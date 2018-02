21.02.18

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 9

Das Museum „Die Lebenswiese" in Brodowin im Barnimer Land bietet am 23.-25. Februar 2018 den Workshop Bogenbau - Der Traum vom eigenen Bogen. Der Kurs vermittelt die Grundkenntnisse und Fertigkeiten, um einen waschechten eigenen Langbogen zu bauen. Dabei hören die Tüftler auch von der Entwicklung der Bogenkunst und bekommen einen Einblick in die „Geheimrezepte" des historischen Bogenbaus.

Die Rangerin des Naturschutzgebietes Friedersdorfer Tiergarten lädt am 24. Februar 2018 in Sonnenwalde im Elbe-Elster-Land ein, die Bewohner des Naturparks zu entdecken. Von Friedersdorf bis zum Ortsrand von Brenitz zieht sich ein Waldgebiet mit alten Eichen und Eschen. Gesäumt von landwirtschaftlich genutzten Flächen bildet diese Altholzinsel ein Refugium für viele Tier- und Pflanzenarten.

Für Liebhaber alter Maschinen hält der Funkerberg am 25. Februar 2018 eine Besonderheit in Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland bereit: einen funktionstüchtigen 1000 PS Dieselmotor der Firma Deutz, der letzte seiner Art weltweit. Er diente zum Antrieb eines 6 kV Generators zur Stromerzeugung für die Sendeanlagen und ist der einzige in einem Museum ausgestellte lauffähige Dieselmotor dieser Größe.

Mit dem Familienpass Brandenburg geht es in das Museum Baruther Glashütte im Fläming. Es bietet eine spannende Einführung in die Welt des Glases und es besteht die Möglichkeit, selbst kostenlos eine Glaskugel zu formen. Die Besucher erfahren ebenso Wissenswertes über die 300-jährige Geschichte von Siedlung und Werk.

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

Ganzjährig

Fläming ǀ Glashütte ǀ Museum Baruther Glashütte

Erlebnis Glas – Eine Kugel selber blasen

Das Museum Baruther Glashütte bietet eine spannende Einführung in die Welt des Glases. Es besteht die Möglichkeit, selbst eine Glaskugel zu formen. Weiterhin werden im Museum Herstellungstechniken und Eigenschaften des universellen Werkstoffes vermittelt und die Besucher erfahren Wissenswertes über die 300-jährige Geschichte von Siedlung und Werk der Baruther Glashütte. 20 Mitmachangebote, Spielplätze, die Natur des Urstromtales und vieles mehr sorgen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. Preis: 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3 Euro, Familien 13 Euro, 7 Euro je Kugel. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: Eine kostenfreie Kugel. Infostelle/Buchung: Museum Baruther Glashütte, Hüttenweg 20, 15837 Glashütte, Tel.: 033704 980914, www.museumsdorf-glashuette.de.

Der Familienpass Brandenburg 2017/2018 bietet 549 rabattierte Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Freizeit. Er ist bis 30.06.2018 und für die ganze Familie (mindestens ein Erwachsener und ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) gültig. Erhältlich ist der Familienpass Brandenburg im Zeitschriftenhandel, in Schulen und Kindertagesstätten, in Touristeninformationen, bei den Lokalen Bündnissen für Familie, in Buch- und Spielzeughandlungen, bei Rabattanbietern, in Bibliotheken und in allen Filialen von Getränke Hoffmann. Im Internet lässt er sich unter www.familienpass-brandenburg.de bestellen.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

22. Februar, 10 Uhr

Fläming ǀ Luckenwalde ǀ Stadttheater

RAPUNZEL

Ein zauberhaftes Singspiel nach dem Märchen der Gebrüder Grimm Musikbühne Mannheim in Kooperation mit dem BAAL novo Theater Eurodistrict. Rapunzel, in einem dunklen Turm gefangen, sehnt sich nach ihrem heiß geliebten Prinzen. Doch bevor das Paar glücklich werden kann, muss sich Rapunzel erst von der bösen Zauberin befreien. Das Abenteuer des Erwachsenwerdens – bunt, spielerisch, hoch musikalisch, unterhaltsam und mitreißend. Preis: 4 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater, Grünstr. 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672500, www.luckenwalde.de.

23. Februar, 19 Uhr

Potsdam ǀ Potsdam ǀ Botanischer Garten der Universität Potsdam

Paradiesische Momente: Kakao und Schokolade – Das aztekische Geheimnis des Lebens

Xocolatl – das „Braune Gold“ der Azteken – galt lange schon als Zahlungsmittel und Zaubertrank, bevor es aus den tropischen Plantagen nach Europa gebracht und schließlich als Kakao und Schokolade weltweit verbreitet wurde. Gartenpädagoge Steffen Ramm macht die Besucher mit dem Kakaobaum und einigen anderen Pflanzen bekannt, die wir mit Schokolade in Verbindung bringen, darunter Vanille, Chili und natürlich Zuckerrohr. Anschließend können selbst exotische Kakao-Produkte hergestellt und verkostet werden, bevor am Ende das aztekische Geheimnis des ewigen Lebens gelüftet wird. Preis: Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 10 Euro einschließlich Getränk zugunsten der Neugestaltung im Paradiesgarten. Infostelle/Buchung: Botanischer Garten der Universität Potsdam, Maulbeerallee 2, 14469 Potsdam, Tel.: 0331 9771952, www.uni-potsdam.de.

