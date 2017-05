02.05.17

Das große Klappern

Das Europäische Storchendorf Rühstädt lädt ab Mitte Mai wieder zum „Storchenfeierabend“

Das kleine Dorf Rühstädt in der Prignitz, mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, beherbergt die größte Storchenkolonie Mitteleuropas. 70 Störche nisten hier jährlich auf den Dächern der Häuser. Rund 40 Brutstätten stehen ihnen dafür zur Verfügung. Als einziger Ort in Deutschland trägt Rühstädt daher seit 1996 das Siegel „Europäisches Storchendorf, das von der der Stiftung Europäisches Naturerbe verliehen wird. In der Flusslandschaft mit ihren vielen Feuchtwiesen finden die markanten Vögel ideale Bedingungen. Ab Mitte Mai können Besucher den Langbeinen bei der Erlebnisführung „Rühstädter Storchenfeierabend“ sogar ins Nest schauen.

Der spätabendliche Einflug der Störche in ihre Nester ist ein ganz besonderes Naturerlebnis. „Das große Begrüßungsgeklapper und die letzten Jungenfütterungen des Tages sind von Mitte Mai bis Mitte August für Gäste und Bewohner des Dorfes ein täglicher Höhepunkt“, sagt Jürger Herper, Naturwächter im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe und zugleich Mitglied des Storchenclubs Rühstädt.

Vom 20. Mai bis zum 12. August können Interessierte das Familienleben der Rotstrümpfe bei der Erlebnisführung „Rühstädter Storchenfeierabend“ genießen, die auch schon mit dem Tourismuspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde.

Die Tour beginnt jeweils samstags um 20 Uhr mit einem kleinen Imbiss am Gasthaus „Zum Storchenhof“ (Dorfstraße 11, Rühstädt) und führt 1,5 Kilometer durch das mit Storchennestern geschmückte Dorf. Dabei wird abwechslungsreich Wissenswertes und Amüsantes rund um die Rühstädter Störche erzählt. Immer mit dabei ist ein tragbares Fernrohr, mit dem die Tiere in aller Ruhe beobachtet werden können. Um 22 Uhr können die Teilnehmer an einem eigens für die Beobachtung hergerichteten und höher gelegenen Aussichtspunkt mit dem Spektiv direkt in die Nester mit den Babystörchen blicken.

Noch näher kommt man den Störchen im NABU-Besucherzentrum Rühstädt. „Dort hat sich bereits ein Storch eingenistet, der seit vier Jahren Stammgast im Horst ist und nun auf sein Weibchen vom Vorjahr wartet, denn in der Regel kehren beide Störche ins selbe Nest zurück“, verrät Jürgen Herper. Ab sofort können die Besucher daher wieder mit der Live-Storchenkamera direkt ins Nest schauen. Eine zweite Kamera gibt einen Einblick in insgesamt elf Nester der Rühstädter Ortsmitte. Sie befindet sich auf dem Gutsspeicher in Rühstädt, die Videos werden im Vereinshaus des Storchenclubs Rühstädt übertragen (Am Schloss 1, Rühstädt).

Wer wissen möchte wo sich die Störche tagsüber aufhalten und außerdem die schöne Landschaft der Prignitz und die typischen Elb-Dörfer kennen will, der sollte zur 26,5 km langen Rundtour „Treffpunkt Adebar“ aufbrechen. Sie führt durch die weiten Wiesen, auf denen die Störche ihre Nahrung finden.

Serviceinfos

Die Führung „Storchenfeierabend“ kostet 19 Euro pro Person, Anmeldung und Buchung sind jeweils bis Samstag 17 Uhr im Gasthaus „Zum Storchenhof“, telefonisch unter 038791/66 42 oder online unter storchenhof-jantzen ‎@‎ web.de möglich. Weitere Termine für Gruppen sind auf Anfrage.

Das NABU-Besucherzentrum Rühstädt hat vom 1. April bis 31. Oktober 2017, Dienstag - Sonntag von 9:30-18:00 Uhr, (Mittagspause von 13:30 Uhr - 14:00 Uhr) sowie im Oktober von 11:00 - 17:00 Uhr geöffnet, www.besucherzentrum-ruehstaedt.de

Informationen zur Radtour „Treffpunkt Adebar“ sowie zur Reiseregion Prignitz auf www.dieprignitz.de sowie telefonisch beim Tourismusverband Prignitz unter 03876 - 30 74 19 20

Übernachtungstipps in und um Rühstädt:

Schlosshotel Rühstädt, www.schlosshotel-ruehstaedt.de

Hotel Alte Ölmühle Wittenberge (Entfernung 16 Km), www.oelmuehle-wittenberge.de

Vitalhotel Ambiente Bad Wilsnack (Entfernung 10 km), www.vitalhotel-ambiente.de

Weitere Infos auch auf www.reiseland-brandenburg.de

