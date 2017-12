13.12.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 51

Bei der Führung „Exoten im Winterschlaf" durch die Orangerie informieren am 16. Dezember 2017 in Potsdam Experten über die exotischen Gewächse und die historischen Heizsysteme, die zum Teil noch heute genutzt werden. An den italienisch anmutenden Mittelbau des Orangerieschlosses schließen sich rechts und links die Pflanzenhallen an, die bis heute als Winterquartier für subtropische Kübelpflanzen dienen.

Viele Kerzen und Lichtinstallationen tauchen ebenfalls am 16. Dezember 2017 den Speicher im Seenland Oder-Spree in Vierlinden in ein „Lichtermeer". Gestaltet wird dieses Spektakel von der „Lichterfee" Kirstin Gericke. Der Bläserchor der Kirchengemeinde Seelow lässt weihnachtliche Weisen erklingen.

Der Schönower Heide Verein e.V. lädt am 17. Dezember 2017 im Barnimer Land in Bernau alle Familien mit jüngeren Kindern zu einer Adventswanderung mit viel Spaß und Spiel durch die winterliche Heidelandschaft ein. Am Ziel angekommen, begrüßt der Weihnachtsmann die Kinder. Für Speisen und Getränke sorgt die Freiwillige Feuerwehr.

Damit Wintersportler nicht zu kurz kommen, gibt es Snowtropolis - Brandenburgs Skigebiet Nr. 1. Die Besucher erleben hier einen Tag im Schnee fernab aller Berge und vollkommen unabhängig vom Wetter. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es den Eintritt vergünstigt.

Eine Reise in das musikalische Lutherjahr gibt es am 15. Dezember 2017 im Elbe-Elster-Land in Uebigau in der Schlossherberge. Musikalisch begleiten Sarah Hellriegel, Gabi Salk und Marie Theres Stosch den Vortrag.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Juli – April

Lausitzer Seenland ǀ Schipkau OT Hörlitz ǀ Snowtropolis

Pistenspaß für Groß & Klein

Bis Brandenburg im tiefen Schnee liegt, dauert es wohl noch eine Weile und selbst wenn es richtig schneit, wird es schwierig mit rasanten Abfahrten auf Skiern und dem Snowboard. Damit Wintersportler trotzdem nicht zu kurz kommen, gibt es Snowtropolis - Brandenburgs Skigebiet Nr. 1. Die Besucher erleben hier einen Tag im Schnee fernab aller Berge und vollkommen unabhängig vom Wetter. Geschulte Ski- und Snowboardlehrer helfen Anfängern sicher den Berg hinunter. Preis: ab 14 Euro, Kinder bis 17 Jahre ab 10 Euro für Eintritt inkl. Skipass; ab 9 Euro für Verleih Ski-Ausrüstung komplett. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Snowtropolis, Tropolis 1, 01968 Schipkau OT Hörlitz, Tel.: 03573 3637065, www.snowtropolis.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Der Tipp zum Reformationsjubiläum

15. Dezember, 19 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Uebigau ǀ Schlossherberge

Reise in das musikalische Lutherjahr

Die Tischreden Martin Luthers werden vorgetragen von Lutz Antoni: Es ist Essenzeit im Hause Luther. Um seinen Tisch versammeln sich nicht nur seine Familienangehörigen, wie seine Frau Katharina, die Kinder und die Nichten, sondern auch Studenten und Schüler, die gerade im Hause zu Gast waren. Zu ihnen allen sprach Luther regelmäßig. Musikalisch begleiten Sarah Hellriegel, Gabi Salk und Marie Theres Stosch den Vortrag. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Schlossherberge Uebigau, Schlossstr. 9, 04938 Uebigau, Tel.: 035365 87007, www.uebigau-wahrenbrueck.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps und Ausflugsangebote rund um das Reformationsjubiläum in Brandenburg im Internet auf www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

13. – 17. Dezember

Prignitz ǀ Perleberg

Perleberger Weihnachtsmarkt

Perleberg richtet seit Jahren den größten und wohl schönsten Weihnachtsmarkt in der Prignitz aus. Auch in diesem Jahr wird unter der Leitung des Veranstalters Bernd Gellesch die besinnliche Weihnachtszeit auf dem Großen Markt in Perleberg eingeläutet. Infostelle/Buchung: Perleberg, 19348 Perleberg, Tel.: 03876 781522.

