23.11.16

Baumhaus-Abenteuer am Senftenberger See

Am Senftenberger See im Lausitzer Seenland kann man jetzt auch in Baumhäusern übernachten

Bisher konnten Gäste des Hafencamps am Senftenberger See bereits zwischen ganz unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten wählen. Jetzt wurde das Angebot noch um eine weitere Kategorie erweitert. Vier neue Baumhäuser wurden in den letzten Monaten aufgestellt und eingerichtet.

Die Häuschen mit tiefgezogenen Tonnendächern sind in einer Höhe zwischen drei und fünf Metern angeordnet und und bieten einen schönen Blick auf den See und die Marina im Hafencamp. Sie stehen auf Stelzen inmitten der Kiefern und sind über eine gut begehbare Treppe erreichbar. Über eine teilweise überdachte Terrasse, die mit bequemen Sesseln ausgestattet ist, gelangt man in den kombinierten Schlaf-Wohnraum mit Doppelbett. Mit Kochnische und Kühlschrank sowie kleinem Bad mit WC und Dusche sind die Baumhäuser komfortabel für zwei Personen ausgestattet.

Ab April 2017 können die Gäste zwischen den Bäumen schlafen. Buchbar sind die Baumhäuser bereits jetzt. Ein Gutschein für ein Baumhaus-Abenteuer ist damit auch eine schöne Geschenkidee für das Weihnachtsfest.

Die Übernachtung in einem Baumhaus im Hafencamp kostet in der Basisversion ab 104,- Euro pro Nacht. Geschirr, Besteck, Energie- und Wasserkosten sowie Terrassenmöbel sind dabei inklusive. Im Aufpreis von 15,- Euro sind zusätzlich Handtücher, Bettwäsche und der Parkplatz enthalten. Wer für 45,- Euro das Komfortpaket bucht, kann sich außerdem über WLan, ein Kanu für eine Stunde, einen Tretroller für einen Tag sowie ein Frühstück freuen, das ans Haus gebracht wird.

Weitere Infos sowie Online Buchung:

Hafencamp Senftenberger See

www.hafencamp.de

Tel. 03573- 800600

E-mail: rezeption ‎@‎ hafencamp.de

