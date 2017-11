17.11.17

„Dezemberhafte Schauplätzchen“ – Advent in Brandenburgs historischen Stadtkernen

Der Advent ist eine schöne Zeit, um Brandenburgs 31 historische Stadtkerne zu entdecken. Es gibt traditionelle Weihnachtsmärkte, Konzerte, geführte Rundgänge und nun auch die Aktion „Dezemberhafte Schauplätzchen“. Sie wurde von der Veranstaltungsmanagerin Christina Bunzel in Treuenbrietzen ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr erstmalig auf vier weitere Altstädte ausgeweitet.

Vom 1. bis zum 20. Dezember 2017 gibt es in den historischen Stadtkernen von Treuenbrietzen, Peitz, Mühlberg, Dahme/Mark und Lübbenau kleine Veranstaltungen und Aktionen, die Bewohnern und Gästen der Stadt als Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit dienen sollen. So lädt die Stadt Peitz am 2. Dezember zum „Lauschen und werkeln im Backsteinbüdchen“. In Mühlberg an der Elbe gibt es am 3. Dezember in der St. Franziskus Kirche ein „Himmlisches Mysterienspiel“. „Knusper, knusper Häuschen….“ heißt das Motto am 15. Dezember in Treuenbrietzen und eine „Anheimelnd andere Welt“ finden die Besucher am 16. Dezember in der Galerie Ro in Lübbenau. Insgesamt sind es zehn Veranstaltungen, die alle unter www.schauplaetzchen.de zu finden sind.

Lebendiger Adventskalender in Brandenburg an der Havel

Die Stadt Brandenburg an der Havel präsentiert in der Adventszeit einen "Lebendigen Adventskalender". 24 ansässige Familien und Gewerbetreibende stehen jeweils Pate für ihr ganz persönliches Kalendertürchen. Ihre Häuser und Türen sind mit entsprechenden Nummern gekennzeichnet. Hinter allen Türchen erwartet die Besucher täglich um 18 Uhr ein ca. 15-minütiges Programm aus weihnachtlichen Geschichten, Musik und Liedern, Theater, und Bastelaktionen Am 24.12. geht das Türchen bereits um 11.00 Uhr auf.

Weitere Infos unter www.stg-brandenburg.de.

Unsere Tipps für Weihnachtsmärkte in historischen Stadtkernen:

Angermünde gehört zu den wenigen fast vollständig erhaltenen historischen Stadtkernen in Brandenburg. In der Stadt sind die gut 775 Jahre Stadtentwicklung ungebrochen erlebbar. Mittelpunkt der Altstadt ist der Marktplatz, wo alljährlich im Advent der Angermünder Gänsemarkt stattfindet. Schnatternde Gänse und Uckermärker Köstlichkeiten sind das Markenzeichen dieses besonderen Weihnachtsmarktes. Im Angebot sind regionalen Spezialitäten wie frischer Fisch, Wild aus der Schorfheide, Schokolade der Chocolaterie Hammelspring und natürlich Gänsebrust oder Gänsekeule. Auch beim Begleitprogramm legen sich die Angermünder so richtig ins Zeug: So gibt es u.a. täglich um 14 Uhr eine Stadtführung mit Orgelzauber und zur gleichen Zeit führt Bäckermeister Schreiber durch seine Weihnachtsbackstube. Vom 7. bis 9.12. gibt es um 16.30 Uhr eine schummrige Taschenlampenführung mit dem Stadtwächter durch das alte Franziskanerkloster und am 9.12. findet in der Marienkirche ein Konzert der schönsten Advents- und Weihnachtslieder statt. Außerdem gibt es täglich Lesungen und kleine Konzerte. (Termin Gänsemarkt: 7.-10.12., www.angermuende-tourismus.de)

Einer der schönsten Marktplätze Brandenburgs, der von Häusern mit prächtigen Schmuckgiebeln, dem historischen Rathaus und dem Hausmannsturm eingerahmt wird, ist die Kulisse des kleinen Luckauer Weihnachtsmarktes. Traditionell gehören hier der Stollenanschnitt und eine Modelleisenbahnausstellung dazu. Außerdem wird der Weihnachtsmann um 16 Uhr am Roten Turm an der Stadtmauer abgeholt.

Weitere Winter-Tipps für den Besuch in Luckau: Wer wissen möchte, wie die Wärmflasche Napoleons aussah, und warum sie gerade in Luckau besichtigt werden kann, sollte dem Niederlausitz Museum in der Kulturkirche einen Besuch abstatten Nur wenige Schritte sind es von hier zur imposanten Nikolaikirche, die zu den wichtigsten Kirchenbauten des Mittelalters in Brandenburg zählt. Zu den kulinarischen Highlights gehören die Köstlichkeiten der Konditorei Klinkmüller, wie zum Beispiel der preisgekrönte Christstollen, der in 11 Sorten angeboten wird. (Termin Weihnachtsmarkt: 9.12., www.luckau.de, www.konditorei-klinkmueller.de)

Schon traditionell lädt die Stadt Nauen im Havelland am dritten Adventswochenende zu ihrer Nauener Hofweihnacht. Mehr als 20 - teils private - Höfe, Kellergewölbe und Häuser werden aus diesem Anlass geöffnet, liebevoll dekoriert und festlich beleuchtet. An kleinen Ständen gibt es schöne Handwerksprodukte wie Keramik und Schmuck. Ein Programm mit Märchenerzähler, Theater, Bogenschießen, Karussells und natürlich dem Weihnachtsmann, macht aus der historischen Altstadt eine wunderbare Adventswelt.

Weiterer Tipp für den Besuch in Nauen: Für Architekturfans lohnt ein kleiner Abstecher vor die Tore der Stadt zur Großfunkstelle Nauen, der ältesten noch existierenden Sendeanlage der Welt, dessen Hauptgebäude von Hermann Muthesius entworfen wurde. (Termin Hofweihnacht: 16./17.12., www.nauen.de)

Termine der „Dezemberhaften Schauplätzchen“

1.12., 17 Uhr, Treuenbrietzen: „Liebes Plätzchen“ (Liebeslaube im Park)

2.12., 15 Uhr, Peitz: „Lauschen und werkeln im Backsteinbüdchen“ (Malzhausbastei Gubener Straße)

3.12., 17 Uhr, Mühlberg: „Himmlisches Mysterienspiel“ (St. Franziskus Kirche)

6.12., 16 Uhr, Dahme/Mark: „Werkeln & Wichteln in alten Gemäuern“ (Oberlauben-haus/Töpferstraße)

9.12., 17 Uhr, Mühlberg: „Hörbare und lukullische Kellerträume“ (Kirchstraße 15)

10.12., 17 Uhr, Treuenbrietzen: „Einzigartig mystisch“ (Töpferstraße 8)

15.12., 17 Uhr, Treuenbrietzen: „Knusper, knusper…Häuschen“ (Großstraße 1)

16.12., 14 Uhr, Dahme/Mark: „Eine kleine Zeitreise“ (Kaiserliches Postamt/Hauptstaße 48)

16.12., 12 Uhr, Lübbenau: „Eine anheimelnd andere Welt“ (Galerie RO, Apothekengasse 1)

20.12., 17 Uhr, Treuenbrietzen: „Ankommen in klein Venedig“ (Marienkirchstraße 15)

Weitere Infos:

www.historische-stadtkerne-entdecken.de

www.reiseland-brandenburg.de

Download Pressenews (word)

zurück