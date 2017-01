26.01.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 5

Aufführungen, Workshops, Gespräche und Feierei gibt es am 27.-30. Januar 2017 beim „sturmfrei! - Festival" im Lausitzer Seenland in Senftenberg in der NEUEN BÜHNE. Die Besucher können während dieser Tage über die beeindruckenden Leistungen der Spieler, Tänzer, Sänger, Artisten, Komiker und Akrobaten aus der Stadt und der Region staunen.

Begleitet von Sabine Save am Klavier trägt die Malerin Susanne Geister am 28. Januar 2017 im Kloster Chorin Texte und Gedanken vor, die ihre Arbeiten aus der Reihe „Spiegelblicke — Annäherungen an Maria" reflektieren und die Themen der christlichen Ikonographie aufgreifen. Beim gemeinsamen Rundgang mit der Künstlerin besteht die Möglichkeit, weitere Dimensionen ihrer Arbeiten und der Ausstellung kennenzulernen und zu diskutieren.

Das Westhavelland ist seit 2014 erster deutscher Sternenpark und bietet optimale Bedingungen und einen sehr eindrucksvollen Sternenhimmel. Auch die Milchstraße ist zu sehen. Marion Werner lädt am 28. Januar 2017 ein zu einer Reise in die Sternenwelt. Nach einem kleinen Vortrag erkunden die Nachtschwärmer bei klarem Wetter gemeinsam den Sternenhimmel.

Eine Ausstellung über den Künstler John Heartfield, ein historisches Klassenzimmer sowie Ausstellungsstücke zu 100 Jahren Schulentwicklung gibt es im Seenland Oder-Spree in Waldsieversdorf im Ausstellungs- und Tourismuszentrum WaldKAuTZ zu sehen. Mit dem Familienpass Brandenburg erhält ein Kind bei Vollzahlung eines Erwachsenen kostenfrei den Eintritt.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

27. – 30. Januar

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

sturmfrei! - Festival

Treffen der Laienkünstler mit Aufführungen, Workshops, Gesprächen und Feierei. Die Profis räumen die Bühne und sagen sturmfrei! für alle Spieler, Tänzer, Sänger, Artisten, Komiker und Akrobaten aus der Stadt und der Region. Die Besucher können über die Präsentationen des Tanzhauses Senftenberg, des Kinder- und Jugendensembles ArTaS, des Harlekids e.V., des L.u.S.T. Senftenberg, des Piccolo Theaters Cottbus, des Konzertchors Senftenberg e.V., der KulturAkademie Niederlausitz, des Musicalensembles & Jugendspielclubs der neuen Bühne Senftenberg, der Chaotischen Idealisten des Kulturregen e.V. und vieler anderer staunen. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

28. Januar, 14 Uhr

Barnimer Land | Chorin | Kloster Chorin

Musikalische Lesung und Künstlergespräch

Begleitet von Sabine Save am Klavier, trägt die Malerin Susanne Geister Texte und Gedanken vor, die ihre Arbeiten reflektieren. Die Bilder aus der Reihe Spiegelblicke — Annäherungen an Maria" greifen Themen der christlichen Ikonographie auf. So gibt es beim gemeinsamen Rundgang mit der Künstlerin die Möglichkeit weitere Dimensionen ihrer Arbeiten und der Ausstellung kennenzulernen und zu diskutieren. Noch bis zum 29. Januar 2017 ist die Ausstellung geöffnet. Preis: 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kloster Chorin, Amt 11 a, 16230 Chorin, Tel.: 033366 70377, info@kloster-chorin.org, www.kloster-chorin.org.

28. Januar, 19-21 Uhr

Havelland | Strodehne | Raum der Vielfalt

Sternenabend mit kleiner Wanderung

Wie schön ist es doch, wenn man sich am Tage über die Blumen auf der Wiese und nachts über die Sterne am Himmel erfreuen kann. Das Westhavelland ist seit 2014 erster deutscher Sternenpark und bietet optimale Bedingungen und einen sehr eindrucksvollen Sternenhimmel. Auch die Milchstraße ist zu sehen. Marion Werner lädt ein zu einer Reise in unsere Sternenwelt. Der Abend beginnt mit einem kleinen Vortrag und anschließend erkunden die Nachtschwärmer bei klarem Wetter gemeinsam den Sternenhimmel. Eventuell ist es möglich, das eigene Tierkreiszeichen da oben am Himmel zu sichten. Zu einigen Sternenbildern gibt es kleine Geschichten und Wissenswertes zu manchem Stern. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: Raum der Vielfalt, Kleindorf 3, 14715 Havelaue OT Strodehne, Tel.: 033875 90192, marion.werner@freenet.de, www.marion-werner.de.