14. Dezember, 18 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Weihnachtswald im Kutschstall

Der Brauch, einen Weihnachtsbaum zur Advents- und Weihnachtszeit in Kirchen, Wohnungen und in Ortschaften aufzustellen und mit Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta, Engeln oder anderen Figuren zu schmücken, verbreitete sich im 19. Jhd. von Deutschland aus über die ganze Welt. Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte greift diese Tradition nun schon seit 2014 auf und zeigt im HBPG eine ganz besondere Präsentation unter dem Titel „Weihnachtswald im Kutschstall“. Auch in diesem Jahr wurden Potsdamer*innen eingeladen, Werderaner Weihnachtstannen nach ihren individuellen Vorstellungen zu schmücken. Ihre Beteiligung zugesagt haben unter anderem Dr. Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, ein Team der Stadt- und Landesbibliothek, Dr. Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini, ein Team des Helmholtz-Zentrums Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ und die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Kutschstall Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 6208550, www.hbpg.de.

14. Dezember, 20 Uhr

Niederlausitz ǀ Cottbus ǀ Stadthalle

Max Raabe & Palast Orchester

„Das hat mir noch gefehlt, Dass du jetzt einen andren liebst.“ Diese Zeilen entstanden Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und werden nun von Max Raabe & dem Palast Orchester mit auf die Tournee 2017 genommen. Wer mag, kann sich Gedanken machen über die Zeit der Tonfilme und Schelllackplatten, oder gar über die großen politischen Umwälzungen und Parallelen zu heute. Man kann aber stattdessen auch einfach nur ein wunderbares neues Konzertprogramm genießen, das den Bogen schlägt von “Herr Ober, zwei Mokka” zu “Küssen kann man nicht alleine”. Damals wie heute sollte diese Musik die Realität für einige Takte ausblenden. Das liegt vor allem an Max Raabe und seiner Art, Musik zu machen: Seine unverwechselbare Art zu Singen, sein altmodischer Charme und die Titel lassen die Mühen des Alltags vergessen und versetzen die Zuhörer in die glitzernde und glamouröse Welt der 20er und 30er Jahre. Preis: 50,55-75,85 Euro. Infostelle/Buchung: Stadthalle Cottbus, Berliner Platz 6, 03046 Cottbus, Tel.: 0355 7542444, www.cmt-cottbus.de.

15. – 17. Dezember, 12 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Oranienburg ǀ Schlossplatz

Weihnachtsgans-Auguste-Markt

Leuchtend blickt sie vom Schlossbalkon aus über die Stadt – die Weihnachtsgans Auguste. In ihrem Gewand, gefertigt aus hunderten LED-Leuchten, erwärmt sie mittlerweile im fünften Jahr die Herzen der Oranienburger. Beim Weihnachtsgans-Auguste-Markt, benannt nach der Geschichte von Friedrich Wolf, darf sie selbstverständlich nicht fehlen – das bunte, festliche Treiben immer im Blick. Bereits zum neunten Mal öffnet der Markt seine Pforten. Die Besucher können über den Schlossplatz flanieren, schauen, staunen und sich in Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Bratwurst und Grünkohl, Glühwein, Honig und kandierte Früchte sorgen für weihnachtlichen Duft. Besinnliche Klänge erfüllen den Schlossplatz. Der große geschmückte Baum und viele Lichterketten verstärken die zauberhafte Atmosphäre vor der Kulisse des Schlosses. Zahlreiche Händler bieten ihre Waren feil – einige Weihnachtsgeschenke finden sich da ganz bestimmt. Infostelle/Buchung: Schlossplatz Oranienburg, Schlossplatz 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de.

