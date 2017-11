29.11.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 49

Zum Saisonabschluss des Wanderjahres 2017 wird am 2. Dezember 2017 im Seenland Oder-Spree gewandert. Eine circa sieben Kilometer lange Tour führt von Platzfelde durch das ehemalige Forstrevier Bodenseichen zum Dannenberger Weg. Über die Waldstadt und das „Offi" erreicht die Gruppe ihr Ziel. Bei vorweihnachtlicher Stimmung mit Kaffee und Stollen klingt das Wanderjahr 2017 aus.

Der Spargelhof Klaistow im Fläming wird vom 2.-3. Dezember 2017 zum Schauplatz eines besonderen Spektakels: einem internationalen Schlittenhunderennen. Der für die Brandenburger Region außergewöhnliche Wettkampf wird von bis zu 400 Schlittenhunden unterschiedlicher Rassen in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. An zwei Wettkampftagen stellen die Huskys ihre Schnelligkeit, Stärke und Ausdauer unter Beweis.

In der Goldschmiede-Werkstatt Anett Stephan im Ruppiner Seenland in Borgsdorf werden Kurse & Emaillier-Workshops sowie Event-Geburtstage für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Mit dem Familienpass Brandenburg kann man vergünstigt mitsägen, punzieren, feilen, löten und polieren.

Auf die musikalischen Spuren der Reformation begibt sich am 3. Dezember 2017 das Weihnachtskonzert: „Weihnachten mit Luther“. Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat liest im Havelland in der Kirche Bagow „Luthers Weihnachten“. Dabei wird sie musikalisch unterstützt vom Sax-Ensemble mit Detlef Bensmann (Saxophone), Wolfgang Bensmann (Fagott), Ariane Matzanke (Oboe/ English Horn) und Friederike Roth (Klarinette).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, auf Anmeldung

Ruppiner Seenland ǀ Borgsdorf ǀ Goldschmiede Anett Stephan

Auf in die Goldschmiede

Schmuckstücke aller Art, Lesezeichen, Bilderrahmen, Schlüsselanhänger, Kerzenhalter oder Dosen werden selber herstellt aus unterschiedlichen Kupferlegierungen (oder aus Silber gegen Aufpreis). Die Kursteilnehmer arbeiten mit Präzisions-Werkzeugen und lernen verschiedene Verformungstechniken kennen. So wird gesägt, punziert, gefeilt, gelötet und poliert. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - etwas Geduld ist jedoch hilfreich. In der Goldschmiede-Werkstatt werden Kurse & Emaillier-Workshops sowie Event-Geburtstage für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Preis: 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro für jede Kursstunde inkl. Material (kein Edelmetall). Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Goldschmiede Anett Stephan, Wiesenstraße 7, 16556 Borgsdorf, Tel.: 03303 402979, www.anett-stephan.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

03. Dezember, 16 Uhr

Havelland ǀ Bagow ǀ Kirche Bagow

Auf den musikalischen Spuren der Reformation –Weihnachtskonzert: „Weihnachten mit Luther“

Schauspielerin Elisabeth Richter-Kubbutat liest aus „Luthers Weihnachten“. Dabei wird sie musikalisch unterstützt vom Sax-Ensemble mit Detlef Bensmann (Saxophone), Wolfgang Bensmann (Fagott), Ariane Matzanke (Oboe/ English Horn) und Friederike Roth (Klarinette). Die alte Kirche wurde in der Zeit von 1697-1698 erbaut. Sie brannte 1906 durch Blitzschlag nieder. Am 18. Dezember 1907 wurde die neue Kirche eingeweiht. Preis: Vorverkauf 20 Euro, Abendkasse 24 Euro. Infostelle/Buchung: Kirche Bagow, Bagower Straße 7, 14778 Bagow, Tel.: 033237 85961, www.havellaendische-musikfestspiele.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

01. Dezember, 19 Uhr

Niederlausitz ǀ Guben ǀ WerkEins

Die Feuerzangenbowle die Erste

Mit Heinz Rühmanns Kultfilm beginnt die Adventszeit und passend dazu wird die Feuerzangenbowle nach dem originalen Rezept serviert. Das WerkEins verwandelt sich am 1.12. in ein Kinocafé. In vorweihnachtlicher Atmosphäre geht es mit Johannes Pfeiffer (Heinz Rühmann) auf eine amüsante Reise in „die gute alte Zeit“: Noch einmal Kind sein und zur Schule gehen. Und noch einmal all die Streiche erleben, von denen man später nicht ohne eine gewisse Wehmut erzählt. Der perfekte Abend, um mit Freunden, der Familie, den Kollegen oder Schulkameraden in gemütlichem Ambiente zusammenzusitzen und in Erinnerungen zu schwelgen. Kulinarisch können sich die Gäste von einem Weihnachtsmenü aus der Küche des merino verwöhnen lassen. Preis: 10 Euro inkl. Bowle. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

