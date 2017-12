20.12.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 52

Vier Tage vor Weihnachten möchten wir Ihnen heute natürlich Veranstaltungen rund um die Weihnachtstage empfehlen. Wer sich dem vorweihnachtlichen Stress entziehen und einmal richtig auf das Fest der Liebe einstimmen lassen möchte, sollte sich für den Abend des 22. Dezember nichts vornehmen. Dann gastiert die stimmungsvolle irische Weihnachtsshow „Irish Christmas“ in Wittenberge in der Prignitz.

Am Abend des 23. Dezember lädt die Burg Storkow zum zweiten gemeinschaftlichen Weihnachtssingen bei Kerzenschein ein. Wenn alle Vorbereitungen zu Hause vollendet sind, schnappen sie sich ihre Kinder, Familie und Freunde und stimmen sie sich gesellig auf der weihnachtlich illuminierten Burg auf das Weihnachtsfest ein.

Weihnachtstrubel, Hektik, Stress? An der frischen Luft gerät all das für einige Stunden in Vergessenheit. Eine Wanderung mit dem Förster am Heiligabend verkürzt entspannt die Wartezeit bis zur Bescherung. Dabei lässt sich die Schönheit und die faszinierende Lieberoser Heide genießen (24. Dezember, 14 Uhr).

Beim Familienweihnachtskonzert im Potsdamer Nikolaisaal (25. Dezember, 17 Uhr) werden die schönsten Passagen "Hänsel und Gretel" aufgeführt. Der bekannte Kulturradio-Moderator Stephan Holzapfel erzählt das Märchen „Hänsel und Gretel“ auf ebenso humorvolle wie spannende Weise. Ob beziehungsweise wie in seiner Version der hinterhältigen Knusperhexe das Handwerk gelegt wird, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Fest steht schon mal, dass Stephan Holzapfel fest auf die Unterstützung aus dem Publikum zählt.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche eine Weihnachtswanderung am 26. Dezember durch den Cöthener Urwald. Die Wanderung führt über die Berge zu Froschmaul und Lug ins Land. An der Park-Hütte im Park Carl von Jena ist eine Kaffeerast geplant. Danach geht es zurück zur Waldgaststätte Mon Choix. Um eine Anmeldung bis zum 24. Dezember wird gebeten!

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

26. Dezember, 13.30 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Falkenberg/Mark ǀ Waldgaststätte "Mon Choix"

Weihnachtswanderung zu Lug ins Land, Wasserfall und Froschmaul

Die Wanderung führt bereits zum 14. Mal durch den Cöthener Urwald über die Berge zu Froschmaul und Lug ins Land. An der Park-Hütte im Park Carl von Jena ist eine Kaffeerast geplant. Danach erfolgt der Rückweg zum Mon Choix. Um eine Anmeldung bis zum 24. Dezember wird gebeten. Preis: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Waldgaststätte Mon Choix, Cöthener Weg 4, 16259 Falkenberg, Tel.: 03344 3002881, www.berg-frei.de.

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

21. Dezember, 17 Uhr

Uckermark ǀ Templin ǀ MKC Templin - Seebühne

"Tanz und Musik im Film" - Deutschlandweiter Kurzfilm-Tag

Deutschlandweit wird am 21.12. - dem kürzesten Tag des Jahres - der Kurzfilmtag gefeiert. Das MKC Templin stellt ihn in diesem Jahr unter das Motto "Tanz und Musik im Film". Es gibt einen ca. 90-minütigen Mix aus Film-Sequenzen des diesjährigen Kinder-Tanz-Projektes der UM-Tanz e.V., gemischt mit weiteren unterhaltsamen Kurzfilmen aus aller Welt. Infostelle/Buchung: MKC Templin e.V., Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

21. Dezember, 19.30 Uhr

Barnimer Land ǀ Bernau ǀ Herz-Jesu-Kirche Bernau

Weihnachtskonzert

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest stimmen die Bernauer Sänger alle Besucher auf das Fest feierlich mit ihren Liedern ein. Infostelle/Buchung: Herz-Jesu-Kirche Bernau, Bahnhofstraße, 16321 Bernau bei Berlin, Tel.: 03338 7086596, www.bernauer-saenger.de.

