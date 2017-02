22.02.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 9

Mit Eseln geht es am 25. Februar 2017 vom Wiesenburger Schlosspark in die reizvolle Hügellandschaft zwischen Bad Belzig, Görzke und Wiesenburg im Fläming. Die Wanderer genießen die Ausblicke, welche die wechselvolle, idyllische Landschaft bietet. In dem kleinen Ort Schmerwitz besteht die Möglichkeit, im gemütlichen Töpfercafé einzukehren. Dann geht es weiter auf dem Internationalen Kunstwanderweg.

„Nebelgestalten und Feuertanz" ist das Motto der Wiedereröffnung von Schloss Königs Wusterhausen am 25. Februar 2017 im Dahme-Seenland. Die aufwändige Restaurierung der Fenster ist abgeschlossen und das Schloss erstrahlt in neuem Glanz. Aus diesem Anlass laden die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie die Schlosskonzerte Königs Wusterhausen zu einem exklusiven Klavierkonzert mit der Berliner Pianistin Gerlint Böttcher ein.

Ab 13:11 Uhr wird es am 26. Februar 2017 turbulent in der Cottbuser Innenstadt. Dann startet Ostdeutschlands größter und fröhlichster Karnevalsumzug. Erwartet werden mehr als 3.000 Aktive in etwa 210 Gruppen. Sie bestreiten den Umzug mit rund 110 Fahrzeugen, 8 Kutschen und 16 Pferden. Hinzu kommen etwa 10 Spielmannszüge und Kapellen.

Pferde üben eine faszinierende Energie auf Menschen aus. Coachings beim PferdeCoach Bornim in Potsdam helfen dabei, das Selbstbewusstsein zu stärken, Ängste abzubauen und neue Kraft zu schöpfen. Mit dem Familienpass Brandenburg gibt es bei Vollzahlung eines Erwachsenen einen Rabatt für bis zu 4 Kinder.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Potsdam | Potsdam | PferdeCoach Bornim

Pferdegestütztes Coaching

Pferde üben eine faszinierende Energie auf Menschen aus. Pferdegestützte Coachings helfen dabei, das Selbstbewusstsein zu stärken, Ängste abzubauen und neue Kraft zu schöpfen. Im Erlebnisseminar lernen die Teilnehmer neue Seiten an sich kennen. Es beinhaltet den Umgang mit Pferden und deren Pflege, Bodenübungen zur Kompetenzentwicklung und Übungen auf dem Pferd. Beim pferdegestützten Coaching werden gemeinsam mit den Pferden individuelle Lösungsansätze für vorhandene Probleme erarbeitet. Durch die Zusammenarbeit mit den Pferden lernt man, mit seinen Gefühlen besser umzugehen. Es sind keine Vorkenntnisse mit Pferden notwendig. Preis: 179 Euro, Kinder bis 16 Jahre 99 Euro für 3 Stunden „Pferdegestütztes Coaching". Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Bei Vollzahlung eines Erwachsenen gibt es einen Rabatt von 50 % auf das „Pferdegestützte Coaching" für das erste Kind. Ein zweites Kind kann zusätzlich kostenfrei teilnehmen. Bei Vollzahlung zweier Erwachsener sind bis zu vier Kinder kostenfrei. Infostelle/Buchung: PferdeCoach Bornim, Gröbenstraße 4, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 24341858, PferdeCoachBornim@gmail.com, www.pferdecoach-bornim.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

24. Februar, 19 Uhr

Prignitz | Boberow | Moorscheune Boberow

Livekonzert mit "The Piles"

Die Grabower Grunge-Combo „The Piles“ ist bekannt für ihren schonungslosen Umgang mit Themen, die vielen unter den Nägeln brennen und trotzdem, meist unausgesprochen blieben. Sie kombinieren unverblümte Texte mit so manch psychodelischem Gitarrensolo. Wer auf fetten Grunge- Gitarrensound á la Nirvana, Foo Fighters oder Silverchair steht, mit deftigem Gesang und einer Brise mecklenburger Slang, für den ist dieser Abend aber auf jeden Fall das Richtige. Preis: 8 Euro. Infostelle/Buchung: Moorscheune Boberow, Mellener Weg 3, 19357 Boberow , Tel.: 038781 429599 oder 0172 4205214, kontakt@moorscheune.de, www.moorscheune.de.

24. Februar, 20 Uhr

Barnimer Land | Wandlitz | Theater am Wandlitzsee

Whiskey und andere irische Lebensläufe

Songs und Geschichten aus Schottland und Irland präsentieren Sascha Gluth, Marie-Luise Gunst und Jens Hasselmann. Dieser Abend ist kein Konzert oder Theater im klassischem Sinn, sondern vielmehr ein Abend in einem Pub oder dem „verlängertem Wohnzimmer“, wie die Iren sagen. Ein guter Whiskey darf dabei natürlich nicht fehlen, oder zwei oder drei... Preis: 20 Euro. Infostelle/Buchung: Theater am Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz, Tel.: 033 37277276, info@theater-wandlitz.de, www.theater-wandlitz.de.

