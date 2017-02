08.02.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 7

Die Temperaturen sind winterlich, nur mit dem Schnee hapert es. Warm anziehen sollten Sie sich deshalb, wenn sie die 11. Singschwantage im Nationalpark Unteres Odertal besuchen möchten. Zwischen 500 und 1.500 Singschwäne überwintern jedes Jahr im Nationalpark Unteres Odertal. Mit dem Nahen des Frühlings setzt ab Februar die Paarbildung ein. Jetzt erklingen verstärkt ihre weithin hörbaren trompetenartigen Rufe. Diesen Rufen können Neugierige während der Singschwantage vom 10. bis 12. Februar lauschen.

Winterwanderung im Fläming: Die Brautrummel bei Grubo und die Neuendorfer Rummel zwischen Neuendorf und Garrey sind dem passionierten Flämingwanderer bereits bekannt. Am 11. Februar geht die Wanderung zu einer weniger bekannten Rummel – der Krähenrummel bei Pflügkuff. Im Warmen werden am 12. Februar in der Sonntagswerkstatt im Neuen Palais in Potsdam geheimnisvolle Masken angefertigt. Eine kurze Führung durch das Neue Palais schließt sich an die Sonntagswerkstatt an.

Aus dem Familienpass Brandenburg empfehlen wir in dieser Woche einen Besuch im Wettermuseum Lindenberg. Das Wettermuseum informiert über die Geschichte der Meteorologie und Aerologie. Zudem wird erklärt, wie heute meteorologische Daten gewonnen werden und moderne Wettervorhersagen entstehen.

Diese und weitere Ausflugsideen im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Seenland Oder-Spree | Lindenberg | Wettermuseum

Wetterballon und Sommergewitter

Das Wettermuseum informiert über die Geschichte der Meteorologie und Aerologie. Zudem wird erklärt, wie heute meteorologische Daten gewonnen werden und moderne Wettervorhersagen entstehen. Besucher erleben eine interaktive Ausstellung und bestaunen die „Historischen Drachen". Das „Windenhaus 2", eine vieleckige Glas-Metall-Konstruktion, ist drehbar gelagert und zeigt die „Werkzeuge" der Drachenflieger. Bei rechtzeitiger Anmeldung kann in den Mittagsstunden (Sommerzeit: 12.45 Uhr; Winterzeit: 11.45 Uhr) im Richard-Aßmann-Observatorium der Start eines Wetterballons mit Radiosonde ganz dicht verfolgt werden. Preis: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen 1 Kind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Wettermuseum, Herzberger Straße 21, 15848 Tauche OT Lindenberg, Tel.: 033677 62521, verein@wettermuseum.de, www.wettermuseum.de.

Der Familienpass Brandenburg 2016/2017 bietet 638 rabattierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Bildung, Sport und Spaß. Der aktuelle Pass gilt bis zum 30.06.2017 für die ganze Familie (mind. ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr). Er ist es in ganz Brandenburg erhältlich in jedem Kiosk/Zeitschriftenladen, bei Getränke Hoffmann sowie im Internet unter www.familienpass-brandenburg.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

09. Februar, 19.30 Uhr

Elbe-Elster-Land | Falkenberg | Haus des Gastes

THE WORLD OF MUSICALS

„Alle Hits in einer Show“ – das ist das Motto der zweieinhalbstündigen Gala voller Glanzpunkte. Die emotionale und abwechslungsreiche Reise in die große Welt der Musicals wird die Zuschauer begeistern. Wunderschöne und emotionale Balladen aus „Evita“, „Tarzan“ oder „Elisabeth“ wechseln sich ab mit fetzigen Hits aus „Dirty Dancing“, „We Will Rock You“ oder „Mamma Mia“. Aktuelle Musicals wie „Rocky“ oder „Sister Act“ werden ebenso faszinieren, wie die Klassiker aus „Cats“ oder dem „Phantom der Oper“. Und natürlich dürfen „die beiden Udos“ nicht fehlen: Ausschnitte aus „Hinterm Horizont“ und „Ich war noch niemals in New York“ sind fester Bestandteil der Show. Preis: Ab 42,90 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Gastes, Lindenstraße 6, 04895 Falkenberg/Elster, Tel.: 035365 38036, www.haus-des-gastes@t-online.de, www.falkenberg-elster.de.

