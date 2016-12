14.12.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 51

Wer am letzten Adventswochenende einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Brandenburg besuchen möchte, hat auch eine Woche vor Weihnachten die Qual der Wahl. Probieren Sie doch einmal den Adventsmarkt im SchokoLadenLand der Confiserie Felicitas in Hornow, den Weihnachtsmarkt Unter Eichen in Frohnsdorf oder die Paretzer Dorfweihnacht!

Kanufahren geht natürlich nicht nur im Sommer. Bei einer Kanu-Erlebnistour in Lübbenau lässt sich der winterliche Spreewald erleben. Begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch den Spreewald. Und zwischendurch gibt es eine Aufwärmpause mit Glühwein und heißer Schokolade.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir diese Woche eine Kremserfahrt durch die Schorfheide. Mit zwei PS schuckelt der beheizte Kremser gemütlich durch die winterliche Landschaft. Das Naturerlebnis ist die perfekte Auszeit vom Weihnachtsstress für die ganze Familie.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Eine Übersicht mit weiteren Weihnachtsmärkten in Brandenburg finden Sie auch auf www.reiseland-brandenburg.de

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig, Samstag, Sonntag, Feiertag 10-17 Uhr und nach Absprache

Barnim | Schorfheide OT Groß Schönebeck | Reittouristik Sander

Mit dem Kremser durch die Schorfheide

Mit zwei PS schuckelt der beheizte Kremser gemütlich durch die winterliche Landschaft. Das besondere, naturnahe Erlebnis ist die perfekte Auszeit vom Weihnachtsstress für die ganze Familie. Preis: 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre 4 Euro für eine einstündige Kremserfahrt durch den Wildpark Schorfheide. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 2 Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Reittouristik Sander, Prenzlauer Straße 14, 16244 Schorfheide OT Groß Schönebeck, Tel.: 033393 65701, cw.sander@t-online.de, www.reittouristik-sander.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

15. Dezember, 10 Uhr

Potsdam | Potsdam | T-Werk

Puppentheater Spectaculum zeigt: "Weihnachtsrotkäppchen"

Die weihnachtliche Variante des Märchenklassikers mit Pfefferkuchen, Weihnachtsliedern, Schneeballschlachten und einem echten Weihnachtsbaum handelt vom kleinen Rotkäppchen, das von der Mutter in den Wald zur kranken Großmutter geschickt wird und dem bösen Wolf begegnet. Als es endlich am Bett der Großmutter steht, erkennt es den Wolf im Nachthemd der Großmutter nicht und kann von Glück sagen, dass der Jäger gerade vorbeikommt, um nach dem Rechten zu sehen. Das bekannte Märchen über die Angst, verschlungen zu werden, und die Hoffnung, irgendwie wieder herauszukommen, wird mit viel Witz auf einer klassischen Handpuppenbühne gespielt. Preis: ab 21 Euro. Infostelle/Buchung: T-Werk, Schiffbauergasse 4e, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 719139, kontakt@t-werk.de, www.t-werk.de.

16. – 18. Dezember, 12-18 Uhr

Ruppiner Seenland | Oranienburg | Schlossplatz Oranienburg

Weihnachtsgans-Auguste-Markt

Vor der prachtvollen Kulisse des Oranienburger Barockschlosses locken bereits zum siebenten Mal Kunst, Kultur, Handwerk und Handel. Zum Markt gehört traditionell die Aufführung der Geschichte „Weihnachtsgans Auguste“ an allen drei Tagen. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Schlossplatz Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, besucherzentrum@oranienburg.de, www.oranienburg-erleben.de.

