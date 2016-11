23.11.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 48

Fürst Pückler liebte die Vorweihnachtszeit mit ihren Heimlichkeiten und beging diese mit kulinarischen und kulturellen Genüssen. Das soll für die Nachwelt erlebbar bleiben. Darum wird es in diesem Jahr am ersten Adventswochenende vom 26.-27. November 2016 in der Niederlausitz wieder einen vorweihnachtlichen Markt im Reich des Fürsten Pückler in Branitz geben, nämlich die „Branitzer Park Weihnacht".

Zum 2. Mal finden am 27. November 2016 in der traumhaften Kulisse des Museumsparks in Rüdersdorf im Seenland Oder-Spree im historischen Ofen Märchenstunden statt. In dieser anheimelnden Atmosphäre lauschen die Kinder und die Erwachsenen der Märchenerzählerin. Wer will kann auch noch im Magazingebäude Knusperhäuschen backen.

David Shamban spielte in den bedeutendsten Konzerthäusern der Welt, unter anderem in der Carnegie Hall in New York. In Amerika ist er ein gefragter Film-Musiker und viele Hollywood-Produktionen verdanken ihm ihre Musik. Zu Gast im Ruppiner Seenland spielt er ebenfalls am 27. November 2016 bei einem Celloabend im Schlossgarten Neuruppin unter anderem Werke von Bach, Schubert und Karl Juljewitsch Dawidow.

In der Atmosphäre einer Salzgrotte erleben die Teilnehmer bei einer Klangschalenreise in Nauen im Havelland völlige Entspannung. Die Klangwellen durchströmen den gesamten Körper und versetzen ihn in Schwingung. Die erholsame Veranstaltung ist ein Angebot im Rahmen des Familienpasses Brandenburg.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

25. November, 18-18.45 Uhr

Havelland | Nauen | Salzgrotte Nauen

Klangschalenreise

Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des aktuellen Familienpasses. In der Atmosphäre der Salzgrotte erleben die Teilnehmer völlige Entspannung. Die Klangwellen durchströmen den gesamten Körper und versetzen ihn in Schwingung. Das setzt Energie frei und alles gerät wieder in Fluss. Preis: 16 Euro. Infostelle/Buchung: Salzgrotte Nauen, Ketziner Straße 20, 14641 Nauen, Tel.: 03321 4296044, info@salzgrotte-nauen.de, www.salzgrotte-nauen.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

24. November, 19.30 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Rüdiger Hoffmann "Ich hab´s doch nur gut gemeint"

Sein ostwestfälisches Temperament ist legendär und jede Pointe weiß er mit der nötigen emotionalen Selbstbeherrschung zu entzünden. Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum widmet sich Rüdiger Hoffmann in seinem neuen Programm „Ich hab‘s doch nur gut gemeint …!“ noch intensiver seinen Mitmenschen und das, wie nicht anders zu erwarten, mit herrlich absurden Alltagsdramen und verblüffenden Experimenten. Preis: 26-31 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

24. – 26. November und 01. – 03. Dezember, 19 Uhr

Potsdam | Potsdam | Friedenskirche Potsdam

Potsdamer Winteroper: "Israel in Egypt" von Georg Friedrich Händel

Das 1738 entstandene Oratorium "Israel in Egypt" über die biblische Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten markiert einen künstlerischen Neuanfang in Händels Schaffen. Der Chor steht in nie dagewesener Weise im Zentrum. Hinsichtlich der Orchesterbesetzung mit dem gewohnten Streicherapparat, Oboen und Fagott sowie Cembalo und Orgel ist die Verwendung von Trompeten, Posaunen und Pauken besonders erwähnenswert. Nicht nur die illustrative, klangmalerische Gestaltung der zehn Plagen, vor allem die Wirkung der Katastrophen auf die Seelen der Menschen zeugt von Händels außerordentlicher künstlerischer Meisterschaft und bewegt das Publikum bis heute. Die Oper wird in englischer Sprache aufgeführt. Preis: 15-55 Euro. Infostelle/Buchung: Friedenskirche Potsdam, Am Grünen Gitter, 14469 Potsdam, www.potsdamerwinteroper.de.

25. November, 19.30-22.15 Uhr

Fläming | Luckenwalde | Stadttheater Luckenwalde

Die Amigos

Zwei Brüder, die ihr Leben der Musik verschrieben haben: Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind seit 40 Jahren die Amigos. Als Schlager-Komponisten und echte Live-Musiker stehen sie für Kontinuität und Ehrlichkeit im schnelllebigen Musikgeschäft. Sie standen auch in den Zeiten zur deutschsprachigen Musik, als diese noch vielfach verpönt war. Fans der "Amigos" sind mit ihren Hits groß geworden. Nun treten sie in Luckenwalde auf und begeistern mit ihren beliebtesten Liedern. Preis: 48,90 Euro, ermäßigt 25,12 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstr. 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, touristinfo@luckenwalde.de, www.luckenwalde.de.

