10.10.16

Brandenburgischer Tourismustag: Der Unternehmer im Wandel der Zeit

Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran und bietet jede Menge Chancen. Auch kleine Unternehmen können von ihr profitieren. Der Brandenburgische Tourismustag (12./13. Oktober 2016 im INSELHOTEL Potsdam-Hermannswerder) bietet hierzu und zu weiteren aktuellen Themen Informationen aus erster Hand. Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung sind die digitale Kommunikation und Unternehmensführung.

So werden beispielsweise die Herausforderungen der Digitalisierung für die Hotelwelt aufgezeigt, über Buchungstrends berichtet und ein Blog mit besonderen Urlaubsorten und deren Gastgeber in Brandenburg vorgestellt. Bei einem „Speed-Dating“ lernen die Teilnehmer/innen innovative und digitale Tools für ihre tägliche Arbeit kennen (Themen sind unter anderem der „Vertriebskanal Website“, die digitale Gästemappe und Hotelbewertungen im Internet). Ebenso können sie sich mit Branchenprofis austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. Aufgezeigt werden auch Trends im Tourismus, die kurz- und langfristig dazu beitragen, das eigene Geschäft erfolgreich zu sichern und auszubauen. So zum Beispiel aus dem Bereich des Destination-Managements sowie „Essen & Trinken“. Dabei ist beispielsweise Hanni Rützler, eine führende Food-Trendforscherin im deutschsprachigen Raum. Best Practice-Beispiele runden das Angebot insgesamt ab.

Die Eröffnung des Brandenburgischen Tourismustages ist am Mittwoch, den 12. Oktober 2016 um 10.30 Uhr. Der Veranstaltungsort ist das INSELHOTEL Potsdam-Hermannswerder, Hermannswerder 30, 14473 Potsdam.

Für Pressevertreter besteht die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Programm finden Sie unter: www.tourismusakademie-brandenburg.de. Anmeldungen senden Sie bitte an: presse ‎@‎ reiseland-brandenburg.de. Oder telefonisch unter: 0331 – 298 73 253. Ansprechpartner für die Presse vor Ort ist Patrick Kastner, stv. Pressesprecher der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.

Veranstalter des Brandenburgischen Tourismustages sind das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg, der Landestourismusverband Brandenburg, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg, der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus, der Brandenburgische- Kurorte und Bäderverband sowie die Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs des Landes Brandenburg.