01. Dezember, 19.30 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturkirche Neuruppin

FAUN Acoustic – Medieval Ballads 2017

Nur selten klingt die Musik des Mittelalters so zauberhaft wie bei FAUN. In der feierlichen Atmosphäre der Kulturkirche Neuruppin treffen mittelalterliche und romantische Balladen auf Harfe, Drehleier, Schlüsselfiedel, Dudelsack und Laute. Mit großer spielerischer Perfektion verbinden FAUN keltische und skandinavische Melodien mit mehrstimmigen Gesangssätzen und eigenen Balladen. Mit über 800 Konzerten, Chartplatzierungen in den Top Ten, Echo Nominierungen, Gold & Platin Auszeichnungen und Fernsehauftritten gehören FAUN zur weltweiten Elite der Folk und Mittelalter Ensembles. Wie keine andere Gruppe gelingt es ihnen, die zeitlose Magie der alten Klänge einem heutigen Publikum begreifbar zu machen. Dieses neue FAUN-Programm setzt seinen Schwerpunkt auf die Winter- und Yulezeit. Mit stimmungsvollen Liedern werden hier die zauberhaften und märchenhaften Seiten des Winters zelebriert. Preis: ab 29,20 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

01. - 03. Dezember

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Sternenmarkt und Sternenfest – weihnachtliche Begegnung mit Polen

Diesjährig findet der Sternenmarkt auf dem Kutschstallhof und auf dem Neuen Markt statt. Zum 14. Mal lädt er ein, in stimmungsvoller Atmosphäre die weihnachtlichen Traditionen unseres Nachbarlandes Polen zu erleben und landestypisches Kunsthandwerk sowie Spezialitäten zu entdecken. Künstler und Kunsthandwerker bieten an über 60 Markständen ihre phantasievollen und kreativen Arbeiten an. Für kulinarische Genüsse sorgen krowki und gofry (polnische Bonbons), Waffeln, Thorner Katrinchen (Pfefferkuchen), Honig, Baumkuchen und schlesische Mohnkuchen sowie Herzhaftes wie oscypki (Schafskäse aus dem Riesengebirge), Brot, Wurst sowie pierogi (gefüllten Teigtaschen), barszcz (Rote-Bete-Suppe), bigos (Krauttopf), Krakauer Würsten und Schaschlyk. Traditionell begleitet das Sternenfest der deutsch-polnischen Begegnung ein umfangreiches Kulturprogramm. Preis: 2 Euro, Kinder bis 1,40 Meter frei. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, www.hbpg.de.

02. Dezember, 10 Uhr

Havelland ǀ Falkensee ǀ Haus am Anger

19. Angerweihnacht in Falkensee

Die Angerweihnacht ist ein stimmungsvoller Start in die Weihnachtszeit und bereits zum 18. Mal ein fester Termin, auf den sich treue Besucher schon einige Wochen vorher freuen. Die Angerweihnacht lädt zum Bummeln und Ver¬weilen am Falkenhagener Anger ein. Schulen, Kitas, Vereine und Kirchengemeinden bieten zahlreiche schöne und selbstgemachte Dinge für die Weihnachtszeit an, begleitet von stimmungs¬voller Musik. Ein vielseitiges Programm mit offenen Werkstätten und Theatervorführungen im Haus am Anger sowie Angebote in der Falkenhagener Kirche machen die Angerweihnacht zu einem Familienerlebnis. Infostelle/Buchung: Haus am Anger, Falkenhagener Str. 16, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 2810, www.falkensee.de.

02. Dezember, 11 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee, OT Gräbendorf ǀ KiEZ Hölzerner See

22. Weihnachtsspektakel im KiEZ Hölzerner See

Es wird weihnachtlich im KiEZ. Die Besucher erwartet ein Kinderfest in stimmungsvoller Atmosphäre mit Adventsbasteleien sowie Ponyreiten, Seidenmalerei, einer Pfefferkuchen-Bäckerei und einem bezaubernden Puppenspiel im Discosaal. Die Märchentante liest und erzählt wundersame Geschichten. Dazu gibt es Deftiges und Süßes aus Kanne und Pfanne. Infostelle/Buchung: KiEZ Hölzerner See, Weg zum Hölzernen See 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf.