25. – 27. November

Potsdam | Potsdam | Schiffbauergasse

Designtage

Bei den fünften Designtagen Brandenburg können Modeinteressierte mit Designerinnen und Designern ins Gespräch kommen, Vorträgen lauschen, an Diskussionen teilnehmen oder eigene Designs gestalten. Im Zentrum der dreitägigen Veranstaltung steht der Designmarkt, der sich an Designinteressierte ebenso wie an Fachleute und professionelle Einkäuferinnen und Einkäufer richtet. Zahlreiche Stände laden in der Schinkelhalle unter anderem mit einzigartigen und ausgefallenen Kleidungsstücken, Accessoires, Schmuck und Papeterie zum Stöbern und Kaufen ein. Gleichermaßen bieten die Designtage den Ausstellenden eine ideale Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen, neue Kontakte zu knüpfen und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Bei der Innovationskonferenz Design kann sich die kreative Szene informieren und austauschen. Infostelle/Buchung: Schiffbauergasse, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 58390465, presse@designtage-brandenburg.de, www.designtage-brandenburg.de.

26. November, 11-18 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | KiEZ Hölzerner See

Weihnachtsspektakel im KiEZ Hölzerner See

Beim 21. Weihnachtsspektakel wird in allen Sälen fleißig gebastelt. Naschkatzen können Pfefferkuchen selber backen, Aktive sich beim Sport austoben und alle anderen dürfen spielen oder sich beim Puppentheater in zaubergafte Welten entführen lassen. Die Mensa, das Kaffeestübchen und der Grill sind mit allerhand Leckereien auf einen Ansturm vorbereitet. Infostelle/Buchung: KiEZ Hölzerner See, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033763 63239, info@hoelzerner-see.de, www.hoelzerner-see.de.

26. November, 13-15.30 Uhr

Prignitz | Lenzen | Naturwachtstation Lenzen

RangerTour - Einem Holzfäller und Burgenbauer auf der Spur

Angespitzte Bäume, geschälte Äste und grobe Hobelspäne verraten die Anwesenheit eines einzigartigen Wasserbauingenieurs. Den Elbebiber und seine Lebensweise lernen Naturfreunde auf einer Wanderung genau kennen. Die Exkursion auf den Spuren des imposanten Nagers leitet die Rangerin Ricarda Rath. Preis: Eine Spende ist erwünscht. Infostelle/Buchung: Naturwachtstation Lenzen, 19309 Lenzen, Tel.: 038792-1701.

26. November, 20-22 Uhr

Barnimer Land | Biesenthal | Kulturbahnhof Biesenthal

1.Biesenthaler Kriminacht

Psychothrill und Krimispannung: Jutta Maria Herrmann ("Schuld bist du") und Thomas Nommensen ("Wintertod") lesen aus ihren aktuellen Romanen. Die geheimnisvollen und spannenden Storys werden die Zuhörer in ihren Bann ziehen und nicht loslassen. Widerstand zwecklos. Preis: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturbahnhof Biesenthal, Bahnhofsplatz 1, 16359 Biesenthal, www.bahnhof-biesenthal.de.

26. – 27. November

Lausitzer Seenland | Spremberg | Spremberger Innenstadt

Spremberger Lichterfest

Die Advente sind Zeit der Besinnlichkeit und Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Für alle Gäste der Stadt Spremberg ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ein besonderes Erlebnis. Tausende Lichter verbreiten in der Dresdener Straße, der Langen Straße mit dem Bullwinkel und auf dem Spremberger Marktplatz mit der großen Tanne ein weihnachtliches Lichtermeer. Die liebevoll geschmückten Geschäfte laden zum Bummeln bei weihnachtlicher Musik von Kapellen und Chören ein. Infostelle/Buchung: Spremberger Innenstadt, Lange Straße, 03130 Spremberg, Tel.: 03563 39550, ti@spremberg.de, www.spremberg.de.

