01.12.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 49

Der zweite Advent steht vor der Tür. Wer am vergangenen Adventswochenende noch keine Gelegenheit hatte, einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Brandenburg zu besuchen, hat in dieser Woche eine neue Chance. In Potsdam findet wieder der traditionelle polnische Sternenmarkt statt. Auch in Eberswalde, Wittstock und Wildau können sich die Besucher bei Glühwein und gebrannten Mandeln die Vorweihnachtszeit genießen. Beim Adventsfest in Burg/Spreewald wartet auf die Besucher ein erlebnisreiches Wochenende mit einem vorweihnachtlichen Programm, regionalen Köstlichkeiten, besinnlichen Stunden am offenen Feuer und Glühweinkahnfahrten.

Zum Advent gehört natürlich auch Musik. Die Berliner Band "Rumpelstil" kommt mir ihrem Stück "Mambuso und die Weihnachtskugel" in die Neue Bühne nach Senftenberg. Mambuso ist ein ziemlich großer Bär mit weißem Fell und 17 schwarzen Punkten, der großspurig behauptet, er sei der beste Weihnachtsmann der Welt. Der turbulent-musikalische Spaß in der Vorweihnachtszeit ist für Kinder ab 4 Jahren und natürlich Erwachsene geeignet.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir diese Woche einen Ausflug in die Uckermark auf das Gut Blankensee. Traditionell spielen die Kinder der Umgebung in Blankensee das historische Krippenspiel im Stall. Mit viel Freude schlüpfen sie in die Rollen der Hirten, Engel und Könige. Auf Strohballen sitzend können die Besucher bei Glühwein und Kinderpunsch die Geschichte der Geburt Jesu im Stall miterleben, im Beisein von vielen echten Tieren, die in diesem Stall zu Hause sind. Inhaber des Familienpasses erhalten eine Adventsüberraschung.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Eine Übersicht mit den Weihnachtsmärkten in Brandenburg finden Sie auch auf www.reiseland-brandenburg.de

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

03. Dezember, 17 Uhr

Uckermark | Blankensee | Ölmühle-Gut Blankensee

Krippenspiel

Traditionell spielen die Kinder der Umgebung in Blankensee das historische Krippenspiel im Stall. Mit viel Freude schlüpfen sie in die Rollen der Hirten, Engel und Könige. Auf Strohballen sitzend können die Besucher bei Glühwein und Kinderpunsch die Geschichte der Geburt Jesu im Stall miterleben, im Beisein von vielen echten Tieren, die in diesem Stall zu Hause sind. Inhaber des Familienpasses erhalten eine Adventsüberraschung. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Ölmühle-Gut Blankensee, Blankensee 10, 17268 Mittenwalde OT Blankensee, Tel.: 0172 9428877, info@gut-blankensee.de, www.gut-blankensee.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

01. Dezember, 19-21 Uhr

Barnimer Land | Bernau | St.-Marien-Kirche Bernau

Irish-Scottish Christmas

Die Bernauer Sänger gestalten ein weihnachtliches Gemeinschaftskonzert mit Paul und Kathy Kelly von der Kelly Family. Dabei erklingen, begleitet von den unterschiedlichsten Instrumenten, traditionelle irische und deutsche Weihnachtslieder. Preis: 25-34 Euro. Infostelle/Buchung: St-Marien-Kirche Bernau, Kirchplatz 8, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.: 03338 7086596, www.bernauer-saenger.de.

01. – 04. Dezember

Prignitz | Wittstock | Stadtverwaltung Wittstock

Wittstocker Weihnachtsmarkt

Zahlreiche Höhepunkte erwarten die Besucher des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Wittstock/Dosse. Der Marktplatz verwandelt sich in eine Bummelmeile in vorweihnachtlichem Lichterglanz. Der Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag um 14 Uhr mit Gesangseinlagen von Kita-Kindern. Der Weihnachtsmann wird um 17 Uhr am Bahnhof erwartet. Der Höhepunkt am "langen Samstag" ist der Spaziergang durch die Stadt unter dem Motto "Wittstock - ein Wintermärchen". Dieser startet um 17 Uhr am Marktplatz. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Stadtverwaltung Wittstock, Markt 1, 16909 Wittstock/Dosse, Tel.: 03394 429332, www.wittstock.de.