02. Dezember, 11 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Bad Freienwalde ǀ Treff: Konzerthalle in St. Georg

Wanderung zum Saisonabschluss des Wanderjahres 2017

Eine circa sieben Kilometer lange Tour führt von Platzfelde durch das ehemalige Forstrevier Bodenseichen zum Dannenberger Weg. Bei der Wegstrecke werden die Verdienste von Forstmeister Walter Boden (1847 - 1930) gewürdigt, der ausländische Baumarten anbaute und auf diese Weise Kiefernforsten in Laubholzbestände umwandelte. Über die Waldstadt und das "Offi" erreicht die Gruppe ihr Ziel. Bei vorweihnachtlicher Stimmung mit Kaffee und Stollen klingt das Wanderjahr 2017 aus. Infostelle/Buchung: Treff: Konzerthalle in St. Georg, Georgenkirchstraße, 16259 Bad Freienwalde, Tel.: 03344 31260, www.haus-der-naturpflege.de.

02. Dezember, 20 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Rüdiger Hoffmann

Rüdiger Hoffmanns ostwestfälisches Temperament ist legendär und jede Pointe weiß er mit der nötigen emotionalen Selbstbeherrschung zu entzünden. Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum widmet sich Rüdiger Hoffmann in seinem neuen Programm „Ich hab’s doch nur gut gemeint“ noch intensiver seinen Mitmenschen und dies, wie nicht anders zu erwarten, mit herrlich absurden Alltagsdramen und verblüffenden Experimenten. Der Meister der Nuancen, der mit seinem verschmitzten Gesicht so hintersinnig-intelligent und unschuldig gucken kann, gewinnt jedem Desaster etwas Gutes ab. Sei es der neuen Gesundheits-App, die er an seiner Bekannten testet, oder einer Trauerrede, die er mit einem zehnminütigen Gag-Feuerwerk auflockert. Schon Kurt Tucholsky wusste: „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.“ Preis: 27,80 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

02. – 03. Dezember

Elbe-Elster-Land ǀ Uebigau ǀ Historischer Stadtkern Uebigau

Weihnachtsmarkt

Der Uebigauer Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern lädt zum 1. Adventswochenende in den Südwesten Brandenburgs ein. Der zum großen Teil mit Fachwerkhäusern und Lichterketten umrahmte Marktplatz bietet dafür eine romantische Kulisse. Der Samstag beginnt mit dem traditionellen Stollenanschnitt durch den Ortsvorsteher. Das Puppentheater vom Clean-Jugendcentrum ist danach Anziehungspunkt für Familien. Am Sonntag wird es musikalisch, wenn in der Kirche die Orgel erklingt und die Kreismusikschule zum Konzert aufspielt. Am gesamten Wochenende wartet der Weihnachtsmarkt zudem mit der Historischen Ratssitzung, Führungen durch die offenen Höfe, einen Streichelzoo sowie Ponyreiten und einer Kindereisenbahn auf. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Historischer Stadtkern Uebigau, Markt 11, 04938 Uebigau, Tel.: 035341 61614, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

02. – 03. Dezember

Fläming ǀ Klaistow ǀ Spargelhof Klaistow

1. Internationales Schlittenhunde-Rennen in Klaistow

Der Spargelhof Klaistow wird zum Schauplatz eines besonderen Spektakels: einem internationalen Schlittenhunderennen. Für den Austragungsort ist es das erste Event dieser Art, aber für den Initiator, den Schlittenhunde-Sportverein Miakoda Huskys e.V., ist es bereits das 7. große Rennen in diesem Jahr. Der für die Brandenburger Region außergewöhnliche Wettkampf wird am ersten Adventwochenende von bis zu 400 Schlittenhunden unterschiedlicher Rassen in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. An zwei Wettkampftagen stellen die Huskys ihre Schnelligkeit, Stärke und Ausdauer auf dem Gelände des Spargelhofs Klaistow unter Beweis. Daneben finden Showvorführungen und Gästefahrten statt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spargelhof Klaistow, Glindower Straße 28, 14547 Klaistow, Tel.: 03320 661070, www.spargelhof-klaistow.de.

