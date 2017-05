16.05.17

Barfußpark Beelitz-Heilstätten: Eröffnung am 6. Juni 2017

Am 6. Juni wird der touristische Standort Beelitz-Heilstätten um eine weitere Attraktion reicher. Direkt neben dem Baumkronenpfad öffnet der erste Barfußpark der Region Berlin-Brandenburg seine Tore. Das insgesamt 15 Hektar große Gelände mit Laub-, Kiefern- und Birkenwäldern kann auf drei Barfußwegen erkundet werden, die miteinander flexibel kombinierbar sind. Unterwegs warten 60 Natur-Erlebnisstationen auf die Gäste. Imposant sind die zahlreichen Sichtachsen, die den Blick auf die Gebäude der ehemaligen Heilstätten freigeben.

Auf dem Barfußparcours erfahren die Füße unzählige verschiedene Untergründe — darunter matschigen Lehm und wadentiefen Schlamm, aber auch feinen Sand und Steine ganz unterschiedlicher Art. Wer mutig ist, läuft über pieksende Bucheckern und feine Glasscherben. Angelehnt an die Kneippsche Lehre waten alle Besucher zu Beginn durch kaltes Wasser und bereiten die Füße damit auf das Erlebnis vor. Der Blutkreislauf wird angeregt und der Stoffwechsel sowie die Entschlackung des Körpers gefördert. Hinzu kommt, dass die vielen unterschiedlichen Reize die Füße stimulieren und dadurch den Körper beleben. Der Besucher erfährt damit über seine Füße die Natur, seine Umgebung und auch seinen Körper auf eine ganz einzigartige Weise noch einmal neu.

Zusätzlich zu den multisensorischen Barfußpfaden, verfügt der Park über unterschiedlichste Stationen, an denen Kinder wie Erwachsene die Natur und insbesondere den umgebenden Wald über die Sinne und spielerisch erleben können. Hier gibt es Riech- und Tast-Kästen, Klangkugeln, ein Baumtelefon und Weitsprungelemente. Hinzu kommen interaktive Stationen, an denen Geschicklichkeit, Teamgeist oder Ausdauer gefordert sind wie zum Beispiel ein Sandpendel, ein Kugellabyrinth und ein Gruppenxylophon. Die Welt der Kräuter kann in einem extra angelegten Wildkräutergarten entdeckt werden.

Im Eingangsbereich finden die Besucher Schließfächer für ihre Schuhe und eine Waschstation. Stärken kann man sich in einem Café wo kleine herzhafte und süße Speisen angeboten werden.

Der Besuch im Barfußpark ist für Individualbesucher sowie für Gruppen (fast) jeden Alters geeignet. Die Stationen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter von 4 Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von Erwachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der Stationen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die Kleinen einfach ziehen. Für Gruppen wird es Themen- und Erlebnisführungen geben sowie ein breites Angebot an Kombi-Paketen inkl. gastronomischer Versorgung geben. Der Park soll speziell auch Menschen mit Beeinträchtigung (Seh-, Hör- und kognitive Störungen, geistige Behinderung) ansprechen.

Öffnungszeiten:

Ab dem 6. Juni 2017 von Mai bis Oktober täglich zwischen 9.00 und 18:00 Uhr

Ticketpreise:

Erwachsene 7,00 Euro, Kinder (ab 4 Jahre) 5,00 Euro, diverse Familientickets ab 15,00 Euro sowie Gruppentickets

Kombitickets mit dem Baumkronenpfad:

Erwachsene 13,50 Euro, Kinder 9,00 Euro, diverse Familientickets ab 28,00 Euro sowie Gruppentickets

Ausführliche Ticketpreise sowie alle weiteren Informationen zum Besuch des Barfußparks gibt es unter www.derbarfusspark.de

Die offizielle Eröffnung des Barfußpark Beelitz-Heilstätten findet am Donnerstag, den 1. Juni 2017 ab 11.00 Uhr statt.

Pressekontakt:

Barfußpark Beelitz GmbH

Thomas Müller-Braun (Geschäftsführer)

Stubenrauchstraße 39, 14482 Potsdam (Postadresse, Adresse des Parks siehe oben)

Mobil: 0162 / 290 9999

E-Mail: presse ‎@‎ derbarfusspark.de

www.derbarfusspark.de

derbarfusspark.de/presseinformationen/

Download Pressenews (word)

zurück