09. Februar, 19.30 Uhr

Niederlausitz | Senftenberg | NEUE BÜHNE

LOLA BLAU

Das außergewöhnliche Musical für eine einzelne singende Schauspielerin und einen Musiker erzählt in der Intimität des Rangfoyers eine gleichsam unterhaltende wie tief berührende Geschichte. Die Karriere der jungen Bühnenkünstlerin Lola Blau gerät durch Krieg und Faschismus ins Stocken. Sie geht nach Übersee ins Exil und wird nach einigem Hin und Her berühmt. Über die Jahre verliert sie all ihre Illusionen und kehrt nach dem Krieg nach Europa zurück. Kreislers Texte und Songs zeigen eine enorme Spannweite zwischen der anrührenden Momenten und seiner virtuosen Beherrschung der Klaviatur des Komödiantischen. Preis: 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Infostelle/Buchung: NEUE BÜHNE, Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 8010, karten@theater-senftenberg.de, www.theater-senftenberg.de.

10. Februar, 19 Uhr

Spreewald | Vetschau | Wendische Kirche

Sagenhaftes aus der Lausitz

Die Lausitz weist mit ihren sanften Hügeln und dunklen Wäldern sowie geheimnisvollen Sumpf- und Moorgebieten eine Landschaftsvielfalt auf, wie man sie im mitteleuropäischen Raum nur selten findet. Mit der großen Völkerwanderung siedelten sich hier im sechsten Jahrhundert Sorben an. Die romantische Gegend der Lausitz beflügelte die Fantasie und regte bei den Menschen die Sagenbildung an. So manche Fabelwesen und Naturgeister haben ihren Ursprung in den alten Geschichten der Sorben. Hier begegnen uns Schlangenkönig und Mittagsfrau, Irrlicht, Plon und viele andere Sagengestalten. Die Geschichten, die man sich über sie erzählt, stecken voller Geheimnisse und Rätsel. Im Rahmen des literarisch-musikalischen Abends geben sich die kleinen Naturwesen ein Stelldichein der besonderen Art. Die zauberhaften Erzählungen sind feinsinnig verwoben mit Musik sorbischer und slawischer Komponisten. Preis: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Abendkasse 14 Euro. Infostelle/Buchung: Wendische Kirche, 03226 Vetschau, Tel.: 035433 2797.

10. Februar, 20 Uhr

Prignitz | Wittenberge | Kultur- und Festspielhaus Wittenberge

Jazz im Keller

Das Foyer der Kultur- und Festspielhauses verwandelt sich in eine gemütliche Jazzkneipe. Zur ersten Ausgabe von „Jazz im Keller“ in diesem Jahr sind drei kreative wie virtuose Instrumentalisten in ungewöhnlicher Akkordeon-Kontrabass-Schlagzeug-Besetzung zu Gast. Das Frankfurter Trio „Tango Transit“ setzt unterschiedliche Musikstile von Klassik über Blues und Cajun bis hin zu Funk und Drum’n’Bass in Bezug zueinander. Die Art, nach der hier Energie und Ausdruckskraft des klassischen Tangos mit modernem Sound verschmelzen, sucht hierzulande ihresgleichen. Preis: 14 Euro, Theaterkassenaufschlag 2 Euro. Infostelle/Buchung: Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Paul-Lincke-Platz 1, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877 929163, kulturhaus@kfh-wbge.de, www.wittenberge.de.

