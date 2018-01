31.01.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 6

Jetzt sind sie wieder zu hören: die Singschwäne im Nationalpark Unteres Odertal. Der Nationalpark in der Uckermark ist eines der wichtigsten Winterquartiere für die Vögel. Bei den 12. Singschwantagen (2. bis 4.2.) können Besucher bei Vorträgen und Exkursionen die Wintergäste im einzigen Nationalpark Brandenburgs erleben.

Mit Kakao und Spreewälder Wintermärchen geht es auf eine einstündige Winterkahnfahrt entlang der Schloss- und Liebesinsel in Lübben (3.2., 14.30 Uhr). Die verschiedenen Schauplätze, die in dem Märchen von Vera Städter beschrieben werden, tauchen während der Fahrt am Ufer auf und entführen so die kleinen und großen Kakaokahnfahrer ins Wintermärchen. Väterchen Frost erkundet auf seinem Spaziergang wieder die Altstadt von Wittenberge (3.2., 17 Uhr) in der Prignitz. Gemeinsam mit interessierten Spaziergängern entdeckt Väterchen Frost dabei Sagen- und Märchenhaftes in der Stadt an der Elbe.

Märchenhexe Wanda erzählt auf dem Entdeckerpfad des Barnim Panorama in Wandlitz Geschichten von der Linde (6.2., 15.30 Uhr). Die Besucher können mit ihr am Feuer träumen oder aus dem weichen Lindenholz kleine Schnitzereien zaubern. Im Baumhaus wird gespielt und auch an kleinen Gaumenfreuden wird es nicht mangeln. Die Erlebnisführung im Entdeckerpfad ist für Familien mit Kinder ab 5 Jahren geeignet und dauert etwa 90 Minuten.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche nach Guben in das Stadt- und Industriemuseum. An historischem Ort, in der alten Hutfabrik Wilke, werden neben Industrie- und Stadtgeschichte vor allem vielerlei Kopfbedeckungen, Filme sowie Klang-Collagen alter Maschinen gezeigt, die vom Hut in der Kunst, Literatur und Mode erzählen.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ Stadt- und Industriemuseum Guben

Hüte setzen Zeichen

Mit innovativen Gestaltungsideen und dem Einsatz modernster Medien wird unter 14 überdimensionalen von der Decke hängenden „Hauben", die Assoziationen zum Hut wecken, über die Stadt- und Industriegeschichte informiert. Besondere Attraktionen in der Ausstellung sind die „Virtuelle Hut-Probier-Station“ und eine „Echte Hut-Probier-Station“. In einem separaten Raum werden regelmäßig Sonderausstellungen präsentiert. Es gibt revolutionäre, traditionelle, förmliche, exotische, romantische oder kriegerische Kopfbedeckungen. An historischem Ort, in der alten Hutfabrik Wilke, werden neben Industrie- und Stadtgeschichte vor allem vielerlei Kopfbedeckungen, Filme sowie Klang-Collagen alter Maschinen gezeigt, die vom Hut in der Kunst, Literatur und Mode berichten. Preis: 3 Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 6 Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: Stadt- und Industriemuseum Guben, Gasstraße 5, 03172 Guben, Tel.: 03561 68712100, www.museen-guben.de.

Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass ist vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

02. Februar, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Frankfurt ǀ Kleist Forum

Magie der Travestie - Die Nacht der Illusionen

„Magie der Travestie“ vereint eine einzigartige Mischung aus Tanz, Gesang, Parodie, Comedy und Erotik. Das Publikum kann sich einen kurzen Urlaub vom stressigen Alltag nehmen und in die schillernde Welt der Revue eintauchen, in der einfach nichts unmöglich scheint. Unvergleichliche Starimitationen gepaart mit den Verwandlungsfähigkeiten der Künstler versetzen die Zuschauer in Staunen. Denn eines ist sicher: Die Paradiesvögel in ihren hinreißenden Kleidern werden nichts unversucht lassen, um die Stimmung im Saal zum Brodeln zu bringen. Preis: 35,50-37,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 4010120.