02. – 03. Dezember

Spreewald ǀ Lübbenau OT Lehde ǀ Freilandmuseum Lehde

Spreewaldweihnacht - Zwei Märkte, eine Kahnfahrt

Von der Hafenweihnacht am Großen Spreewaldhafen Lübbenau mit Räucherfisch, Weihnachtsplinsen, Grog und Glühwein führt die winterliche Kahnfahrt, begleitet von manch fröhlich erzählendem Wichtel, direkt in das Freilandmuseum Lehde. Die Besucher lassen sich dort von „Weihnachten wie’s früher war“ verzaubern. Sie werfen einen Blick in erleuchtete Stuben der historischen Bauernhöfe, schlendern den weihnachtlichen Handwerkermarkt entlang und lassen sich vom Bescherkind und Rumpodich beschenken. Infostelle/Buchung: Freilandmuseum Lehde, An der Giglitza 1a, 03222 Lübbenau OT Lehde, Tel.: 03542 2225, www.spreewald-weihnacht.de.

02. – 03. Dezember, 10-18.30 Uhr

Fläming ǀ Beelitz-Heilstätten ǀ Verschiedene Veranstaltungsorts

Supervollmond

Den „Supervollmond über Beelitz-Heilstätten“ kann man am 2. und 3. Dezember von 10 - 18.30 Uhr bestaunen. Bei zahlreiche Führungen, unter anderem einer Taschenlampenführung in der alten Chirurgie, kann man spannenden Erzählungen aus einer längst vergangen Zeit lauschen. Falls es zu wolkig ist, bieten die Vorträge der Beelitzer Sternenfreunde e.V. im Café am Aussichtsturm Gelegenheit zur astronomischen Information und zum gemütlich Auswerten des Gesehenen bei Kaffee und Kuchen. Zum Aufwärmen gibt es Punsch aus dem Kessel oder Stockbrot am Lagerfeuer. Infostelle/Buchung: Verschiedene Veranstaltungsorte, 14547 Beelitz-Heilstätten, www.sternenpark-westhavelland.de.

03. Dezember, 11 Uhr

Spreewald ǀ Schlepzig ǀ Spreewälder Privatbrauerei 1788

Weihnachtsbäckerei am Holzbackofen im Brauhaus

Bei festlicher Adventsmusik können Nachwuchsbäcker unter Anleitung leckere Kekse im Holzbackofen backen und danach verzieren. Die Weihnachtsbäckerei in der Spreewälder Privatbrauerei 1788 wird schon seit vielen Jahren immer an den Adventssonntagen angeboten. Besonders die urige Atmosphäre mit Holzbackofen und guter Küche sorgen für einen runden Familienausflug. Der Eintritt ist frei. Um Tischreservierungen wird gebeten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spreewälder Privatbrauerei 1788, Dorfstraße 53, 15910 Schlepzig, Tel.: 03547 26620, www.seinerzeit.de.

03. Dezember, 14 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Welzow ǀ ecxursio Besucherzentrum

Erlebnis Bergbau - Tagebauimpressionen zur Winterzeit inkl. Bergmannsvesper

Auch bei Eiseskälte steht der Tagebau Welzow nicht still. In den Wintermonaten erhalten Interessierte einen spannenden Einblick in den Grubenbetrieb mit seinen verschneiten Tagebaugroßgeräten. Nach einem Halt am meterhohen Kohleflöz fährt die Gruppe durch die rekultivierte Landschaft zum Gut Geisendorf. Hier warten eine deftige Bergmannsvesper, Glühwein und wärmende Feuerschalen. Preis: 39 Euro, ermäßigt 33 Euro. Infostelle/Buchung: ecxursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, www.bergbautourismus.de.

03. Dezember, 16 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

Die Weihnachtsgans Auguste

Figuren- und Objekttheater nach dem Weihnachtsklassiker von Friedrich Wolf mit viel Schnee und Akkordeonmusik. Das Drama beginnt mit dem Herzenswunsch des Opernsängers Luitpold Löwenhaupt auf einen richtigen Festtagsbraten. Schon in der Vorweihnachtszeit kauft er deshalb zum Mästen eine lebende Gans, die allerdings von seinen Kindern, besonders dem kleinen Peterle, schon bald innigst ins Herz geschlossen wird. In dieser grundköstlichen Geschichte wird das Problem "Schlachten oder nicht Schlachten" auf so komische und zugleich rührende Weise gelöst, dass der Weihnachtsabend nicht nur für die Familie Löwenhaupt mit ihrer Gans Gustje wunderschön ausklingt... Preis: 3,50 - 6 Euro. Kinder bis 7 Jahre frei. Familien 13 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt 11 a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.de.

