07.12.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 50

Mehr als 20 Höfe, Kellergewölbe und Häuser öffnen ihre Pforten vom 10.-11. Dezember 2016 für die Besucher der Nauener Hofweihnacht im Havelland. Dort gibt es dann in der historischen Altstadt zahlreiche handwerkliche Stände, Keramik-, Schmuck- und Bücherverkäufer. Für die Kinder verwandeln der Märchenerzähler, das Theater, Karussells und natürlich der Weihnachtsmann den Besuch in eine wunderbare Adventswelt.

Die Museumseisenbahner laden ebenfalls am 10.-11. Dezember 2016 in der Prignitz zur Nikolausfahrt mit der Pollo-Museumseisenbahn ein. Der von einer historischen Diesellok gezogene Sonderzug startet mehrmals an beiden Tagen in Lindenberg. Unterwegs steigen der Weihnachtsmann und der Weihnachtsengel in den Zug und verteilen kleine Überraschungen.

Fans wundersamer und bezaubernder Geschichten begegnen am 11. Dezember 2016 beim märchenhaften Weihnachtsmarkt Frau Holle, Hänsel, Gretel und dem König Drosselbart im Museum Schloss und Festung Senftenberg im Lausitzer Seenland. Schwalbes Wandertheater erweckt die winterlichen Märchenfiguren zum Leben. An den Marktständen warten Glühwein, Leckereien und Handwerksprodukte, während weihnachtliche Klänge Schloss und Hof verzaubern.

Bei harmonischem Licht der Himalaya-Salzsteine, beruhigender Musik und angenehmem Soleklima ist die Hektik des Alltags in der Salzgrotte im Spreewald schnell vergessen. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt zum Vorteilspreis.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Montag – Samstag, ab 10 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Salzgrotte

Märchenhafte Entspannung

Im Reich der Stalagmiten und Stalaktiten finden Gestresste eingekuschelt in Decken die absolute Entspannung. Mit dem harmonischen Licht der Himalaya-Salzsteine, beruhigender Musik und angenehmem Soleklima ist die Hektik des Alltags schnell vergessen. Preis: 9 Euro, Kinder bis 12 Jahre 6 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Salzgrotte im Spreewald, Ehm-Welk-Straße 21, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 9399724, kontakt@salzgrotte-im-spreewald.de, www.salzgrotte-im-spreewald.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

03. – 18. Dezember

Uckermark | Prenzlau | Marktberg

Prenzlauer Weihnachtsmarkt

Die Stadt Prenzlau lädt mit festlich geschmückten Hütten zum Weihnachtsmarkt ein. Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten sorgt für vorweihnachtliche Freuden. Infostelle/Buchung: Marktberg, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984 752123.

09. Dezember, 19.30 Uhr , 10. Dezember, 16 Uhr, 11. Dezember, 16 Uhr

Potsdam | Potsdam | Biosphäre Potsdam

Weihnachtsoper "Hänsel und Gretel" in der Biosphäre Potsdam

Der Dschungel wird zum Märchenwald. In der Adventszeit genießen die Besucher ein musikalisches Märchen unter Palmen. Das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam präsentiert „Hänsel und Gretel“ in der wunderschönen Kulisse der Orangerie der Biosphäre Potsdam. Preis: 15-21 Euro, ermäßigt 10-16 Euro. Mit Buffet: 35-41 Euro, ermäßigt 30-36 Euro, Kinder von 5 bis 13 Jahre 20-26 Euro. Infostelle/Buchung: Biosphäre Potsdam, Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 550740, info@biosphaere-potsdam.de, www.biosphaere-potsdam.de.

10. Dezember, 13-18 Uhr

Dahme-Seenland | Gräbendorf | KiEZ Frauensee

Santas Weihnachtswerkstatt

Noch rechtszeitig vor dem Weihnachtsfest öffnet Santas Weihnachtswerkstatt im KiEZ Frauensee seine Pforten. Kinder können hier an mehreren Ständen und für wenig Geld kleine Geschenke basteln, schon einmal Weihnachtsduft schnuppern oder mit den Eltern ein paar besinnliche Stunden erleben. Das weihnachtliche Bühnenprogramm, der Indoor-Weihnachtsbastelmarkt, ein Kindertierpark sowie Kinderschminken, Kaffee, Kuchen und Leckeres vom Grill stimmen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: KiEZ Frauensee, Weg zum Frauensee 1, 15754 Heidesee, OT Gräbendorf, Tel.: 033768 98910, info@frauensee.de, www.frauensee.de.