02. – 04. Februar

Uckermark ǀ Schwedt ǀ Nationalpark Unteres Odertal

12. Singschwantage im Nationalpark Unteres Odertal, wilde, weiße Vögel zu Gast

Der Singschwan verdankt seinen Namen den weithin hörbaren glockenartig klingenden Rufen. Dem bekannten Höckerschwan gleicht er in Größe und im Weiß des Gefieders, unterscheidet sich von diesem jedoch durch den gelbschwarzen Schnabel. Die Brutplätze des Singschwans befinden sich im nördlichen Europa und erstrecken sich nach Osten bis zum Stillen Ozean. Im Winter ziehen die imposanten Vögel bis nach Mitteleuropa. Wer Bekanntschaft mit den majestätischen Vögeln machen möchte, sollte sich die Singschwantage im Nationalpark Unteres Odertal nicht entgehen lassen. An diesem Wochenende machen Vorträge und Exkursionen den jährlichen Wintergast im einzigen Nationalpark Brandenburgs für Besucher und Gäste erlebbar. Der Nationalpark Unteres Odertal ist für die im nördlichen Europa beheimateten Singschwäne eines der wichtigsten Winterquartiere. Von Oktober bis in den April sind in manchen Jahren bis zu 1.500 Vögel an allen eisfreien Wasserflächen anzutreffen. Infostelle/Buchung: Nationalpark Unteres Odertal, Park 2, 16303 Schwedt/Oder OT Criewen, Tel.: 03332 2677201, www.nationalpark-unteres-odertal.eu.

02. – 04. Februar, 09.30-16 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Botanischer Garten der Universität Potsdam

Faszination Orchideen: Ausstellung mit Verkauf und Beratung

Von tiefem Blau über zartes Violett bis zu strahlendem Weiß reicht die Farbpalette der Orchideen. Die Ausstellung blühender Wild- und Zuchtformen vermittelt interessantes Hintergrundwissen. Orchideenfreunde können sich nicht nur inspirieren und fachlich beraten lassen, sondern auch diverse Exemplare in allen Größen und Farben käuflich erwerben. Die Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft bietet zudem einen Umtopf-Service an. Infostelle/Buchung: Botanischer Garten der Universität Potsdam, Maulbeerallee 2, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 9771952, www.uni-potsdam.de.

03. Februar, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Heidesee OT Gräbendorf ǀ Haus des Waldes Gräbendorf

Nistkastenbau

Jetzt ist es zwar noch kalt, aber der Frühling kommt bestimmt. Um Vögeln einen Platz zum Brüten zu geben, baut Forstwirt Burkhard Brunnstein gemeinsam mit allen interessierten Vogelfreunden Nistkästen. Am winterlichen Lagerfeuer gibt es Tee, Glühwein und Würstchen. Preis: 5 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Waldes Gräbendorf, Frauenseestraße 18a, 15754 Heidesee OT Gräbendorf, Tel.: 033763 64444, www.haus-des-waldes.info.

03. Februar, 14.30 Uhr

Spreewald ǀ Lübben ǀ Strandcafé Lübben

Kakaokahnfahrt

Mit Kakao und Spreewälder Wintermärchen geht es auf eine einstündige Winterkahnfahrt entlang der Schloss- und Liebesinsel. Die verschiedenen Schauplätze, die in dem Märchen von Vera Städter beschrieben werden, tauchen während der Fahrt am Ufer auf und entführen so die kleinen und großen Kakaokahnfahrer ins Wintermärchen. Preis: 16 Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro. Infostelle/Buchung: Strandcafé Lübben, Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben, Tel.: 03546 3090.

