuch ist verbunden mit einem Gala-Buffet unter Palmen (18.11.) oder mit einem entspannten Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen im Restaurant mit Blick über den Wasserfall (19.11.). Preis: Operette inkl. Gala-Buffet 48 Euro, ermäßigt 43 Euro, für Begleitpersonen 26 Euro. Operette inkl. Kaffee und Kuchen 34 Euro, ermäßigt 29 Euro, für Begleitpersonen 12 Euro. Infostelle/Buchung: Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 550740, www.biosphaere-potsdam.de.

21. November, 15 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Wildau ǀ Volkshaus Wildau, Festsaal

Operette zum Kaffee: Die Wiener Operette

Ein musikalisch heiterer Nachmittag mit Alenka Genzel und Frank Matthias. Die beiden Musiker benötigen kein Mikrofon oder Verstärker, ihre Stimmen sind hervorragend ausgebildet. Sie bescheren ihren Gästen einen beschwingten Nachmittag auf hohem Niveau unter dem Titel: Die Wiener Operette von J. Strauß bis F. Lehár. Alenka und Frank singen, tanzen, streiten und versöhnen sich wieder. Preis: 18 Euro. Infostelle/Buchung: Volkshaus Wildau, Festsaal, Karl-Marx-Straße 36, 15745 Wildau, Tel.: 03375 500420, www.alenka-und-frank.de.

500 Jahre Reformation:

18. November, 16 Uhr

Fläming ǀ Ziesar ǀ Bischofsresidenz Burg Ziesar

Sagenhafter Dr. Luther

Dem Programmabend unter dem Titel „Sagenhafter Dr. Luther“ schließt sich ein Weinabend und Imbissangebot wie zu Luthers Zeiten an. Infostelle/Buchung: Bischofsresidenz Burg Ziesar, Mühlentor 15 a, 14793 Ziesar, Tel.: 033830 12735, www.burg-ziesar.de.

Ab 11. November

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Stadtmuseum

11.11.2017 - 05.09.2018

Und lasst euch nicht abwenden von dem rechten Wege des Euangelions

Interessierte können auf den Spuren der Reformation in Cottbus und der Lausitz wandeln. Betrachtet wird eine Geschichte, die nunmehr 500 Jahre andauert. Die Ausstellung richtet ihren Blick auf führende Persönlichkeiten, soziales Engagement sowie die Entwicklung des Bildungswesens. In Kooperation mit dem Wendischen Museum Cottbus wird die Reformation auch als Grundlage für die Ausprägung der niedersorbischen Schriftsprache betrachtet. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro, Familien 9 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Sonnabend und Sonntag/Feiertag 13-17 Uhr. Am 24.12. und 31.12. ist das Museum geschlossen. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Cottbus, Bahnhofstraße 52, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 6122460, www.stadtmuseum-cottbus.de.

Bis 27. November, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

04. – 27.11.2017

Hier stehe ich und kann nicht anders

Über Martin Luthers spannendes Leben, seine wichtigsten Thesen, seinen Machtkampf mit der katholischen Kirche und die Geburtsstunde der evangelischen Kirche erzählt die Religionspädagogin und Autorin Meike Roth-Beck in ihrem Kinderbuch. Der mehrfach ausgezeichnete Buchkünstler Klaus Ensikat lässt die Zeit des ausklingenden Mittelalters mit seinen künstlerisch hochwertigen Illustrationen lebendig werden. Am 26. November, um 16 Uhr, liest die Autorin aus ihrem Buch. Preis: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.org.