17. Dezember, 10-12 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Bootsverleih Richter/Kajaksports GbR

Kanu-Winter-Erlebnistour

Die Kanu-Winter-Erlebnistour beginnt mit einer Einführung in das Einmaleins des Winterpaddelns am Lagerfeuer. Mit einem lizenzierten Touren-Guide geht es dann auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch das Fließlabyrinth des Spreewaldes im Winter. Während einer kleinen Aufheizpause holen sich die Ausflügler neue Energie bei Glühwein, heißer Schokolade und einem kleinen Powersnack. Preis: 20,50 Euro. Infostelle/Buchung: Bootsverleih Richter/Kajaksports GbR, Dammkstraße 75, 03222 Lübbenau/Spreewald, Tel.: 03542 3764, info@bootsverleih-richter.de, www.bootsverleih-richter.de.

17. Dezember, 15 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Freienwalde | Film-Theater

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch - nach Sven Nordyuist

Weihnachten steht vor der Tür. Aber noch längst nicht haben sich Pettersson und sein Kater Findus um alle Vorbereitungen gekümmert: kein Stockfisch, kein Weihnachtsbaum, kein Feuerholz, nicht mal Fleischklößchen. Es ist einfach zu kalt draußen. Als sich die beiden doch noch in letzter Minute vor die Haustür wagen, verstaucht sich Pettersson den Fuß. Das gemütliche Weihnachtsfest rückt in weite Ferne, wenn sich nicht Weihnachtswichtel Kirsi einmischen und die beiden auf eine Idee bringt würde, die doch noch alles rettet. Preis: 10-12 Euro. Infostelle/Buchung: Film-Theater, Königstraße 11, 16259 Bad Freienwalde (Oder), Tel.: 0152 52429998, info@musiktheater-brandenburg.de, www.musiktheater-brandenburg.de.

17. Dezember, 17-19 Uhr

Elbe-Elster-Land | Bad Liebenwerda | Ev. St. Nikolai-Kirche

Jazziges Adventskonzert

Weihnachten ohne Jazz und Bigband? Das geht eigentlich gar nicht! Auch in diesem Jahr überraschen Jazz-Musiker mit neuen Songs zur Weihnachtszeit. Preis: 9 Euro. Infostelle/Buchung: Ev. St. Nikolai-Kirche, Markt 24, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341 2776, dv@orgelbau.de, www.kirche-badliebenwerda.de.

17. – 18. Dezember, 10-18 Uhr

Lausitzer Seenland | Spremberg | SchokoLadenLand Hornow

Adventsmarkt im SchokoLadenLand

Weihnachtszeit ist Schokoladenzeit. Felicitas führt seit vielen Jahren ein großes Sortiment an weihnachtlicher Schokolade. Neben den klassischen Hohlfiguren in vielen verschiedenen Motiven, gehören auch die beliebten Felicitassen mit Zimt oder Spekulatius und feine handgearbeitete Pralinen zu den festlichen Hochgenüssen. In diesem Jahr lässt die Confiserie die Tradition des Adventsmarktes wieder aufleben. Händler aus der Region präsentieren unter anderem Wolkenberger Wein, Produkte aus dem Hofladen Dörry und dem Stukker Land, Selbstgenähtes und Filzarbeiten. Wer noch kleine Geschenke aus der Region sucht, wird hier sicher fündig. Für den weihnachtlichen Gaumenkitzel sorgen Wildspezialitäten vom Rost oder frisch gebackene Waffeln von Felicitas. Im geschützten Raum der ehemaligen LPG Scheune wird es neben Kulinarischem ganztags auch weihnachtliche Live-Musik und ein spannendes Programm für Kinder geben. Infostelle/Buchung: SchokoLadenLand Hornow, Schokoladenweg 1, 03130 Spremberg, Tel.: 035698 805550, www.confiserie-felicitas.de.

17. – 18. Dezember, 14-20 Uhr

Fläming | Frohnsdorf | Waldgaststätte Zur Alten Eiche

Weihnachtsmarkt unter Eichen

Die Waldgaststätte „Zur Alten Eiche“ von Hannah Präger ist die Kulisse für diesen urigen Weihnachtsmarkt. Mitten im Naturpark Nuthe-Nieplitz ist der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auch die Gelegenheit, die Landschaft vor den Toren Potsdams und Berlins zu entdecken. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Waldgaststätte Zur Alten Eiche, Lindower Weg 2, 14929 Treuenbrietzen OT Frohnsdorf, Tel.: 033748 215020.