26. – 27. November, ab 10.30 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Großer Spreewaldhafen Lübbenau

Spreewaldweihnacht - Zwei Märkte eine Kahnfahrt

Am Großen Spreewaldhafen Lübbenau begrüßt ein "echter" Kapitän die Besucher zur Hafenweihnacht. Auf dem maritimen Weihnachtsmarkt gibt es Räucherfisch, Weihnachtsplinsen und einen steifen Grog gegen die Kälte. In Wolldecken gehüllt starten die Ausflügler zur winterlichen Kahnfahrt in das Freilandmuseum Lehde. Kleine Weihnachtswichtel, die Lutken, begleiten sie durch die winterliche Landschaft. In den erleuchteten Stuben des Freilandmuseums Lehde wird dann gezeigt, wie die Weihnachtsvorbereitungen im Spreewald früher aussahen. Beim Bummel über den Handwerkermarkt treffen die Besucher Spreewälder Geschenkebringer, wie das Bescherkind oder den Rumpodich. Preis: Kahnfahrten inkl. Eintritt Freilandmuseum Lehde: 13 Euro, Kinder 7 Euro, Familie 30 Euro. Freilandmuseum Lehde: 6 Euro, Kinder 1 Euro, Familie 12 Euro. Hafenweihnacht: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Großer Spreewaldhafen Lübbenau, Dammstraße 77a, 03222 Lübbenau/Spreewald, Tel.: 03542 2225, info@grosser-hafen.de, www.spreewaldweihnacht.de.

26. – 27. November, 11 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Historischer Gutshof Branitz

Branitzer Park Weihnacht

Fürst Pückler liebte die Vorweihnachtszeit mit ihren Heimlichkeiten und beging diese mit kulinarischen und kulturellen Genüssen. Das soll für die Nachwelt erlebbar bleiben. Darum wird es in diesem Jahr am ersten Adventswochenende wieder einen vorweihnachtlichen Markt im Reich des Fürsten Pückler in Branitz geben. Die "Branitzer Park Weihnacht" als Adventsmarkt spiegelt den Geist des Fürsten wider – von der Gestaltung und der Auswahl der Stände, über den weihnachtlichen Schmuck des Gutshofes bis hin zu den Düften aus den Spezialitätenständen. Aber mehr noch soll der Markt Anziehungspunkt für Familien und Kinder sein und zu einem wahren Volksfest werden. So hätte es auch Pückler gefallen. Infostelle/Buchung: Historischer Gutshof Branitz, 03042 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cottbus-tourismus.de.

26. – 27. November, 14-18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Uebigau | Historischer Stadtkern Uebigau

Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern Uebigau

Der Uebigauer Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern lädt zum 1. Adventswochenende in den Südwesten Brandenburgs ein. Der zum großen Teil mit Fachwerkhäusern und Lichterketten umrahmte Marktplatz bietet eine romantische Kulisse. Der Samstag beginnt mit dem traditionellen Stollenanschnitt durch den Bürgermeister. Weihnachtliche Klänge auf dem Marktplatz gibt es unter anderem von dem Posaunenchor der evangelischen Kirche und den "Original Falkenberger Blasmusikanten". Das Märchentheater der Kita ist mit seinen schönen Geschichten Anziehungspunkt für Familien. Aber die Kleinen Marktbesucher können sich auch über Bastelstände, eine Kindereisenbahn und einen Streichelzoo mit Schafen freuen. Die Weihnachtsdisco mit DJ Patrique am Samstag belebt den Markt bis Mitternacht. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Historischer Stadtkern Uebigau, Markt 11, 04938 Uebigau, Tel.: 035365 89101, info@uebigau-wahrenbrueck,de, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

27. November, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Rüdersdorf | Rüdersdorfer Kultur GmbH

Märchenofen

Zum 2. Mal finden in der traumhaften Kulisse des Museumsparks im historischen Ofen Märchenstunden statt. In dieser anheimelnden Atmosphäre lauschen Kinder und Erwachsene der Märchenerzählerin. Dabei können sich die Zuhörer in warme Wolldecken einkuscheln und an leckerem Lebkuchen und sowie anderen Köstlichkeiten knabbern. Wer nach dem Zuhören selber aktiv werden möchte, kann im Magazingebäude Knusperhäuschen backen. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Rüdersdorfer Kultur GmbH, Heinitzstr. 9, 15562 Rüdersdorf, Tel.: 033638 799797, kasse@museumspark-kulturhaus.de, www.museumspark.de.

27. November, 17 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Schlossgarten Neuruppin

Celloabend mit David Shamban

David Shamban spielte in den bedeutendsten Konzerthäusern der Welt, u.a. in der Carnegie Hall in New York. In Amerika ist er ein gefragter Film-Musiker und viele Hollywood-Produktionen verdanken ihm ihre Musik. Zu Gast in Neuruppin spielt er unter anderem Johann Sebastian Bachs Cellosuite Nr. 3 in C-Dur, Franz Schuberts Arpeggione Sonata in a-Moll und Karl Juljewitsch Dawidows Am Springbrunnen Nr.2. Preis: Ab 17 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossgarten Neuruppin, Alt Ruppiner Allee 81, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 6598198.