16. Dezember, 10.30 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Treffpunkt: Besucherzentrum an der Historischen Mühle

Exoten im Winterschlaf

Im Sommer zieren Palmen, Agaven, Lorbeer- und Orangenbäumchen den Schlosspark Sanssouci. Jetzt überwintern sie gut geschützt in der mehr als 300 Meter langen Orangerie, die König Friedrich Wilhelm IV. nach eigenen Entwürfen errichten ließ. An den italienisch anmutenden Mittelbau des Orangerieschlosses schließen sich rechts und links die Pflanzenhallen an, die bis heute als Winterquartier für subtropische Kübelpflanzen dienen. Bei der Führung informieren Experten über die exotischen Gewächse und die historischen Heizsysteme, die zum Teil noch heute genutzt werden. Preis: 10 Euro. ermäßigt 8 Euro. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Besucherzentrum an der Historischen Mühle, An der Orangerie 3-5, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

16. Dezember, 16 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Vierlinden OT Friedersdorf ǀ Kunstspeicher

14. WeihnachtsKlangLeuchten

Viele Kerzen und Lichtinstallationen tauchen den Speicher in ein "1001 Lichtermeer". Gestaltet wird dieses Spektakel von der "Lichterfee" Kirstin Gericke. Der Bläserchor der Kirchengemeinde Seelow lässt weihnachtliche Weisen erklingen. Beim Lagerfeuer in gemütlicher Runde können deftige Grillwürstchen und Glühwein genossen werden. Der SpeicherLaden hält viele originelle Geschenkideen zu Weihnachten bereit und lädt die Besucher zu einem Rundgang ein. Infostelle/Buchung: Kunstspeicher Friedersdorf an der B 167, Frankfurter Straße 39, 15306 Vierlinden OT Friedersdorf, Tel.: 03346 843856, www.kunstspeicher-friedersdorf.de.

16. Dezember, 20 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Elsterwerda ǀ Mehrzweckhalle Elsterwerda

Dance Masters! Best of Irish Dance

Eine Zeitreise durch das Irland der letzten 200 Jahre – irisch, frisch und lebensfroh. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben die Zuschauer das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte. Eine Auswahl der besten irischen Stepptänzer und Stepptänzerinnen wirbeln und „clicken“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheinen die Gravitation einfach aufzuheben. Dazu erklingen fröhlich-mitreißende Banjo-Rhythmen, traditionelle Pipes und original irische Vocals. Dass die DANCE MASTERS dabei ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik beinahe lässig mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie verbinden, fasziniert seit Jahren Hunderttausende begeisterter Besucher – viele von ihnen immer wieder. Preis: ab 41.90 Euro. Infostelle/Buchung: Mehrzweckhalle Elsterwerda, Schloßplatz 1a, 04910 Elsterwerda, Tel.: 0365 54818314, www.resetproduction.de.

16. – 17. Dezember

Fläming ǀ Niemegk / Lühnsdorf ǀ Landhaus Alte Schmiede

Weihnachtsmarkt rund ums Landhaus

Der Lühnsdorfer Handwerker- und Künstlerweihnachtsmarkt findet traditionell am 3. Adventswochenende rund um das Landhaus Alte Schmiede statt. Weihnachtlich beleuchtete Buden locken mit Leckereien aus der Region und über allem schwebt der einladende Duft von Glühwein. Im festlich geschmückten Wintergarten, in der rustikalen Fachwerkscheune sowie im Atelierhaus bieten Handwerker und Künstler ihre Waren feil und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Aus der Drehorgel erklingen bekannte Weihnachtsmelodien und auch Chöre und Bläserensembles sorgen für festliche Stimmung. Infostelle/Buchung: Landhaus Alte Schmiede, Dorfstraße 13, 14823 Niemegk / Lühnsdorf, Tel.: 033843 9220, www.landhausalteschmiede.de.

16. – 17. Dezember

Havelland ǀ Nauen ǀ Altstadt

Nauener Hofweihnacht

Mehr als 20 Höfe, Kellergewölbe und Häuser öffnen ihre Pforten am 3. Adventswochenende für die Besucher der Nauener Hofweihnacht. Die liebevoll dekorierten Höfe bieten ein buntes Kaleidoskop an zauberhaften Angeboten. An handwerklichen Ständen, beim Keramik-, Schmuck- oder Bücherverkauf können die letzten Weihnachtsgeschenke erworben werden. Für Kinder verwandeln Märchenerzähler, ein Theater, Karussells und natürlich der Weihnachtsmann die historische Altstadt in eine wunderbare Adventswelt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Altstadt Nauen, Martin-Luther-Platz, 14641 Nauen, Tel.: 03321 408255, www.nauen.de.

