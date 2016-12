21.12.16

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 52

Nur noch drei Tage bis Weihnachten: Die Weihnachtsbotschaft wird am Heiligabend in der St.-Moritz-Kirche in Mittenwalde vorgelesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag macht sich im Nikolaisaal Potsdam Peterchen auf zu seiner berühmten Mondfahrt. Am 25. und 26. Dezember geht es mit dem Ausflugsschiff zu einer winterlichen Tour auf den Scharmützelsee.

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es traditionell eine besondere Führung im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg/Havel. Der Landesarchäologe Franz Schopper stellt am 27. Dezember seine persönlichen Lieblingsfunde vor, erläutert ihre Geschichte, die Umstände ihres Auffindens und ihre Besonderheiten. Den Zauber der Winterlinde lernen Familien am 27. und 28. Dezember bei einer Erlebnisführung im Barnim Panorama in Wandlitz kennen. Waldhexe Wanda wird spannende Geschichten von der Winterlinde erzählen!

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch im Industriemuseum in Brandenburg/Havel.

Ganzjährig, Dienstag – Sonntag, ab 10 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Industriemuseum

Ein Museumsbesuch ganz anderer Art

Im Industriemuseum Brandenburg sind der Siemens-Martin-Ofen und die dazugehörigen Anlagen zum Beschicken, Schmelzen und Gießen zu besichtigen. Mit Kittel und Helm bekleidet können die Besucher den Denkmalbereich selbstständig mit oder ohne Audioguide oder nach vorheriger Anmeldung auch mit einer individuellen Führung erkunden. Ehemalige Werkstätten, eine Meisterstube, eine Schmiede, ein Labor sowie eine kleine Wohnung aus den 1950er/1960er Jahren ergänzen die Ausstellung und machen den Museumsbesuch zu einem Ausflug ganz anderer Art. Preis: 5 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen ein Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Industriemuseum, August-Sonntag-Straße 5, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 304646, stahlmuseum@aol.com, www.industriemuseum-brandenburg.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

24. Dezember, 11 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3

,,Weihnachtsgans Auguste'' mit Sandra Kuckel

Opernsänger Luitpold Löwenhaupt liebt Gänse – braun und knusprig, mit Rotkraut und gedünsteten Äpfeln als Weihnachtsbraten. In diesem Jahr hat er eine besondere Idee: Er kauft auf dem Weihnachtsmarkt eine lebendige Gans, um sie in den Wochen vor dem Fest ordentlich mästen zu können. Zunächst läuft alles nach Plan, doch dann beginnt die Familie Löwenhaupt das streitbare Weihnachtsgeflügel ins Herz zu schließen... Preis: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder 6 Euro. Infostelle/Buchung: Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3, Güterbahnhofstraße 61, 03222 Lübbenau/Spreewald, Tel.: 03542 8896699, info@buntebuehneluebbenau.de, www.buntebuehneluebbenau.de.

24. Dezember, 23 Uhr

Dahme-Seenland | Mittenwalde | St.-Moritz Kirche

Die Weihnachtsbotschaft

Unter der Leitung von Fabian Enders und Christoph Kurz lesen und singen die Regionalkantorei und der Flötenkreis die Weihnachtsbotschaft im Schein festlicher Kerzen. Infostelle/Buchung: St.-Moritz Kirche, Paul-Gerhardt-Straße, 15749 Mittenwalde, www.mittenwalde.de.

25. Dezember, 10-12 Uhr

Fläming | Luckenwalde | Stadttheater Luckenwalde

Weihnachts-Blues-Frühschoppen

„21th Century Rhythm & Blues” wird handgemacht von drei jungen Wilden – The White Dukes. Sie verbinden gekonnt die härteste, aber wohl auch charmanteste Gangart des Bluesrock mit dem Sound der Gegenwart. Zu Beginn der Veranstaltung in Luckenwalde sorgt Jonas Neumann an der Marimba für einen besinnlichen Moment am Morgen. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstr. 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, touristinfo@luckenwalde.de, www.luckenwalde.de.

25. Dezember, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Rheinsberg | Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater)

Weihnachtstanztheater "Das Dschungelbuch"

Frei nach dem Welterfolg von Rudyard Kipling erweckt die Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz das Dschungelbuch zu neuem Leben. Dabei dürfen die Schlange Kaa und King Louie und seine Affenbande ebenso wenig fehlen, wie Oberst Hathi und seine Elefantentruppe. Spannende Unterhaltung, der Rhythmus des Dschungels und viel Humor laden zu einem besonderen Tanzvergnügen ein. Preis: 18 Euro. Infostelle/Buchung: Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater), Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 72133, presse@musikakademie-rheinsberg.de, www.musikakademie-rheinsberg.de.

25. Dezember, 17 Uhr

Potsdam | Potsdam | Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Feiertagskonzert: Peterchens Mondfahrt

Würde man den Maikäfer Sumsemann fragen, was er sich zu Weihnachten wünscht, wüsste er es sofort: sein sechstes Beinchen, das vor langer Zeit auf den Mond gezaubert wurde. Wie gut, dass ihn Anneliese und Peterchen auf seiner abenteuerlichen Reise zum Mond begleiten. Beim Flug zur Sternenwiese, der Schlittenfahrt auf der Milchstraße, dem Ritt auf dem großen Bären oder beim Besuch der Weihnachtswiese – überall sind sie an seiner Seite. Doch werden sie am Ende auch den Kampf mit dem furchterregenden Mondmann bestehen? Preis: 10-26 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Str. 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, service@nikolaisaal.de, www.nikolaisaal.de.

