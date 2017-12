04.12.17

Der Stern der Weisen: Weihnachtshimmel über Brandenburg

Einst folgten Sterndeuter aus dem Osten dem Geburtsstern Jesu nach Bethlehem. So beginnt die Weihnachtsgeschichte in der Bibel, im Matthäusevangelium. Doch gab es diesen Stern wirklich? Und was kann man zu Weihnachten am Brandenburger Himmel sehen? Gibt es hier auch einen Weihnachtsstern am Firmament?

„Dem Polarstern sind die Sterndeuter einst wohl nicht gefolgt“, so Dr. Ralf-Dieter Scholz vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). „Denn der steht im Norden. Das wäre also die falsche Richtung gewesen.“„Auch ein Komet kommt nicht in Frage, der Halleysche Komet beispielsweise kam zu einer anderen Zeit und Kometen selbst wurden eher mit Unheil verbunden,“ so Scholz weiter. „Die Indizien insgesamt sind sehr dünn, keine Deutung ist wissenschaftlich belegt. Auch andere Möglichkeiten wie eine Nova oder eine Supernova scheiden aus. Die Geschichte vom Weihnachtsstern ist eher ein Märchen. Da sollten die Astronomen den Bibelwissenschaftlern zustimmen.“

Allerdings: Wünsche werden wahr – zumindest wenn man fest daran glaubt und dabei eine Sternschnuppe sieht, so ein alter Volksglaube. Im Dezember gibt es am Brandenburger Himmel dafür sehr gute Voraussetzungen: Jede Menge Sternschnuppen sind unterwegs. Die sogenannten „Geminiden“ erreichen ihren Höhepunkt um den 14. Dezember herum im Sternbild Zwillinge und stammen wohl von einem zerbröselten Asteroiden namens Phaeton. Sie sind sogar auch der zweitstärkste Sternschnuppenstrom des Jahres.

Besonders gut kann man sie ab Mitternacht im Sternenpark Naturpark Westhavelland sehen. Er ist von der International Dark Sky Association (IDA) seit Februar 2014 als erster Sternenpark Deutschlands offiziell anerkannt. In Ferienwohnungen,-häusern und Hotels lässt es sich dort ganz bequem übernachten und man ist perfekt auf die Sternenfans und Romantiker eingestellt.

„Das markanteste Sternbild am Winterhimmel ist der Orion,“ so Scholz. Der Orion ist ein mythischer Himmelsjäger, dabei bilden die Sterne die Schulter und die Füße. Die Sterne des Gürtels werden auch drei Könige, Jakobsstab oder Jakobsleiter genannt und sind Teil eines offenen Sternhaufens.

Dr. Ralf-Dieter Scholz übrigens beschäftigt sich mit den sogenannten „Nahen Sternen“ im Institut in Potsdam. Er hat dort zwar nicht den Stern von Bethlehem aber bereits ein Dutzend neuer Nachbarn der Sonne (vor allem rote Zwergsterne und noch unscheinbarere Braune Zwerge) entdeckt. Das ist allerdings ohne Computer nicht möglich. Aber wer für sich und mit anderen in den Himmel im Havelland blickt wird auch jede Menge Neues entdecken. Und das garantiert nicht nur zur Weihnachtszeit.

Wer sich ein eigenes Bild machen will, kann dies bei den Babelsberger Sternennächten an jedem dritten Donnerstag im Monat tun. Los geht es dort um 19:15 Uhr. Veranstaltungsort: AIP, An der Sternwarte 16, 14482 Potsdam. Nach einem Vortrag gibt es eine Führung über das Gelände mit anschließender Beobachtung am Spiegelteleskop (bei klarer Sicht).

Beobachtung mit dem Großen Refraktor

Erläuterung und – bei klarer Sicht – Beobachtung mit dem historischen Linsenteleskop. Startzeit: 19 Uhr, Veranstaltungsort: Telegrafenberg Potsdam, Wissenschaftspark Albert Einstein, 14473 Potsdam, Gebäude A27. Treffpunkt: In der Kuppel des Refraktorgebäudes. Termine: Donnerstag, 7. Dezember 2017, Donnerstag, 4. Januar 2018, Donnerstag, 1. Februar 2018

Angebote für einen Aufenthalt im Naturpark Westhavelland gibt es auch in der Broschüre „Winterauszeit in Brandenburg“ 2017/2018 der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Mehr Informationen unter: www.winterliches-brandenburg.de.