02. Dezember, 17 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Mambuso und die Weihnachtskugel - Rumpelstil

RUMPELSTIL hat schon einige Male das Publikum im Amphitheater zu Beifallsstürmen hingerissen. Nun kommt die Berliner Band mit ihrem Stück „Mambuso und die Weihnachtskugel“ in die Neue Bühne. Mambuso ist ein ziemlich großer Bär mit weißem Fell und 17 schwarzen Punkten, der großspurig behauptet, er sei der beste Weihnachtsmann der Welt. Der turbulent-musikalische Spaß in der Vorweihnachtszeit ist für Kinder ab 4 und natürlich Erwachsene geeignet. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

02. – 04. Dezember

Dahme-Seenland | Wildau | Marktplatz "Neue Mitte"

12. Wildauer Weihnachtsfeuer

Der Marktplatz in der "Neuen Mitte" ist weihnachtlich geschmückt, heimelige Musik erklingt und es duftet verführerisch nach gebrannten Mandeln und wärmendem Glühwein. An zahlreichen Ständen können die Gäste noch das eine oder andere Geschenk erwerben, sich an den Köstlichkeiten laben und sich so auf die schöne Weihnachtszeit einstimmen. Infostelle/Buchung: Marktplatz "Neue Mitte", 15745 Wildau, www.wildau.de.

02. – 04. Dezember

Potsdam | Potsdam | Weberplatz Babelsberg

Böhmischer Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz Babelsberg

Zur Weihnachtszeit wird besonders deutlich, wie sehr die Potsdamer Kulturlandschaft von Einflüssen aus den Nachbarländern geprägt ist. Im historischen Weberviertel in Babelsberg, das Friedrich II. als Zufluchtsort für protestantische Weber aus Böhmen bauen ließ, präsentieren Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte böhmische Traditionen und viele Geschenkideen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Weberplatz Babelsberg, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 2890.

02. – 04. Dezember

Potsdam | Potsdam | Kutschstallhof

Polnischer Sternenmarkt und Sternenfest

In Polen beginnt traditionell das Weihnachtsfest, wenn zu Heiligabend der erste Stern am Himmel erscheint. Die weihnachtlichen Bräuche unseres Nachbarlandes kann man auf dem Sternenmarkt und beim Sternenfest im historischen Ensemble des Kutschstallhofes erleben. Der Markt stimmt mit landestypischem Kunsthandwerk, Spezialitäten und einem bunten Bühnenprogramm auf die kommenden Feiertage ein. Das Sternenfest der deutsch-polnischen Begegnung – ein mehr als 20-stündiges Kulturprogramm mit polnischen und deutschen Künstlern - umrahmt den Adventsmarkt. Für Kinder bietet das Fest Musik und Theater zum Mitmachen, deutsch-polnische Märchen und eine Weihnachtsmannwerkstatt. In der historischen Gewölbehalle präsentieren sich deutsch-polnische Vereine aus Berlin und Brandenburg sowie touristische Regionen Polens. Preis: 2 Euro, Kinder bis zur Größe von 1,40 m frei. Infostelle/Buchung: Kutschstallhof, Am Neuen Markt, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, info@hbpg.de, www.hbpg.de.