29. Januar, 10-15 Uhr

Dahme-Seenland | Kolberg | Kräuter- und Naturhof

Rendezvous der Düfte, Fünfklang mit Tee

Tee erleben, riechen, berühren und natürlich trinken – all das geht beim Rendezvous der Düfte. Wie fasst sich ein Brombeerblatt an, wie riecht es, wie schmeckt es, wie wirkt es als Tee? Welche Wirkungen haben Tees für uns und wie beeinflusst uns ihr Duft? Teeliebhaber genießen verschiedene Wohlfühltees mit besonderem Lavendelzucker und Lavendelsirup. Infostelle/Buchung: Kräuter- und Naturhof, An der Dabernack 2, 15754 Heidesee, OT Kolberg, Tel.: 0172 9915754, kraeuterundnaturhof@gmail.com, www.kraeuterundnaturhof.de.

29. Januar, 11 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Marktplatz

Stadtführung "Reformation"

Zeittypisch kostümiert zeigt die Stadtführerin das Stadtzentrum mit seinen original restaurierten Straßenzügen und liebevoll sanierten Gebäuden. Dieser besondere Spaziergang dreht sich um das bevorstehende 500 jährige Reformationsjubiläum. Zwei Ausstellungselemente an historischen Plätzen der Stadt erinnern an dieses historische Ereignis. Infostelle/Buchung: Marktplatz, Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 6280, info@bad-liebenwerda.de, www.bad-liebenwerda.de.

29. Januar, 13-16 Uhr

Fläming | Raben | Treff: Naturparkzentrum Hoher Fläming

Winterkräuterwanderung

Mit der Kräuterpädagogin Britt Muschert suchen Wanderlustige Winterkräuter und stellen mit ihnen eine heilkräftige Salbe und einen leckeren Kräuteressig her. Preis: 20 Euro inkl. Material. Infostelle/Buchung: Treff: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, 14823 Raben, Tel.: 033848 60004, info@flaeming.net, www.flaeming.net.

29. Januar, 14-15.30 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Schwerdtner´s Kahnfahrten

Winterkahnfahrt "Es war einmal im Spreewald"

Eine Kahnfahrt voller Geschichten zu winterlichen Traditionen und Bräuchen im Spreewald. Bei Kaffee, Tee und selbstgemachtem Gebäck von Omas hübschen Sammeltassen lauschen die Gäste dem Geschichtenerzähler auf dem Kahn und erfahren Wunderbares aus der alten Zeit im Spreewald. Er weiß zu berichten vom Körbeflechten, Federnschleißen, Netzesticken, vom Spinnen, Stricken und Sticken bei der Spreewälder Spinte, ja sogar vom Schlittschuhlaufen und Stoßschlittenschieben über zugefrorene Fließe. Dabei zaubert er manch historisches Anschauungsstück aus seiner Bauerntruhe. Infostelle/Buchung: Schwerdtner´s Kahnfahrten, Dammstraße 81, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 887040, info@luebbenau-spreewald.com, www.luebbenau-spreewald.com.

30. Januar, 10-11 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Familienführung "Geformte & Genutzte Landschaft"

Winterferien-Spezial: Die Familienführung durch die gesamte Ausstellung zeigt, wie die Landschaft des Barnim entstanden ist und durch den Menschen verändert sowie nutzbar gemacht wurde. Dabei kann man den Wilden Barnim erleben, den Heckrindbullen Friedrich kennenlernen und beeindruckende Geschichten zu Traktoren, Kettenschlepper und Co. erfahren. Besondere Naturerlebnisse warten im Entdeckerpfad mit Astberg, Amphibientheater und Baumhaus. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder von 6 bis 16 Jahren 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren freier Eintritt, Familien 14 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, info@barnim-panorama.de, www.barnim-panorama.de.

