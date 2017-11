22.11.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 48

In der dunklen Jahreszeit kann es nicht genug Licht geben. Zum Lichterfest (24. November, ab 19 Uhr) in der SaarowTherme am Scharmützelsee werden tausende Lichter angezündet und tauchen die Therme in Bad Saarow in ein zauberhaftes Licht. Eine besondere Stadtführung gibt es bis Februar in Wittenberge: Väterchen Frost führt die Besucher durch Altstadt bei dem die Teilnehmer Sagen- und Märchenhaftes in der Prignitz-Stadt entdecken (25. November, 17 Uhr).

Die Winteroper in der Friedenskirche am Park Sanssouci ist der Saison-Höhepunkt der Kammerakademie Potsdam. In diesem Jahr wird das Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt (24. November, 25.11., 30.11.,1.12., 2.12., jeweils 19 Uhr). Wandern geht zu jeder Jahreszeit! Mit Revierleiter Romeo Buder von der Oberförsterei Lieberose geht es auf eine spannende Wanderung in die Lieberoser Heide - Tierspuren inklusive (26. November, 13 Uhr). In Jüterbog geht an diesem Wochenende die große Reformationsausstellung "Tetzel - Ablass - Fegefeuer" zu Ende. Zum Abschluss gibt es noch einmal eine Führung mit dem Kurator und im Klosterhof werden mittelalterliche Klänge gespielt (25. November, 15 Uhr).

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch in der Salzgrotte Uckermark. Mitten in Schwedt gibt es Urlaub vom Alltag. In der Salzgrotte kann man mal richtig tief durchatmen und mit jedem Atemzug wichtige Mineralien aufnehmen. Das einzigartige Mikroklima wirkt positiv auf Körper, Geist und Seele. Mittwoch- und Samstagvormittag sind Familien zur Kinderstunde in die Salzgrotte eingeladen. Ergänzt wird das Angebot durch die Soleoase, in der zusätzlich ein ultrafeiner Salznebel wohltuend auf Atemwege und Haut wirkt.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

25. November, 15 Uhr

Fläming ǀ Jüterbog ǀ Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog

Finissage zur Sonderausstellung "Tetzel - Ablass - Fegefeuer"

Die Ausstellung "Tetzel - Ablass - Fegefeuer" neigt sich dem Ende entgegen. Aber nicht, ohne noch einmal gebührend gefeiert zu werden. Um 15 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung im Mönchenkloster und in der Nikolaikirche statt. Zwei Stunden später können die Besucher dem Vortrag „Legenden und Sagen um Johann Tetzel“ von Dr. Hartmut Kühne lauschen. Im Anschluss warten unterhaltsame mittelalterliche Klänge auf dem Klosterhof mit dem Trio um Spielmann Thomas (Thomas Rülicke) bei Feuerschein und Kulinaria. Preis: Führung 5 Euro, Vortrag 6 Euro, Musik Vorverkauf 9 Euro, Abendkasse 12 Euro, Kombiticket Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 463113, www.jueterbog.eu.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

23. November, 19 Uhr

Niederlausitz ǀ Guben ǀ Fabrik e.V.

Live in Concert: Michael Hirte und Band Ave Maria Tour 2017

Michael Hirte und die Musik – das ist die Erfolgsgeschichte eines einfachen Mannes, der über Nacht zum Superstar wurde. Fast märchenhaft betrat dieser unscheinbar wirkende Michael Hirte die Bühne beim Supertalent 2008 und setzte sich mit einer einfachen Mundharmonika gegen Jongleure, Akrobaten und Rockmusiker durch. Ein echter Self-Made-Man, der gerade deswegen so vielen Menschen Kraft, Inspiration und Trost spendet, weil er selbst unterschiedlichste Schicksalsschläge hinnehmen musste. Das Phänomen Hirte sorgte in diesen magischen Vorweihnachtstagen des Jahres 2008 dafür, dass ganz Deutschland, und sei es nur für einen Moment gewesen, an echte Wunder glaubte. Solidarisch klingt es deshalb bis heute aus seinen Fanreihen: „Michael ist einer von uns“. Preis: 29,90 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

23. – 25. November, 19 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Friedenskirche Potsdam

Potsdamer Winteroper: "Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy

Die szenische Aufführung des Oratoriums „Elias“ im Rahmen der Potsdamer Winteroper bildet den Höhepunkt der Saison 2017/18 der Kammerakademie Potsdam, in deren Zentrum Felix Mendelssohn Bartholdy steht. Die farbige, tonmalerische Partitur des „Elias“ weist Mendelssohn als erfahrenen Sinfoniker aus. Durch Umwandlung der epischen Bibeltexte in direkte Rede und die Verteilung auf handelnde Figuren erfährt das dramatischen Geschehen eine lebendige Gestaltung und unterstützt den opernhaften Gestus des Oratoriums. Preis: 16,50 – 66 Euro. Infostelle/Buchung: Friedenskirche Potsdam, Am Grünen Gitter, 14469 Potsdam, www.kammerakademie-potsdam.de/potsdamer-winteroper.