03. Dezember, 11-13 Uhr

Barnim | Wandlitz | Parkplatz vor dem Eingang zu den Berliner Forsten

Vom Goebbels`schen Liebesnest zur FDJ-Hochschule der DDR

In der Gemeinde Wandlitz kann man überall die Spuren der Vergangenheit finden und dabei beobachten, wie sich die Natur verlassene Orte langsam wieder zurückholt... 500 Meter entfernt vom natürlichen Bogensee wurde vor knapp 80 Jahren ein Gebäudeensemble errichtet, das nicht nur der Landsitz des damaligen Reichspropagandaminister Goebbels war, sondern auch gleichzeitig verschiedene andere interessante Strukturen barg, wie z.B. ein Kino, ein Gästehaus, einen eigenen Bunker und vieles mehr. Auf dieser Führung wird zu den zwei vorhandenen Komplexen informiert - über Entstehungsgeschichte, die Bedeutung und Eigenheiten der geschichtlichen Personen, die Gebäude und ihre jeweiligen Funktionen sowie die Nutzung über ein halbes Jahrhundert. Preis: 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkplatz vor dem Eingang zu den Berliner Forsten, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 67277, info@barnim-tourismus.de, www.barnim-tourismus.de.

03. Dezember, 15 Uhr

Niederlausitz | Guben | Alte Färberei

Weihnachtskonzert

Das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde lädt zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert ein. Das Ensemble gestaltet ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen weihnachtlichen Kompositionen. Besonders gespannt sein dürfen die Zuhörer auf die amerikanischen Sopranistin Julie Wyma. Sie entführt das Publikum unter anderem mit Melodien aus dem „Mariä Wiegenlied“ und „O holy night“ in die schönste Zeit des Jahres. Dazu erklingt Peter Tschaikowskis schwungvoller „Nussknacker“, Robert Schumanns romantische „Träumerei“ sowie ein Medley aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Alte Färberei, Gasstraße 4, 03172 Guben, Tel.: 03561 68711043.

03. Dezember, 18 Uhr

Elbe-Elster-Land | Falkenberg | Haus des Gastes

"Ein Funken Hoffnung" das große Familienmusical des Falkenberger Tanzmäuse e.V.

Das Jahr 1847 – viele Europäer wandern nach Amerika aus, um dort ihr Glück zu suchen. Auch Chris Kringel kehrt seiner Heimat den Rücken. Schon kurz nach seiner Ankunft lernt er die kleine Amelie kennen, die ganz allein in dem fremden Land seine Hilfe sucht. Gemeinsam mit ihr folgt er dem Ruf des Goldes und bricht in den Westen auf. Begleitet werden die beiden von Twinkle, dem unglücklichen und mürrischen Schutzengel. Dieser zeichnet sich nicht gerade durch Engagement und Liebenswürdigkeit aus, hat er doch die Hoffnung auf echte Engelsflügel längst aufgegeben. Ob sich ihre Wünsche dennoch erfüllen werden und welche Rolle dabei Santa Claus und seine Elfen spielen, erfahren die Zuschauer in diesem einzigartigen amerikanischen Weihnachtsmärchen. Wunderschöne originelle Kostüme, vielfältige Bühnenbilder, mitreißende Tänze zu bekannten amerikanischen Melodien und der Zauber der Weihnacht garantieren einen unvergesslichen Nachmittag. Preis: 12,50 Euro, Kinder 8,50 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Gastes, Lindenstraße 6, 04895 Falkenberg/Elster, Tel.: 035365 38036, haus-des-gastes@t-online.de, www.falkenberg-elster.de.

03. – 04. Dezember, 13 Uhr

Spreewald | Burg | Festplatz Burg

Burger Adventsfest

In der Adventszeit erstrahlt der Kurort Burg im besonderen Glanze zahlreicher Weihnachtslichter. Ein erlebnisreiches Wochenende bietet sich auf dem Burger Festplatz mit einem vorweihnachtlichen Programm, regionalen Köstlichkeiten, besinnlichen Stunden am offenen Feuer und Glühweinkahnfahrten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Festplatz Burg, Am Hafen, 03096 Burg, Tel.: 035603 750160, info@burg-spreewald-tourismus.de, www.BurgimSpreewald.de.

