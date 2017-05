16.05.17

Das große Klappern

Die Störche sind wieder in Brandenburg und richten ihre Nester für die Paarungszeit ein

Nach ihrem Tausende Kilometer langen Flug sind die Störche wieder in Brandenburg gelandet. Nachdem sie sich von ihrer Flugreise kurz ausgeruht haben, geht unmittelbar danach schon die Paarungszeit los. Viele sind deshalb inzwischen dabei, sich ihre Sommerwohnsitze herzurichten. Zum Beispiel in Linum im Ruppiner Seenland, in Rühstädt in der Prignitz sowie in Raddusch im Spreewald.

Rühstädts Storchennester:

Die Prignitz beeindruckt nicht nur mit einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands, mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, sondern auch mit der größten Storchenkolonie Mitteleuropas. Von Mitte Mai an können Besucherinnen und Besucher den Rotstrümpfen bei der preisgekrönten Erlebnisführung „Rühstädter Storchenfeierabend“ ins Nest schauen. Denn in der Flusslandschaft mit ihren vielen Feuchtwiesen finden die markanten Vögel ideale Bedingungen. „Auf beinahe jedem Dach der roten Backsteinhäuser des Ortes befindet sich mindestens ein Storchennest, teilweise sind sogar bis zu fünf Nester auf einem Dach zu finden. „Jedes Jahr nisten im Schnitt 70 Störche auf den zahlreichen Horsten“, erzählt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz. Wer das Familienlieben der Störche näher kennenlernen möchte, kann vom 20. Mai bis zum 12. August 2017 die Erlebnisführung „Rühstädter Storchenfeierabend“ mitmachen, die 2014 mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde. Die Tour beginnt jeweils an Samstagen um 20 Uhr mit einem kleinen Imbiss am Gasthaus „Zum Storchenhof“ an der Dorfstraße 11 in Rühstädt. Um 22 Uhr können die Teilnehmer an einem eigens für die Beobachtung hergerichteten und höher gelegenen Aussichtspunkt mit dem Spektiv direkt in die Nester mit den Babystörchen blicken. www.dieprignitz.de

Noch näher kommt man den Störchen im NABU-Besucherzentrum Rühstädt. „Dort hat sich bereits ein Storch eingenistet, der seit vier Jahren Stammgast im Horst ist und nun auf sein Weibchen vom Vorjahr wartet, denn in der Regel kehren beide Störche ins selbe Nest zurück“, verrät Jürgen Herper vom NABU-Besucherzentrum. Ab sofort können die Besucher daher wieder mit der Live-Storchenkamera direkt ins Nest schauen. Eine zweite Kamera gibt einen Einblick in insgesamt elf Nester der Rühstädter Ortsmitte. www.besucherzentrum-ruehstaedt.de

Storchendorf Linum:

Auch im Storchendorf Linum im Ruppiner Land kommen jeden Tag Störche an. In wenigen Wochen wird dort mit erstem Nachwuchs gerechnet. Wer sich über den aktuellen Stand beim Nachwuchs informieren möchte, der ist in der Storchenschmiede Linum genau richtig. Hier befindet sich das NABU-Naturschutzzentrum. Neben den Ausstellungen, gibt es interessante Führungen durch eines der storchenreichsten Dörfer Deutschlands sowie durch die angrenzende Linumer Teichlandschaft im im Vogelschutzgebiet Rhin-Havelluch.

Aktuelle Termine für Führungen (bitte vorab anmelden unter Telefon: 033922 50 50 0 sowie E-Mail: storchenschmiede ‎@‎ nabu-berlin.de):

21. Mai Spaziergang für Frühaufsteher, 7:00-9:30 Uhr

5. Juni Exkursion „Alles klar bei Adebar - Führung zum Thema Zugvögel durchs Storchendorf bis ins Linumer Teichland“, 14:00 -16:30 Uhr

11. Juni Familientag in der Storchenschmide, 14:00-18:00 Uhr

Öffnungszeiten Storchenschmiede: vom 26. März 2017 bis zum Ende der Kranichrast im November: Montag und Dienstag: geschlossen; Mittwoch bis Freitag: 10 bis 16 Uhr, Samstag, Sonn- & Feiertage: 12 bis 18 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung, weitere Informationen unter: www.storchenschmiede.de

Die Brandenburger Internet-Störche:

In Raddusch im Spreewald sind die Störche ebenso eingetroffen. Der erste traf am 26. März 2017 ein. Das Besondere dort: Hier werden die Vögel rund um die Uhr mit einer Kamera beobachtet – ob beim Schlafen, sich Putzen oder bei der Paarung. Und es sollen schon vier Eier gesichtet worden sein. Spannend wird es, wenn sich der Nachwuchs erstmals vor der Kamera zeigt und Zuschauer mit Hilfe der Live-Kamera die Entwicklung der Jungvögel rund um die Uhr vom heimischen Bildschirm aus verfolgen können. Wer sich direkt vor Ort informieren möchte: Das Informationszentrum in Vetschau hat von von April bis September Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr unter: www.storchennest-raddusch.de, www.storchennest.de

Weitere Informationen: www.reiseland-brandenburg.de/themen/natur