23. Februar, 19 Uhr

Seenland Oder-Spree ǀ Fürstenwalde ǀ Kulturfabrik Fürstenwalde

HANS WERNER OLM als LUISE KOSCHINSKY "Ein Pullover voll Frau"

„Scheiss die Wand an!“, sie ist wieder unter uns: Luise Koschinsky. Die ungekrönte Femme Fatale und heißgeliebte Wuchtbrumme aus Meppen meldet sich mit Karacho zurück. Vor zehn Jahren tauchte sie, wie aus dem Nichts, in der RTL Show „Olm“ auf und polterte sich in ihrer charmant-schroffen Art in die Herzen einer riesigen Fan-Gemeinde. In ihrem ersten Buch mit dem Titel „Ein Pullover voll Frau“ lässt sie die Zuschauer teilhaben an einer Welt voller wahnwitziger Geschichten und Begegnungen. Da, wo die Sicht auf die Dinge für die meisten reflektierenden Individuen von heute leider verstellt ist, heißt Luise Koschinskys Sicht „Attacke“ auf alles, ohne groß ins Grübeln zu kommen. Luise Koschinsky ist das Alter ego des Kabarettisten Hans Werner Olm. Preis: 31,80 – 36,90 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturfabrik Fürstenwalde, Domplatz 7, 15517 Fürstenwalde, Tel.: 03361 2288.

23. Februar, 18 Uhr

Uckermark ǀ Templin OT Groß Dölln ǀ Hotel Döllnsee-Schorfheide

Kriminal-Dinner "Grimmige WalkActs"

Es war einmal...Quatsch! Die prüden Gebrüder haben uns ihre Märchen völlig falsch aufgetischt. So schamlos haben die Zuschauer ihre Lieblingsmärchen noch nicht erlebt. An jedem Tisch geschehen märchenhafte Dinge, die man niemals für möglich gehalten hätte. Preis: 75 Euro inkl. 3-Gänge-Menü, Begrüßungsgetränk, einer Flasche Wasser und korrespondierendem Rotwein. Infostelle/Buchung: Hotel Döllnsee-Schorfheide, Döllnkrug 2, 17268 Templin OT Groß Dölln, Tel.: 039882 630, www.doellnsee.de.

23. Februar, 19.30 Uhr

Lausitzer Seenland ǀ Guben ǀ WerkEins

Alles außer Sex – Zwischen Caipirinha und Franzbranntwein

Wenn Tatjana Meissner zu ihrer Comedy „Alles außer Sex“ einlädt, dürfen sich die Zuschauer auf einen mit viel Humor dargebotenen und authentischen Frontbericht über irritierende Veränderungen in der Mittlebenskrise freuen. Selbstironisch und humorvoll erzählt die bekannte Kabarettistin von ihren Wahrnehmungsstörungen beim morgendlichen Spiegelblick, von ihrem Lebensabschnittsbevollmächtigten, der durch eine Brille schärfer sieht, aber weniger scharf zu sein scheint, von in Armani-Wolken gehüllten und Mercedes fahrenden Freunden, die plötzlich auf jugendliche, blonde Busenwunder abfahren, und vom kräftezehrenden Stress bei der Einhaltung aller notwendigen Anti-Aging -Maßnahmen. Die Entertainerin bekennt sich offen zu ihrem Botox-Fehlversuch, lässt aber auch ernste Themen rund um ihre Selbstzweifel, die zunehmende Häufigkeit von Arztbesuchen und einschlafende Libido nicht aus. Preis: Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 21 Euro. Infostelle/Buchung: WerkEins, Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

23. – 25. Februar

Barnimer Land ǀ Brodowin ǀ Museum Die Lebenswiese

Workshop Bogenbau - Der Traum vom eigenen Bogen

Bogenbauen gehört zu den wenigen Urtätigkeiten, die nahezu jedes Kind hinter dem Ofen (oder dem Computer) hervorlocken können. Aber auch Erwachsene bis ins hohe Alter erleben beim Bogenbauen eine Energie, die an den Zauber der Kindheit und die Kraft der Jugend anknüpfen kann. Der Kurs vermittelt die Grundkenntnisse und Fertigkeiten, um einen waschechten eigenen Langbogen zu bauen. Dabei hören die Tüftler auch von der Entwicklung der Bogenkunst und bekommen neben der Methodik einen Einblick in die "Geheimrezepte" des historischen Bogenbaus. Preis: 250 Euro inklusive Übernachtung und Mitkoch-Vollverpflegung. Infostelle/Buchung: Museum Die Lebenswiese, Brodowiner Dorfstraße 28, 16230 Brodowin, Tel.: 030 22192432, www.eos-berlin.de.