22. Dezember, 20 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ WerkEins

Live in Concert: Apfeltraum

Das Projekt „Apfeltraum“ erinnert an den beliebten und unvergessenen Musiker Peter `Cäsar` Gläser und an seine großartigen Lieder. Zwei seiner Söhne, Robert und Moritz Gläser, `Cäsars` damaliger Drummer Jürgen Schötz, Wegbegleiter und BluesShouter Big Joe Stolle und der begnadete Gitarrist Mauro Pandolfino machen das Projekt so authentisch wie nie. Gesungen werden die populären Stücke abwechselnd von Big Joe sowie den Brüdern Robert und Moritz. Man darf sich auf ein Konzert ohne unnötige Ausschweifungen, aber dafür auf die auf den Punkt gebrachten Arrangements freuen. Nicht nur reife Freunde der Musik können sich auf eine emotionale Zeitreise begeben. Die zeitlosen Lieder begeistern auch die jüngeren Generationen. Preis: Vorverkauf 17 Euro, Abendkasse 22 Euro. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

22. Dezember, 20 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Irish Christmas

Wer sich dem vorweihnachtlichen Stress entziehen und einmal richtig auf das Fest der Liebe einstimmen lassen möchte, sollte sich für den Abend des 22. Dezember nichts vornehmen. Ab 20 Uhr kommt die stimmungsvolle irische Weihnachtsshow „Irish Christmas“ zur Aufführung. Die Besucher erwartet ein Abend mit mitreißender Instrumentalmusik, Gesang und der berühmten irischen Tanzfreude. Das irische Ensemble Cheol Chiarrai aus Kerry nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die irische Vergangenheit zurück zu den alten Weihnachtstraditionen, gewährt aber auch einen Einblick in die irischen Weihnachtsbräuche der Gegenwart. Dabei bezaubern fünf Live-Instrumentalisten unter anderem mit den wilden Melodien der irischen Fiddle, den seelenvollen Klängen der Flöte, dem rhythmischen Trommeln der Bodhran oder den halsbrecherischen Läufen des Akkordeons. Von den Musikern begleitet, werden traditionelle und moderne irische Weihnachtslieder gesungen. Preis: 30,90-36,90 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

22. – 23. Dezember

Havelland ǀ Rathenow ǀ Optikpark

Festliche Mühlenweihnacht

Mit einem weihnachtlichen Musik- und Festprogramm, hochwertigen „Last-Minute-Geschenkangeboten“ und Wärmendem für Leib und Seele stellt sich Weihnachtsfrieden ein. Die traditionelle, romantische und stimmungsvolle Mühlenweihnacht hält wieder einige Überraschungen bereit. Viele kunsthandwerkliche und gastronomische Angebote runden das Fest ab. Dabei sorgt das illuminierte Mühlenensemble für eine einmalige Atmosphäre. Preis: 1 Euro, ermäßigt 0,50 Euro. Infostelle/Buchung: Optikpark Rathenow, Schwedendamm 1, 14712 Rathenow, Tel.: 03385 49850, www.optikpark-rathenow.de.

23. Dezember, 18 Uhr

Seenland Oder-Spree | Storkow | Burg Storkow

Am Abend des 23. Dezember lädt die Burg Storkow zum zweiten gemeinschaftlichen Weihnachtssingen bei Kerzenschein ein. Wenn alle Vorbereitungen zu Hause vollendet sind, schnappen sie sich ihre Kinder, Familie und Freunde und stimmen sie sich gesellig auf der weihnachtlich illuminierten Burg auf das Weihnachtsfest ein. Auf der Burgbühne erwarten sie die stimmgewandten Chöre der Alt-Stahnsdorfer Singvögel und der Musikschule Fröhlich begleitet von ihren Akkordeons. Sie haben ein zauberhaftes Programm aus den schönsten Weihnachtsliedern zusammengestellt.

24. Dezember, 14 Uhr

Spreewald ǀ Lieberose ǀ Parkplatz Sukzessionspark Lieberoser Heide

Heiligabendwanderung mit den Förstern

Weihnachtstrubel, Hektik, Stress? An der frischen Luft gerät all das für einige Stunden in Vergessenheit. Ein beruhigender Spaziergang in der Natur verkürzt entspannt die Wartezeit bis zur Bescherung. Dabei kann man die beschauliche Schönheit und den faszinierenden Lebensraum der Lieberoser Heide genießen. Preis: 4 Euro, Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Parkplatz Sukzessionspark Lieberoser Heide, an der B 168 zwischen Lieberose und Turnow, Tel.: 033671 32788.