25. Februar, 09.45 Uhr

Fläming | Wiesenburg | Treff: Bahnhof Wiesenburg

Die Eselsbrücke zwischen Kunst und Natur

Mit Eseln geht es vom Wiesenburger Schlosspark in die reizvolle Hügellandschaft zwischen Bad Belzig, Görzke und Wiesenburg. Die Wanderer genießen die Ausblicke, welche die wechselvolle, idyllische Landschaft bietet. In dem kleinen Ort Schmerwitz besteht die Möglichkeit, im gemütlichen Töpfercafe einzukehren. Nach der Pause führt die Tour weiter auf dem Internationalen Kunstwanderweg, wo man die Verbindung von Kunst und Natur hautnah erlebt. Kleine „Kunstpausen“ runden den Ausflug ab. Preis: 39 Euro. Infostelle/Buchung: Treff: Bahnhof Wiesenburg/Mark, 14827 Wiesenburg, Tel.: 01573 0308560, info@eselnomaden.de, www.eselnomaden.de.

25. Februar, 14 Uhr

Lausitzer Seenland | Welzow | ecxursio Besucherzentrum

Erlebnis Bergbau - Tagebauimpressionen zur Winterzeit

Auch bei Eiseskälte steht der Tagebau Welzow nicht still. Neugierige erhalten in den Wintermonaten einen Einblick in den Grubenbetrieb mit seinen verschneiten Tagebaugroßgeräten. Nach einem Halt am meterhohen Kohleflöz fahren die Teilnehmer durch die rekultivierte Landschaft zum Gut Geisendorf. Hier erwartet sie eine deftige Bergmannsvesper, Glühwein und Feuerschalen. Preis: 39 Euro, ermäßigt 33 Euro. Infostelle/Buchung: ecxursio Besucherzentrum, Heinrich-Heine-Str. 2, 03119 Welzow, Tel.: 035751 275050, info@bergbautourismus.de, www.bergbautourismus.de.

25. Februar, 15.30 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen

Nebelgestalten und Feuertanz

Nach neunmonatiger Pause ist das Schloss Königs Wusterhausen nun wieder für die Besucher zugänglich. Die aufwändige Restaurierung der Fenster ist abgeschlossen und das Schloss erstrahlt in neuem Glanz.

Aus diesem Anlass laden die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie die Schlosskonzerte Königs Wusterhausen zu einem exklusiven Klavierkonzert mit der Berliner Pianistin Gerlint Böttcher ein. Sie spielt unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Günther F. Kasseckert, Frédéric Chopin und Franz Liszt. Mit dem Konzert, das unter dem Motto "Nebelgestalten und Feuertanz" steht, soll die Wiedereröffnung des Schlosses gefeiert werden. Gleichzeitig bildet es den Auftakt der Schlosskonzerte Königs Wusterhausen in die Saison 2017. Vor dem Konzert haben Besucher die Gelegenheit, das Schloss in einer Führung zu besichtigen. Preis: Konzert mit Schlossführung 33 Euro, ermäßigt 26 Euro, Kinder bis 16 Jahre 5 Euro, Konzert: 27 Euro, ermäßigt 20 Euro, Kinder bis 16 Jahre 5 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, www.spsg.de.

25. Februar, 15.30 Uhr

Havelland | Havelberg | ArtHotel Kiebitzberg

Das Traumfresserchen

Puppenspiel nach dem Märchen von Michael Ende. Das Schlummerland ist ein ganz besonderes Land. Das Wichtigste hier ist das Schlafen. Denn nur wer gut schläft, der kann auch ein freundlicher Mensch sein. Davon sind die Schlummerländer überzeugt. Der König von Schlummerland kann nicht nur von allen am besten schlafen, sondern er hat auch eine wundervolle Tochter Prinzessin Schlafittchen. Doch die hat ein großes Problem: Sie hat Angst vor dem Schlafengehen, weil sie von bösen Träumen geplagt wird. Verzweifelt sucht der König nach einer Lösung, aber kein Arzt und kein Gelehrter kann Schlafittchen heilen. Schließlich macht er sich selbst auf den Weg, um jemanden zu finden, der seiner Tochter helfen kann. Da begegnet ihm das Traumfresserchen … Das Theater der Altmark zeigt Michael Endes Kinderbuchklassiker in einer eigenen Puppenspiel-Fassung und entführt kleine und große Zuschauer in die zauberhafte Welt der Träume. Preis: 2 Euro. Infostelle/Buchung: ArtHotel Kiebitzberg, Schönberger Weg 6, 39539 Havelberg, Tel.: 039387 72558, www.arthotel-kiebitzberg.de.

