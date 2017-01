11.01.17

Ausflugs- und Veranstaltungstipps KW 3

Im Festsaal des Schlosses Königs Wusterhausen im Dahme-Seenland hängen viele Gemälde, die König Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“, selbst gemalt hat. Darunter befindet sich ein Werk, das besonders auffällt: „Der Bohnenkönig“. In einer Kurzführung am 14. Januar 2017 erfahren die Gäste alles über dieses außergewöhnliche Bild. Anschließend begehen sie wie einst die Prinzessinnen und Prinzen am Königshof das Bohnenfest.

„Der Bettelstudent“ ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Operetten. Mit hervorragenden Gesangssolisten aus Wien, einem Live-Orchester, Chor und Ballett gastiert das Austria-Musiktheater am 15. Januar 2017 im Fläming im Stadttheater Luckenwalde. Bekannte Melodien wie „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“ und das Duett „Mit der Liebe Fessel binden“ erfreuen sich auch rund 130 Jahre nach der Uraufführung großer Beliebtheit.

Vom 17.-20. Januar 2017 wird in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde traditionsgemäß das Film-Festival „Ökofilmtour" eröffnet. Vier Tage lang werden Umwelt- und Naturfilme gezeigt und diskutiert. Vormittags laufen Filme für Schulklassen. Abends folgt das Hauptprogramm begleitet von Diskussionen mit verschiedenen Referenten.

„The Tortilla Curtain", nach dem Roman von T.C. Boyle, wird in englischer Sprache im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) im Seenland Oder-Spree gezeigt. Geeignet ist es für Schüler ab der 11.-13. Klasse. Der Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 25% Rabatt auf die Familienkarte.

Diese und weitere Ausflugstipps im ganzen Land finden Sie in unseren Ausflugs- und Veranstaltungstipps (word).

Der Tipp aus dem Familienpass Brandenburg:

17. Januar, 10 Uhr

Seenland Oder-Spree | Frankfurt | Kleist Forum

THE TORTILLA CURTAIN

Delaney Mosbacher und seine Frau Kyra leben den modernen amerikanischen Traum. Delaney schreibt für eine Natur-Zeitschrift, Kyra verkauft Immobilien. Aber ihr beschauliches Leben wird gestört, als Delaney einen illegalen mexikanischen Einwanderer anfährt, der mit seiner Partnerin in der Nähe des Canyons campiert. Delaney meldet den Unfall nicht – ein Entschluss, der weitreichende Konsequenzen haben soll. Das Leben der beiden illegalen Mexikaner Cándido und América ist ebenfalls auf den Kopf gestellt. Verletzt kann Cándido nicht arbeiten. Da sie nichts zu Essen und kein Geld haben, ist Cándidos junge schwangere Freundin América gezwungen, nach Arbeit in der halsabschneiderischen Welt der illegalen Einwanderer zu suchen. Die ständig wachsende Gruppe von illegalen Einwanderern stört den Frieden der gesamten Wohnsiedlung und es werden Pläne geschmiedet, wie man sie fernhalten kann... Preis: Familien 26 Euro. Vorteilspreis mit dem Familienpass Brandenburg: 25% Rabatt auf die Familienkarte. Infostelle/Buchung: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, 15230 Frankfurt (Oder), Tel.: 0335 4010120, ticket@muv-ffo.de, www.muv-ffo.de.

Kurz & Knapp: Veranstaltungstipps:

13. Januar, 19.30 Uhr

Uckermark | Schwedt | Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal

Uckermärkische Bühnen - Russian Circus on Ice 2017 "Ein Wintermärchen"

Mit einer eindrucksvoll inszenierten Eisshow und atemberaubender Zirkusartistik nimmt der „Russian Circus on Ice“ das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit. „Ein Wintermärchen“ ist eine abwechslungsreiche und hochkarätige Performance mit den Highlights aus den größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten: Dornröschen, Nussknacker, Cinderella, Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland und Schneekönigin. Artistik, Glamour und höchste technische Perfektion auf Kufen. Preis: 49,95 Euro, ermäßigt 45,95 Euro. Infostelle/Buchung: Uckermärkische Bühnen Schwedt - Großer Saal, Berliner Straße 46/48, 16303 Schwedt, Tel.: 03332 538111, mail@theater-schwedt.de, www.theater-schwedt.de.

13. Januar, 20 Uhr

Niederlausitz | Guben | Fabrik e.V.

Musikkabarett Kaiser & Plain

„Denk‘ ich, sag‘ ich nicht“ ist das erste Programm der Formation Kaiser & Plain. Virginia Plain (Gesang) und David Kaiser (Klavier und Gesang) harmonieren perfekt miteinander und zelebrieren das Genre Musikkabarett im besten Sinne: charmant, witzig und musikalisch gekonnt. Die zielsicher ausgesuchten Lieder von Betancor.die Popette, den Missfits, Weber/Beckmann, Malediva oder Rainer Bielfeldt werden neu interpretiert und durch eigene Songs von David Kaiser ergänzt. Kaiser & Plain durchqueren dabei die Höhen und Tiefen der menschlichen Zweisamkeit jedweder Couleur. Sie plaudert schlagfertig und amüsant drauf los, singt sich mal zärtlich leise, mal hysterisch die Seele aus dem Leib. Er ist der smarte Gegenpol am Klavier, ziemlich cool, ironisch und gerne mal gemein. Nichts ist vor ihnen sicher. Manchmal scheint die Stimmung zu eskalieren, aber am Ende wird doch klar: Was sich neckt, das liebt sich. Preis: Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Infostelle/Buchung: Fabrik e.V., Mittelstr. 18, 03172 Guben, Tel.: 03561 431523.