10. - 12. Februar, 9-16 Uhr

Uckermark | Criewen | Nationalparkhaus

11. Singschwantage im Nationalpark Unteres Odertal

Zwischen 500 und 1.500 Singschwäne überwintern jedes Jahr im Nationalpark Unteres Odertal. Mit dem Nahen des Frühlings setzt ab Februar die Paarbildung ein. Jetzt erklingen verstärkt ihre weithin hörbaren trompetenartigen Rufe. Diesen Rufen können Neugierige während der Singschwantage vom 10. bis 12. Februar lauschen. Sie haben die Gelegenheit, diesem Naturerlebnis bei Exkursionen mit Mitarbeitern der Naturwacht und der Nationalparkverwaltung nahe zu kommen. Bei Vorträgen im Nationalparkzentrum in Criewen bei Schwedt/Oder erfahren sie Wissenswertes rund um den weißen Vogel mit der beeindruckenden Stimme. Preis: Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Infostelle/Buchung: Nationalparkhaus, 16303 Schwedt/Oder OT Criewen, Tel.: 03332 25590, touristinfo@unteres-odertal.de, www.unteres-odertal.de.

11. Februar, 12.30-16.30 Uhr

Fläming | Pflügkuff | Gegenüber der Dorfkirche

Winterwanderung zur Krähenrummel und Quelle Krähenborn

Die Brautrummel bei Grubo und die Neuendorfer Rummel zwischen Neuendorf und Garrey sind dem passionierten Flämingwanderer bereits bekannt. Doch heute geht die Wanderung zu einer weniger bekannten Rummel – der Krähenrummel bei Pflügkuff. Der Weg führt auch nach Krähenborn, einer alten ummauerten Quelle für die Wasserversorgung von Zeuden und Pflügkuff. Preis: Eine Spende für Wiederherstellung des Niemegker Plappersteins ist erwünscht. Infostelle/Buchung: Gegenüber der Dorfkirche, 14929 Pflügkuff, Tel.: 0172 6121389.

11. Februar, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Neuruppin | Kulturhaus Stadtgarten

Die kleine Meerjungfrau - das Musical

Eine moderne, abwechslungsreiche und fröhliche Interpretation des Märchens von Hans Christian Andersen. Unter dem Meer, in einer märchenhaften blauen Welt am Hofe des Meerkönigs, lebt die kleine Meerjungfrau. In der Tiefe des Ozeans, wo das Wasser blau und klar ist, hat sie scheinbar alles, was man sich wünschen kann. Sie lebt dort frei wie ein Fisch mit ihrem Freund, der lustigen Krabbe. Dennoch sehnt sie sich nach einem anderen Leben, dem Leben an Land, einem mysteriösen Ort, an dem sie noch nie war, da ihr Vater es verbietet. Ihrem Herzen folgend, begibt sich das abenteuerlustige Mädchen heimlich an die Oberfläche. Zum ersten Mal erblickt sie den Himmel, die Wolken, ein Schiff und einen jungen, hübschen Prinzen. Preis: 18,50-23,50 Euro, Kinder 16,50-21,50 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Stadtgarten Neuruppin, Karl-Marx-Str. 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 2687, info@kulturhaus-neuruppin.de, www.kulturhaus-neuruppin.de.

11. Februar, 20 Uhr

Dahme-Seenland | Zeuthen | Sport- und Kulturzentrum Zeuthen

FOREVER QUEEN

Heute wird ein Stück Musikgeschichte lebendig. Denn die bekannte Coverband „QueenMania“ bietet zahlreiche Hits im Queen-typischen Originalsound dar. Nicht nur die Musik ist täuschend echt, sondern auch die Kostüme und die Darbietung. Infostelle/Buchung: Sport- und Kulturzentrum Zeuthen, Schulstraße 4, 15738 Zeuthen, www.zeuthen.de.

