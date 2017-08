24.08.17

Ausgezeichnet: Qualitätssiegel „ServiceQualität Deutschland“ für Brandenburger Unternehmen

Verleihung während des Tourismusbarometers 2017

Das Thema Qualität im Tourismus wird in Brandenburg groß geschrieben. Seit dem Jahr 2003 beteiligt sich das Land an der Qualitätsoffensive „ServiceQualität Deutschland“.

23 Unternehmen wurden heute auf Schloss Neuhardenberg anläßlich der Vorstellung des Tourismusbarometers 2017 des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) mit dem Qualitätssiegel „ServiceQualität Deutschland“ durch Britta Stark, Präsidentin des Landtages Brandenburg und Vorsitzende des Landestourismusverbandes Brandenburg e.V. sowie durch den geschäftsführenden Präsidenten des OSV, Herrn Dr. Michael Ermrich, ausgezeichnet. Somit sind aktuell 365 Unternehmen in Brandenburg zertifiziert.

QI Zertifizierung

Port Inn Hotel

Sängerstadtmarketing e.V.

Baum & Zeit Baumkronenpfad Beelitz Heilstätten

Hafencamp Senftenberger See

Becker Personal & Perspektiven

BestSearch Media GmbH

Schloss Ziethen

Tourismus-Service BürgerBahnhof GmbH

Tourismus & Kultur Oranienburg gGmbH

Augenoptik Düntzsch Bad Freienwalde

IHK Ostbrandenburg (mit 2 Zweigstellen in Eberswalde und Rüdersdorf)

Landhaus Alte Eichen

Stadt- und Tourist-Information Strausberg

Touristinformation Müncheberg

Kahnfährgenossenschaft Lübbenau & Umgebung eG Großer Spreewaldhafen Lübbenau

SIS Servicegesellschaft im Spreeewald GmbH Lübbenau

Spreewelten Bahnhof der Spreewelten GmbH Lübbenau

Spreewiesel Center der Spreewelten GmbH

Stadt Lübbenau/Spreewald – Abteilungen Hort „So aktiv“ und Ordnungsamt

QII Zertifizierung

Stadt Rheinsberg Tourist-Information

QIII Zertifizierung

LD Systemgastronomie GmbH

Mit dem „ServiceQ“ werden Betriebe zertifiziert, die in ihrem Haus das Qualitätsmanagementsystem eingeführt haben. Es gibt drei aufeinander aufbauende Stufen. Im Vergleich der östlichen Bundesländer liegt Brandenburg an der Spitze. Deutschlandweit haben derzeit über 3.100 Unternehmen das Q-Siegel.

Darüber hinaus gibt es auch 8 QualitätsStädte bzw. Gemeinschaften in Brandenburg. Die Kommunen Brandenburg an der Havel, Bad Saarow, Senftenberg, Lübben, Lübbenau, Burg (Spreewald), Schwielochsee und Bad Freienwalde gehören zu den insgesamt 23 QualitätsStädten bzw. QualitätsGemeinschaften in Deutschland.

Ebenfalls zertifiziert wurden (nicht bei der Veranstaltung anwesend):

Stufe I

Die runde Fußballschule

Alwine – Landhaus an den Spreewiesen

Ferienidylle Harmony

Seehotel HUBERHOF

Hotel Haus am See

Apartmentpension am Stadtschloss

Hotel & Pension „Zur Elbaue“

Heinz Sielmann Stiftung – Natur-Erlebniszentrum Wanninchen

Ferienhof Radlerslust

Gasthof & Fleischerei Endler

Besucherzentrum NaturParkHaus Stechlin

Naturcampingplatz am Springsee

Spreewald Lodge

Hotelanlage Starick

Taxi Pampel

Restaurant Flaggschiff ( mit Zweigestelle Hotel Ebusch)

Sandra Schlager & Nico Baumgärtner GbR ( mit drei Zweigstellen Villa Austria, Gesundheitsdienst Märkisch Oderland, Ergotherapie Bad Freienwalde)

Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ( mit Zweigstelle Freilandmuseum Lehde)

Kleiner Hafen „Am Spreeschlößchen“ – Kahnfährmannsverein der Spreewaldfreunde e.V.

Spreewald Pension Tannenwinkel ( mit Zweigstelle SpreewaldPension Am Spreeschlößchen)

Marina Park Eberswalde

Stufe III

Sanitätshaus Bauch

Schornsteinfeger Thomas Waelisch

