Auszeit am Schwielowsee: Mit Yoga, Qigong und Meditation in den Frühling starten

Yoga im Schloss Caputh, Guten-Morgen-Qigong am See, Meditation im japanischen Bonsaigarten Ferch. In Potsdams Nachbarschaft und nur ein paar Minuten per Bahn oder mit dem Auto von der lebhaften Metropole Berlin entfernt, können Erholungssuchende dem Alltag für eine kurze Auszeit entfliehen und sich voll und ganz ihrer Gesundheit widmen.

Die Gemeinde Schwielowsee lockt zum Frühlingsbeginn vom 13. bis 22. April 2018 mit ganz besonderen Angeboten für Gesundheitsbewusste und solche, die es werden möchten, in die Region rund um den Schwielowsee. Die drei Ortsteile Caputh, Ferch und Geltow stehen 10 Tage lang ganz im Zeichen der Gesundheit. Gewählt werden kann aus mehr als 60 Kursen, Vorträgen, Workshops und Behandlungen zu den Themen Bewegung, Entspannung und Ernährung.

Eine Woche lang gibt es täglich ein Programm. Zum Beispiel Shiatsu zum Kennenlernen, Klang- und Aromaölmassage, gesundes Kochen in der Kräuterwerkstatt oder gemeinsames Schnupper-Fasten an vier Tagen. Die Bandbreite ist groß und bietet für Anfänger wie für Fortgeschrittene und für Neulinge etwas an. „Vor allem geht es uns darum, die Gesundheit wieder mehr in den Fokus zu rücken, mehr Bewusstsein für den Körper zu entwickeln und Achtsamkeit für das, was uns gut tut“, erklärt Ulrike Spaak, Projektverantwortliche der Gesundheitswoche bei der Gemeinde Schwielowsee.

Die Gesundheitsangebote sind zum Schnuppern, Ausprobieren und Kennenlernen gedacht. Denn wer weiß schon, was hinter der Atlastherapie steckt oder warum das Basen-Fasten wichtig für den Energiehaushalt ist. Haben Sie schon mal etwas von Finger-QiGong & Tonarbeit gehört? Auch ein Eltern-Kind-Massage Workshop ist dabei und bezieht Familien in das Thema Gesundheit mit ein. Generell sind Kinder herzlich willkommen zum Testen der Angebote.

Weitere Inspirationen zum Entspannen am Schwielowsee sowie Ausflugstipps bietet zudem die neu gestaltete Internetseite. Sie vereint alles, was Gäste für ihren Urlaub benötigen – ob Wochenendtrip oder Tagesausflug. „Es ist ein wahres Urlaubsparadies für Kultur- und Naturliebhaber, die gerne radeln, wandern oder entspannt auf dem Havelgewässer schippern und anschließend ein Konzert im Schloss oder in der Kirche besuchen möchten“, sagt Kerstin Hoppe, die Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee.