24. November, 19 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ Restaurant Fischerstube

Irischer Abend mit „The Stout Scouts“

Die Gäste tauchen ein in die Welt der irischen Folklore, in die Vielfältigkeit der kulinarischen Spezialitäten und natürlich auch in die landestypischen Getränke. Im Laufe des Abends gibt es zudem legendäre Balladen mit „The Stout Scouts“ zu erleben. Infostelle/Buchung: Restaurant Fischerstube, Basdorfer Straße 1a, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 67467, www.fischerstube.info.

24. November, ab 19 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | SaarowTherme

Lichterfest am Scharmützelsee

Am Abend werden die Weihnachtslichter der SaarowTherme angezündet. Tausende Lichter tauchen die SaarowTherme dann in eine zauberhafte Stimmung. Besucher können bis 1 Uhr in der Nacht in der SaarowTherme entspannen. Ab 21 Uhr gibt es einen kostenlosen Übergang zur exklusiven Saunalandschaft und modernen PanoramaSauna mit traumhaftem Blick auf den Scharmützelsee. Infostelle/Buchung: SaarowTherme, Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow, www.therme.bad-saarow.de

24. November, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Orangerie im Schlosspark

»All You Need Is Love – Lennons letzte Jahre«

Achim Amme, Hamburger Autor, Schauspieler und Musiker stellt Philip Normans wegweisende Lennon-Biografie vor: ein bewegender, sehr persönlicher Rückblick auf die Pop-Ikone John Lennon. Viele Original-Einspielungen ergänzen die Veranstaltung ebenso wie Ammes Gesang. Volkwin Müller, Singer/Songwriter, sorgt mit seiner kräftigen und zugleich gefühlvollen Stimme, seinem kunstvollen Gitarrenspiel, sowie seinem Fußschlagzeug für knisternde Live-Atmosphäre. Dabei spielt er individuelle Neuinterpretationen von Lennon Songs, die auf seinem Album »Strawberry Songs« mit Künstlern wie Julian Dawson, Purple Schulz und Klaus Weiland eingespielt wurden. Eine lebendige Biografie vorgetragen mit Herz, Einfühlungsvermögen und musikalischer Klasse. Preis: ab 17 Euro. Infostelle/Buchung: Orangerie im Schlosspark, Kanalstraße 26 a, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

25. November, 17 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Vor der Elbterasse

Mit Väterchen Frost durch Wittenberge

Väterchen Frost erkundet auf seinem Spaziergang Wittenberges Altstadt und entdeckt Sagen- und Märchenhaftes! Es tauchen Gestalten auf, die Merkwürdiges, Wissenswertes und Lustiges berichten können. Lassen Sie sich visuell und akustisch verwöhnen und sein Sie gespannt auf des Nussknackers Rätsel. Mit zünftigem Glühwein, Tee und Herzhaftem endet die Tour. Der Spaziergang dauert zweieinhalb Stunden. Infostelle/Buchung: Touristinformation Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel. 03877 929181, Preis: 29 Euro pro Person.

25. – 26. November

Seenland Oder-Spree ǀ Erkner ǀ Stadtzentrum

Lichterfest in Erkner

Seit 2009 bildet das Lichterfest in Erkner am ersten Adventswochenende den feierlichen Auftakt der Weihnachtszeit. Ein Weihnachtsmarkt mit Marktbuden und Fahrspaß und das bunte Unterhaltungsprogramm auf der Festbühne locken die Besucher in das Stadtzentrum. Als Höhepunkt wird mit einem Countdown die wunderbar weihnachtliche Beleuchtung an Bäumen und Häuserkanten eingeschaltet. Nach dem traditionellen Anschnitt des Riesen-Christstollens startet der große Lampionumzug, begleitet von den beliebten Figuren der Märchenparade. Puppentheater, Konzerte, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen der ortsansässigen Geschäfte und Vereine zeigen die Vielfalt der Stadt. Die malerische Kulisse lädt zum gemütlichen Schlendern und Shoppen in der gesamten Adventszeit ein. Infostelle/Buchung: Stadtzentrum, 15537 Erkner, Tel.: 03362 7950, www.lichterfest-erkner.de.