03. – 04. Dezember, 11 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Slawendorf Brandenburg

Wintermarkt im Slawendorf

Es ist wie in einer anderen Welt. Wer zum Wintermarkt am 3. und 4. Dezember das Slawendorf Brandenburg an der Havel betritt, den empfängt eine ganz besondere Atmosphäre. In und zwischen den Hütten, die das Leben vor 1.000 Jahren darstellen, bieten Händler ihre Waren feil und Handwerker zeigen, dass sie ihre Kunst beherrschen. So hat der Schmied einen Rennofen errichtet und versucht vor Ort aus Raseneisenerz Metall herzustellen. Weiterhin sind Knochenschnitzer, Perlenmacher, Bernsteinschnitzer, Töpfer und viele mehr dabei. Die Besucher können sich im Axtwerfen und Bogenschießen messen. Reichlich feine Speisen fahren die Heveller Schenke und andere Gastronomen auf. Serviert werden Leckereien vom Grill und aus Pfanne, Ofen und Kessel sowie aus dem Backofen. Preis: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Slawendorf Brandenburg, Neuendorfer Str. 89c, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 2845772, kontakt@zeitreise-brandenburg.de, www.zeitreise-brandenburg.de.

04. Dezember, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossmuseum Oranienburg

Zerbrechliche Schätze

Im Schloss Oranienburg gibt es viele faszinierende Porzellangefäße, die aus dem fernen China kommen. Bei einem Besuch im Schloss lernen Kinder und ihre Eltern die blau-weißen Schätze und ihre Sammlerin, die Kurfürstin Louise Henriette von Oranien, sowie ihren Gemahl Friedrich Wilhelm kennen. Sie erfahren, auf welchen abenteuerlichen Wegen die zerbrechlichen Vasen, Schüsseln, Teller und Kännchen ins Schloss kamen und warum sie so kostbar sind. Anschließend können sie in der neu eröffneten Museumswerkstatt am Schloss selber kreativ werden. Durch kleine und große Hände entstehen unterschiedliche Gefäßformen und Oberflächen in Ton. Sollen die Werke gebrannt werden, fällt ein Unkostenbeitrag an. Preis: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossmuseum Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 0331 9694200, info@spsg.de, www.spsg.de, www.schlossmuseum-oranienburg.de.

04. Dezember, 19-21.30 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | Theater am See

Michael Hatzius "Echstasy"

Michael Hatzius ist wieder auf Echse. Der mehrfach preisgekrönte Puppenspieler und Comedian präsentiert seine neue Soloshow. Angeführt wird sein tierisches Ensemble natürlich auch dieses Mal vom Star des Abends: der allwissenden, mürrisch-charmanten Echse. Sie wird wie immer großmäulig neue Anekdoten aus ihrem bunten Leben zum Besten geben, thematisch durch die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft surfen und dabei auch nicht den entlegensten Winkel unmöglicher Gedankengänge auslassen. Die Echse hat natürlich stets ein offenes Ohr für das Publikum, denn Improvisation ist die große Leidenschaft von Michael Hatzius. So wird jeder Abend einzigartig. Neben der Echse und den anderen Publikumslieblingen aus dem ersten Programm dürfen sich die Fans auf weitere, ganz neue schräge Charaktere und viele weitere Überraschungen freuen. Preis: 27,30 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am See, Seestraße 22, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033631 868323, info@theater-am-see.de, www.theater-am-see.de.

07. Dezember, 18 Uhr

Fläming | Jüterbog | Kulturquartier Mönchenkloster

Literarischer Weihnachtsspaß "Hilfe - es weihnachtet so!"

Die Schauspielerin und Sprecherin Marina Erdmann präsentiert vergnügliche Geschichten des alljährlichen Weihnachtsdschungels. Diverse Stolpersteine liegen ihr zu Füßen: Weihnachtsgefühle nach dem Kalender zu entwickeln, einen deprimierten Knecht Ruprecht zu ermutigen und nicht in den üblichen Geschenke-Rausch zu verfallen. Wilhelm Busch, Erich Kästner, Loriot, Joachim Ringelnatz, Karl Valentin und viele andere leihen ihr für dieses vorweihnachtliche Szenario ihre humorvollen und bissigen Geschichten. Infostelle/Buchung: Kulturquartier Mönchenkloster, Mönchenkirchplatz 4, 14913 Jüterbog, Tel.: 03372 463113, stadtinformation@jueterbog.de, www.jueterbog.de.

