08.05.18

Burg Lenzen in der Prignitz jetzt mit einem „AuenReich“

Erlebnisgelände im Burgpark Lenzen eröffnet

Naturnahe Flüsse und Auen sind die artenreichsten und zugleich seltensten Lebensräume Mitteleuropas. Eine der letzten intakten Auenlandschaften liegt in der Prignitz direkt an der Burg Lenzen im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. Gäste können sich im Besucherzentrum des Biosphärenreservats in der Burg Lenzen über diese besondere Naturlandschaft informieren. Jetzt wurde im denkmalgeschützten Park der Burg das „AuenReich“ eröffnet - sechs interaktive Outdoor-Stationen, an denen die faszinierenden Facetten und die besondere Schönheit der naturnahen Flusslandschaft spielerisch erlebt werden können.

Knorrige alte Eichen und Ulmen, feuchte Wiesen, Tümpel und Wasserläufe – die typischen Lebensräume einer intakten Aue prägen den Burgpark, der wie echte Flussauen gelegentlich sogar überflutet wird. „Damit bietet der Burgpark ideale Bedingungen, um eine echte Auenlandschaft zu erkunden. Im AuenReich führt ein 400 Meter langer Rundweg die Besucher durch verschiedene ‚Reiche’ im Burgpark, die sich alle in der einzigartigen und bedrohten Naturlandschaft wiederfinden. Verschiedene Info- und Erlebnisstationen machen die Auennatur und die komplexe Bedeutung des empfindlichen Ökosystems Flussaue mit allen Sinnen und spielerisch erlebbar“, erläutert Heiko Bölk, stellvertretender Leiter des BUND-Besucherzentrums Burg Lenzen.

So können die Besucher im „WasserReich“ beispielsweise an einem Wasserspieltisch eine Flusslandschaft anlegen und testen, wie diese bei Hochwasser aussehen würde. Mit Sand und Lehm gestalten sie Flusslauf samt Deich, anschließend heißt es mit einer Pumpe „Wasser marsch!“ und es zeigt sich, ob ein Hochwasser die Deiche bedroht oder der Fluss ausreichend Raum hat sich auszubreiten. Ein weiteres Erlebnis für Groß und Klein ist die Baumhängebrücke im „WaldReich“. Hier lassen sich mit fest installierten Auenfernrohren scheue Tiere erkunden, die in einem Auenwald leben. Und für alle, die es gemütlich angehen lassen wollen, stehen im „GenussReich“ zwei Auenliegen bereit. Hier gilt: Augen zu und Ohren auf, um die vielfältigen Geräusche der Aue ganz bewusst wahrzunehmen.

Lenzen ist auch ein perfekter Ausgangspunkt, um die Region mit dem Fahrrad zu erkunden – zum Beispiel auf der gemütlichen 27 Kilometer langen Lenzerwische Tour, die in Lenzen startet und endet.