24. Dezember, 16 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Herzberg ǀ Planetarium

"Sam und der Weihnachtsmann“

Wie schafft es der Weihnachtsmann eigentlich, dass alle Kinder ihre Geschenke rechtzeitig zum Fest bekommen? Die kleinen Zuschauer begleiten Samantha am Heiligen Abend zum Nordpol und erfahren das Geheimnis des Weihnachtsmannes. Sie reisen gemeinsam mit dem Rentierschlitten in verschiedene Gegenden unserer Erde und lernen dabei auch den Sternenhimmel kennen. Das Programm ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Voranmeldungen sind unbedingt erforderlich. Infostelle/Buchung: Planetarium Herzberg, Lugstraße 3, 04916 Herzberg, Tel.: 03535 70057, www.herzberger-sternfreunde-ev.de.

24. Dezember, 22 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Der TURM - Culture & Café

Posaunenkonzert

An jedem Adventssonntag findet am TURM auf dem Funkerberg ein Konzert mit dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Königs Wusterhausen statt. In diesem Jahr gibt es allerdings eine kleine Ausnahme: Am 24. Dezember - dem 4. Advent - findet das Konzert erst um 22 Uhr statt. So kann nach der Bescherung den festlichen Klängen gelauscht werden. Infostelle/Buchung: Der TURM - Culture & Café, Funkerberg 3, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 290932, www.der-turm-kw.de.

25. Dezember, 10 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater

Jazz-Frühschoppen im Theaterkeller

STAND-ARTS interpretieren auf ihre ganz eigene Art nicht nur bekanntesten Songs des Swing, Jazz, Bossa-Nova und Soul, wie „Take Five“, „Summertime“, „The Girl from Ipanema“. Sondern sie spielen auch seltener gehörte Songs, die zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Preis: 15 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, www.luckenwalde.de.

25. Dezember, 17 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal)

Familienweihnachtskonzert - Hänsel und Gretel

In diesem Familienweihnachtskonzert, das die schönsten musikalischen Passagen der Oper enthält, erzählt der bekannte Kulturradio-Moderator Stephan Holzapfel das Märchen „Hänsel und Gretel“ auf ebenso humorvolle wie spannende Weise. Ob beziehungsweise wie in seiner Version der hinterhältigen Knusperhexe das Handwerk gelegt wird, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Fest steht schon mal, dass Stephan fest auf die Unterstützung aus dem Publikum zählt. Preis: 10-33 Euro. Infostelle/Buchung: Nikolaisaal Potsdam (Großer Saal), Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 2888828, www.nikolaisaal.de.

26. Dezember, 15 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Rheinsberg ǀ Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater)

DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK - Ein getanztes Märchen für Kinder ab 4 Jahren

Muckrah hat in seinem Leben spannende Abenteuer erlebt. Doch das wissen die Kinder, die ihn immer wieder verspotten, nicht. Sie sehen einen alten Mann, der kaum so groß ist wie sie selbst, der nur selten sein Haus verlässt und dabei einen riesigen, alten Turban trägt. Der Vater eines dieser Jungen erzählt seinem Sohn die wundersamen Erlebnisse, die Muck in der Ferne erlebte und das verändert den Blick des Jungen. Ein Haus voller verwöhnter Katzen, Zauberpantoffeln, ein Stöckchen, das verborgene Schätze anzeigt – das sind die Zutaten für eine aufregende und zugleich liebenswürdige Geschichte für kleine und große Theaterbesucher. Die Deutsche Tanzkompanie widmet sich der Hauffschen Vorlage mit viel Humor und Fantasie und lädt zu einer zauberhaft turbulenten Reise ein. Preis: 18 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro. Infostelle/Buchung: Musikakademie Rheinsberg (Schlosstheater), Kavalierhaus der Schlossanlage, 16831 Rheinsberg, Tel.: 033931 34940, www.musikakademie-rheinsberg.de.