03. Februar, 17 Uhr

Prignitz ǀ Wittenberge ǀ Eiscafé Elbterrasse

Winterspaziergang mit Väterchen Frost

Väterchen Frost erkundet auf seinem Spaziergang Wittenberges Altstadt. Gemeinsam mit Interessierten entdeckt er dabei Sagen- und Märchenhaftes. Während der Tour tauchen immer wieder Gestalten auf, die Merkwürdiges, Spannendes und Lustiges zu berichten wissen. Die Teilnehmer können sich visuell und akustisch verwöhnen lassen und gespannt sein auf des Nussknackers Rätsel. Mit zünftigem Glühwein, Tee und Herzhaftem endet der Spaziergang. Preis: 29 Euro. Infostelle/Buchung: Eiscafé Elbterrasse, Elbstraße 16, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929181, www.wittenberge.de.

03. Februar, 20 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater Luckenwalde

SCHILLER: KLANGWELTEN LIVE 2018 – Elektronik Pur

Die Reise geht weiter. Nach der umjubelten 2016er Arena–Tour startet SCHILLER seine neue rekordverdächtige Konzertreise durch 48 Städte: Klangwelten Live – Elektronik Pur. 48 Mal Eintauchen in die epische Soundwelt von SCHILLER. Deutschlands Elektronik–Künstler Nummer Eins spielt traumhafte Instrumentalklänge, berauschende Sounds, spektakuläre Sequenzen und magische Melodien in preisgekröntem Surround–Sound. Preis: 40,50-63,50 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstr. 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672500, www.luckenwalde.de.

04. Februar, 15 Uhr

Havelland ǀ Ribbeck ǀ Alte Schule Ribbeck

Ribbecker Bücherwinter 2018 - Krimilesung "Kalte Havel"

Tim Pieper liest aus seinem letzten Kriminalroman „Kalte Havel“. Am Ufer der Havel wird ein junger Mann erschossen und sein bester Freund verschwindet spurlos. Es handelt sich um den Sohn einer Potsdamer Staatsanwältin, die viele Feinde hat. Für Kommissar Toni Sanftleben beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Preis: Vorverkauf 6 Euro, Abendkasse 5 Euro. Infostelle/Buchung: Alte Schule Ribbeck, Am Birnbaum 3, 14641 Ribbeck, Tel.: 033237 85458, www.alteschule-ribbeck.de.

04. Februar, 16 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturkirche Neuruppin

Peter Orloff & Schwarzmeer Kosaken-Chor

Der guten Tradition folgend, tritt in der Kulturkirche der berühmte Schwarzmeer Kosaken Chor auf. Er steht unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff, der vor über 50 Jahren als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt seine legendäre Karriere begründete. Aus dem kleinen Jungen mit der schon damals aufsehenerregenden Stimme wurde die „Schlagerlegende“ Peter Orloff mit 19 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten als Sänger, Textdichter und Komponist. Darüber hinaus produzierte er unter anderem Peter Maffay, Freddy Quinn und Julio Iglesias. Seit nunmehr fast 20 Jahren führt er mit Charisma, Charme und Stimmgewalt das einst von seinem Vater Nikolai Orloff jahrzehntelang geleitete und in den 90er Jahren wieder begründete Ensemble von Erfolg zu Erfolg. Preis: ab 25,20 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturkirche Neuruppin, Karl-Marx-Str. 88, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

06. Februar, 15.30 Uhr

Barnimer Land ǀ Wandlitz ǀ BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum · Agrarmuseum Wandlitz

Winter-Magie, vom Zauber der Winter-Linde - Erlebnisführung

Märchenhexe Wanda erzählt Geschichten von der Linde. Die Besucher können mit ihr am Feuer träumen oder aus dem weichen Lindenholz kleine Schnitzereien zaubern. Im Baumhaus wird gespielt und auch an kleinen Gaumenfreuden wird es nicht mangeln. Die Erlebnisführung im Entdeckerpfad ist für Familien mit Kinder ab 5 Jahren geeignet und dauert etwa 90 Minuten. Bitte eine Tasse und Taschenlampe mitbringen. Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder 6-16 Jahre 2,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, Familien 14 Euro. Infostelle/Buchung: BARNIM PANORAMA Naturparkzentrum, Agrarmuseum Wandlitz, Breitscheidstr. 8-9, 16348 Wandlitz, Tel.: 033397 681920, www.barnim-panorama.de.