26. November, 11 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Schloss Königs Wusterhausen

Schloss Königs Wusterhausen: Das Hubertusfest am Hofe des „Soldatenkönigs“

Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, war ein passionierter Jäger. Alljährlich ab Ende August bis zum Hubertusfest am 3. November weilte er mit seiner Familie zur „Herbstlust“ in Wusterhausen. Hier betrieb er mit großem Vergnügen die Jagd auf Rebhühner, Wildsauen oder Hirsche. War die Hatz erfolgreich, wurde zum Essen „an der königlichen Tafel gemeiniglich wacker herum getruncken“, wie es in einem überlieferten Brief der damaligen Zeit hieß. Bei einer Führung durch das Schloss werden die Jagdgepflogenheiten am Hofe des „Soldatenkönigs“ vorgestellt. Im Schlosshof erklingen Jagdhörner. Anschließend erwartet die Besucher im benachbarten Restaurant Jagdschloss 1896 ein zünftiges Jagdmenü mit köstlichem Wildbret. Preis: 24 Euro inkl. Menü, ohne Getränke. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

26. November, 13 Uhr

Spreewald ǀ Butzen ǀ Parkplatz Wildnispfad/Bergsee

Winterwanderung

Mit Romeo Buder von der Oberförsterei geht es in die Lieberoser Heide. Die spannende und zugleich entspannte Natur- und Tierspurenwanderung für die ganze Familie führt durch die beschauliche Schönheit und den faszinierenden Lebensraum der Lieberoser Heide. Preis: 5 Euro, Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkplatz Wildnispfad/Bergsee, 15913 Butzen, Tel.: 033671 32788.

26. November, 17 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater Luckenwalde

Klassik-Cross-Over-Konzert

Zusammen mit dem Pianisten Christoph Soldan spielen die Schlesischen Kammersolisten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Hits aus den 60er und 70er Jahren in klassischer Bearbeitung. Zum Repertoire gehören unter anderem Pink Floyd, led zeppelin, The Beatles oder auch ABBA. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, www.luckenwalde.de.

26. November, 19 Uhr

Uckermark ǀ Angermünde ǀ Marienkirche

Konzert „Hugo Distlers Totentanz“

Musik zum Totensonntag für Chor und Orgel vom Hugo-Distler-Ensemble novaCHORd der Kantorei Prenzlau. Inspiriert vom „Lübecker Totentanz" von 1463 und Musik aus der Zeit der Reformation komponierte Hugo Distler 1934 bis 1941 diese Musik. Gesprochene Dialoge wechseln sich mit gesungenen Motetten ab, deren Texte dem "Cherubinischen Wandersmann" von Angelus Silesius (1657) entnommen sind. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Marienkirche, Kirchplatz 2, 16278 Angermünde, Tel.: 0157 78266467, www.sankt-marien-ang.de.

28. November, 16 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Falkenberg ǀ Haus des Gastes

Schäferweihnacht

Sie zählen zweifellos seit vielen Jahren zu den Großen der Volksmusik: Bianca, Carla, Michael und Urschäfer Uwe, besser bekannt als „Die Schäfer“. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit geht die Erfolgsgruppe auf große Weihnachtstournee. Gemeinsam mit vielen Stars feiert sie ein vorweihnachtliches Fest der Volksmusik, bei dem garantiert jeder Volksmusikfan ins Schwärmen gerät. Mit dabei sind Stars wie Angela Wiedl, eine der ganz großen Stimmen der Volksmusik, und ihr Bruder Richard Wiedl, der das Publikum in die Welt der Klassik und Operette entführt. Natürlich erklingen auch die schönsten Weihnachtslieder sowie Geschichten und Gedichte rund ums Fest. Preis: 39,60 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Gastes, Lindenstraße 6, 04895 Falkenberg/Elster, Tel.: 035365 38036, www.falkenberg-elster.de.

29. November, 10 Uhr

Havelland ǀ Rathenow ǀ Kulturzentrum Rathenow - Theatersaal

DIE PRINZESSIN AUF DER ERBSE

Das Märchen nach Hans Christian Andersen wird gespielt vom Mecklenburgischen Staatstheater Parchim. Woran erkennt man eine richtige Prinzessin? An der Krone? Nein, völlig falsch. Daran, dass sie einen König zum Vater hat? Eventuell. Auch der Prinz, der eine Prinzessin freien will, hat keine Ahnung, woran er sie erkennen soll. Aber zum Glück gibt es noch alte Schlossbewohner, die mit einem Trick nachhelfen können. Preis: 5 Euro, Kinder 4 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturzentrum Rathenow – Theatersaal, Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 519042, www.kulturzentrum-rathenow.de.

500 Jahre Reformation:

24. November, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Finsterwalde ǀ Hotel & Restaurant Goldener Hahn

Kulinarischer Luther-Abend

Ein informativer, amüsanter und eindrucksvoller Abend für Genießer der Kultur und der Kulinarik. Interessierte erfahren, was Luther mit der Sängerstadt-Region verbindet. Dabei wird ihnen ein köstliches 4-Gang-Menü serviert. Preis: 49 Euro. Infostelle/Buchung: Hotel & Restaurant Goldener Hahn, Bahnhofstraße 3, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531 2214, www.schreiber-cuisine.de.