14. Januar, 13-17 Uhr

Lausitzer Seenland | Hornow | Confiserie Felicitas GmbH

Pralinenseminar

Wodka-Wedel, Ouvertüre oder Romana, mit Alkohol oder ohne, mit Marzipan oder Nougat, Nüssen oder Kokos: In der Confiserie Felicitas werden 60 verschiedene Pralinensorten in aufwändiger Handarbeit hergestellt. Wer selbst einmal Chocolatier sein möchte, kann sein Geschick bei diesem Seminar ausprobieren und der Schokoladenlust frönen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Preis: 90 Euro. Infostelle/Buchung: Confiserie Felicitas, Schokoladenweg 1, 03130 Spremberg OT Hornow, Tel.: 035698 8055549, event@confiserei-felicitas.de, www.confiserie-felicitas.de.

14. Januar, 14 Uhr

Dahme-Seenland | Königs Wusterhausen | Schloss Königs Wusterhausen

Wer wird Bohnenkönig?

Im Festsaal des Schlosses Königs Wusterhausen hängen viele Gemälde, die König Friedrich Wilhelm I., der „Soldatenkönig“ selbst gemalt hat. Darunter befindet sich ein Gemälde, das besonders auffällt: „Der Bohnenkönig“. In einer Kurzführung durch das Schloss erfahren Interessierte mehr über dieses außergewöhnliche Gemälde. Anschließend begibt sich die Gruppe an eine festlich gedeckte Tafel und begeht wie früher die Prinzen und Prinzessinnen am Königshof das Bohnenfest, das immer am Heiligen Dreikönigs Tag (6. Januar) gefeiert wurde. In einem Kuchen wird dabei eine Bohne versteckt. Wer das Stück mit der Bohne erhält, wird zum „Bohnenkönig“ gekrönt und darf seinen Hofstaat bestimmen. Nach der Verteilung des Kuchens erfolgt ein gemeinsamer Umtrunk. Anmeldungen sind erwünscht. Preis: 6 Euro, 8 Euro inkl. Kuchen und Getränk. Infostelle/Buchung: Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, www.spsg.de.

14. Januar, 14-17 Uhr

Spreewald | Luckau | Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Spurenlesen im Winter

Wildnis-Pädagoge Michael Hauptvogel führt die Teilnehmer durch den Wald und an der Bergbaufolgelandschaft entlang, wo unterschiedliche Tierspuren, wie Pfoten-abdrücke, Wohnbauten und Fraßspuren, zu finden sind. Dabei gibt es viel Interessantes über Verhalten, Bewegungsformen und Überlebensstrategien der heimischen Tierwelt zu erfahren. Eine Anmeldung ist erbeten. Preis: 3 Euro. Infostelle/Buchung: Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen, 15926 Luckau/OT Görlsdorf, Tel.: 03544 557755, wanninchen@sielmann-stiftung.de, www.wanninchen-online.de.

14. Januar, 20 Uhr

Havelland | Brandenburg an der Havel | Fontane-Klub / Gelber Salon

Andrea Bongers - Bis in die Puppen

Kind weg, Mann weg, Hund tot und nu? Andrea Bongers, die Powerfrau aus Hamburg, sprengt jeden Rahmen und parodiert eine wichtige Phase im Leben der Frau. Gemeinsam mit fünf Puppen fährt sie auf dem Riesenrad der Emotionen Achterbahn. Sie zeigt sich dabei wild und unbezähmbar, satirisch, zynisch, liebenswert und lasterhaft. Preis: 12-15 Euro. Infostelle/Buchung: Fontane-Klub / Gelber Salon, Ritterstraße 69, 14770 Brandenburg an der Havel, Tel.: 03381 793277, info@event-theater.de, www.event-theater.de.

14. Januar, 20 Uhr

Potsdam | Potsdam | fabrik Potsdam

Festival Made in Potsdam: "Ah Oh! A contemporary ritual" von Kat Válastur

Unter einem Ring aus Licht bewegen sich drei Frauen und drei Männer langsam in einem leeren Raum, der an einen Club erinnert. Ihre Gesten sind präzise, manchmal zögerlich, aber ausgeführt mit größter Konzentration. Kat Válastur erfindet ein zeitgenössisches Ritual, das zugleich rätselhaft und vertraut scheint. Inspiriert durch den Ritus greift "Ah! Oh! A contemporary ritual" auf die Ursprünge und Traditionen des Kreistanzes zurück und setzt in einer fragilen Umgebung auf den Halt durch die Gruppe. Mit diesem Reigen stellt Kat Válastur tiefgreifende Fragen über Symbolik, soziale Codes und den Platz des Individuums, aber auch zu dem Wunsch nach einem übergeordneten Gefühl der Gemeinschaft. Preis: Vorverkauf: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Jugendliche bis 19 Jahre 4 Euro, Abendkasse: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Jugendliche bis 19 Jahre 6 Euro. Infostelle/Buchung: fabrik Potsdam, Schiffbauergasse 10, 14467 Potsdam, Tel.: 0331 240923, contact@fabrikpotsdam.de, www.fabrikpotsdam.de.

