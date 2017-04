04.04.17

Beim Nachbarn vorbeigeschaut

Fünf Kommunen im Seenland Oder-Spree sind offizielle „Gartennachbarn“ der IGA Berlin

Am 13. April 2017 öffnet in Berlin die Internationale Gartenausstellung (IGA) ihre Tore. Unter dem Motto „Ein MEHR aus Farben“ wird die Hauptstadt dann bis zum 15. Oktober 2017 erstmals zum Austragungsort einer Internationalen Gartenausstellung, dem größten Gartenfestival Deutschlands, zu dem mehr als zwei Millionen Gäste erwartet werden. In der „Korrespondenzregion IGA 2017 – GARTENNACHBARN“ kooperieren fünf Kommunen im östlichen Brandenburg an der Schnittstelle zur Metropole Berlin. Sie stellen Touren und Ausflugsziele vor, die sich ideal mit dem Besuch auf der IGA kombinieren lassen.

Altlandsberg, Fredersdorf-Vogelsdorf, Hoppegarten, Neuenhagen und Rüdersdorf sind die Gartennachbarn der IGA. Alle fünf Kommunen sind verkehrsgünstig an die Stadt angebunden. Ein gemeinsames Leit- und Informationssystem führt zukünftig die Besucher zu kulturhistorisch und naturräumlich interessanten Orten ihrer Region.

Dazu gehören zum Beispiel die historische Altstadt Altlandsberg, die berühmte Galopprennbahn Hoppegarten, der aktive Kalksteinbergbau im Museumspark Rüdersdorf, der historische Rathausturm in Neuenhagen oder die Gutshöfe Bollensdorf und Fredersdorf, die die für die Region prägende Rittergutsgeschichte wieder erlebbar machen.

Ein Flyer, der auf der IGA ausliegen wird, enthält eine Karte, die den Routenverlauf von Wander- und Radwegen wie dem 66-Seen-Wanderweg, den Fernradweg R1 oder der Tour Brandenburg zeigt. Hier ist auch der extra konzipierte Radrundkurs „IGA-Gartennachbarn“ zu finden, der auf einer Länge von 55 Kilometern durch alle fünf Kommunen führt. Mit Abstecher zum IGA-Gelände ist die Route 61 Kilometer lang.

Die Website www.garten-nachbarn.de stellt die Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten vor.

Weitere Ausflugtipps für die Reiseregion Seenland Oder-Spree gibt die Broschüre „Entdeckertouren“, für die der Tourismusverband Seenland Oder-Spree auf der ITB 2017 mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde. Alle 44 Touren sind auch online unter www.seenland-oderspree.de zu finden.

Hintergrundinformation IGA Berlin

Am 13. April 2017 öffnet die IGA ab 13 Uhr ihre Tore für die Gäste aus Berlin, Deutschland und der ganzen Welt. Unter dem Motto „Ein MEHR aus Farben“ wird die Hauptstadt dann bis zum 15. Oktober 2017 erstmals zum Austragungsort einer Internationalen Gartenausstellung, dem größten Gartenfestivals Deutschland mit mehr als zwei Millionen erwarteten Gästen. In einer atemberaubenden Landschaft rund um die Gärten der Welt und den neu entstehenden Kienbergpark in Marzahn-Hellersdorf stellt die IGA dabei innovative Beispiele internationaler Gartengestaltung vor und eröffnet ländliche Eindrücke mitten im urbanen Raum. Mit zeitgenössischen Gärten aus fünf Kontinenten, spektakulären Architekturen sowie Open-Air-Konzerten im Grünen, Abenteuer-Spielplätzen u.v.m. verspricht die IGA unvergessliche Erlebnisse für Gartenliebhaber und Naturfreunde ebenso wie für Stadtentdecker, Kulturfans, Sportinteressierte und Familien. Erwachsene Gäste der IGA werden sich beim Five o‘ Clock Tea von den Rosen und Kräutern im Englischen Cottage Garden verzaubern lassen, bei Qi Gong im Grünen entspannen oder sich von internationaler Kunst inspirieren lassen. Während die Kleinen der Kinderbuchfigur Konrad aus Erich Kästners „Der 35. Mai“ auf den IGA-Spielplätzen folgen oder im Grünen Klassenzimmer des Campus‘ lernen.

Weitere Informationen unter: www.iga-berlin-2017.de

Download Pressenews (word)

zurück