11. Februar, 20 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Fontane-Klub / Fonte Cocktail Bar

The Sideshow Charlatans – Ten in one

Zwei Aufschneider, die sich übersinnlich geben: Ein charmanter Impresario präsentiert eine Hand voller Attraktionen, vereint in der Person der unheimlich begabten und vielfach talentierten Ms. Thompson. Sie lässt ihren Kopf aufblasen wie einen Ballon, liest Gedanken, überträgt Berührungen, zwingt die stärksten Männer in die Knie und beschwört Poltergeister. Es sind falsche Wunder von echten Schwindlern in einem Kuriositätenkabinett voll skurriler Illusionen. Sia und Thomas Thompson zeigen in ihrer mehrfach prämierten Schaubuden-Zauber-Revue Kunststücke, die so auf deutschen Bühnen sonst nicht zu sehen sind. Es sind intelligente Routinen mit leisem Humor, bei denen am Ende die Frage bleibt, ob das alles echt ist oder ‚nur‘ ein stilvoll inszenierter Schwindel von zwei außergewöhnlich originellen Zauberkünstlern. Preis: 12-15 Euro. Infostelle/Buchung: Fontane-Klub / Fonte Cocktail Bar, Ritterstraße 69, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381-793277, info@event-theater.de, www.event-theater.de.

12. Februar, 11 und 14.30 Uhr

Potsdam | Potsdam | Neues Palais

Sonntagswerkstatt: Geheimnisvolle Masken

Das Spiel mit der Verwandlung steht im Mittelpunkt der Sonntagswerkstatt. In fremde Rollen zu schlüpfen, das kennt man erst vom Karneval, das war auch ein beliebtes Spiel bei den Maskenbällen der höfischen Gesellschaft. In der Museumswerkstatt kreieren die Teilnehmer der Sonntagswerkstatt eigene Masken, die mit bunten Farben, Federn, Perlen und Glitzer verziert werden können. Dann wird es geheimnisvoll: Wer versteckt sich hinter welchem phantasievoll gestalteten Gesicht? Ein Besuch mit Kurzführung im Neuen Palais gehört auch bei dieser Sonntagswerkstatt zum Programm. Preis: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Infostelle/Buchung: Neues Palais, Am Neuen Palais 3, 14669 Potsdam, Tel.: 0331 9694200, info@spsg.de, www.spsg.de.

12. Februar, 15 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Theater am Wandlitzsee

Mimi und Gaston

Lorenzo Pennacchietti und Silvia Sassetti präsentieren ein Clown-Theaterstück für Kinder. Mimi und Gaston sind zwei Auswanderer, die sich entschieden haben, ihre Perspektiven zu erweitern und in einer neuen Stadt ihr Glück zu suchen… Sie sind bereit, das Publikum zu bezaubern und mit erstaunlichen Tanz-und Gesangsnummern in die Welt des Theaters zu entführen. Natürlich läuft alles anders als geplant. Ständig ärgert sich Gaston über Mimi, er verfolgt sie und schimpft mit ihr, aber als er denkt, Mimi sei fortgegangen, fühlt er sich traurig und einsam und begreift nun endlich: Mimi ist seine beste Freundin. Nur mit ihr kann er die ganze Welt bereisen, Theater spielen und viel Spaß haben. Preis: 8 Euro, Kinder 5 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am Wandlitzsee, Bahnhof Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz, Tel.: 0333727 7276, info@theater-wandlitz.de, www.theater-wandlitz.de.

15. Februar, 10-15 Uhr

Lausitzer Seenland | Senftenberg | Museum Schloss und Festung Senftenberg

Aus Weide geflochten – traditionelle Handwerkstechniken im Museum

Blumenkörbe für die ersten Frühjahrsblüher, Halterungen für Gartenfackeln und dekorative Körbchen für drinnen und draußen - Peter Lehmann zeigt grundlegende Handwerkstechniken des Korbflechtens. Bitte bringen Sie eine eigene Rosenschere und ein Schnitzmesser mit. Um eine Anmeldung wird gebeten. Preis: 25 Euro inkl. Museumseintritt plus Materialkosten (ca. 8 Euro, abhängig von der Größe des Werkstücks). Infostelle/Buchung: Museum Schloss und Festung Senftenberg, Steindamm, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 2628, museum-senftenberg@museum-osl.de, www.museums-entdecker.de.