16. und 17. Dezember, 15 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Schloss Königs Wusterhausen

Schloss Königs Wusterhausen: „Und zum Weihnachtsfest ein Schloss…“

Gerade einmal 10 Jahre alt war Kurprinz Friedrich Wilhelm, der spätere „Soldatenkönig“, als er von seinen Eltern am 24. Dezember 1698 das Schloss Königs Wusterhausen als Geschenk erhielt. Was aus diesem wurde und wie die königlichen Bewohner in ihm lebten, erfahren Besucher bei einem Rundgang durch ausgewählte Schlossräume. Friedrich Wilhelm I. pflegte seine Weihnachtseinkäufe auf Weihnachtsmärkten zu tätigen. Von dort ließ er "verschiedene Kostbarkeiten von Silber und allerhand Spielsachen nach dem Schlosse bringen." Am Abend wurden die gekauften Sachen an die Königin, Prinzen und Prinzessinnen verschenkt. Die Königin bekam zum Beispiel zu Weihnachten 1735 eine goldene Brandrute für den Kamin, die sechzehnhundert Taler kostete. Preis: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 0331 9694200, www.spsg.de.

16. und 17. Dezember, 15 Uhr

Spreewald ǀ Lübbenau ǀ Kleiner Hafen " Am Spreeschlösschen"

Advents-Theater-Kahnfahrt

Eingemummelt in warme Decken genießen die Gäste eine vergnügliche Reise durch die romantisch beleuchtete Landschaft mit weihnachtlichem Schauspiel und Musikeinlagen. Abfahrten finden zwischen 15-18 Uhr im 15-Minuten-Takt statt. Im Rahmen des Lübbenauer Weihnachtsmarktes werden neben dem Marktplatz, auch die Spreestraße und der "Kleine Hafen- Am Spreeschlösschen" zu Schauplätzen für weihnachtliche Geschichten und Sagen. Preis: Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 19 Euro. Infostelle/Buchung: Kleiner Hafen "Am Spreeschlösschen", Spreestraße 10 a, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 887040, www.luebbenau-spreewald.com.

17. Dezember, 11 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Senftenberg ǀ Museum Schloss und Festung Senftenberg

Märchenhafter Weihnachtsmarkt

Familien treten ein zum märchenhaften Weihnachtsmarkt im Schlosshof und begegnen Frau Holle, Hänsel und Gretel oder König Drosselbart. Schwalbes Wandertheater erweckt die winterlichen Märchenfiguren zum Leben. An den Marktständen warten Glühwein, Leckereien und Handwerksprodukte, während weihnachtliche Klänge Schloss und Hof verzaubern. In der Wichtelwerkstatt entstehen Sterne aus Stroh. Preis: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder 1 Euro, Familien 10 Euro. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Schloss Straße, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, www.museums-entdecker.de.

17. Dezember, 11 Uhr

Spreewald ǀ Schlepzig ǀ Spreewälder Privatbrauerei 1788

Weihnachtsbäckerei am Holzbackofen im Brauhaus

Bei festlicher Adventsmusik können Nachwuchsbäcker unter Anleitung leckere Kekse im Holzbackofen backen und danach verzieren. Die Weihnachtsbäckerei in der Spreewälder Privatbrauerei 1788 wird schon seit vielen Jahren immer an den Adventssonntagen angeboten. Besonders die urige Atmosphäre mit Holzbackofen und guter Küche sorgen für einen runden Familienausflug. Der Eintritt ist frei. Um Tischreservierungen wird gebeten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Spreewälder Privatbrauerei 1788, Dorfstraße 53, 15910 Schlepzig, Tel.: 03547 26620, www.seinerzeit.de.