06. Dezember, 19 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ MKC Templin

Servus Peter - Eine Hommage an Peter Alexander

Die Besucher sind eingeladen ins idyllische Österreich, in den Biergarten des legendären Gasthofes "Im weißen Rössl". Hier treffen sie auf den sympathischen Oberkellner Peter, gespielt von Peter Grimberg, der sich mit charmanten Ideen und der Unterstützung von Horst Freckmann als "Heinz Erhardt" und vielen anderen um das Herz seiner Wirtin Mariandl bemüht. Das Publikum erlebt musikalische Schlager-Highlights und Songs wie "Souvenirs, Souvenirs", "Ich will keine Schokolade", "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" und "Rote Lippen soll man küssen" – immer schwungvoll in die Handlung dieser Komödie eingebunden. Preis: 35 Euro. Infostelle/Buchung: MKC Templin e.V., Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

500 Jahre Reformation:

02. Dezember, 18 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Nagelkreuzkapelle

Kantate - Gottesdienst zum 1.Advent

Die Choralkantate „Vom Himmel hoch“ von Max Reger wird unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Matthias Jacob in der Nagelkreuzkapelle aufgeführt. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Jahreskampagne 2017 „Stadt trifft Kirche" der Landeshauptstadt Potsdam statt. Infostelle/Buchung: Nagelkreuzkapelle, Breite Straße 7, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2890, www.potsdam.de.

Bis 08. Januar

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Museum Neuruppin

25.10.2017 - 08.01.2018

Luther auf Papier

Die 500. Wiederkehr des Tages, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, nahm das Museum Neuruppin zum Anlass, in der Dauerausstellung neben der Geschichte der Verlage Kühn, Oehmigke & Riemschneider und Bergemann einen besonderen Schwerpunkt auf die Produktion von religiösen Bilderbogen zu setzen. Die Bilderbogen boten viele unterschiedliche Darstellungen mit christlichem Inhalt. Darunter waren Segenssprüche und Heiligenbildchen sowie Bildergeschichten zum Leben des Reformators Martin Luther. Sein Porträt stand auch Bibeln und erbaulichen Traktaten voran. Auf Bilderbogen erinnerte man an Feste zu Reformationsjubiläen oder konnte die Wartburg bei Eisennach als Modell aufbauen. Auch heutige Verleger von Kartonmodellen bieten zum 500. Reformationsjubiläum besondere Bastelbogen an. Die Präsentation im Bilderbogenraum zeigt historische und neue Kartonmodelle, Bilderbogen und weitere Sammlungsobjekte. Preis: Preis 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche kostenfrei. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11-16 Uhr, Samstag und Sonntag 10-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555100, www.museum-neuruppin.de.

Bis 05. September 2018

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Stadtmuseum

11.11.2017 - 05.09.2018

Und lasst euch nicht abwenden von dem rechten Wege des Euangelions

Interessierte können auf den Spuren der Reformation in Cottbus und der Lausitz wandeln. Betrachtet wird eine Geschichte, die nunmehr 500 Jahre andauert. Die Ausstellung richtet ihren Blick auf führende Persönlichkeiten, soziales Engagement sowie die Entwicklung des Bildungswesens. In Kooperation mit dem Wendischen Museum Cottbus wird die Reformation auch als Grundlage für die Ausprägung der niedersorbischen Schriftsprache betrachtet. Preis: 4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro, Familien 9 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 10-17 Uhr, Sonnabend und Sonntag/Feiertag 13-17 Uhr. Am 24.12. und 31.12. ist das Museum geschlossen. Infostelle/Buchung: Stadtmuseum Cottbus, Bahnhofstraße 52, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 6122460, www.stadtmuseum-cottbus.de.

Bis 27. November, 10 Uhr

Barnimer Land ǀ Chorin ǀ Kloster Chorin

04. – 27.11.2017

Hier stehe ich und kann nicht anders

Über Martin Luthers spannendes Leben, seine wichtigsten Thesen, seinen Machtkampf mit der katholischen Kirche und die Geburtsstunde der evangelischen Kirche erzählt die Religionspädagogin und Autorin Meike Roth-Beck in ihrem Kinderbuch. Der mehrfach ausgezeichnete Buchkünstler Klaus Ensikat lässt die Zeit des ausklingenden Mittelalters mit seinen künstlerisch hochwertigen Illustrationen lebendig werden. Am 26. November, um 16 Uhr, liest die Autorin aus ihrem Buch. Preis: 6 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt Chorin 11a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, www.kloster-chorin.org.

