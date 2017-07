12.07.17

Brandenburg präsentiert sich in der Lutherstadt Wittenberg

Vom 13. bis zum 16. Juli präsentiert Brandenburg seine Reformations-Highlights im Brandenburg-Pavillon auf dem Lutherhof im Augusteum. Neben der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH sind Partner aus dem Elbe-Elster Land, der Stadt Brandenburg an der Havel, dem Kloster Stift Neuzelle, von Kulturland Brandenburg e.V. sowie der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen in Wittenberg mit dabei. Vorgestellt werden die Orte der Reformation sowie Ausstellungen und Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum. Zur Präsentation gehören auch Aufführungen der beiden Ensembles „Tanzmäuse“ und „Die Schlagfertigen“ aus dem Landkreis Elbe-Elster am 15. Juli in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr und 14.45 bis 15.45 Uhr.

Nicht nur reformationsgeschichtliche Großereignisse wie die Schlacht bei Mühlberg (1547) geschahen auf dem Boden des heutigen Landes Brandenburg. Die Ablasspredigten des Dominikanermönchs Johann Tetzel in Jüterbog, bildeten gar einen Anlass für die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen. Die von Luther angestoßene Reformation hatte tiefgreifende Folgen für die Region und prägte die Lebenswirklichkeit der Menschen. Viele Orte im Land zeugen noch heute davon. Gemeinsam mit Kulturland Brandenburg ist auch für die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH das 500. Reformationsjubiläum der diesjährige touristische Schwerpunkt. Die Präsentation der brandenburgischen Orte der Reformation in der Lutherstadt Wittenberg ist ein wichtiger Bestandteil der Kampagne.

„Wir freuen uns, dass wir Brandenburgs Angebote zum Reformationsjubiläum bei unseren Nachbarn in Wittenberg vorstellen können. Viele unserer Reformationsorte haben einen direkten Bezug zu Wittenberg und liegen nur wenige Kilometer von der Lutherstadt entfernt. Der Termin ist perfekt gewählt, denn nach den Sommerferien gibt es für interessierte Gäste noch zahlreiche Anlässe, Brandenburgs Reformationsorte zu besuchen. Dazu gehören z.B. große Ausstellungen in Jüterbog, Potsdam und Doberlug-Kirchhain sowie das Jüterboger Mysterienspiel, auf das ich persönlich sehr gespannt bin,“ sagt Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.

Informationen zu den einzelnen Partnern

Jüterbog – Stadt des Anstoßes

Aus Jüterbog kam der Anstoß für Luthers berühmte Thesen, denn der Dominikanermönch Johann Tetzel bot hier seine Ablassbriefe an und lockte damit unzählige Gläubige aus Wittenberg über die damalige Landesgrenze in die Fläming-Stadt. Vom 8. September bis zum 26. November präsentiert das Museum im Mönchenkloster das Thema in der großen Sonderausstellung "Tetzel, Ablass, Fegefeuer". Zu sehen sind u.a. der sagenumwobene Tetzelkasten, ein eindrucksvoller Fegefeuer-Altar von Cranach, die 106 Gegenthesen von Tetzel sowie originale Ablassbriefe. Die Nikolaikirche von Jüterbog wird im September und Oktober Schauplatz eines ganz besonderen Spektakels. Erstmalig nach 500 Jahren wird in der Kirche ein großes Mysterienspiel aufgeführt. Wie in den historischen Aufführungen spielen auch hier etwa 60 Erwachsene und Kinder aus Jüterbog und der Umgebung mit (Termine: 8./9./16.9. sowie 7.10.), www.jueterbog.de

Mit dem Lutherpass durchs Elbe-Elster-Land

Der Elbe-Elster-Kreis im Süden Brandenburgs gehört zum Kernland der Reformation. Im kleinen Städtchen Mühlberg an der Elbe wurde im Jahr 1547 Weltgeschichte geschrieben. Die Truppen Kaiser Karls V. besiegten hier den Schmalkaldischen Bund, die Liga der protestantischen Reichsstände. Das reformationsgeschichtliche Museum „Mühlberg 1547“ in der historischen Klosterpropstei stellt dieses Ereignis in den Mittelpunkt seiner Inszenierung. Mühlberg ist einer von insgesamt acht Orten, die der Landkreis Elbe-Elster im Lutherpass zusammenfasst. Neben fünf Reformationsorten im Elbe-Elster-Land gehören auch Jüterbog im Fläming, Torgau in Sachsen und die Lutherstadt Wittenberg dazu. Der pinkfarbene Pass ist ein gelungener Wegweiser zu diesen bedeutenden Orten der Reformation. www.lkee.de, www.lutherpasse.de

Die „Wiege der Mark“ – Brandenburg an der Havel

Der 850 Jahre alte Dom "St. Peter und Paul" steht dort, wo einst Brandenburgs Weg begann. Hier befand sich die "Brandenburg", der die Stadt, die Mark und das heutige Bundesland ihren Namen verdanken. Kurz gesagt: Die Wiege der Mark. In der Havelstadt gibt es mit der St. Gotthardkirche auch ein herausragendes Beispiel einer Reformationskirche, die durch radikalen Bildersturm eine fast vollständige reformatorische Neuausstattung erfahren hat. Hier sowie im Stadtraum ist die Ausstellung "Kirche und Stadt – Alles eins. Reformation in der Alten Stadt Brandenburg und St. Gotthardt" zu sehen. Verbunden sind die Orte über einen Reformationspfad. www.stg-brandenburg.de

Kulturland Brandenburg

Unter dem Titel „Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Brandenburg und Preußen“ zeigt das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam vom 8. September 2017 bis zum 7. Januar 2018 die zentrale Ausstellung des Themenjahres von Kulturland Brandenburg. Themen sind die Freiheit als Dreh- und Angelpunkt der Reformation und die Frage nach der Sprengkraft der reformatorischen Glaubensinhalte in der Zeit des Umbruchs am Beginn der Neuzeit. Insgesamt gehören insgesamt 30 Projekte zum Kulkturland-Jahr 2017, das unter dem Motto „"Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg" steht. www.kulturland-brandenburg.de

Reformation in Brandenburgs Städte mit historischen Stadtkernen

Die Flämingstadt Jüterbog sowie Mühlberg, Herzberg oder Doberlug-Kirchhain im Elbe-Elster-Kreis gehören zur Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen im Land Brandenburg. Für neun Städte der AG ist die Reformation im städtischen Alltag Thema von Veranstaltungen und Stadtraum-Ausstellungen. www.prediger-und-buerger.de

Kloster Stift Neuzelle und das Museum „Himmlisches Theater“

Barockwunder Brandenburgs nennt man den 1268 gegründeten Stift Neuzelle - eine der wenigen vollständig erhaltenen Klosteranlagen Europas und ein gutes Beispiel für die Gegenreformation. Ein Highlight des Klosters ist das Museum „Himmlisches Theater“, das mit den Neuzeller Passionsdarstellungen vom Heiligen Grab einen der herausragenden Kunstschätze Brandenburgs zeigt. Die Szenen gelten wegen ihres Umfangs, ihrer Größe und ihrer künstlerischen Qualität als einzigartig in Europa. www.stift-neuzelle.de

Weitere Infos: www.reiseland-brandenburg.de/reformation

Download Pressenews (word)

zurück