25. Februar, 19.30 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Moving Shadows

Schattentheater, Shadowdance, Schattenspiel – es gibt viele Begriffe für das Genre. Keiner reicht jedoch für die spektakuläre und berauschende Schattenshow „Moving Shadows“ unter der Regie von Harald Fuß aus. Mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtigkeit kreieren "Die Mobilés" charmante und einfallsreiche Geschichten – von zauberhaft poesievoll bis hinreißend komisch. Das geheimnisvolle Schattenspiel der „Moving Shadows“ entführt in eine fantastische Welt. Preis: 39 Euro, ermäßigt 36 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

25. und 26. Februar, 12 und 16 Uhr

Ruppiner Seenland | Flatow | Ziegenkäserei & Wiesencafé Karolinenhof

Zicklein füttern

Die Saison auf dem Karolinenhof richtet sich naturgemäß nach dem Rhythmus der Ziegen und dauert von Mitte Februar bis Mitte November. Zum Jahresbeginn werden die Zicklein geboren, die Saison und die Käseproduktion starten. Am Samstags und Sonntag, jeweils um 12 und 16 Uhr, können Tierfreunde dabei sein, wenn die niedlichen Zicklein ihre Milch bekommen. Intensives Schmusen und wissenswerte Informationen über die Tiere gibt es inklusive. Infostelle/Buchung: Ziegenkäserei & Wiesencafé Karolinenhof, Karolinenhof 1, 16766 Kremmen OT Flatow, Tel.: 033922 60190, info@guter-ziegenkaese.de, www.guter-ziegenkaese.de.

26. Februar, ab 13.11 Uhr

Niederlausitz | Cottbus | Innenstadt

Zug der fröhlichen Leute 2017

Ab 13:11 Uhr wird es turbulent in der Cottbuser Innenstadt. Ostdeutschlands größter und fröhlichster Karnevalsumzug mit Fernsehübertragung im RBB startet in der Franz-Mehring-Straße und führt über den Brandenburger Platz und die Karl-Liebknecht-Straße zum Viehmarkt. Erwartet werden mehr als 3.000 Aktive in etwa 210 Gruppen. Sie bestreiten den Umzug mit rund 110 Fahrzeugen, 8 Kutschen und 16 Pferden. Hinzu kommen etwa 10 Spielmannszüge und Kapellen. Infostelle/Buchung: Cottbuser Innenstadt, Karl-Liebknecht-Straße, 03046 Cottbus, www.cottbus-tourismus.de.

26. Februar, 16 Uhr

Spreewald | Lübbenau | Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3

Michael Apel präsentiert: Rumpelkammer in der Bunten Bühne

Die Filmindustrie der Sowjetunion hat nicht nur große Leinwandepen über den Weltkrieg und das Leben im sozialistisch-sowjetischen Riesenreich hervorgebracht, sondern auch eine Vielzahl höchst poetischer, lustiger und mit großem Aufwand gedrehter Märchenfilme. Dazu bediente man sich einerseits des schier unendlichen Fundus russischer, andererseits aber auch internationaler Märchenstoffe. Herausgekommen sind viele wunderschöne Filme und man darf gespannt sein, welche davon Michael Apel ausgewählt hat. Preis: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder 4 Euro. Infostelle/Buchung: Bunte Bühne Lübbenau / GLEIS 3, Güterbahnhofstraße 61, 03222 Lübbenau, Tel.: 03542 8896699, info@buntebuehneluebbenau.de, www.buntebuehneluebbenau.de.

27. Februar, 20 Uhr

Seenland Oder-Spree | Eisenhüttenstadt | Friedrich-Wolf-Theater, kleine bühne

Die Oderhähne: Jetzt ist aber Schluss - Zwei Kabarettisten packen ein

Die beiden Bühnenprofis stellen sich die Frage: Was haben sie in 50 Jahren Berufsleben in Ost und West bewirkt, bei Politikern und beim Publikum? Die Antwort ist einfach: alles. Sie haben den Honecker abgesetzt und den Kohl und die Merkel kriegen sie auch noch. Dennnoch haben sie im Grund nichts erreicht. Es gibt immer noch Kriege und Banken, die unser Erspartes mit Minuszinsen abzocken, Reiche und Altersarmut, Gleichgültigkeit und Ausländerfeindlichkeit, Massentierhaltung und Ärztemangel, Brutalität und die Waffenlobby, Bildungsnotstand und Arbeitslose, Klimawandel und Terrorismus. Ihnen bleibt also nichts anderes übrig, als einzupacken und entschuldigen sich bei den Zuschauern, dass sie sie in all den Jahren zum Lachen gebracht haben. Preis: 18,05 Euro, ermäßigt 16,40 Euro. Infostelle/Buchung: Friedrich-Wolf-Theater, kleine bühne, Lindenallee 25, 15890 Eisenhüttenstadt, theater@eisenhuettenstadt.de, www.friwo.info.

zurück