10. Dezember, 14-16.30 Uhr

Spreewald | Burg | Hotel Spreewald Therme

Frostiger Spreeradlon

Der frostige Spreeradlon ist die Wintervariante des Radevents. Die Tour führt wetterfeste Radler durch alle Ortsteile von Burg. Aber auch auf dem Rad wird ihnen nicht kalt werden. Denn bei spektakulären Aktivitäten können sie sich erwärmen und auch mal etwas Neues probieren. Preis: 20 Euro inkl. Bogenschießen und ein Heißgetränk. Infostelle/Buchung: Hotel Spreewald Therme, Ringchaussee 152, 03096 Burg, Tel.: 035603 18850, info@spreewald-therme.de, www.spreewald-therme.de.

10. Dezember, 14-20 Uhr

Barnimer Land | Groß Schönebeck | Außengelände des Jagdschloss Groß Schönebeck

Weihnachtsmarkt im Schlosspark Groß Schönebeck

Das ansprechende Ambiente des Jagdschlosses Groß Schönebeck liefert den perfekten Rahmen für einen stimmungsvollen und besinnlichen Markt mit vielen regionalen und weihnachtlichen Angeboten. Infostelle/Buchung: Außengelände des Jagdschloss Groß Schönebeck, Schloßstraße 6, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 033393 65980, info@grossschoenebeck.de, www.grossschoenebeck.de.

10. Dezember, 18 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossmuseum Oranienburg

Theater im Schloss: Advent, Advent, die Türe klemmt

Das etwas andere Weihnachtsprogramm von und mit Petra Schmidt-Schaller und Christine Schmidt-Schaller: In der Hansestraße 66 hat nicht nur am Weihnachtsabend die selbsternannte Hausverwalterin Dagmar Wanz das Sagen. Aber am Heiligen Abend offeriert sie der mittellosen Künstlerin Henriette Hug statt froher Botschaft die Kündigung ihrer Mietwohnung. Doch Henriette Hug glaubt an das Karma der bedingungslosen Liebe, an ihren Baumkuchen aus Buchweizen und an wundersame Weihnachtsgeschichten. Auch die beiden brauchen ein Wunder und werden dieses erleben: ein Weihnachtswunder. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro inkl. Schlossführung bis 16 Uhr. Infostelle/Buchung: Schlossmuseum Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, www.schlossmuseum-oranienburg.de.

10. – 11. Dezember

Havelland | Nauen | Altstadt

Nauener Hofweihnacht

Mehr als 20 Höfe, Kellergewölbe und Häuser öffnen ihre Pforten am 3. Adventswochenende für die Besucher der Nauener Hofweihnacht. Die liebevoll dekorierten Höfe bieten ein buntes Kaleidoskop an zauberhaften Angeboten. Handwerkliche Stände und Keramik-, Schmuck- sowie Bücherverkäufer bieten Weihnachtsgeschenke an. Für Kinder verwandeln der Märchenerzähler, das Theater, Karussells und natürlich der Weihnachtsmann die historische Altstadt in eine wunderbare Adventswelt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Altstadt Nauen, Martin-Luther-Platz, 14641 Nauen, Tel.: 03321 408255, www.nauen.de.

10. – 11. Dezember, ab 10 Uhr

Prignitz | Lindenberg | Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg

Nikolausfahrten bei der Pollo-Museumseisenbahn in der Prignitz

Die Museumseisenbahner laden zu einer vorweihnachtlichen Kleinbahnfahrt ein. Der von einer historischen Diesellok gezogene Sonderzug startet an beiden Tagen um 10, 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr in Lindenberg zur Fahrt nach Brünkendorf und zurück. Unterwegs steigen der Weihnachtsmann und der Weihnachtsengel in den Zug und verteilen kleine Überraschungen an die jüngeren Fahrgäste. In Lindenberg lädt der Pollo-Verein zu einem Weihnachtsmarkt mit einer Modelleisenbahn in die ehemalige Gaststätte Kiekbach ein. Das Kleinbahnmuseum hat ebenfalls an beiden Tagen geöffnet. Für die Erwachsenen wartet in Lindenberg der Glühweinausschank und die Gulaschkanone bietet wieder ihre schmackhaften Gerichte an. Preis: 6 Euro, Kinder 3 Euro, Kinder unter 1 Jahr kostenfrei. Infostelle/Buchung: Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V., Lindenberg 7, 16928 Groß Pankow OT Lindenberg, Tel.: 033982 60128, info@pollo.de, www.pollo.de.