26. November, 16 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

Lesung mit Meike Roth-Beck

Im Rahmen der Sonderausstellung »Hier stehe ich und kann nicht anders!« findet eine Lesung statt von Meike Roth-Beck mit Originalillustrationen von Klaus Ensikat. Über Martin Luthers spannendes Leben, seine wichtigsten Thesen, seinen Machtkampf mit der katholischen Kirche und die Geburtsstunde der evangelischen Kirche liest die Religionspädagogin und Autorin aus ihrem Kinderbuch. Preis: 3,50-6 Euro, Kinder bis 7 Jahre frei, Familien 13 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366-70377, www.kloster-chorin.org.

26. November, 13.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Freienwalde ǀ Treffpunkt: Kurmittelhaus

Die Kapelle am Brunnental

Wanderleiterin Corinna Gerber lädt interessierte Gäste ein, mit ihr die Brunnenberge gemütlich zu erkunden, dabei die Kapelle zu erkunden und zu erfahren, was sie mit Martin Luther zu tun hat. Am Brunnen erklärt Bernd Müller, warum dies ein Wunschbrunnen ist und was unbedingt zu beachten ist, um Unglück zu vermeiden. Über den Gustav-Schüler-Weg wird die Kapelle erreicht und ein herrlicher Blick erwartet die Gäste. Auf dem Königin Luise Weg geht es weiter zum Eichenhain und zum Waldfriedhof. Hier wird eine interessante Sage über den Wurstbaum erzählt. An der Waldgaststätte Köhlerei erwartet die Wanderer eine Kaffeerast. Gestärkt wird der Rückweg angetreten. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Mitglieder der NaturFreunde Oberbarnim-Oderland e.V. und Kinder mit Familienpass Brandenburg kostenfrei. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Kurmittelhaus, Gesundbrunnenstrasse 33, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 3002881, www.berg-frei.de.

Bis 08. Januar

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Museum Neuruppin

25.10.2017 - 08.01.2018

Luther auf Papier

Die 500. Wiederkehr des Tages, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, nahm das Museum Neuruppin zum Anlass, in der Dauerausstellung neben der Geschichte der Verlage Kühn, Oehmigke & Riemschneider und Bergemann einen besonderen Schwerpunkt auf die Produktion von religiösen Bilderbogen zu setzen. Die Bilderbogen boten viele unterschiedliche Darstellungen mit christlichem Inhalt. Darunter waren Segenssprüche und Heiligenbildchen sowie Bildergeschichten zum Leben des Reformators Martin Luther. Sein Porträt stand auch Bibeln und erbaulichen Traktaten voran. Auf Bilderbogen erinnerte man an Feste zu Reformationsjubiläen oder konnte die Wartburg bei Eisennach als Modell aufbauen. Auch heutige Verleger von Kartonmodellen bieten zum 500. Reformationsjubiläum besondere Bastelbogen an. Die Präsentation im Bilderbogenraum zeigt historische und neue Kartonmodelle, Bilderbogen und weitere Sammlungsobjekte. Preis: Preis 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche kostenfrei. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11-16 Uhr, Samstag und Sonntag 10-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555100, www.museum-neuruppin.de.

Bis 05. September 2018

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Stadtmuseum

11.11.2017 - 05.09.2018

Und lasst euch nicht abwenden von dem rechten Wege des Evangelions

Interessierte können auf den Spuren der Reformation in Cottbus und der Lausitz wandeln. Betrachtet wird eine Geschichte, die nunmehr 500 Jahre andauert. Die Ausstellung richtet ihren Blick auf führende Persönlichkeiten, soziales Engagement sowie die Entwicklung des Bildungswesens. In Kooperation mit dem Wendischen Museum Cottbus wird die Reformation auch als Grundlage für die Ausprägung der niedersorbischen Schriftsprache betrachtet. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro, Familien 9 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Sonnabend und Sonntag/Feiertag 13-17 Uhr. Am 24.12. und 31.12. ist das Museum geschlossen. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Cottbus, Bahnhofstraße 52, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 6122460, www.stadtmuseum-cottbus.de.

Bis 27. November, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

04. – 27.11.2017

Hier stehe ich und kann nicht anders

Über Martin Luthers spannendes Leben, seine wichtigsten Thesen, seinen Machtkampf mit der katholischen Kirche und die Geburtsstunde der evangelischen Kirche erzählt die Religionspädagogin und Autorin Meike Roth-Beck in ihrem Kinderbuch. Der mehrfach ausgezeichnete Buchkünstler Klaus Ensikat lässt die Zeit des ausklingenden Mittelalters mit seinen künstlerisch hochwertigen Illustrationen lebendig werden. Am 26. November, um 16 Uhr, liest die Autorin aus ihrem Buch. Preis: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.org.