500 Jahre Reformation:

Bis 31. Dezember

Seenland Oder-Spree ǀ Neuzelle ǀ Evangelische Kirche zum Hl. Kreuz

Kloster Neuzelle und die Reformation

Als die Reformation sich im Land ausbreitete und um Neuzelle herum alles evangelisch war, ließen die Mönche unter Abt Martinus Graff (1678 – 1741) das gotische Kloster zu einer überwältigenden barocken Anlage umbauen. Lange konnten sich die Zisterzienser nicht an dieser Herrlichkeit erfreuen, denn der preußische König Friedrich Wilhelm III. beschloss, es 1817 zu säkularisieren. SchülerInnen des Gymnasiums im Stift Neuzelle kamen auf die Idee, sich auf die Suche nach Menschen zu machen, die in irgendeiner Weise für den Ort eine historische Bedeutung haben - „Die Heiligen von Neuzelle“. Natürlich kann Martin Luther in dieser Reihe nicht fehlen. Aber auch der Melodieschöpfer Johann Crüger, Bernhard von Clairvaux und Rudolf von Habsburg gehören dazu. Alle lebensgroßen Figuren erhielten eine Stimme, die man mit Hilfe eines QR-Codes hören kann. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: Montag – Freitag 11-15 Uhr, Samstag 11-16 Uhr, Sonntag 12-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Evangelische Kirche zum Hl. Kreuz, Stiftsplatz, 15898 Neuzelle, Tel.: 033652 319, www.ev-kirchengemeinde-neuzelle.de.

Bis 08. Januar

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Museum Neuruppin

25.10.2017 - 08.01.2018

Luther auf Papier

Die 500. Wiederkehr des Tages, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, nahm das Museum Neuruppin zum Anlass, in der Dauerausstellung neben der Geschichte der Verlage Kühn, Oehmigke & Riemschneider und Bergemann einen besonderen Schwerpunkt auf die Produktion von religiösen Bilderbogen zu setzen. Die Bilderbogen boten viele unterschiedliche Darstellungen mit christlichem Inhalt. Darunter waren Segenssprüche und Heiligenbildchen sowie Bildergeschichten zum Leben des Reformators Martin Luther. Sein Porträt stand auch Bibeln und erbaulichen Traktaten voran. Auf Bilderbogen erinnerte man an Feste zu Reformationsjubiläen oder konnte die Wartburg bei Eisennach als Modell aufbauen. Auch heutige Verleger von Kartonmodellen bieten zum 500. Reformationsjubiläum besondere Bastelbogen an. Die Präsentation im Bilderbogenraum zeigt historische und neue Kartonmodelle, Bilderbogen und weitere Sammlungsobjekte. Preis: Preis 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche kostenfrei. Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 11-16 Uhr, Samstag und Sonntag 10-16 Uhr. Infostelle/Buchung: Treffpunkt: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555100, www.museum-neuruppin.de.

Bis 22. Januar

Uckermark | Templin | MKC Templin

10.11.2017 – 22.01.2018

Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg“ "Auf Luthers Spuren - Junge Geistliche in Brandenburg" - Frank Gautlitz, Fotografie

Seit 1996 führt Dirk Heerklotz ein visuelles Tagebuch, das aus Fotos und Videoaufnahmen besteht. Es konzentriert sich auf eine akribische Welt- und Naturbeobachtung, registriert deren Strukturähnlichkeiten und Kompositionsmuster. Die Aufnahmen sind der Formenfundus für Bilder und Skulpturen. In seinen Malereien und Zeichnungen erscheinen fragmentarische Bildräume als auch Versatzstücke eigener Skulpturen und Fotografien. Hinzu kommen Menschen-, Tier- und Pflanzendarstellungen mit einem mythologischen oder zeichenhaften Sinn. Ähnliche Strukturen finden sich in den Skulpturen, die zudem Polares wie Ordnung-Unordnung und Geometrie-Organik in eine räumliche Balance des Harmonischen transformieren. Heerklotz studierte von 1995-2002 an der Dresdner Kunsthochschule bei Prof. Eberhard Bosslet und wurde dessen Meisterschüler. Preis: Eintritt frei. Öffnungszeiten: Donnerstag - Montag 14-20 Uhr. Infostelle/Buchung: MKC Templin, Prenzlauer Allee 6, 17268 Templin, Tel.: 03987 551063, www.multikulturellescentrum.de.