30. Januar, 10-13 Uhr

Potsdam | Potsdam | Neues Palais

Ferienworkshop: Tanzen wie ein Königskind

Höfische Tänze und prächtige Kostüme im größten Schloss Friedrichs des Großen für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Einmal Prinzessin oder Prinz, Hofdame oder Kammerherr sein – wer möchte das nicht? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienworkshops dürfen das an diesem Tag. Im Neuen Palais – dem größten und prächtigsten Schlossbau Friedrichs des Großen – und in der Museumswerkstatt am Neuen Palais können sie ausprobieren, wie man sich in Seidenkleidern fühlt und in königlichen Räumen tanzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Neues Palais, Am Neuen Palais, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

30. Januar – 01. Februar, 10-14 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossmuseum Oranienburg

Ferienwerkstatt am Schloss: Zauberhaftes aus Wolle und Seide

Besuch des Schlossmuseums sowie kreatives Arbeiten an Webstuhl und Web-Brett in der Museumswerkstatt für Kinder von 7 bis 15 Jahren. Mit viel Geduld und Geschick haben Weber ganze Geschichten auf riesigen Teppichen dargestellt, die im Schloss Oranienburg zu sehen sind: der Kurfürst hoch zu Ross in einer Schlacht oder Prinzessinnen beim Tee- und Kaffeegenuss im Theater. Alles ist genau zu erkennen und besteht doch aus unzähligen miteinander verwobenen Seiden- und Wollfäden. Beim Schlossrundgang betrachten die Kinder die Gobelins aus der Nähe und erfahren, wie sie hergestellt wurden. In der Museumswerkstatt gibt es anschließend die Gelegenheit, die Technik des Webens kennenzulernen. An einem Web-Brett kann jeder eine kleine Weberei gestalten. An Tischwebstuhl und Hochwebstuhl können mit etwas Geduld aufwändigere Arbeiten kreiert werden. Preis: 15 Euro für alle Tage. Infostelle/Buchung: Schlossmuseum Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, www.schlossmuseum-oranienburg.de.

31. Januar, 10-17 Uhr

Prignitz | Zempow | Bio Ranch Zempow

Bioerlebnistag

Der Bioerlebnistag ist das Landerlebnis für Kinder zwischen 4-13 Jahren. Nach einer Kennenlernrunde machen sich alle mit den Ponys und Eseln bekannt. In aller Ruhe lernen die Kinder den Umgang mit den Vierbeinern, das Putzen und Hufe heben. Anschließend geht’s auf einen Ponyspaziergang mit abwechselndem Führen und Reiten. Mittags wird gemeinsam gekocht und gegessen. Nachmittags stehen verschiedene Spiele rund um den Ökohof und eine Rundfahrt im Treckerkremser auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es das beliebte Treckersurfen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Preis: 25 Euro, Geschwisterkinder 15 Euro. Infostelle/Buchung: Bio Ranch Zempow, Birkenallee 12, 16909 Wittstock/Dosse OT Zempow, Tel.: 033923 76915, info@bio-ranch-zempow.de, www.bio-ranch-zempow.de.

31. Januar, 17 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Stadthalle Cottbus

Russian Circus on Ice: Schneewittchen on Ice

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“ Das berühmteste Märchen der Welt ist Inspirationsquelle für Malerei, Literatur, Musik, Film und Popkultur und wurde schon tausendmal erzählt, parodiert, vertont und verfilmt. Nun dient das Märchen der Gebrüder Grimm als Vorlage für die neue „on Ice“-Produktion. Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik auf glitzernden Kufen, nimmt der Russian Circus on Ice das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt. Von Anfang an wird die Geschichte als eine Art Zauberzirkus dargestellt, bei der nicht nur die kleinsten Zuschauer aus dem Staunen nicht mehr herauskommen werden. Preis: 35,95-49,95 Euro, ermäßigt 25,95-39,95 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, tickets@cmt-cottbus.de, www.cmt-cottbus.de.