25. Dezember, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Rock X-MAS No. 22

Bei der 22. Auflage des X-Mas-Rock laden drei Bands zu einer Session ein. Sie bringen das WerkEins zum Kochen und garantieren eine bunte Mischung auf dem Weihnachtsteller. Erstmals sind in diesem Jahr auch zwei polnische Bands mit dabei. Preis: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

25. – 26. Dezember, 14.30-16 Uhr

Seenland Oder-Spree | Bad Saarow | SaarowHafen

Weihnachtsfahrt

In romantischer Atmosphäre, bei Kerzenschein und dem leisen Nageln des Schiffsdiesels fahren die Schiffgäste über den (hoffentlich) verschneiten Scharmützelsee. Dabei genießen sie aromatischen Kaffee und frisches winterliches Gebäck. Preis: 12 Euro. Infostelle/Buchung: SaarowHafen, Seestraße 40, 15526 Bad Saarow, Tel.: 033631 59930, info@bad-saarow-schiff.de, www.bad-saarow-schiff.de.

26. Dezember, 15 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Weihnachtsmärchen "Aladin und die Wunderlampe"

Es ist Sonnenaufgang im Orient, auch Morgenland genannt. Der arme Waisenjunge Aladin lebt auf dem Basar. Vor lauter Hunger stibitzt er gerade ein Fladenbrot, als der Sultan und seine Tochter den Platz überqueren. Niemand darf sie anschauen. Aladin macht es trotzdem und verliebt sich augenblicklich in das schöne Mädchen. Ein fremder Mann gibt sich für seinen Onkel aus und bewahrt ihn vor der Bestrafung. Er bittet Aladin, ihm eine alte Öllampe aus einer Höhle zu holen und ermahnt ihn, dort nichts anderes zu berühren. Er würde ihn reich belohnen. Aladin kann nicht widerstehen, er greift nach den verbotenen Kostbarkeiten und der Höhleneingang schließt sich. Der falsche Onkel entpuppt sich als böser Zauberer, der nur die Öllampe will und den Jungen allein in der Höhle zurücklässt. Zufällig entdeckt Aladin, dass in der alten Lampe ein Geist steckt, der ihm dienen will. Preis: 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

26. Dezember, 18 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | NEUE BÜHNE

Ewig Jung - Ein Songdrama von Erik Gedeon

Wir schreiben das Jahr 2070. Längst dient das Theater einer Handvoll greisen Schauspielern auch als Altersresidenz. Abends sitzen sie auf der Bühne zusammen und durchleben noch einmal ihre größten Erfolge. Es sind die großen Bühnenrollen, die sie sich ins Gedächtnis rufen. Der Sound ihres Lebens. Ach, es könnte alles so schön sein, wäre da nicht Schwester Katrin, die ihre Schützlinge nicht nur mit Kinderliedern zum Mitklatschen malträtiert, sondern ihnen auch durch ihre musikalischen Vorträge über Krankheit, Alter und Tod die ganze Stimmung versaut. Doch kaum dreht sie ihnen den Rücken zu, regt sich bei den Bühnenstars die Lebensgier. Von „I Love Rock‘n‘Roll“ bis „Staying Alive“ zeigt sich: Der alte Kampfgeist ist noch nicht erloschen, nur etwas eingeschränkt durch morsche Knochen und falsche Gebisse … Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

27. Dezember, 11 und 14 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Archäologisches Landesmuseum

Weihnachten im Museum: Mit dem Landesarchäologen durch die Dauerausstellung

Kurz vor dem Jahreswechsel lädt Prof. Dr. Franz Schopper traditionell zu einer besonderen Führung ein. Der der Landesarchäologe und Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums stellt seine persönlichen Lieblingsfunde vor, erläutert ihre Geschichte, die Umstände ihres Auffindens und ihre Besonderheiten. Preis: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Familien 10 Euro, Kinder unter 10 Jahren frei. Infostelle/Buchung: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28, 14776 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 4104112, www.landesmuseum-brandenburg.de.

27. – 28. Dezember, 16-17.30 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Vom Zauber der Winter-Linde - Erlebnisführung

Familien lernen auf dem Entdeckerpfad den Baum des Jahres 2016 in einer spannenden Erlebnisführung kennen und nutzen. Waldhexe Wanda erzählt Geschichten von der Linde. Außerdem können die Ausflügler am Feuer träumen, aus dem weichen Lindenholz kleine Schnitzereien zaubern, im Baumhaus spielen oder kleine Gaumenfreuden genießen. Bitte eine Tasse und Taschenlampe mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder 6-16 Jahre 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren freier Eintritt, Familien 14 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, info@barnim-panorama.de, www.barnim-panorama.de.

28. Dezember, 14-17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Maasdorf | Parkplatz der Teichwirtschaft Richter

RangerTour: SILBER-Fontäne

Die Zeit des Schlemmens und der Bedächtigkeit ist vorbei. Nun heißt es: Sauerstoff tanken und etwas Kalorien verbrennen. Bei einer Wanderung rund um die Maasdorfer Teiche können Familien tief durchatmen. Eine Anmeldung bis zum 22. Dezember ist notwendig. Preis: Spenden sind erwünscht. Infostelle/Buchung: Parkplatz der Teichwirtschaft Richter, Liebenwerdaer Str. 39, 04924 Bad Liebenwerda OT Maasdorf, Tel.: 035341 10193, heidelandschaft@naturwacht.de, www.naturwacht.de.

