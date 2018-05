15.05.18

Die Entdeckung der Langsamkeit

Unterwegs mit dem Kanu in der Uckermark

Die Uckermark ist ein Naturparadies mit großer Artenvielfalt und Ursprünglichkeit, das gerade für Paddler beste Voraussetzungen bietet. Die Tour über die Uckerseen bei Prenzlau führt über einen der größten Seen Brandenburgs und durch Deutschlands ausgedehntestes Schilfgebiet. Unglaublich, aber diese stille und beruhigende Landschaft liegt nur rund eine Stunde von Berlin entfernt und ist sogar mit dem Zug ganz einfach erreichbar.

Am Oberuckersee braucht man keinen Wecker. Das übernehmen hier die Vögel. Hinzu kommt der Wind, der an manchen Tagen gleichmäßig durch die Wipfel der Kiefern rauscht – fast so, als wäre man am Meer. Hier im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin lässt sich die Natur unmittelbar erleben. Und diese Idylle hat sogar Gleisanschluss. Vom Bahnhof Warnitz sind es nur wenige hundert Meter hinunter bis zum Ufer des Sees, wo die Kanutour direkt beginnen kann. Schon nach den ersten Metern über den Oberuckersee wird klar, dass man in einem solchen Boot dem Wasserspiegel besonders nahe ist.

Am nördlichen Ende des Sees beginnt eine schmale Wasserpassage, die den Oberuckersee mit dem Unteruckersee verbindet. Und nun beginnt eine atemberaubende Reise durch das größte zusammenhängende Schilfgebiet in Deutschland. Die schmale Wasserstraße wirkt an manchen Stellen wie eine Pflanzensuppe aus Seerosen, kleinen Holzstämmen und hoch gewachsenen Schilfzweigen, die sich sanft ins Wasser biegen. Es ist still – sehr still. Nur das leise Einstechen des Paddels ist zu hören. Es gibt kaum eine Bewegungsart, die so leise möglich ist wie mit einem Kanu. Und man kann sich damit besonders vorsichtig der Natur nähern, um sie zu beobachten. Das eröffnet einmalige Einblicke vom Wasser aus in das Innere von Lebensräumen wie dem des Bibers. Dann am Ende des Flusslaufs weitet sich der Kanal und gibt die Sicht frei auf den Unteruckersee. Jetzt frischt der Wind wieder auf. In der Ferne am Horizont zeichnet sich das Ziel ab. Es ist die Silhouette von Prenzlau mit der Marienkirche und dem ehemaligen Dominikanerkloster, das heute Museum und Kulturzentrum ist.

Wer die rund 20 Kilometer lange Kanutour vom Ober- zum Unteruckersee fortführen möchte, kann von Prenzlau weiter über die Ucker und Uecker bis nach Ueckermünde am Stettiner Haff paddeln, das in Mecklenburg-Vorpommern liegt (Länge insgesamt 85 Kilometer). Weitere Informationen unter: www.tourismus-uckermark.de/wasser

Die Ausleihe von Kanus und Kanadier vor Ort ist im Adventure Camp Solaris Prenzlau möglich. Nach Absprache ist zudem ein Transfer von Booten nach Warnitz oder Seehausen möglich (www.solaris-prenzlau.de).

Kanalfahrten zwischen dem Ober- und Unteruckersee sind ebenso mit einem Fahrgastschiff möglich. Mehrmals in der Woche pendelt das Motorschiff zwischen Warnitz und Prenzlau. Natürlich werden auch Radfahrer mit ihren Rädern mitgenommen. Weitere Informationen zu Preisen und Fahrzeiten unter: www.uckerseeschiff.de

Wer den Unteruckersee mal mit der ganzen Familie per Rad umrunden möchte, startet am besten in Prenzlau. Länge der Tour: rund 30 Kilometer, www.prenzlau-tourismus.de

Warnitz, Seehausen oder Prenzlau sind im Zwei-Stunden-Takt direkt von Berlin-Hauptbahnhof mit der Bahn erreichbar. Wer lieber auf die eigene Muskelkraft setzt, kommt zum Oberuckersee auch über den Fernradweg Berlin-Usedom, mehr unter: www.reiseland-brandenburg.de/aktivitaeten-erlebnisse/aktiv-natur/radfahren

Weitere Informationen unter: www.deutschlands-seenland.de

Download Reisetipp (word)

zurück