01.02.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 6

Die Tradition des Klemmkuchenbackens reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Am 2. Februar 2017 heisst es „Lichtmess - Klemmkuchenfest in Lindena" im Elbe-Elster-Land. Die Mehlspeise brachten einst die Flamen nach Ostdeutschland. Das Backen ist Schwerstarbeit, da bis zu vier Kilogramm schwere Zangeneisen zusammen gedrückt, also „geklemmt“ werden müssen.

Unter der Anleitung von Gabi Sußdorf aus der Tremsdorfer Seifenmanufaktur werden am 3. Februar 2017 im NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal während des Ferienworkshop - „Badeblubber" kleine, feine BadeBlubberPralinen für ein winterliches Badevergnügen hergestellt. Legt man sie ins warme Wasser, sprudeln sie und verströmen dabei einen feinen Duft nach ätherischen Ölen.

„Unter Hochspannung - einen Familiennachmittag mit Inspektor Energie" gibt es am 5. Februar 2017 im Lausitzer Seenland im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Dabei geht es um Strom aus Bernstein in der Antike bis zu künstlichen Blitzen im 17. Jahrhundert. Auch Inspektor Energie ist dabei mit seinem neuesten Fall.

Kreative Kurse sowie Aktivitäten für Kinder und Erwachsene gibt es im „Cup & Cake", einem Kreativcafé in Hohen Neuendorf im Ruppiner Seenland. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es einen Rabatt beim Bemalen von Keramik für einen Erwachsenen und ein Kind.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Ruppiner Seenland | Hohen Neuendorf | Cup & Cake

Cup & Cake - Das Kreativcafé

Das Cup & Cake ist ein Kreativcafé mit ausgezeichnetem Kaffee, Cupcakes und anderen süßen Leckereien. Daneben werden hier verschiedene kreative Kurse und Aktivitäten für Kinder, Erwachsene und Familien angeboten. So können hier unter anderem Keramikrohlinge bunt bemalt und mitgenommen werden. Preis: ab 11,50 Euro für das Bemalen von Keramik. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 6 Euro Rabatt beim Bemalen von Keramik für einen Erwachsenen und ein Kind. Infostelle/Buchung: Cup & Cake, Schönfließer Straße 61, 16540 Hohen Neuendorf, Tel.: 03303 2974439, info@cupandcake-kreativcafe.com, www.cupandcake-kreativcafe.com.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

02. Februar, 14 Uhr

Elbe-Elster-Land | Lindena | Bauernmuseum Lindena

Lichtmess - Klemmkuchenfest in Lindena

Die Tradition des Klemmkuchenbackens reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die Mehlspeise brachten die Flamen nach Ostdeutschland. Noch heute werden die waffelartigen Klemmkuchen bei größeren Familienfeiern wie Taufen oder Hochzeiten und insbesondere zur Fastnacht nach traditioneller Art im Klemmkucheneisen gebacken. Das Backen der Kuchen ist Schwerstarbeit, da die bis zu vier Kilogramm schweren Zangeneisen während des Backens zusammen gedrückt also „geklemmt“ werden müssen. Infostelle/Buchung: Bauernmuseum Lindena, 03253 Lindena, Tel.: 035322 2076.

02. Februar, 19 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Per Fahrrad von Cornwall nach Schottland

In seiner neuesten digitalen Dia- und Filmshow zeigt der Globetrotter Reinhard Pantke Impressionen dreier, insgesamt über drei Monate langer Reisen, in denen er Großbritannien von Süden nach Norden durchquerte. Mehr als 3.500 km legte der Reisejournalist per Fahrrad zwischen Lands End in Cornwall und den skandinavisch geprägten Shetlandinseln im hohen Norden Schottlands zurück. Der Süden Englands mit den Grafschaften Cornwall und Devon präsentiert sich mit idyllischen Fischerdörfern, gewaltigen Klippen, karibikähnlichen Stränden und geschichtsträchtigen Städten wie Bath und Bristol. Durch das raue Wales mit romantischen Mooren, wilden Gebirgen und märchenhaften Burgen und Schlössern radelte Reinhard Pantke über zahllose Berge nach Nordengland und Schottland... Wie immer gibt der Globetrotter in dieser spannend und live kommentierten Show jede Menge Tipps und Anregungen für eigene Reisen. Preis: 10 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

03. Februar, 10 Uhr

Fläming | Trebbin | NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal

Ferienworkshop - Badeblubber

Ein Ferienkurs für Kinder und Erwachsene. Unter Anleitung von Gabi Sußdorf aus der Tremsdorfer Seifenmanufaktur werden kleine, feine BadeBlubberPralinen für ein winterliches Badevergnügen hergestellt. Die Pralinen sind rückfettend, sie bestehen aus natürlichen Zutaten und Naturfarbstoffen. Legt man sie ins warme Badewasser, versprudeln sie sich und verströmen dabei einen feinen Duft nach ätherischen Ölen. Preis: Kostenfrei. Infostelle/Buchung: NaturParkZentrum am Wildgehege Glauer Tal, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: 033731 700460, mail@besucherzentrum-glau.de, www.naturpark-nuthe-nieplitz.de.