15. Januar, 15 Uhr

Ruppiner Seenland | Hennigsdorf | Stadtklubhaus Hennigsdorf

Dagmar Frederic - Neujahrskonzert "Es ist noch lange nicht vorbei"

Im März 2016 ist Dagmar Frederics neues Album "Es ist noch lange nicht vorbei" erschienen. Neben Liedern ihres Lebens und Neukompositionen interpretiert sie dort erstmals das Knef-Chanson "Für mich soll's rote Rosen regnen". Auch der Welthit "Feelings" wird neben anderen musikalischen Leckerbissen zu hören sein. Für "Frederic-Verehrer" gibt es zudem Neuaufnahmen ihrer erfolgreichen Titel "Lass die Rosen nicht verblüh'n" und "Wilde Schwäne". Preis: Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Infostelle/Buchung: Stadtklubhaus Hennigsdorf, Edisonstr. 1, 16761 Hennigsdorf, Tel.: 03302 810637.

15. Januar, 17 Uhr

Elbe-Elster-Land | Falkenberg | Haus des Gastes Falkenberg

Alex Parker präsentiert: "Danke Udo!" Songs und Lieder von Udo Jürgens

Natürlich weiß Alex Parker, dass er kein Udo Jürgens ist. Dennoch beherrscht er diese Klaviatur mit einer verblüffenden und sympathischen Sicherheit, dass es Freude macht, hinzuhören. Wenn man die Augen schließt, meint man gar, den echten Udo in jüngeren Jahren zu hören. In seinem Konzert „Danke, Udo!“ versteht es der Niedersachse, am Klavier auf sympathische Art und Weise eine einzigartige, fast intime Atmosphäre zwischen Künstler und Publikum zu zaubern. Die abwechslungsreiche Auswahl von bekannten und weniger bekannten Liedern des größten deutschsprachigen Entertainers in ihrer Urform berührt und geht durch das Ohr direkt ins Herz. Preis: Ab 23,10 Euro. Infostelle/Buchung: Haus des Gastes Falkenberg, Lindenstraße 6, 04895 Falkenberg, Tel.: 035365 38036, www.haus-des-gastes@t-online.de, www.falkenberg-elster.de.

15. Januar, 17-19.15 Uhr

Fläming | Luckenwalde | Stadttheater Luckenwalde

"Der Bettelstudent" - Ein Operetten-Meisterwerk

„Der Bettelstudent“ – Ein original Gastspiel der Johann-Strauß-Operette Wien. „Der Bettelstudent“ ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Operetten. Mit hervorragenden Gesangssolisten aus Wien, einem Live-Orchester, Chor und Ballett geht das Austria-Musiktheater von Ende Dezember 2016 bis Mitte Februar 2017 auf Tournee durch die Bundesrepublik Deutschland. Am 15. Januar ist die Inszenierung in Luckenwalde zu sehen. Als Oberst Ollendorf, Stadtkommandant von Krakau, versucht, die schöne Gräfin Laura Nowalska auf die Schulter zu küssen, erntet er dafür eine Ohrfeige. Diese Erniedrigung kann Ollendorf natürlich nicht ungesühnt lassen. Als er erfährt, dass Lauras Mutter, die Gräfin Palmatica Nowalska, ihre Tochter nur mit einem reichen Fürsten verheiraten will, sieht er seine Chance auf Vergeltung. Ollendorf stellt zwei Studenten eine Belohnung in Aussicht, wenn sie die Gräfin hinters Licht führen. Doch es kommt alles anders… Preis: 20-25 Euro. Infostelle/Buchung: Stadttheater Luckenwalde, Grünstr. 14, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 672526, touristinfo@luckenwalde.de, www.luckenwalde.de.

17. – 20. Januar

Barnimer Land | Eberswalde | HNE Eberswalde, Stadtcampus und Waldcampus

Ökofilmtour

Im Januar wird in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde traditionsgemäß das Film-Festival Ökofilmtour eröffnet. Vier Tage lang werden Umwelt- und Naturfilme in der Aula auf dem Stadtcampus gezeigt und diskutiert. Vormittags laufen Filme für Schulklassen. Abends folgt das Hauptprogramm begleitet von Diskussionen mit verschiedenen Referenten. Preis: Eintritt frei. Infostelle/Buchung: HNE Eberswalde, Stadtcampus und Waldcampus, Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 657227, presse@hnee.de, www.hnee.de.

zurück