24. Februar, 09 Uhr

Spreewald ǀ Dissen-Striesow ǀ Wendischer Hof

Zampern zur Jugendfastnacht

Das Zampern kommt aus vorchristlicher Zeit. Mit Lärm, Maskerade, Rutenschlagen und Tanz sollten Dämonen und Gefahren vom Dorf abgewendet werden. In keinem Zamperzug durften die Symbolfiguren wie der Bär als Symbol für den abziehenden Winter, der Storch und der Schimmelreiter als Symbole für den Frühling fehlen. Auch heute ziehen die Zamarakis in bunten Kostümen von Hof zu Hof, um Speck, Eier und Geld zu sammeln. Zum Dank wird mit den Hausherren ein Schnäpschen, ein palenc, getrunken und ein Tänzchen gewagt. Die gesammelten Gaben werden später beim „Eieressen“ verspeist.“ Infostelle/Buchung: Wendischer Hof, 03096 Dissen-Striesow, Tel.: 0123 4567890.

24. Februar, 16.30 Uhr

Elbe-Elster-Land ǀ Sonnewalde OT Friedersdorf ǀ Gaststätte "Haus Kastanienbaum"

Winterwald im Mondschimmer

Ein Kleinod im Naturpark ist das Naturschutzgebiet Friedersdorfer Tiergarten, welches Teil des FFH-Gebietes „Kleine Elster und Niederungsbereiche“ ist. Von Friedersdorf bis zum Ortsrand von Brenitz zieht sich ein Waldgebiet mit alten Eichen und Eschen. Gesäumt von landwirtschaftlich genutzten Flächen bildet diese Altholzinsel ein Refugium für viele Tier- und Pflanzenarten. Die Rangerin lädt ein, die Bewohner des Friedersdorfer Tiergartens zu entdecken. Preis: Es wird um eine Spende für Naturschutzprojekte gebeten. Infostelle/Buchung: Gaststätte "Haus Kastanienbaum", Friedersdorfer Str. 25, 03249 Sonnewalde OT Friedersdorf, Tel.: 0175 721305, www.naturwacht.de.

24. Februar, 20 Uhr

Ruppiner Seenland ǀ Neuruppin ǀ Kulturhaus Neuruppin

Feuerengel: A Tribute To Rammstein

Cover-Bands gibt es viele, Tribute-Bands nur wenige. Was Feuerengel können, können nämlich längst nicht alle: dem Original hochprofessionell den verdienten Tribut zollen. Feuerengel haben sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Originalgetreue Effekte der berühmten Rammstein-Show werden in akribischer Kleinarbeit nachgebaut: Sound, Lichtshow und Bühnenbild sind zum Verwechseln ähnlich und die sechs Vollblutmusiker unterscheiden sich kaum vom Original. Preis: 29,80 Euro. Infostelle/Buchung: Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 3555300, www.kulturhaus-neuruppin.de.

25. Februar, 14 Uhr

Dahme-Seenland ǀ Königs Wusterhausen ǀ Sender- und Funktechnikmuseum

Vorführung des 1000-PS-Dieselmotors

Für Liebhaber alter Maschinen hält der Funkerberg eine Besonderheit bereit: einen funktionstüchtigen 1000 PS Dieselmotor der Firma Deutz, der letzte seiner Art weltweit. Er diente zum Antrieb eines 6 kV Generators zur Stromerzeugung für die Sendeanlagen und ist der einzige in einem Museum ausgestellte lauffähige Dieselmotor dieser Größe. Nun wird er vorgeführt. Infostelle/Buchung: Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen, Funkerberg 20, 15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375 293601, www.funkerberg.de.

25. Februar, 15.30 Uhr

Havelland ǀ Schwielowsee ǀ Schloss Caputh

MEIN ARMES HERZ – Eine Entdeckungsreise durch Osteuropa

Nach einer Besichtigung der kurfürstlichen Gemächer des Schlosses Caputh erleben die Besucher ein Konzert mit Katharina Löwe (Sopran) und Nóra Füzi (Klavier). Es erklingen Lieder über die Liebe, Glück und Unglück von der Romantik bis zum Spätexpressionismus. Das Duo begibt sich in diesem Liedprogramm auf Reisen von Russland durch Osteuropa bis nach Schlesien. Dabei interessieren sie vor allem die volkstümlichen Einflüsse in den Kompositionen großer, weitgereister Komponisten wie Rachmaninow oder Bartók, und wenig aufgeführte Liedkomponisten wie Arnold Mendelssohn und C. H. Zöllner. Herzstück des Programms ist der Zyklus „Des Hafis Liebeslieder“ von K. Szymanowski. Preis: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Schloss Caputh, Straße der Einheit 2, 14548 Schwielowsee, Tel.: 033209 70345, www.spsg.de.