03. Februar, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Heinz Erhardt Abend mit Andreas Neumann

Andreas Neumann präsentiert seinen Heinz-Erhardt-Abend. In einer einzigartig gelungenen Weise lässt er den beliebten Komiker und Humoristen wieder auferstehen. Zu den bekannten Klassikern schreibt der Parodist auch neue Texte für sein Programm und kreiert so für das Publikum eine Mischung aus Bekanntem und Neuem. Preis: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

04. Februar, 10.30 Uhr

Barnimer Land | Eberswalde | Marktplatz oder Paul-Wunderlich-Haus

500. Ausgabe Guten Morgen, Eberswalde

Jubiläum der guten Unterhaltung: Guten Morgen Eberswalde präsentiert seine 500. Ausgabe. Zur Feier des Tages gibt es eine kulturelle Intervention mit Schauspiel und Gesang, Pantomime und Lesung, Musik und Puppentheater. Infostelle/Buchung: Marktplatz oder Paul-Wunderlich-Haus, Am Markt 1, 16225 Bernau bei Berlin, Tel.: 03334 3959110, www.mescal.de.

04. Februar, 20 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Stahlpalast

Night of the Dance - Irish Dance reloaded

Südamerikanische Leidenschaft gepaart mit irischem Temperament. Daraus entsteht ein atemberaubendes Bühnenfeuerwerk. Irish Dance reloaded ist Perfektion, Leidenschaft und pure Energie. Erstmalig werden in einer deutschen Bühnenfassung die schönsten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes im Stile von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman mit schwindelerregenden Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe "Pura Vida" kombiniert. Der irische Stepptanz - klassisch und modern interpretiert – zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend. Das Publikum erlebt live und zum Greifen nah, wie die Erde bebt, wenn unzählige Füße absolut synchron und in mitreißendem Rhythmus auf den Boden donnern. Preis: 37,90-61,90 Euro. Infostelle/Buchung: Stahlpalast, Magdeburger Landstraße 228, 14770 Brandenburg an der Havel, www.nightofthedance.de.

04. – 05. Februar

Dahme-Seenland | Mittenwalde | Sport- und Mehrzweckhalle Mittenwalde

Mittenwalder Modellbahntage

Die Mittenwalder Modellbahntage feiern ihren 5. Geburtstag. Zusammen mit diversen Vereinen und Privatpersonen werden der Öffentlichkeit auf ca. 1000 m² unter anderem eine Modellbahn-Börse und Schauanlagen in verschiedenen Spurweiten sowie wetterabhängig eine 5-Zoll-Bahn im Außenbereich präsentiert. Preis: 5 Euro, ermäßigt 1 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infostelle/Buchung: Sport- und Mehrzweckhalle Mittenwalde, Schulstraße 1, 15749 Mittenwalde, www.mittenwalde.de.

05. Februar, 09 Uhr

Seenland Oder-Spree | Grünheide | Tourist-Information

Geführte Wanderung: "Aussichtsturm Kranichsberg"

Die Tour führt von der Grünheider Tourist-Information Richtung Norden zum Aussichtsturm Kranichsberg und weiter nach Woltersdorf. Im dortigen Heimatmuseum haben die Wanderer Gelegenheit, sich über den Ort zu informieren und sich zu stärken. Nach dem Mittagessen geht es zurück auf dem Woltersdorfer Weg nach Grünheide (Mark). Infostelle/Buchung: Tourist-Information, Am Marktplatz 3, 15537 Grünheide (Mark), Tel.: 03362 585584.

05. Februar, 14-17 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Museum Schloss und Festung Senftenberg

Unter Hochspannung - Familiennachmittag mit Inspektor Energie

Lasst es Blitzen und Donnern – von Strom aus Bernstein in der Antike bis zu künstlichen Blitzen im 17. Jahrhundert. Auch Inspektor Energie ist dabei mit seinem neuesten Fall:

15 Uhr - Puppentheater: Gemeinsam mit den Kindern lüftet „Inspektor Energie“ das Geheimnis um die verschwundenen Batterien.

15.30 Uhr und 16.30 Uhr - Experimentieren mit Inspektor Energie: Wie funktioniert ein Stromkreis, wie füllt Sonnenkraft einen Akku und was passiert, wenn Strom versiegt? Bei spannenden Experimenten rund um das Thema Energie und Batterien darf selbst Hand angelegt werden. Für die Energieexperimente ist eine Anmeldung empfohlen. Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573-2628, museum-senftenberg@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

05. Februar, 15 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Schloss Lübbenau, ROCCO`S Linari-Bar

Oper mal anders auf Schloss Lübbenau

Kein Vortrag, kein Konzert, kein Gesang .... „Liebe und Tod“ – so sollte ursprünglich der Titel heißen. Und in der Tat scheint Violetta ständig zwischen den beiden zu schwanken, um letztendlich das Opfer ihrer Krankheit und ihrer eigenen Trauer zu werden. Richard Vardigans erzählt und spielt Giuseppe Verdis „La Traviata“. Er erzählt die Geschichte einer Kurtisane, für die wahre Liebe verboten bleibt. Am Klavier begeistert der Dirigent und Pianist mit einer einzigartigen Mischung aus fachkundigem Wissen, pianistischer Virtuosität und seinem unverwechselbaren englischen Humor. So bietet er heitere Einblicke in die nicht immer ganz glaubwürdige und doch faszinierende Welt der Oper. Preis: 28 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Lübbenau, ROCCO`S Linari-Bar, Schlossbezirk 6, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 8730, info ‎@‎ schloss-luebbenau.de, www.schloss-luebbenau.de.

05. Februar, 16 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Uckermärkische Bühnen - Die große Johann Strauß Gala

Kein anderer Dirigent der Unterhaltungsmusik verstand es, mit seinem Können und seinem unerschöpflichen melodischen Einfallsreichtum derart viele weltbekannte Walzer, Märsche, Mazurken und Polkas zu komponieren. Auch 100 Jahre nach seinem Tod fasziniert der Walzerkönig immer noch mit seinen unvergesslichen Melodien. Preis: 29,90-38 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

zurück