10. – 11. Dezember, ab 11 Uhr

Potsdam | Potsdam | Holländisches Viertel

Advent in Potsdams „Klein-Amsterdam“

Sinterklaas ist der niederländische Nikolaus, der traditionell am 5. Dezember die Kinder beschenkt. Auf der Reise in sein Winterquartier besucht er das Holländische Viertel in Potsdam. Es ist schöner Brauch, dass der Sinterklaas und seine Helfer mit dem Schiff der Weißen Flotte im Potsdamer Hafen ankommen und vom Oberbürgermeister, vielen Kindern und Gästen in Empfang genommen werden. Begleitet von einer original niederländischen Kapelle reitet er im Anschluss in das Holländische Viertel. Hier haben die Kinder Gelegenheit, mit Sinterklaas ins Gespräch zu kommen. Kleine Gedichte und Lieder werden von den Pieten mit Süßigkeiten belohnt. Handwerker und Händler aus den Niederlanden führen ihr Gewerk vor. So kann man sehen, wie Wolle auf einem Spinnrad gesponnen, wie Senf hergestellt oder wie ein Holzschuh geschnitzt wird. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Holländischen Viertel, Mittelstraße, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2803773, post@p3-projekt.de, www.p3-projekt.de.

11. Dezember, 10-18 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Museum Schloss und Festung Senftenberg

Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Senftenberg

Fans wundersamer und bezaubernder Geschichten begegnen beim märchenhaften Weihnachtsmarkt der Frau Holle, Hänsel, Gretel und dem König Drosselbart. Schwalbes Wandertheater erweckt die winterlichen Märchenfiguren zum Leben. An den Marktständen warten Glühwein, Leckereien und Handwerksprodukte, während weihnachtliche Klänge Schloss und Hof verzaubern. In der Wichtelwerkstatt entstehen Sterne aus Stroh. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, museum-senftenberg@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

11. Dezember, 15-17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Bürgerhaus

Großes Adventskonzert des Kurstadt-Singkreises Bad Liebenwerda

Der Kurstadtsingkreis Bad Liebenwerda e.V. lädt zum traditionellen Adventskonzert ein. Das Programm gestalten die Chöre des Kurstadtsingkreises und die Kinder der Kindertagesstätte „ Villa Kunterbunt“ in Bad Liebenwerda. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Bürgerhaus, Burgplatz, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 14422, kurstadt-singkreis@t-online.de, www.kurstadt-singkreis.de.

11. Dezember, 17-20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Friedersdorf | Kunstspeicher Friedersdorf

13. WeihnachtsKlangLeuchten

Der Bläserchor der Kirchengemeinde Seelow lässt am Lagerfeuer weihnachtliche Weisen erklingen. Viele Kerzen tauchen den Speicher in ein Lichtermeer und der dampfende Glühwein erwärmt nicht nur die Hände. Die Besucher dürfen sich auf einige Überraschungen freuen. Infostelle/Buchung: Kunstspeicher Friedersdorf, Frankfurter Straße 39, 15306 Vierlinden OT Friedersdorf, Tel.: 03346 843856, info@kunstspeicher-friedersdorf.de, www.kunstspeicher-friedersdorf.de.

11. Dezember, 19-21 Uhr

Niederlausitz | Forst | Stadtkirche St. Nikolai

Tenöre4you - Stimmen die unter die Haut gehen

Ein atemberaubendes Erlebnis mit legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik gibt es in der Stadtkirche St. Nikolai zu erleben. Die Tenöre4you präsentieren in ihrem Konzert die perfekte Pop-Klassik Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Preis: Vorverkauf 18,50 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtkirche St. Nikolai, Am Markt, 03149 Forst, tenoereforyou@t-online,de, www.tenoere4you.de.