17. Dezember, 14 Uhr

Barnimer Land ǀ Bernau OT Schönow ǀ Parkplatz Schönower Heide

Adventswanderung

Der Schönower Heide Verein e. V. lädt alle Familien mit jüngeren Kindern (ab 4 Jahren) zu einer kleinen Wanderung mit viel Spaß und Spiel durch die winterliche Heidelandschaft ein. Am Ziel der Wanderung angekommen, begrüßt der Weihnachtsmann die Kinder. Für Speisen und Getränke sorgt die Freiwillige Feuerwehr Schönow. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: Um eine Spende wird gebeten. Infostelle/Buchung: Parkplatz Schönower Heide, Schönwalder Chaussee (L30) zw. Schönow u. Schönwalde, 16321 Bernau OT Schönow, Tel.: 0162 9359056, www.schoenower-heide-verein.de.

20. Dezember, 19.30 Uhr

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Theaterklause

Von fliegenden Elefanten und der Liebe

Susanne von Lonski und Tilman Hintze präsentieren einen Walt-Disney-Abend – ein nicht immer eleganter Ausflug in die Welt von Disneys musikalischer Schatzkiste. Zeitlose Klassiker werden abwechslungsreich interpretiert und hübsch verpackt. Preis: 17 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt – Theaterklause, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, www.theater-schwedt.de.

500 Jahre Reformation:

17. Dezember, 10.30 Uhr

Havelland ǀ Ribbeck ǀ Kirche

500 Jahre Reformation im Havelland - Themengottesdienst in der Kirche Ribbeck

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „95 Hammerschläge zum Reformationsjubiläum“ findet ein Themengottesdienst mit Tischgespräch von Pfarrer Dr. B. Schmidt und Superintendent Tutzschke statt. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: Kirche Ribbeck, Am Birnbaum 2, 14641 Ribbeck, Tel.: 03321 452989.

Bis 08. Januar

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Museum Neuruppin

25.10.2017 - 08.01.2018

Luther auf Papier

Die 500. Wiederkehr des Tages, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, nahm das Museum Neuruppin zum Anlass, in der Dauerausstellung neben der Geschichte der Verlage Kühn, Oehmigke & Riemschneider und Bergemann einen besonderen Schwerpunkt auf die Produktion von religiösen Bilderbogen zu setzen. Die Bilderbogen boten viele unterschiedliche Darstellungen mit christlichem Inhalt. Darunter waren Segenssprüche und Heiligenbildchen sowie Bildergeschichten zum Leben des Reformators Martin Luther. Sein Porträt stand auch Bibeln und erbaulichen Traktaten voran. Auf Bilderbogen erinnerte man an Feste zu Reformationsjubiläen oder konnte die Wartburg bei Eisennach als Modell aufbauen. Auch heutige Verleger von Kartonmodellen bieten zum 500. Reformationsjubiläum besondere Bastelbogen an. Die Präsentation im Bilderbogenraum zeigt historische und neue Kartonmodelle, Bilderbogen und weitere Sammlungsobjekte. Preis: Preis 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche kostenfrei. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11-16 Uhr, Samstag und Sonntag 10-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555100, www.museum-neuruppin.de.

Bis 22. Januar

Uckermark | Templin | MKC Templin

10.11.2017 – 22.01.2018

Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg“ "Auf Luthers Spuren - Junge Geistliche in Brandenburg" - Frank Gautlitz, Fotografie

Seit 1996 führt Dirk Heerklotz ein visuelles Tagebuch, das aus Fotos und Videoaufnahmen besteht. Es konzentriert sich auf eine akribische Welt- und Naturbeobachtung, registriert deren Strukturähnlichkeiten und Kompositionsmuster. Die Aufnahmen sind der Formenfundus für Bilder und Skulpturen. In seinen Malereien und Zeichnungen erscheinen fragmentarische Bildräume als auch Versatzstücke eigener Skulpturen und Fotografien. Hinzu kommen Menschen-, Tier- und Pflanzendarstellungen mit einem mythologischen oder zeichenhaften Sinn. Ähnliche Strukturen finden sich in den Skulpturen, die zudem Polares wie Ordnung-Unordnung und Geometrie-Organik in eine räumliche Balance des Harmonischen transformieren. Heerklotz studierte von 1995-2002 an der Dresdner Kunsthochschule bei Prof. Eberhard Bosslet und wurde dessen Meisterschüler. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: Donnerstag - Montag 14-20 Uhr. Infostelle/Buchung: MKC Templin, Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

