Brandenburger Wahrzeichen nimmt Kurs auf Berlin

Kaffenkahn aus Fürstenberg an der Havel geht auf Tour

Als Botschafterin des wasserreichen Brandenburger Nordens geht die „Concordia“, der Nachbau eines typischen Kaffenkahns aus dem 19. Jahrhundert, vom 21. bis 25. Mai 2018 auf Reisen. Der Weg der „Concordia“ führt von Fürstenberg/Havel, über den Ziegeleipark Mildenberg, Zehdenick, Liebenwalde und Oranienburg bis nach Berlin.

Peter Alker aus Fürstenberg hatte den Kahn nach historischen Vorbildern gebaut und wurde dabei vom Technikmuseum Berlin fachkundig unterstützt. Die „Concordia“ – eine Art schwimmendes Museum – fährt seit Mai 2000 dort als Unikat, wo früher solche Kähne die wichtigsten und größten Lastenträger waren – im gemeinsamen Wassersportrevier von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Seit Mai 2017 ist der Kahn nun unter der Regie seiner neuen Betreiber Michael Wittke und Rolf Schmachtenberg unterwegs, die die Hauptstadt-Tour des Kahns auch geplant und organisiert haben.

Die Lastenkähne spielten im 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Sie waren Gebrauchsfahrzeuge, die ausschließlich zum Transport von Waren gezimmert wurden. Dennoch fällt heute die Eleganz der aufragenden Schiffsenden, und der hohen Takelung beim Betrachten alter Darstellungen auf. Ob Ziegelsteine aus Rathenow oder Zehdenick, Bau-und Brennholz oder Teer aus den umliegenden Wäldern, Kalksteine aus Rüdersdorf oder landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Mecklenburg, Überseeimporte über die Elbe aus Hamburg oder Äpfel aus Böhmen, alles Lebensnotwendige wurde auf den Binnenschiffen bis nach Berlin transportiert.

„Mit der Tour unserer Concordia möchten wir wieder einmal auf die besondere Geschichte dieser Schiffe aufmerksam machen, die im 19. Jahrhundert das Bild auf den Gewässern bestimmten. Und wir wollen natürlich auch ihre Rolle für Berlin zeigen. Nicht umsonst heißt es ja, dass Berlin vom Wasser aus gebaut wurde, denn das ganze Baumaterial kam aus den umliegenden Regionen mit ihren Tonvorkommen und Wäldern,“ sagt Michael Wittke von der Kaffenkahn Company Tourismus GmbH.

Über die Geschichte der Kaffenkähne, andere maritime Themen sowie Möglichkeiten mit der Concordia auf Tour zu gehen, können sich interessierte Gäste vom 21. bis zum 23. Mai 2018 an insgesamt an diesen sechs Stationen informieren:

21. Mai

Start in Fürstenberg/Havel, Alte Reederei

Station 1: Ziegeleipark Mildenberg, Museumshafen, 12:00-14:00 Uhr

Station 2: Zehdenick, Hafenbecken zw. Schleuse und Dammhastbrücke, am Stadtgarten, 15:30-17:00 Uhr

Station 3: Liebenwalde, ab 20:00 Uhr (Übernachtung)

22. Mai

Station 4: Oranienburg, Schlosshafen, 13:00-15:00 Uhr

23. Mai

Station 5: Berlin, Technikmuseum, 12:00-13:00 Uhr

Station 6: Berlin-Spandau, Zitadelle, 20:00-20:30 Uhr

Die angegebenen Uhrzeiten sind Richtwerte. Die Kaffenkahn-Crew wird alles geben, den Zeitplan einzuhalten.

Infos für die Medien:

Medienvertreter sind herzlich eingeladen vor Ort an den Terminen teilzunehmen oder etappenweise selbst auf dem Kaffenkahn mitzufahren. In Berlin bieten die Organisatoren am 23. Mai 2018 eine Pressefahrt an, die um 13:30 Uhr am Technikmuseum startet und zum Anleger Tiergarten führt (Ankunft 15:00 Uhr). Für die Mitfahrt auf einzelnen Etappen bzw. zur Teilnahme an der Pressefahrt melden Sie sich bitte an unter: info ‎@‎ fuerstenberger-kaffenkahn.de

Weitere Infos zum Kaffenkahn Concordia unter: www.fuerstenberger-kaffenkahn.de