18. Dezember, 10 Uhr

Uckermark | Prenzlau | Stadtforst Buchholz

Prenzlauer Waldweihnacht

Am 4. Advent wird es gemütlich im Wald. Der Prenzlauer Stadtforst bei Buchholz lädt zur

traditionellen Waldweihnacht ein. Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel wird sie am Sonntag um 10 Uhr eröffnet. Viele leckere Wildspezialitäten warten auf hungrige Feinschmecker. Neben traditionellem Kunsthandwerk gibt es Knüppelkuchen am Lagerfeuer und der Weihnachtsmann schaut auch schon einmal vorbei. Wer den Tag für einen Waldspaziergang nutzen möchte, kann sich gerne vom Revierförster fachkundig begleiten lassen. Infostelle/Buchung: Stadtforst Buchholz, 17268 Gerswalde, Tel.: 03984 750, stadtverwaltung@prenzlau.de, www.prenzlau.eu.

18. Dezember, 13 Uhr

Havelland | Paretz | Paretzer Scheune, Schloss, Storchenhof

Paretzer Dorfweihnacht

Weit über die Region hinaus bekannt ist mittlerweile die Paretzer Dorfweihnacht in Ketzin. Das lebende Krippenspiel, vorgeführt mit Kindern, einem echten Baby und lebenden Tieren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Darsteller ziehen durch das Dorf und suchen eine Herberge. Erst im Storchenhof Paretz in der Scheune finden sie Quartier in einer Krippe - so wie es die Legende erzählt. Selbst Besucherkinder dürfen als Engel mitspielen. Auf dem kleinen besinnlichen Weihnachtsmarkt finden die Besucher noch so manches für den Gabentisch. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Infostelle/Buchung: Paretzer Scheune, Schloss, Storchenhof Paretz, 14669 Paretz, Tel.: 033233 73611.

18. Dezember, 16 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Großes Haus am Schillerpark

Ritter Blaubart

Opera bouffe in drei Akten von Jacques Offenbach - Ritter Blaubart entledigt sich seiner Frauen auf eine höchst ungewöhnliche Art: Er lässt sie der Reihe nach umbringen. Denn kurz nach der Hochzeit treibt es ihn erneut zu amourösen Abenteuern. Diesmal hat er es auf ein handfestes Bauernmädchen abgesehen... 1866 uraufgeführt, greift Offenbach die Frauen mordende Schauermärchengestalt Blaubart auf und beleuchtet satirisch die Selbstinszenierung und Demontage des ritterlichen Playboys, die gefährlichen Anweisungen des verklemmten Königs Bobèche und die Schizophrenie seiner ängstlich buckelnden Höflinge. Virtuos jongliert Offenbach in seiner Musik zwischen Pastorale und ironisch gebrochener „Grande Opéra" und persifliert die bizarre Kriminalstory durch eine quirlige, bis in die Groteske gesteigerte Musik. Preis: 37-19 Euro, ermäßigt 26-14 Euro. Infostelle/Buchung: Großes Haus am Schillerpark, Schillerplatz 1, 03046 Cottbus, service@staatstheater-cottbus.de, www.staatstheater-cottbus.de.

18. Dezember, 17 Uhr

Dahme-Seenland | Wildau | Friedenskirche Wildau

Panflöten-Adventskonzert

In der Galerie erstrahlen winterliche Lichtbilder von Elke Schottmann, während das DUO Light Into „Shadows of Soul“ mit Panflöten-Klängen das Publikum musikalisch verzaubert. Preis: Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Friedenskirche Wildau, Kirchstraße 1, 15745 Wildau, www.wildau.de.

zurück